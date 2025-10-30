10 ani de la Colectiv. De ce România nu are încă o secție de mari arși ca în alte țări
DigiFM.ro, 30 octombrie 2025 09:20
Au trecut 10 ani de la tragedia din clubul bucureștean care a ucis 65 de tineri și a lăsat răni adânci nu doar în familiile victimelor, ci și în încrederea oamenilor în sistemul de sănătate. Deși autoritățile promiteau atunci o reformă și construirea de centre dedicate marilor arși, România încă nu are, nici astăzi, o secție complet funcțională comparabilă cu cele din alte țări europene.
• • •
Acum 5 minute
09:40
Incendiu în Sectorul 2 din Capitală. Şase persoane au fost evacuate. Un bărbat cu arsuri în zona feţei primeşte îngrijiri # DigiFM.ro
Un incendiu a izbucnit joi dimineaţă, la o casă din Sectorul 2 al Capitalei. Şase persoane au fost evacuate, iar un bărbat cu arsuri în zona feţei primeşte îngrijiri.
09:40
Apărarea flancului estic va rămâne „robustă”, dă asigurări Franţa, după ce SUA au decis reducerea numărului de soldați americani în România # DigiFM.ro
Apărarea flancului estic al Europei va rămâne „robustă”, în ciuda reducerii anunţate a numărului de soldaţi americani în România, a declarat pentru AFP un membru al anturajului lui Catherine Vautrin, noul ministru francez al Apărării.
09:40
10 ani de la Colectiv. Alex şi Bogdan au pierit în urma incendiului de la Colectiv. Pentru părinţii lor, sunt zece ani de durere şi de întrebări fără răspuns # DigiFM.ro
Eugen Iancu, tatăl lui Alexandru Iancu, tânăr care s-a stins în Spitalul Sfântul Ioan din Capitală, la trei săptămâni după tragedie, spune că statul nu are pusă la punct o lege de funcţionare a spaţiilor publice şi nici măcar un spital destinat marilor arşi finalizat la ora actuală. Laurenţiu Istrate, tatăl lui Bogdan Istrate, care la la 22 de ani s-a a murit în Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală, la două săptămâni de la incendiiu, se declară total dezamăgit pentru tot ce s-a întâmplat în perioada asta şi crede că fiul său ar fi avut şanse dacă ar fi fost transferat în străinătate.
Acum 15 minute
09:30
Ministrul Sănătăţii, după decesul medicului Ștefania Szabo: "De ce făcea şapte gărzi pe lună sau de ce altcineva făcea mai puţine decât putea să facă, nu ştiu" # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine că, la Spitalul Judeţean Buzău, există zece medici chirurgi şi că în mod normal fiecăruia dintre ei i-ar fi revenit trei gărzi pe lună, el precizând că nu ştie de ce doctoriţa Lavinia Ştefan Szabo, care a decedat, era nevoită să facă şapte gărzi într-o lună.
Acum 30 minute
09:20
Acum 24 ore
20:40
Anca Faur, soția celebrului astronaut Buzz Aldrin, a murit la 66 de ani. Cei doi erau căsătoriți de aproape trei ani # DigiFM.ro
Românca Anca Faur, soția celebrului astronaut american Buzz Aldrin, a murit la vârsta de 66 de ani. Anunțul trist a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a lui Aldrin, care și-a exprimat durerea printr-un mesaj emoționant.
16:50
Medici din Florenţa au umplut listele de aşteptare cu programări false pentru a lucra mai puţin # DigiFM.ro
Poliţia italiană a anunţat miercuri că a descoperit un grup de medici de la un spital din Florenţa, Italia, care completau listele de aşteptare cu programări false pentru a lucra mai puţin pe timpul verii, informează EFE.
16:20
Ambasadorul SUA la NATO, reacție după anunțul privind retragerea parțială a trupelor: „Statele Unite rămân angajate față de România, aliat de încredere” # DigiFM.ro
Statele Unite rămân angajate faţă de România - ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital şi motor al securităţii în Europa, afirmă ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, după ce Departamentul de Război al SUA a confirmat reducerea prezenţei în Europa, implicit din România.
