Louis Munteanu, transfer de cinci milioane de euro: CFR Cluj și-a dat acordul
SportMedia, 30 octombrie 2025 10:50
Louis Munteanu (23 de ani) este aproape de plecarea de la CFR Cluj. După ce în vară a fost curtat de echipe precum Lille, Rennes, Sevilla sau Ajax, de asemenea fiind dorit de FCSB, Munteanu se pregătește să schimbe echipa. Potrivit iamsport.ro, CFR Cluj și-a dat acordul pentru vânzarea lui Louis Munteanu la Dinamo Zagreb
Acum 30 minute
10:50
Bloomberg: Rheinmetall reconfigurează industria de apărare din perioada sovietică a Europei de Est. România și Bulgaria – pe hartă # SportMedia
UE mizează miliarde de euro pe faptul că moștenirea Bulgariei și României ca centre de producție de muniție din epoca sovietică poate fi revigorată și adaptată pentru câmpul de luptă viitor, potrivit unei analize Bloomberg. Rheinmetall AG, gigantul german din domeniul apărării, conduce o serie de investiții sprijinite de UE în valoare de miliarde
10:50
10:50
Dorit de FCSB, a acceptat o oferta „roș-albaștrilor”, dar a fost deturnat: „Totul era pregătit” # SportMedia
FCSB a ratat transferul unui golgheter din Superliga. Elvir Koljic (30 de ani) a făcut vizita medicală cu FCSB și era pregătit să semneze cu campioana României, în urmă cu scurt timp, dar a ajuns în cele din urmă la Rapid. Giuleștenii l-au deturnat din drumul către FCSB, iar Koljic a explicat cum s-a întâmplat
10:50
Radu Drăgușin (23 de ani) se apropie de revenirea pe teren, după accidentarea gravă suferită la genunchi. Mircea Lucescu l-a trecut pe Radu Drăgușin pe lista convocărilor preliminare pentru ultimele două meciuri ale României din preliminariile CM 2026. Întrebat despre acest lucru, Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, a oferit un răspuns ferm. El a spus
10:50
„Sindromul Italia” – suferința româncelor care au avut grijă de bătrânii altora, dar și-au pierdut liniștea proprie # SportMedia
Cotidianul american The New York Times scrie despre „Sindromul Italia" – o suferință tot mai des întâlnită în rândul femeilor din Europa de Est, în special românce, plecate să îngrijească bătrâni și bolnavi în Italia. După ani trăiți în izolare, departe de familie și adesea în condiții grele, multe dintre ele se întorc acasă epuizate
10:50
Inter, echipa lui Cristi Chivu, a obținut o nouă victorie în Serie A, în etapa a noua, intermediară. Inter a învins Fiorentina, scor 3-0, iar toate golurile partidei au fost înscrise în repriza secundă. Hakan Calhanoglu a reușit o dublă, în minutele 66 și 88 (din penalty), iar Petar Sucic a înscris și el. În
Acum 4 ore
08:20
La zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de tineri, mai multe organizații civice organizează, joi, un marș în București, pentru a cere dreptate și pentru a aminti că, un deceniu mai târziu, corupția continuă să ucidă. Protestatarii spun, pe pagina de Facebook a evenimentului, că niciun vinovat nu
08:20
Decizia surprinzătoare a lui Trump. După 33 de ani, a cerut Pentagonului să reînceapă testarea armelor nucleare # SportMedia
Președintele SUA, Donald Trump, a provocat o undă de șoc pe scena internațională, anunțând că a ordonat Pentagonului să reia testarea armelor nucleare americane. Decizia a venit cu doar câteva ore înaintea întâlnirii cu liderul chinez Xi Jinping, desfășurată joi la Busan, Coreea de Sud. „Din cauza programelor de testare ale altor țări, am instruit
08:20
INTERVIU. Cine este Bogdan Zurbagiu, tatăl a trei copii și sportivul amator care a uimit lumea înotului cu recordul său în Canalul Mânecii # SportMedia
Bogdan Zurbagiu a scris o pagină importantă în istoria înotului de anduranță românesc, în data de 1 octombrie 2025, când a traversat înot Canalul Mânecii în doar 10 ore și 52 de minute, un timp care îl plasează în elita mondială a acestui sport extrem.
