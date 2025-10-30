Procurorii au decis reținerea a trei persoane în dosarul exploziei din Rahova
MainNews.ro, 30 octombrie 2025 09:20
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au reținut, miercuri seara, trei persoane în dosarul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova. Vizați de măsură sunt un angajat al Distrigaz și doi angajați ai firmei Amproperty Construct SRL, compania care a verificat rețeaua de gaze de la blocul respectiv. Reținerea celor trei persoane … Articolul Procurorii au decis reținerea a trei persoane în dosarul exploziei din Rahova apare prima dată în Main News.
• • •
Acum 30 minute
09:20
Acum 8 ore
03:00
Guvernul anunță înghețarea salariilor în sistemul bugetar. Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie # MainNews.ro
Guvernul a transmis, miercuri, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut pe ţară garantat în plată să rămână şi anul viitor la nivelul din acest an iar consultările vor continua şi luna viitoare. Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a spus partenerilor sociali motivele pentru care anul viitor salariile din sectorul public … Articolul Guvernul anunță înghețarea salariilor în sistemul bugetar. Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
22:10
Grindeanu lansează un nou atac asupra Guvernului Bolojan, după retragerea trupelor americane: „Rezultat al neputinței și tăcerii” # MainNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri un nou atac la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzând executivul că a girat pasiv decizia Pentagonului de retrage din România aproximativ 1.000 de militari. „Asistăm la o retragere simbolică, dar dureroasă, a sprijinului american din România. Este un semnal prost, rezultat al neputinței și … Articolul Grindeanu lansează un nou atac asupra Guvernului Bolojan, după retragerea trupelor americane: „Rezultat al neputinței și tăcerii” apare prima dată în Main News.
21:50
Doi medici de la „Bagdasar-Arseni”, reținuți în legătură cu moartea unui pacient cu arsuri # MainNews.ro
Doi medici de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Capitală au fost reținuți miercuri de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind acuzați că nu au acordat îngrijiri medicale corespunzătoare unui pacient internat în secția de arși, ceea ce a dus la decesul acestuia, relatează Agerpres. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre o femeie … Articolul Doi medici de la „Bagdasar-Arseni”, reținuți în legătură cu moartea unui pacient cu arsuri apare prima dată în Main News.
20:50
Acum 24 ore
20:10
Blat PSD – AUR pentru înscăunarea lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău? Fratele candidatului AUR, sprijinit de Ciolacu să ajungă vicepreședinte ASF # MainNews.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor l-a prezentat oficial, miercuri, pe deputatul Ștefăniță Avrămescu drept candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. Acesta urmează să-l înfrunte pe fostul premier Marcel Ciolacu, înscris la rândul său în cursa electorală. La eveniment au fost prezenți liderul formațiunii, George Simion, prim-vicepreședintele Mugur Mihăescu, cunoscut publicului din rolul „Garcea”, … Articolul Blat PSD – AUR pentru înscăunarea lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău? Fratele candidatului AUR, sprijinit de Ciolacu să ajungă vicepreședinte ASF apare prima dată în Main News.
19:40
Cei doi preşedinţi republicani ai Comisiilor de apărare din Congresul SUA se opun deciziei Pentagonului de a reduce prezenţa trupelor americane în România # MainNews.ro
Senatorul Roger Wicker, republican din Mississippi și președinte al Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului, și reprezentantul Mike Rogers, republican din Alabama și președinte al Comisiei pentru Servicii Armate a Camerei Reprezentanților, au transmis miercuri o declarație comună în care își exprimă dezacordul și îngrijorarea față de decizia Pentagonului de a opri rotația brigăzii americane … Articolul Cei doi preşedinţi republicani ai Comisiilor de apărare din Congresul SUA se opun deciziei Pentagonului de a reduce prezenţa trupelor americane în România apare prima dată în Main News.
18:50
Oana Gheorghiu va fi învestită în funcția de vice-premier, în ciuda scandalului provocat de PSD # MainNews.ro
Oana Gheorghiu, co-fondatoare a asociației „Dăruiește Viață”, va fi învestită în funcția de vicepremier. O ceremonie în acest sens este programată joi, ora 10:00, la Palatul Cotroceni, conform unui anunț făcut de Guvern. Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis marți Administrației Prezidențiale propunerea ca Oana Gheorghiu să preia funcția de viceprim-ministru. Aflat în conflict deschis cu … Articolul Oana Gheorghiu va fi învestită în funcția de vice-premier, în ciuda scandalului provocat de PSD apare prima dată în Main News.