16:10
Victimele tragediei petrecute în urmă cu un deceniu la Colectiv vor fi pomenite joi, 30 octombrie, în faţa fostului club.
16:00
Putin anunță un test reușit cu "arma apocalipsei". Ce este Poseidon și cât de periculoasă poate fi # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat miercuri, 29 octombrie, că Rusia a testat o torpilă Poseidon cu propulsie nucleară şi capabilă să transporte arme nucleare, susţinând că testul a fost un succes, relatează agenţiile Reuters şi AFP, citate de Agerpres.
15:40
Plastifierea actelor de stare civilă, precum certificate de naştere şi de căsătorie, nu este legală. Documentele devin nule şi fără valabilitate, transmite MAI # DigiFM.ro
Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) anunţă că plastifierea actelor de stare civilă, precum certificate de naştere şi de căsătorie, nu este legală, iar aceste documente devin nule şi îşi pierd valabilitatea. Ei recomandă cetăţenilor să păstreze documentele într-o folie de protecţie, iar în cazul în care au plastifiat acte de stare civilă, atunci să solicite un duplicat de la orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor.
15:30
Racla cu Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, adusă la Catedrala Naţională # DigiFM.ro
Racla cu Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, va fi adusă, miercuri, la ora 18.30, la Catedrala Naţională unde va fi aşezată spre închinare în Sfântul Altar.
14:30
Persoane având legături cu Kremlinul încearcă să oprească extrădarea lui Horaţiu Potra, scrie The Guardian # DigiFM.ro
Persoane de origine ruseă apropiate de Kremlin încearcă în ultimul moment să oprească extrădarea din Dubai a unui mercenar româno-francez căutat în România pentru complot la organizarea unei lovituri de stat, scrie The Guardian, referindu-se la Horaţiu Potra.
13:10
Nicuşor Dan, după retragerea parțială a trupelor americane: „Securitatea României şi a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, că prezenţa trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, prin redimensionarea forţei rotaţionale care opera şi în România, iar securitatea României şi a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Şeful statului mai arată că Parteneriatul strategic rămâne în aceiaşi parametri.
12:20
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte: „Am crezut că e o eroare, erau prea multe zerouri!” # DigiFM.ro
Celia a povestit momentul în care s-a trezit, peste noapte, cu 40.000 de euro în cont. Vedeta, care a revenit recent în atenția publicului, a făcut dezvăluirea în podcastul prezentat de Bursucu, unde a vorbit despre carieră, muzică și întâmplări marcante din viața ei.
12:00
Cum explică Ionuț Moșteanu tăcerea privind retragerea parțială a trupelor americane din România: „A fost o decizie coordonată cu SUA” # DigiFM.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat motivele pentru care informația privind retragerea unei părți a militarilor americani din România nu a fost făcută publică imediat, deși autoritățile române știau despre această decizie de două zile.
12:00
Coreea de Nord a testat o rachetă de croazieră înaintea vizitei lui Trump în Coreea de Sud. Kim Jong Un nu a supervizat testul # DigiFM.ro
Coreea de Nord a efectuat un test de rachetă de croazieră de tip mare-sol în largul coastei de vest, cu o zi înaintea vizitei preşedintelui american Donald Trump în Coreea de Sud, potrivit agenţiei oficiale de presă nord-coreene KCNA.
11:50
Oana Gheorghiu, reacție după ce Grindeanu a cerut retragerea nominalizării ei ca vicepremier din cauza unor postări critice la adresa lui Trump: "Au fost opinii personale, într-un context emoţional" # DigiFM.ro
Oana Gheorghiu, propusă de prim-ministrul Ilie Bolojan să preia funcţia de vicepremier, a declarat că, în cazul în care va fi numită în Guvern, va susţine şi va reprezenta ''cu loialitate'' poziţia Guvernului în relaţia cu SUA.
11:20
Un documentar despre cariera lui Paul McCartney după destrămarea The Beatles, lansat în 2026. „Mă întrebam: Ce voi face acum? Cum aş putea să fac vreodată ceva la fel de bun?” # DigiFM.ro
Un documentar despre cariera solo a lui Paul McCartney după despărţirea de formaţia The Beatles va beneficia de o lansare limitată în cinematografe, apoi va fi disponibil din 25 februarie 2026 pe o platformă de streaming.
