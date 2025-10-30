Cum arată Alamein, orașul menit să domine Mediterana, în locul Greciei, Italiei și Spaniei | VIDEO
Click.ro, 30 octombrie 2025 10:50
Pe țărmul Mediteranei, Egiptul ridică un colos urban de 183 de miliarde de dolari: New Alamein City. Proiectat să rivalizeze cu destinațiile de vacanță din Grecia, Italia și Spania, noul oraș promite lux,
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
11:10
Colonel ucrainean în centrul unui scandal. Este acuzat că ar fi publicat hărți militare pe TikTok # Click.ro
Un colonel ucrainean a stârnit controverse după ce a fost acuzat că ar fi postat pe TikTok hărți militare interne, oferind, potrivit criticilor, informații sensibile despre frontul de luptă.
Acum 30 minute
10:50
Cum arată Alamein, orașul menit să domine Mediterana, în locul Greciei, Italiei și Spaniei | VIDEO # Click.ro
Pe țărmul Mediteranei, Egiptul ridică un colos urban de 183 de miliarde de dolari: New Alamein City. Proiectat să rivalizeze cu destinațiile de vacanță din Grecia, Italia și Spania, noul oraș promite lux,
Acum o oră
10:30
Ardei iuți în oțet pentru iarnă. Rețeta tradițională românească care încântă orice iubitor al acestor murături picante # Click.ro
Ardeii iuți murați în oțet sunt un adevărat deliciu pentru iubitorii de gust intens și picant. Această rețetă tradițională românească este ușor de preparat
10:20
Profesorul Dumitru Constantin Dulcan a lansat noua sa carte - „Calea Înțelepciunii” – un volum despre echilibru, gând, conștiință și vindecare interioară # Click.ro
Bookzone anunță lansarea cărții Calea înțelepciunii, semnată de Prof. Univ. Dr. Dumitru Constantin Dulcan, reputat neurolog, cercetător și autor al unor lucrări fundamentale în domeniul neuroștiinței, conștiinței și spiritualității.
Acum 2 ore
10:00
Primele rețineri în cazul exploziei din Rahova: un angajat Distrigaz și doi tehnicieni de la firma de verificări # Click.ro
Ancheta privind explozia devastatoare din cartierul Rahova, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața și mai multe locuințe au fost distruse, face primele progrese. Procurorii au dispus reținerea a trei persoane, cu propunere de arestare preventivă.
10:00
Lora, marcată de moartea tatălui. Avea doar 4 ani când el s-a stins din viață: „Am văzut ce înseamnă o femeie care nu are pe nimeni” # Click.ro
Lora face parte din rândul celor mai de succes artiste muzicale din România, cu o carieră de succes în domeniul care a consacrat-o. Deși se bucură de multe reușite pe plan profesional și are o căsnicie frumoasă, cântăreața a vorbit recent despre una dintre cele mai dure întâmplări din viața sa: moar
09:40
„Vocile lor au tăcut, dar noi putem încă să strigăm”. Marș în memoria victimelor Colectiv, la ora 18:00, în București # Click.ro
La zece ani de la tragedia care a schimbat România, mai multe organizații civice cheamă oamenii în stradă. Joi, 30 octombrie, în București, va avea loc un marș comemorativ în memoria celor 65 de tineri care și-au pierdut viața în incendiul din clubul Colectiv.
09:40
Avalanșă de turiști în „țara care nu există”. Fenomenul, tot mai contestat: „Vă rog, țineți cont” # Click.ro
Transnistria, republică autoproclamată și nerecunoscută pe hărțile diplomatice, s-a transformat într-o atracție neașteptată pentru turiști din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Vestigiile sovietice,
09:30
Mihaela Bilic ne spune cu ce putem înlocui uleiul de pește, dacă nu ne place gustul acestuia. Este o alternativă sănătoasă și gustoasă # Click.ro
Carnea de pește este una dintre cele mai sănătoase și recomandate de specialiști, însă pentru aportul de acizi grași Omega-3 este important să alegem în special peștele gras, precum somonul, macroul, heringul, sardinele sau tonul. De asemenea, uleiul de pește poate fi utilizat ca supliment alimentar
09:30
Cum a reușit un bărbat să se pensioneze la 32 de ani și să ducă o viață de vis în Thailanda # Click.ro
La doar 32 de ani, Naz Avo, fost dezvoltator de software din Ucraina, a închis laptopul, și-a dat demisia dintr-un job bine plătit și a plecat spre Thailanda. Astăzi trăiește în nordul țării, în munții din Chiang Mai, unde își petrece zilele făcând surfing.
Acum 4 ore
09:10
Muncitori străini vorbesc despre traumele trăite în România. Livrator din Bangladesh: „M-am simțit foarte rău” # Click.ro
România, țara care are cei mai mulți cetățeni europeni plecați peste hotare la muncă, nu este întotdeauna la fel de primitoare cu străinii care vin aici în căutarea unei vieți mai bune.
