Procurorii au decis reținerea a trei persoane în dosarul exploziei din Rahova

13:00

Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, a delarat marţi, la Bucureşti, că Comisia Europeană va stabili până la finalul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerinţele privind deficitul excesiv iar dacă evaluarea Comisiei este pozitivă, acest lucru va permite evitarea suspendării fondurilor europene. Comisarul European a declarat, la Palatul Victoria, … Articolul Comisar european: Comisia va stabili până la finalul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerinţele privind deficitul excesiv. Dacă evaluarea Comisiei este pozitivă, acest lucru va permite evitarea suspendării fondurilor europene