08:20
Rogobete anunță schimbări în sistemul medical: Pacienții – îndrumați digital, medicii – încurajați să raporteze abuzurile # SportMedia
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat o serie de schimbări menite să aducă mai multă transparenţă şi accesibilitate în sistemul medical. În timp ce pacienţii vor fi îndrumaţi digital către serviciile de care au nevoie, medicii şi asistenţii vor avea la dispoziţie o platformă online prin care pot semnala nereguli, abuzuri sau comportamente inadecvate din
08:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, la bordul avionului Air Force One, că diminuarea prezenţei militare americane în România nu este „un subiect foarte important". „Aș putea să vorbesc despre subiectul ăsta, dar nu este unul foarte important, nu e mare lucru", a spus președintele american. Reacţia sa vine la o zi după ce
Acum 8 ore
05:10
Bărbații trebuie să facă de două ori mai multă activitate fizică față de femei, pentru a obține aceleași efecte # SportMedia
Bărbații trebuie să facă de două ori mai multă activitate fizică față de femei pentru a obține aceeași protecție împotriva bolilor coronariene, arată un studiu recent. Cercetătorii de la Universitatea Xiamen din China au analizat datele privind activitatea fizică a peste 80.000 de persoane și au descoperit diferențe semnificative între cele două sexe. Cu doar
05:10
Un tratament a prelungit viața șoarecilor cu 73%! Totuși, doar pe cea a masculilor – studiu # SportMedia
Un tratament care vizează simultan două mecanisme legate de îmbătrânire a reușit să prelungească durata vieții unor șoareci adulți fragili cu până la 73%. Totuși, acest lucru s-a întâmplat doar în cazul rozătoarelor de sex masculin. Terapia, aplicată de cercetători de la Universitatea din California, Berkeley (SUA), a combinat două tratamente anti-îmbătrânire. Primul este oxitocina
05:10
PMB vrea să scoată din trafic, 6 ore pe zi, mașinile de gunoi și de livrări. Ce spun liderii pieței de curierat # SportMedia
Proiectul Primăriei Capitalei, care propune interzicerea circulației mașinilor de gunoi, de aprovizionare și de curierat câte 6 ore pe zi, la orele de vârf, nu a rămas fără ecou. După lansarea în dezbatere publică, măsura a stârnit reacții din partea celor mai mari companii de curierat din România – FAN Courier și Sameday – care
05:10
Pleacă americanii! De ce nu mai funcționează parteneriatul strategic în mandatul lui Trump # SportMedia
Anunțul că SUA va retrage o brigadă, în jur de 2.000 de militari, din Europa de Est, mai exact România, Ungaria și Slovacia, a provocat frisoane, dezamăgire și tensiune printre autoritățile de la București. Mai exact, 800 de militari americani vor părăsi teritoriul țării noastre în urma unei decizii strategice a administrației SUA, care a
Acum 12 ore
01:10
Grindeanu, nou atac la Bolojan: Preocuparea lui este să numească vicepremier, nu să apere securitatea țării # SportMedia
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, afirmând că preocuparea acestuia de a numi vicepremier, în loc să lămurească situația privind retragerea trupelor americane, arată lipsă de responsabilitate într-un moment critic. Anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, „ridică întrebări serioase într-un moment critic
01:10
Horoscop zilnic pentru 30 octombrie 2025.
