Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, se întâlnește astăzi cu omologul său FRANCEZ, la Sibiu

Tratamentele inovatoare pot salva viețile a zeci de mii de pacienți din țara noastră. Din păcate, România are cel mai lent acces la medicamente inovatoare din Uniunea Europeană, doar 1 din 5 tratamente aprobate de Uniunea Europeană ajunge la pacienții români prin compensare, iar timpul de așteptare depășește doi ani. Astăzi avem peste 170 de […]