17:50
Avertisment pentru românii care merg în Spania. Anunțul MAE, după emiterea unui cod roșu de ploi abundente # MainNews.ro
Românii care merg în Spania, provincia Huelva din Comunitatea Autonomă Andaluzia, sunt avertizați că a fost emis un cod roșu de ploi abundente pentru această regiune, pentru miercuri. În concret, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Regatul Spaniei, provincia Huelva din Comunitatea Autonomă Andaluzia, asupra faptului … Articolul Avertisment pentru românii care merg în Spania. Anunțul MAE, după emiterea unui cod roșu de ploi abundente apare prima dată în Main News.
17:50
Două avioane de luptă poloneze au interceptat un avion spion rus Il-20 deasupra Mării Baltice # MainNews.ro
Două avioane de vânătoare poloneze au interceptat o aeronavă de spionaj rusească II-20 deasupra Mării Baltice, marți 28 octombrie, potrivit unui anunț al armatei polonez, emis miercuri. Aeronava opera fără un transponder activ. Avionul rusesc II-20 nu depusese un plan de zbor pentru „misiunea de recunoaștere” în spațiul aerian internațional, a anunțat comandamentul operațional al Varșoviei într-un … Articolul Două avioane de luptă poloneze au interceptat un avion spion rus Il-20 deasupra Mării Baltice apare prima dată în Main News.
17:40
Piedone anunță că îl susține pe Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei: „Nu mai încurc nicio apă” # MainNews.ro
Fostul președinte al ANPC, Cristian Popescu Piedone, a anunțat miercuri că îl susține pe Daniel Băluță, candidatul PSD, în cursa pentru funcția de primar general al Capitalei. „Nu mai încurc nicio apă, m-am ținut de cuvânt, nu candidez la Primăria Capitalei”, a declarat Piedone într-o conferință de presă comună cu Daniel Băluță. Liderul Partidului Național … Articolul Piedone anunță că îl susține pe Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei: „Nu mai încurc nicio apă” apare prima dată în Main News.
16:20
INTERVIU Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea militarilor americani: „Este o reducere cu un efect geopolitic, dar nu neapărat cu un efect militar” # MainNews.ro
Retragerea planificată de Statele Unite a aproximativ 1.000 de militari din România nu reprezintă un semnal de slăbire a angajamentului NATO, ci mai degrabă o măsură simbolică, motivată de nevoia de reducere a cheltuielilor militare, afirmă generalul (r) Virgil Bălăceanu, într-un interviu acordat pentru MainNews. Potrivit generalului, efectele deciziei vor fi mai degrabă geopolitice decât … Articolul INTERVIU Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea militarilor americani: „Este o reducere cu un efect geopolitic, dar nu neapărat cu un efect militar” apare prima dată în Main News.
16:00
Putin promite un armistițiu temporar și cere capitularea trupelor ucrainene din estul Ucrainei # MainNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin le-a transmis liderilor de la Kiev un nou apel pentru predarea unităților ucrainene încercuite în estul țării, în special în orașele Kupiansk (regiunea Harkov) și Pokrovsk (regiunea Donețk). Declarațiile au fost făcute în timpul unei vizite a liderului de la Kremlin la Spitalul Militar Central din Moscova, unde s-a întâlnit cu … Articolul Putin promite un armistițiu temporar și cere capitularea trupelor ucrainene din estul Ucrainei apare prima dată în Main News.
16:00
Victorie de etapă pentru societatea civilă din Sectorul 3. Robert Negoiță renunță pe moment la controversatul proiect de modernizare a Parcului IOR # MainNews.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a retras de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local controversatele proiecte de modernizare a Parcului IOR, precum și a parcurilor „Gheorghe Petrașcu” și „Titanii”. Decizia edilului marchează o victorie de etapă pentru grupurile societății civile, care s-au opus planurilor sale. Potrivit proiectului, în Parcul IOR ar fi urmat … Articolul Victorie de etapă pentru societatea civilă din Sectorul 3. Robert Negoiță renunță pe moment la controversatul proiect de modernizare a Parcului IOR apare prima dată în Main News.