09:00
Românca Anca Faur, soția celui de-al doilea om care a pășit pe Lună, a murit. Aldrin: „Iubirea vieții mele” # Click.ro
Românca Anca Faur, soția celui de-al doilea om care a pășit pe Lună, Buzz Aldrin, a murit la vârsta de 66 de ani. Moartea sa a fost anunțată de familiile Faur și Aldrin, care au precizat că aceasta s-a stins în noaptea de 28 octombrie
08:40
A patra scumpire la energie electrică din vară. Facturile cresc din nou de la 1 noiembrie # Click.ro
De la 1 noiembrie, facturile la energia electrică vor crește din nou, odată cu majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, una dintre componentele reglementate care apar separat pe factură.
08:30
Filmul disponibil de astăzi pe Netflix care te va ține cu sufletul la gură până în ultima secundă. Colin Farrell face încă un rol fabulos # Click.ro
Netflix aduce în fața publicului o nouă producție intensă, care promite să devină una dintre cele mai comentate drame ale anului. Colin Farrell revine într-un rol complex, interpretând un bărbat prins între obsesie, datorii și tentația fatală a cazinourilor din Macao.
08:10
Melissa, uraganul care a adus iadul în Caraibe. Zeci de morți, pagube de miliarde de dolari și sute de mii de persoane evacuate. „A fost un iad" # Click.ro
Dezastru în lanț în regiunea Caraibelor. Uraganul Melissa, una dintre cele mai puternice furtuni tropicale din ultimul deceniu, a lăsat în urmă peste 30 de morți, pagube de miliarde de dolari și mii de persoane evacuate în Jamaica, Cuba și Bahamas.
08:00
Program național de screening pentru diabet: peste 11.000 de români din mediul rural vor beneficia de analize gratuite # Click.ro
În perioada octombrie 2025 – decembrie 2026, peste 11.000 de persoane din zone defavorizate vor avea acces gratuit la testări pentru depistarea diabetului zaharat, prin intermediul unei caravane medicale mobile.
07:50
Cele 3 zodii care își schimbă destinul la final de noiembrie. Nimic nu va mai fi la fel după această perioadă # Click.ro
Pe măsură ce luna noiembrie se apropie, Universul pare că pregătește o adevărată „furtună astrală”. Tranzițiile planetare, influențele lui Marte și ale lui Mercur, dar și energia Lunii pline de la finalul lunii creează un amestec de transformare, curaj și decizii radicale.
07:20
Vrei gene lungi, dese și cu un aspect sănătos fără să apelezi la extensii sau produse chimice? Vești bune: natura oferă soluții simple și eficiente care îți pot transforma privirea în doar câteva săptămâni.
Acum 6 ore
06:10
Ai observat un strat albicios pe buze, care devine vizibil mai ales după ce vorbești mult sau aplici balsam?
Acum 8 ore
05:10
Ce coafură și ce culoare de păr să alegi dacă ai peste 45 de ani. Vei arăta cu 5 ani mai tânără. Este la modă în acest sezon # Click.ro
Pe măsură ce trecem de 45 de ani, părul și stilul capătă o importanță aparte. Alegerea coafurii și a culorii potrivite poate adăuga instantaneu ani de prospețime și vitalitate, oferindu-ți un aspect mai tânăr și mai luminos.
04:10
Unde să pleci în vacanță în noiembrie. Destinații superbe și accesibile pentru toate buzunarele # Click.ro
Noiembrie poate fi luna perfectă pentru o escapadă, fie că vrei să fugi de frigul care începe să se instaleze acasă sau să descoperi locuri noi înainte de aglomerația sezonului de sărbători.
Acum 12 ore
03:10
Chiftele de varză. O rețetă vegană rapidă și delicioasă. Acest preparat nu poate să lipsească de pe masa ta la final de toamnă # Click.ro
Chiftelele de varză sunt un preparat clasic în bucătăria est-europeană, cunoscute sub numele de kapustnye kotleti.
01:10
Zodia care astăzi, 30 octombrie, o să își învingă o mare frică și o să aibă și un câștig neașteptat. Acest nativ intră într-o perioadă de aur # Click.ro
Pentru nativii din Balanță, ziua de 30 octombrie promite să fie una memorabilă. Astrele indică nu doar depășirea unei frici importante, ci și apariția unui câștig neașteptat, care poate veni sub formă financiară, profesională sau chiar emoțională.
00:40
Monica Pop, sfaturi esențiale pentru a ne menține vederea sănătoasă: „Neglijența este fatalitatea vederii!” # Click.ro
Monica Pop, unul dintre cei mai cunoscuți și respectați medici oftalmologi din România, trage un semnal de alarmă și vine cu o serie de recomandări esențiale pentru menținerea sănătății ochilor.