11:10
Papa Leon s-a rugat pentru pace, la Colosseumul din Roma: Dumnezeu doreşte o lume fără război # DigiFM.ro
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat pentru pace, marţi, la Colosseumul din Roma, lansând un apel la încetarea războaielor, transmit ANSA şi Vatican News.
11:10
Donald Trump regretă că nu i se permite să candideze pentru al treilea mandat: Sunt la cel mai înalt nivel în sondaje # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a recunoscut miercuri că nu i se va permite să candideze din nou la alegeri pentru a-şi adjudeca un al treilea mandat de preşedinte al SUA, din cauza unor constrângeri legale, relatează France Presse.
11:00
China "în mod absolut nu" va exclude utilizarea forţei asupra Taiwanului, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al guvernului de la Beijing, adoptând un ton mult mai dur decât cel dintr-o serie de articole din presa de stat din această săptămână care promiteau o guvernare benignă dacă insula va reveni sub controlul Beijingului, informează Reuters.
10:30
40.000 de oameni au vizitat Catedrala Mântuirii Neamului într-o zi. Oamenii așteaptă și opt ore la coadă # DigiFM.ro
Peste 80.000 de persoane au trecut până miercuri, 29 octombrie, prin Sfântul Altar al Catedralei Naţionale, numărul pelerinilor dublându-se în 24 de ore. 40.000 de oameni au vizitat catedrala numai în ultima zi.
10:10
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson # DigiFM.ro
Ies la iveală noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău. În timp ce autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele decesului, colegii medicului vorbesc despre stresul uriaș și epuizarea din sistemul sanitar.
10:10
Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează, miercuri, 29 octombrie, opt percheziții la persoane fizice și juridice, în dosarul penal întocmit în urma exploziei din Rahova.
10:10
MApN anunță că România a fost informată de decizia SUA de a retrage trupe americane. Câți soldați mai rămân la noi în țară # DigiFM.ro
România si Aliatii au fost informaţi de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, anunţă miercuri dimineaţă MApN, după ce Kyiv Post a relatat despre reducerea efectivelor mlitare din România citând surse americane şi europene. Conform MApN, decizia vizează şi forţe aflate la baza de la Mihail Kogălniceanu, însă aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocaţi în România.
10:00
Trump, pe punctul de a retrage mii de soldați americani din România. Kyiv Post citează oficiali din SUA și din Europa # DigiFM.ro
Kyiv Post relatează, citând oficiali americani şi europeni, că Administraţia Trump este pe punctul de a retrage mii de soldaţi americani din România, comentând că aceasta este o schimbare semnificativă de direcţie care a stârnit îngrijorare pe flancul estic al Europei şi care subliniază o reorientare strategică a priorităţilor militare globale ale Washingtonului.
Ieri
09:40
50 de persoane ucise în Fâșia Gaza, într-un atac israelian. Apărarea Civilă denunță "o încălcare clară și flagrantă a acordului de încetare a focului" # DigiFM.ro
Apărarea Civilă din Fâșia Gaza a transmis miercuri, 29 octombrie, pentru AFP că cel puțin 50 de persoane, dintre care 22 copii, au fost ucise în urma unor atacuri israeliene asupra teritoriului palestinian, în noaptea de marți spre miercuri.
08:40
Halloween este una dintre cele mai populare sărbători din lume, celebrată pe 31 octombrie. Mulți o asociază cu dovlecii luminați, costumele înfricoșătoare și dulciurile oferite copiilor, dar puțini știu care sunt originile sale.
28 octombrie 2025
16:30
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei care au grijă de sănătatea noastră” # DigiFM.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, consideră că este necesar să se discute despre schimbările care trebuie făcute în sistemul medical, despre greşelile care apar şi modalităţile de prevenire a acestora, despre respectul reciproc, atât faţă de aspectele pozitive, cât şi de cele negative, precum şi despre sprijinul de care medicii au nevoie pentru a-şi menţine echilibrul şi a nu se prăbuşi.