16:00
Mesajul transmis de Ambasada SUA: Prezența noastră solidă și angajamentul durabil față de Europa rămân neclintite # MainNews.ro
Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis recent un mesaj clar, venind în contextul anunțului privind retragerea parțială a trupelor americane de pe teritoriul României. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Alianța Nord-Atlantică (NATO), Matthew Whitaker, a evidențiat, prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare de către Ambasada SUA la București, … Articolul Mesajul transmis de Ambasada SUA: Prezența noastră solidă și angajamentul durabil față de Europa rămân neclintite apare prima dată în Main News.
15:20
CNIR a semnat cu Umbrărescu contracte de 2 miliarde de euro pentru Autostada Unirii și Drumul Expres Focșani – Brăila # MainNews.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat, miercuri, cu grupul UMB Tehnostrade contractele pentru construirea lotului 2B Grințieș-Pipirig din Autostrada Unirii și Drumul Expres Focșani – Brăila. Pentru lotul 2B Grințieș-Pipirig, cel mai dificil lot al Autostrăzii ,,Unirii” A8, contractul pentru lucrări de proiectare și execuție a fost semnat cu Asocierea UMB -Euro-Asfalt (Bosnia Herțegovina) are … Articolul CNIR a semnat cu Umbrărescu contracte de 2 miliarde de euro pentru Autostada Unirii și Drumul Expres Focșani – Brăila apare prima dată în Main News.
14:50
The Guardian: Cum încearcă Kremlinul să oprească extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai # MainNews.ro
Rusia depune eforturi considerabile pentru a bloca extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai, un mercenar româno-francez acuzat de complot la o lovitură de stat în România, conform unei investigații realizate de publicația The Guardian. Persoane cu legături strânse cu Kremlinul încearcă să intervină pentru a obține eliberarea acestuia înainte de a fi trimis în țară … Articolul The Guardian: Cum încearcă Kremlinul să oprească extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai apare prima dată în Main News.
14:30
Nicușor Dan despre retragerea de militari americani din România: „Prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina” # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis că retragerea de militari americani din România marchează revenirea la nivelul de prezență de dinaintea războiului din Ucraina. „Prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina. Descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al NATO este … Articolul Nicușor Dan despre retragerea de militari americani din România: „Prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina” apare prima dată în Main News.
13:30
Ministrul Educaţiei şi Cercetării din România, Daniel David, a adresat o scrisoare omologului său ucrainean, exprimându-şi profunda preocupare faţă de intenţia Ucrainei de a reduce semnificativ numărul liceelor cu predare în limba română, începând cu anul şcolar 2027-2028. Demersul survine în contextul unor măsuri de reformă educaţională implementate în Ucraina, care ar afecta în special … Articolul Ministerul Educației solicită dialog cu Ucraina privind viitorul școlilor românești apare prima dată în Main News.
12:40
NATO comentează „ajustarea posturii militare a SUA” în România: „Nu este o situație neobișnuită” # MainNews.ro
Un oficial NATO a comentat ajustarea prezenței militare americane în România, subliniind că „nu este ceva neobișnuit”, după ce s-a anunțat că numărul soldaților americani din țară va fi redus la jumătate, potrivit Reuters. Reprezentantul Alianței Nord-Atlantice a precizat că, în ciuda reducerii, prezența SUA în Europa rămâne mai mare decât în ultimii ani. „NATO … Articolul NATO comentează „ajustarea posturii militare a SUA” în România: „Nu este o situație neobișnuită” apare prima dată în Main News.
12:40
Președintele Nicușor Dan a avut miercuri, la Palatul Cotroceni, discuții cu premierul Ilie Bolojan, axate pe situația tensionată din coaliția de guvernare. Întâlnirea vine pe fondul unor divergențe semnificative și al lipsei de consens pe mai multe decizii cruciale. Printre subiectele abordate s-au numărat reforma administrației, problema pensiilor magistraților și majorarea salariului minim, puncte în … Articolul Nicușor Dan și Ilie Bolojan, discuții la Cotroceni pe fondul tensiunilor din coaliție apare prima dată în Main News.
12:30
Oana Gheorghiu, reacție către Sorin Grindeanu după solicitarea privind nominalizarea sa drept viceprim-ministră: „Nimic din ceea ce am scris înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României” # MainNews.ro
Oana Gheorghiu a oferit o primă reacție după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să retragă nominalizarea sa în funcția de viceprim-ministră. Ea a transmis că afirmațiile sale precedente, făcute în calitate personală, nu angajează în niciun fel statul român sau guvernul. „Nimic din ceea ce am scris pe … Articolul Oana Gheorghiu, reacție către Sorin Grindeanu după solicitarea privind nominalizarea sa drept viceprim-ministră: „Nimic din ceea ce am scris înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României” apare prima dată în Main News.