29 octombrie 2025
23:50
Adelina Pestrițu a vorbit despre una dintre cele mai mari frici ale sale: „Doar cu rugăciuni...” De ce se teme celebra influenceriță # Click.ro
Adelina Pestrițu (38 de ani) este cunoscută drept o iubitoare a vacanțelor. Vedeta a bifat zeci de țări spectaculoase de pe diferite continente, dar ceea ce puțini nu știu este că de fiecare dată în timpul zborurilor, ea se confruntă cu o adevărată problemă.
23:40
Noua bijuterie arhitecturală a României. Va costa 100.000.000 de euro și se află la aproape 2 ore de București # Click.ro
La Pitești va prinde contur un nou stadion de „cinci stele”, un proiect ambițios evaluat la 100 de milioane de euro și cu o capacitate de 15.000 de locuri. Primarul municipiului, Cristian Gentea, a confirmat că proiectul a fost aprobat, iar documentația necesară a fost deja transmisă Companiei Națio
23:00
Megan Fox, prima apariție de la nașterea celui de-al patrulea copil: „N-am dormit de șapte luni”. Cu ce simptome se confruntă actrița # Click.ro
Megan Fox (39 de ani) a bifat prima apariție în public de când a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Cu această ocazie, actrița a vorbit despre problemele pe care le-a dezvoltat în urma nașterii.
22:50
Alimentaţia înainte şi după vaccinul antigripal. Care este masa ideală.
22:50
Un bărbat a găsit o comoară veche de aproximativ 2.000 de ani, dar a ținut totul secret timp de 8 ani. Descoperirea a uimit arheologii # Click.ro
Un bărbat din Germania a descoperit un tezaur roman vechi de aproximativ 2.000 de ani, dar a păstrat secretă descoperirea timp de opt ani.
22:40
Părerea medicului despre unul dintre cele mai populare remedii contra durerilor în gât. Cum se consumă, de fapt, șodoul: „Nu trebuie să fie… ” # Click.ro
Când răcești sau te confrunți cu o infecție mai puternică, durerea în gât este unul dintre cele mai supărătoare simptome. Din fericire, remediile naturiste ne ajută să reducem disconfortul, mai ales șodoul pe care și medicul îl recomandă!
22:40
Plăcintă cu cremă de vanilie, rețeta simplă care a făcut senzație pe TikTok. Trucul secret pentru un desert perfect. VIDEO # Click.ro
Plăcinta cu cremă de vanilie este un desert clasic, ușor de pregătit, ideal pentru momentele în care avem poftă de ceva dulce. Cu un gust fin și o textură cremoasă, această rețetă reunește simplitatea foilor de plăcintă cu aroma intensă de vanilie și lămâie.
Acum 24 ore
21:50
Gheorghe Turda a fost copil de strană în biserica din Săpânța. Care e marea lui dorință: „Să cânt cântece bisericești în Catedrala Națională”. Secretul unei vieți lungi # Click.ro
Marea dorință a lui Gheorghe Turda, care a fost copil de strană în Săpânța: „Să cânt cântece bisericești în Catedrala Națională”. Câți ani ar vrea să trăiască?
21:50
21:20
Unde s-a săpat cea mai adâncă gaură din lume? Are 12.262 de metri adâncime, iar ce s-a descoperit înăuntru este de-a dreptul uluitor # Click.ro
Cea mai adâncă gaură din lume, săpată de inginerii sovietici, atinge impresionanta adâncime de 12.262 de metri. Proiectul, cunoscut sub numele de Forajul Superprofund de la Kola, a început în 1970 pe o peninsulă izolată din nord-vestul Rusiei, aproape de granița cu Norvegia, și a rămas unul dintre c
21:00
Orașul din Europa unde se poate achiziționa cel mai ușor o locuință. A întrecut capitale importante, precum Budapesta și Oslo # Click.ro
Un studiu recent arată că Bucureștiul este orașul în care tinerii își pot cumpăra cel mai ușor prima locuință, depășind capitale importante din Europa. De ce este atât de accesibilă capitala României?
20:40
Cum pregătește Sorin Bontea cele mai gustoase ștrudele cu dovleac. Impresionează-ți musafirii de Halloween cu acest desert! # Click.ro
Sorin Bontea, juratul show-ului culinar MasterChef, dezvăluie rețeta sa de ștrudele cu dovleac. Desertul conține ingrediente pe care le găsești în orice supermarket, este delicios și perfect pentru a impresiona gusturile celor mai pretențioși.
20:20
Probleme pentru Kate Middleton, după ultimul scandal de la Casa Regală. Ce s-a întâmplat cu Prințesa de Wales # Click.ro
Kate Middleton, Prințesa de Wales, traversează zile dificile, fiind „epuizată fizic și emoțional” după ce familia regală a fost din nou implicată într-o controversă, de data aceasta legată de Prințul Andrew.