16:20
Messi vrea să joace la Cupa Mondială cu Argentina, dar nu va lua o decizie până anul viitor # DigiFM.ro
Lionel Messi, câştigător al Balonului de Aur de opt ori, a vorbit, într-un interviu pentru NBC, despre „dorinţa” sa de a participa la următoarea Cupă Mondială alături de Argentina. Însă el dă dovadă de prudenţă, explicând că nu va lua o decizie cu privire la participarea sa înainte de anul viitor.
16:10
Nicuşor Dan, referitor la coaliţie: „Sunt multe tensiuni actuale care ar fi putut fi evitate de toate părţile” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că i se pare puţin probabilă o rupere a coaliţiei de guvernare, dar a apreciat că în acest context "sunt multe tensiuni actuale care ar fi putut fi evitate de toate părţile".
14:40
Un primar dintr-o comună ieşeană, membru PSD, reţinut de poliţişti după ce ar fi lovit doi copii. PNL Iaşi cere demisia acestuia din funcţia de edil, dar şi excluderea din PSD # DigiFM.ro
Primarul comunei ieşene Grozeşti, George Cristea, a fost reţinut marţi de poliţişti, el fiind acuzat că ar fi lovit doi copii. Filiala ieşeană a PNL Iaşi a cerut excluderea primarului din PSD, dar şi demisia acestuia din funcţia de edil al localităţii.
14:40
Un senator american îl îndeamnă pe Maduro să fugă „în Rusia sau China acum”. ”Zilele îi sunt numărate”, ameninţă el # DigiFM.ro
Senatorul republican din Florida Rick Scott, un critic virulent al regimului venezuelean, l-a atacat în mod violent pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro în emisiunea CBS ”60 Minutes”, despre care a spus că ar face bine să plece din ţară ”în Rusia sau China” şi ameninţând că ”zilele îi sunt numărate”, în timp ce Statele Unite îşi intensifică prezenţa militară în Caraibe.
14:30
Managerul SJU Buzău, despre moartea medicului Ştefania Szabo: „Nu ştim cauzele pentru care s-a ajuns la această situaţie. Ieri, lucrurile şi atitudinea ei erau normale” # DigiFM.ro
Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău Sorin Pătraşcu a declarat marţi, referitor la moartea medicului Ştefania Szabo, director medical al unităţii sanitare, că aceasta era un medic dedicat, cu minimum şapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea de pe secţie şi din spital, subliniind că, în urmă cu o zi, atitudinea medicului era normală şi excluzând varianta unui ”un gest necugetat”.
14:30
Portarul echipei Inter Milano, Josep Martinez, implicat într-un accident rutier soldat cu un mort. Cristian Chivu a anulat conferinţa de presă de marţi # DigiFM.ro
Portarul secund al echipei Inter Milano, Josep Martinez, a fost implicat într-un accident rutier marţi dimineaţă, în provincia Como. El a lovit un bărbat de 81 de ani într-un scaun cu rotile, care a decedat pe loc, informează Ansa.
11:50
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo au fost surprinse cu doar o zi înainte de tragedie. Ea a fost găsită fără viață de colegi, în Camera de Gardă # DigiFM.ro
Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită decedată în Camera de Gardă. Momentan, circumstanțele morții sale rămân neclare, mai ales că, în urmă cu doar o zi, aceasta participase la un eveniment important.
11:10
Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, a fost găsită decedată în camera de gardă. Medicul avea 37 de ani # DigiFM.ro
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare.
11:00
Prognoză nouă de la meteorologi. Temperaturi peste cele obişnuite. Pentru ce perioadă sunt anunțate # DigiFM.ro
Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul lunii noiembrie, în întreaga ţară, anunţă marţi meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 27 octombrie - 24 noiembrie.
10:50
10:50
Björn Andrésen a murit. Actorul suedez, celebru pentru rolul din „Moarte la Veneția” și supranumit „cel mai frumos băiat din lume”, avea 70 de ani # DigiFM.ro
Björn Andrésen, cunoscut pentru filmul ''Moarte la Veneția'' (1971), în care joacă rolul unui înger blond, a murit la vârsta de 70 de ani, a confirmat luni pentru AFP realizatoarea unui documentar despre viața actorului suedez.