11:20
Un segment de pe sensul Turda-Aiud al A10 s-a surpat. Autoritățile au semnalizat zona și au început lucrări de remediere a problemei, circulația fiind deviată temporar. Surparea se întinde pe o distanță de câțiva metri pe sensul de mers Aiud-Turda, la kilometrul 66. Între porțiunea care a luat-o la vale și șoseaua nesurpată este o … Articolul Noi probleme pe A10. Un segment de pe sensul Turda-Aiud s-a surpat apare prima dată în Main News.
11:10
Avertisment înainte de Black Friday: tot mai mulți români rămân fără bani în conturi din cauza fraudelor bancare # MainNews.ro
Pe fondul apropierii campaniilor de Black Friday, tot mai mulți români cad pradă unor fraude bancare tot mai complexe. Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) avertizează că a primit zeci de plângeri în ultimele săptămâni, semnalând nu mai puțin de zece tipuri de escrocherii care vizează consumatorii. Fenomenul capătă proporții alarmante, … Articolul Avertisment înainte de Black Friday: tot mai mulți români rămân fără bani în conturi din cauza fraudelor bancare apare prima dată în Main News.
11:00
Ionuț Moșteanu, despre retragerea de trupe americane din România: „Vor rămâne aproximativ 1.000 de militari americani” # MainNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a oferit o primă reacție la anunțul retragerii de trupe americane din România. Înaltul oficial a subliniat România a fost informată de decizie luni și că parteneriatul strategic este solid, predictibil, de încredere, iar România rămâne o țară sigură. Ministrul a transmis că planurile de dezvoltare a bazei Mihail Kogălniceanu vor … Articolul Ionuț Moșteanu, despre retragerea de trupe americane din România: „Vor rămâne aproximativ 1.000 de militari americani” apare prima dată în Main News.
10:20
Sorin Grindeanu a solicitat retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu în funcția de viceprim-ministră, susținând că ar fi afectată relația cu SUA # MainNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului Ilie Bolojan retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu, co-fondatoare a Asociației Dăruiește Viață, pentru funcția de viceprim-ministră. Liderul social-democrat a susținut că numirea acesteia ar afecta relația cu SUA, în condițiile în care Oana Gheorghiu a avut în trecut reacții critice la adresa administrației Trump. „Pentru a evita … Articolul Sorin Grindeanu a solicitat retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu în funcția de viceprim-ministră, susținând că ar fi afectată relația cu SUA apare prima dată în Main News.
10:00
Statele Unite retrag circa 800 de militari din România. Câți soldați rămân în țara noastră # MainNews.ro
Statele Unite ale Americii au decis să retragă aproximativ 800 de soldați din România. Măsuri similare au fost luate și în privința Bulgariei, Ungariei și Slovaciei. Sunt vizați militarii care trebuiau să fie desfășurați în cadrul rotației trupelor americane la baza Mihail Kogălniceanu. În țara noastră rămân aproximativ 1000 de militari ai SUA. Militarii americani … Articolul Statele Unite retrag circa 800 de militari din România. Câți soldați rămân în țara noastră apare prima dată în Main News.
09:50
George Simion, replică tranșantă pentru Sorin Grindeanu, după declarațiile despre Oana Gheorghiu: „El periclitează relațiile cu SUA, nu noi” # MainNews.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a reacţionat după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia vicepremier, ”pentru a evita să compromitem relaţia cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic” şi susţine că relaţiile cu SUA sunt periclitate de mai multe … Articolul George Simion, replică tranșantă pentru Sorin Grindeanu, după declarațiile despre Oana Gheorghiu: „El periclitează relațiile cu SUA, nu noi” apare prima dată în Main News.
Ieri
08:40
Procurorii și polițiștii au efectuat opt percheziții în dosarul exploziei din Rahova. A fost vizat și sediul Distrigaz # MainNews.ro
Polițiștii au efectuat opt percheziții domiciliare în această dimineață, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, în cadrul dosarului penal deschis în urma exploziei din cartierul Rahova. Sunt vizate și sediul Distrigaz, precum și domiciliile angajaților care au realizat verificarea rețelei înainte de explozie, precum și cele ale lucrătorilor … Articolul Procurorii și polițiștii au efectuat opt percheziții în dosarul exploziei din Rahova. A fost vizat și sediul Distrigaz apare prima dată în Main News.