19:40
Secretele de frumuseţe ale Angelinei Jolie. Ce trucuri folosește vedeta.
19:30
Şi-a împodobit bradul încă din octombrie! Motivul pentru care a luat această decizie.
19:20
Mesajul unui tânăr absolvent de studii superioare, dezamăgit că nu reușește să se angajeze: „Am ajuns într-o stare psihică deplorabilă”. Ce l-au sfătuit românii din străinătate # Click.ro
Un tânăr român cu studii superioare s-a declarat dezamăgit de procesul de recrutare al angajatorilor din România. Timp de doi ani, a candidat pentru mai multe posturi de muncă, însă nu a primit nicio ofertă și acum ia în calcul plecarea din țară.
19:10
Drumul de mare viteză care va lega două regiuni istorice din România. Când va fi gata și câți kilometri va avea # Click.ro
Miercuri, 29 octombrie 2025, Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a anunţat că a semnat două contracte importante pentru proiectarea și construirea a circa 105 km de drumuri de mare viteză.
19:10
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei? # Click.ro
Călin Geambașu a făcut pace cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să fie corect”. Care e mărul discordiei?
18:30
Cântăreața care s-a trezit cu o sumă uriașă în conturi. Peste noapte, ea a primit mii de euro: „Exact ca în filme” # Click.ro
O cântăreață cunoscută din România a avut parte de o surpriză de proporții. Artista a povestit că, peste noapte, i-a fost virată în conturi o sumă impresionantă, suficientă cât să își cumpere o locuință. Iată cum s-a întâmplat totul!
17:50
Satul medieval din Toscana care te plătește cu peste 20.000 de euro pentru a te muta acolo: „Casele noastre au o valoare”. Condiția obligatorie care trebuie îndeplinită # Click.ro
Visezi să te muți în Toscana, într-o zonă care pare desprinsă dintr-o carte poștală, cu dealuri superbe, plantații de măslini și podgorii? Oficialii dintr-o comună italiană așteaptă noi locuitori și anunță că le oferă peste 20.000 de euro celor care aleg să se stabilească aici.
17:50
Tichetele de masă se vor majora de la 1 ianuarie 2026, însă mărirea salariului minim se amână. Ce explicații are Guvernul # Click.ro
De la 1 ianuarie 2026, valoarea tichetelor de masă va creşte la 50 de lei, potrivit anunţului făcut de Florin Jianu, reprezentant al IMM-urilor, la finalul discuţiilor de la Guvern cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Informaţia a fost confirmată şi de Petre Florin Manole, ministrul Muncii.
17:50
Atenție la excesele de dinainte de Postul Crăciunului! Mesele bogate nu te ajută, ci îți supun organismul unui stres care-ți poate scădea imunitatea # Click.ro
Pe 15 noiembrie începe Postul Crăciunului, iar mulți români consideră că este momentul să mănânce "de toate” înainte de a începe perioada de restricții alimentare. Nutriționiștii atrag atenția că acest obicei poate avea efecte negative asupra sănătății.
17:20
Adriana Bahmuțeanu a depus plângere penală împotriva lui Honorius Prigoană. Vedeta îi aduce acuzații grave: „Nu mai are răbdare...” # Click.ro
Adriana Bahmuțeanu a anunțat că va sesiza autoritățile, acuzându-l pe Honorius Prigoană de implicare într-un posibil fals. Potrivit declarațiilor sale, fiul omului de afaceri Silviu Prigoană ar fi semnat în numele tatălui său într-un document oficial, fapt pe care fosta soție a politicianului îl con
17:00
Horoscop joi, 30 octombrie. Leii plănuiesc o excursie cu prietenii, Fecioarele câștigă bani, iar Vărsătorii dau dovadă de creativitate # Click.ro
Horoscop joi, 30 octombrie. Leii plănuiesc o excursie cu prietenii, Fecioarele câștigă bani, iar Vărsătorii dau dovadă de creativitate.
17:00
Suma record pe care o va primi o femeie din partea Metrorex după ce s-a accidentat grav într-o stație din centrul Capitalei: „Siguranța oamenilor nu se tratează cu superficialitate” # Click.ro
O femeie va primi despăgubiri record din partea Metrorex, după ce s-a accidentat în stația Universitate. În urma incidentului, tânăra a căzut și s-a lovit grav la genunchi și braț. Află cum s-a întâmplat, dar și ce sumă îi va intra în conturi!
16:50
Ea este Nihan din Kara Sevda de România! Tânăra care a înnebunit presa din Turcia și care a ajuns Miss Peace 2026 # Click.ro
Ea este Nihan din Kara Sevda de România!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.