10:40
Fostul star hip-hop american P. Diddy, condamnat la începutul lunii octombrie la patru ani şi două luni de închisoare la finalul unui proces în care a fost judecat pentru violenţe sexuale, va putea fi eliberat pe 8 mai 2028, potrivit unui document publicat luni de Biroul federal al închisorilor din Statele Unite, informează AFP.
10:10
Lucian Mîndruță pleacă din nou la drum, în Turul Bursele de 10 Digi FM, pentru a-i cunoaște personal pe copiii care emoționează și care merită să fie susținuți.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Uraganul Melissa este acum cea mai puternică furtună de pe planetă, din acest an. Începe să se îndrepte spre nord, având ca ţintă Jamaica, marţi ajunge în Cuba # DigiFM.ro
Melissa rămâne un uragan de categoria 5, cu vânturi de 175 mph, conform Centrului Naţional pentru Uragane. Conform centrului de uragane, se aşteaptă ca centrul Melissei să se deplaseze în apropierea sau peste Jamaica marţi, peste sud-estul Cubei miercuri dimineaţa şi peste sud-estul sau centrul Bahamas mai târziu miercuri, relatează CNN.
08:50
Preţul aurului a scăzut luni sub pragul de 4.000 de dolari pe uncie, pe fondul progreselor în relaţiile comerciale SUA–China # DigiFM.ro
Preţul aurului a coborât luni sub 4.000 de dolari pe uncie, pe măsură ce semnele de detensionare în relaţiile comerciale dintre Statele Unite şi China au redus cererea pentru active de refugiu, în timp ce investitorii aşteaptă decizia Rezervei Federale privind dobânda de referinţă.
08:40
José Manuel Ochotorena, fost portar al echipelor Real Madrid şi Valencia, a murit la 64 de ani # DigiFM.ro
José Manuel Ochotorena, fost portar al echipelor Real Madrid şi Valencia, antrenor al portarilor de la Liverpool şi apoi al naţionalei Spaniei din anii 2010, a murit la vârsta de 64 de ani, din cauza bolii.
08:30
Reacția lui Irinel Columbeanu după ce a aflat că Monica Gabor s-a întors în România în secret: „Irina nu m-a anunțat” # DigiFM.ro
Fostul om de afaceri Irinel Columbeanu, aflat în prezent într-un azil din București, a avut prima reacție după ce a aflat că fosta sa soție, Monica Gabor, s-a întors în România, în mare secret, după mai bine de un deceniu petrecut în Statele Unite.
08:20
Pagube materiale, după un cutremur cu magnitudinea 6,1 produs în vestul Turciei. În aceeaşi zonă s-a produs în august un seism similar # DigiFM.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc luni seara în oraşul Sindirgi, situat în provincia Balikesir, din vestul Turciei, a anunţat agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor AFAD. Cutremurul, care s-a produs la ora locală 22:48 (21:48, ora României), a fost resimţit şi în multe alte oraşe din vestul ţării, printre care Istanbul şi Izmir, potrivit aceleiaşi surse, care nu a raportat victime.
08:10
Kelemen Hunor, despre proiectul referitor la pensiile magistraţilor: „Dacă nu închidem acest subiect, pierdem cu toţii.” # DigiFM.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, consideră că proiectul privind pensiile magistraţilor trebuie închis cât mai repede, el afirmând că, dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci actuala majoritate va dovedi că este ”impotentă”, pentru că nu este în stare să treacă o lege prin Parlament.
08:10
Intervenţie pe o stradă din Bucureşti, după ce s-a simțit miroz de gaz de la o ţeavă subterană stradală. Accesul pietonilor şi al maşinilor a fost restricţionat # DigiFM.ro
ISU Bucureşti-Ilfov a intervenit, luni seară, pe strada Ion Câmpineanu, unde se simțea miroz de gaz de la o ţeavă subterană stradală. Accesul pietonilor şi al maşinilor a fost restricţionat.