00:00
28 octombrie 2025
22:00
BREAKING Anca Alexandrescu anunță în lacrimi că va candida la Primăria Capitalei: „Biroul meu va fi în stradă” # MainNews.ro
Anca Alexandrescu, realizatoarea-vedetă a postului Realitatea PLUS, a anunțat marți că va candida pentru funcția de primar general al Capitalei. Realitatea Plus l-a susținut puternic pe Călin Georgescu, fiind sancționat în mai multe rânduri de Consiliul Național al Audiovizualului pentru falsurile pe care le-a promovat în context electoral. „Astăzi am luat decizia să îmi depun … Articolul BREAKING Anca Alexandrescu anunță în lacrimi că va candida la Primăria Capitalei: „Biroul meu va fi în stradă” apare prima dată în Main News.
21:00
PSD îi dă ultimatum lui Ilie Bolojan / Olguța Vasilescu anunță moțiune de cenzură, dacă CCR respinge din nou legea pensiilor speciale # MainNews.ro
Partidul Social Democrat, prin vocea primarului orașului Craiova, Olguța Vasilescu, l-a amenințat cu demiterea pe premierul Ilie Bolojan, în condițiile în care Curtea Constituțională va respinge din nou legea privind reforma pensiilor speciale. Social-democrații sunt nemulțumiți după ce coaliția a respins propunerea lor de formarea a unui grup de lucru, din care să facă parte … Articolul PSD îi dă ultimatum lui Ilie Bolojan / Olguța Vasilescu anunță moțiune de cenzură, dacă CCR respinge din nou legea pensiilor speciale apare prima dată în Main News.
18:40
Noi declarații halucinante făcute de Călin Georgescu: Marea pace dintre Trump și Putin se va semna la București # MainNews.ro
Prezent marți la sediul Poliției Buftea pentru semnarea controlului judiciar, Călin Georgescu a făcut noi afirmații aiuritoare. Înconjurat de câteva zeci de susținători, Georgescu a suținut că România va avea mai mulți milionari decât Elveția. Apoi, fostul candidat la președinție și-a îndreptat atenția spre administrația Trump, de acolo de unde speră să vină și salvarea … Articolul Noi declarații halucinante făcute de Călin Georgescu: Marea pace dintre Trump și Putin se va semna la București apare prima dată în Main News.
18:30
Vlad Gheorghe și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei: Vreau să desființez sectoarele și Ilfovul # MainNews.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe și-a anunțat marți candidatura la Primăria Capitalei, declarând că primul lucru pe care îl va face în calitate de primar va fi să organizeze un referendum obligatoriu pentru desființarea sectoarelor și a județului Ilfov. „Astăzi lansăm campania mea pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, o campanie care se numește … Articolul Vlad Gheorghe și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei: Vreau să desființez sectoarele și Ilfovul apare prima dată în Main News.
18:00
Coaliția discută o reducere cu 10% a numărului de parlamentari. Propunerea aparține președintelui UDMR # MainNews.ro
În locul aplicării referendumului din 2009, care prevedea reducerea numărului de parlamentari la 300, liderii coaliției de guvernare iau în calcul o variantă alternativă: scăderea cu 10% a numărului total de senatori și deputați. Potrivit Digi24, propunerea ar fi fost formulată chiar de președintele UDMR, Kelemen Hunor. Surse din coaliție susțin că în cadrul discuțiilor … Articolul Coaliția discută o reducere cu 10% a numărului de parlamentari. Propunerea aparține președintelui UDMR apare prima dată în Main News.
17:50
SURSE Propunerea PSD de formare a unui grup de lucru pentru pensiile speciale ale magistraţilor, respinsă în coaliție # MainNews.ro
Propunerea PSD de formare a unui grup de lucru pentru pensiile magistraţilor nu a fost acceptată în coaliţie, au precizat surse politice pentru News.ro. Premierul Ilie Bolojan vrea să iniţieze discuţii, de la Guvern în vederea asumării unui nou proiect, ceea ce ar duce la depăşirea termenului de 28 noiembrie, dat de Comisia Europeană pentru … Articolul SURSE Propunerea PSD de formare a unui grup de lucru pentru pensiile speciale ale magistraţilor, respinsă în coaliție apare prima dată în Main News.
17:50
16:40
BREAKING Oana Gheorghiu, fondatoare a Asociației Dăruiește Viață, propusă viceprim-ministru de Ilie Bolojan # MainNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea ca Oana Gheorghiu, fondatoare a Asociației Dăruiește Viașă, să preia funcția de viceprim-ministru. În vârstă de 56 ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic. Co-fondatoare și co-președintă (din februarie 2025, anterior vicepreședintă) a Asociației Dăruiește … Articolul BREAKING Oana Gheorghiu, fondatoare a Asociației Dăruiește Viață, propusă viceprim-ministru de Ilie Bolojan apare prima dată în Main News.
16:40
Sorin Grindeanu: PNL este cel care dă premierul până în primăvara anului 2027, conform protocolului de coaliție # MainNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că, potrivit protocolului de guvernare semnat între PSD, PNL și ceilalți parteneri de coaliție, funcția de prim-ministru revine PNL până în primăvara anului 2027. Reacția vine după ce președintele Nicușor Dan a afirmat, într-un interviu, că l-ar nominaliza pe liderul social-democrat pentru funcția de premier la … Articolul Sorin Grindeanu: PNL este cel care dă premierul până în primăvara anului 2027, conform protocolului de coaliție apare prima dată în Main News.
16:20
ICCJ respinge acuzațiile privind validarea proiectului de lege al pensiilor magistraților # MainNews.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a reacționat la afirmațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi exprimat un acord sau ar fi validat în vreun fel proiectul de lege privind pensiile magistraților. Instanța supremă subliniază că o asemenea interpretare este eronată și că rolul său constituțional nu include atribuții de avizare a … Articolul ICCJ respinge acuzațiile privind validarea proiectului de lege al pensiilor magistraților apare prima dată în Main News.
16:00
Angajații Primăriei Sectorului 6, în campanie pentru Ciprian Ciucu. Laude deșănțate pentru candidatul PNL, pe pagina oficială a instituției # MainNews.ro
La scurt timp după ce PNL București l-a desemnat oficial pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, drept candidat al partidului pentru funcția de primar general al Capitalei, angajații instituției pe care o conduce au demarat deja campania electorală în sprijinul acestuia. Luni noapte, în jurul orei 23:00, pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 6 … Articolul Angajații Primăriei Sectorului 6, în campanie pentru Ciprian Ciucu. Laude deșănțate pentru candidatul PNL, pe pagina oficială a instituției apare prima dată în Main News.
15:40
Nicușor Dan nu vede o problemă în implicarea lui Sorin Grindeanu în subiectul pensiilor speciale ale magistraților # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan și-a arătat optimismul că legea privind pensiile speciale ale magistraților va fi adoptată și va intra în vigoare. Șeful statului nu vede o problemă cu implicarea președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în subiectul acestor venituri ale magistraților. În cadrul unui interviu pentru Cotidianul, Nicușor Dan a subliniat că există voință politică … Articolul Nicușor Dan nu vede o problemă în implicarea lui Sorin Grindeanu în subiectul pensiilor speciale ale magistraților apare prima dată în Main News.
14:40
Primar PSD dintr-o comună ieșeană, reținut pentru agresarea a doi copii / PNL Iași cere demisia sa și excluderea din partid / Solicitare directă către Sorin Grindeanu pentru intervenție imediată # MainNews.ro
Primarul comunei Grozești, din județul Iași, George Cristea, membru PSD, a fost reținut marți de polițiști, fiind acuzat că ar fi agresat fizic doi minori. Incidentul a stârnit un val de reacții politice, iar PNL Iași solicită excluderea edilului din PSD și demisia sa din funcție. Totodată, liderul liberalilor ieșeni, Alexandru Muraru, îi cere vicepremierului … Articolul Primar PSD dintr-o comună ieșeană, reținut pentru agresarea a doi copii / PNL Iași cere demisia sa și excluderea din partid / Solicitare directă către Sorin Grindeanu pentru intervenție imediată apare prima dată în Main News.
14:30
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a fost validat candidat al PSD la Primăria Capitalei, în Consiliul Politic Naţional al partidului. De asemenea, conducerea PSD a aprobat şi candidatura lui Marcel Ciolacu la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, la alegerile parţiale din decembrie. „Candidez, dar nu doar pentru a administra un oraș! Candidez ca să construim împreună … Articolul Daniel Băluță a fost validat drept candidat PSD la Primăria Capitalei apare prima dată în Main News.
14:30
Nicușor Dan nu exclude nominalizarea lui Sorin Grindeanu drept premier în 2027, dacă va fi propus de PSD # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că nu exclude să-l desemneze în 2027 pe Sorin Grindeanu drept premier la rotativa guvernamentală, dacă PSD îl va propune în această funcție. Șeful statului a subliniat importanța stabilității, precum și faptul că fără PSD nu este posibil acest lucru. „În măsura în care PSD-ul va decide în 2027 că … Articolul Nicușor Dan nu exclude nominalizarea lui Sorin Grindeanu drept premier în 2027, dacă va fi propus de PSD apare prima dată în Main News.
13:00
Comisar european: Comisia va stabili până la finalul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerinţele privind deficitul excesiv. Dacă evaluarea Comisiei este pozitivă, acest lucru va permite evitarea suspendării fondurilor europene # MainNews.ro
Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, a delarat marţi, la Bucureşti, că Comisia Europeană va stabili până la finalul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerinţele privind deficitul excesiv iar dacă evaluarea Comisiei este pozitivă, acest lucru va permite evitarea suspendării fondurilor europene. Comisarul European a declarat, la Palatul Victoria, … Articolul Comisar european: Comisia va stabili până la finalul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerinţele privind deficitul excesiv. Dacă evaluarea Comisiei este pozitivă, acest lucru va permite evitarea suspendării fondurilor europene apare prima dată în Main News.
13:00
Declarații sfidătoare ale fiului Laurei Vicol: „Eu stau la Monaco, voi, nu. Eu port geci de 5.000, voi, nu” # MainNews.ro
Luca Vicol, fiul fostei deputate PSD Laura Vicol și al lui Vladimir Ciorbă, urmăriți penal în dosarul Nordis, i-a criticat într-un mesaj video postat pe TikTok și pe Reddit pe cei care scriu despre afacerile familiei sale. El s-a lăudat cu stilul său opulent de viață. Ulterior, videoclipul a fost șters de pe rețelele de … Articolul Declarații sfidătoare ale fiului Laurei Vicol: „Eu stau la Monaco, voi, nu. Eu port geci de 5.000, voi, nu” apare prima dată în Main News.
11:40
Sindicaliștii protestează la Guvern: cer salarii și pensii mai mari și taxare echitabilă # MainNews.ro
Patru confederații sindicale importante – CNS „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăția, CSDR și Confederația Sindicală Națională Meridian – organizează miercuri un protest de amploare în fața Guvernului, cerând soluții pentru problemele sociale și economice cu care se confruntă românii. La acțiune se alătură și Federația „Solidaritatea Sanitară”. Sindicaliștii fac apel la mobilizarea tuturor lucrătorilor, studenților, pensionarilor și … Articolul Sindicaliștii protestează la Guvern: cer salarii și pensii mai mari și taxare echitabilă apare prima dată în Main News.
11:40
Claudiu Năsui a depus un proiect de lege de desființare a pensiilor speciale ale primarilor # MainNews.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui a anunțat că a depus un proiect de lege pentru desființarea pensiilor speciale ale primarilor. El a susținut că a sosit timpul ca guvernul să taie și de la politicieni după ce a crescut taxele pentru cetățenii obișnuiți. „Am depus proiectul de desființare a pensiilor speciale ale primarilor. Dacă guvernul tot … Articolul Claudiu Năsui a depus un proiect de lege de desființare a pensiilor speciale ale primarilor apare prima dată în Main News.
10:20
Donald Trump a fost nominalizat din nou la Premiul Nobel pentru Pace. Liderul american nu a primit mult râvnita distincție în acest an # MainNews.ro
Prim-ministra Japoniei, Sanae Takaichi, îl va nominaliza pe președintele SUA, Donald Trump, la Premiul Nobel pentru Pace. Lidera guvernului nipon a subliniat că în timpul conducerii acestuia „lumea a început să se bucure de mai multă pace”. Donald Trump a râvnit prestigioasa distincție, dar nu a reușit să o obțină în acest an, în ciuda … Articolul Donald Trump a fost nominalizat din nou la Premiul Nobel pentru Pace. Liderul american nu a primit mult râvnita distincție în acest an apare prima dată în Main News.