01:10
Trei persoane au fost reţinute după percheziţiile care au avut loc în dosarul penal deschis după explozia din Sectorul 5 al Capitalei, au declarat, miercuri seară, surse judiciare. Oficial, până la ora transmiterii acestei ştiri, Pachetul Curţii de Apel Bucureşti nu a anunţat date despre persoanele reţinute şi care a fost implicarea lor. Miercuri, Poliţia
01:10
Ministrul Sănătății, după decesul directorului medical de la Spitalul Județean Buzău: Nu știu de ce făcea șapte gărzi pe lună, erau 10 chirurgi # SportMedia
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine că, la Spitalul Judeţean Buzău, există zece medici chirurgi şi că în mod normal fiecăruia dintre ei i-ar fi revenit trei gărzi pe lună. El aa precizat că nu ştie de ce Ștefania Szabo, medicul care a murit marți, era nevoită să facă şapte gărzi într-o lună. "Eu o cunosc
01:10
FCSB a câștigat în deplasare cu Gloria Bistrița, scor 3-1, într-un meci din Grupa B a Cupei României. Roș-albaștrii au folosit mai mulți jucători de rezervă, dar au deschis scorul în partida de la Bistrița. Alibec a înscris dintr-un penalty ușor acordat în minutul 26, după o intervenție asupra lui Adrian Șut. În minutul 45,
01:10
Președintele Salvamont: Ultimele măsuri de austeritate întreprinse de Guvern afectează grav activitatea de salvare montană # SportMedia
Președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, a declarat miercuri că măsurile de austeritate impuse de Guvern afectează grav activitatea de salvare montană, în condițiile în care sistemul este subdimensionat, cu doar 18,5% din necesarul normat al capacității operative de intervenție la nivel național. Practic, salvamontiștii nu se vor mai putea pregăti profesional și nici nu se
29 octombrie 2025
23:10
Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii trupelor americane din România: Această mișcare transmite un semnal greșit Rusiei # SportMedia
Președinții Comisiilor pentru Forțe Armate din Senat și Camera Reprezentanților se opun deciziei Pentagonului de a reduce prezența trupelor americane în România, invocând îngrijorări legate de securitatea regională. Republicanii Roger Wicker și Mike Rogers afirmă într-o declarație comună că această mișcare „transmite un semnal greșit Rusiei chiar în momentul în care președintele Trump exercită presiuni
23:10
Guvernul federal german a decis miercuri să majoreze salariul minim pe economie în două trepte, respectiv la 13,90 euro brut pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 și la 14,60 euro brut pe oră la începutul anului 2027, față de nivelul de 12,82 de euro din prezent. Peste șase milioane de angajați vor beneficia de
23:10
Jaf la Luvru. Cei doi suspecți arestați au recunoscut parțial faptele, dar bijuteriile rămân de negăsit # SportMedia
La zece zile după jaful de la Luvru, care a avut un ecou mondial şi a cărui pradă este estimată la 88 de milioane de euro, bijuteriile nu au fost găsite, a anunţat miercuri procurorul Laure Beccuau. Cei doi suspecţi arestaţi, care şi-au recunoscut „parţial" participarea la jaf, urmează să fie puşi oficial sub acuzare
Acum 24 ore
21:10
Legea femicidului, depusă în Parlament. Proiectul beneficiază de un sprijin parlamentar fără precedent # SportMedia
Organizaţia Femeilor Social Democrate (OFSD) a depus, miercuri, în Parlament proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea femicidelor şi a violenţelor care le preced. Proiectul introduce pentru prima dată în legislaţia românească conceptul de femicid – uciderea unei femei pentru simplul fapt că este femeie. "Proiectul reprezintă rezultatul unui grup de lucru transpartinic, format din
21:10
Nicușor Dan a semnat numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, în ciuda opoziției lui Grindeanu # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, miercuri, numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial şi va fi publicat joi, 30 octombrie. "Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru", anunţă Administraţia Prezidenţială. Ceremonia
19:10
BOR prelungește programul de închinare la Catedrala Națională și aduce racla cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou # SportMedia
Patriarhia a anunțat prelungirea programului de închinare și trecere prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, în contextul numărului uriaș de credincioși care continuă să vină la eveniment. Noul termen limită este miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 24:00, iar accesul va fi permis inclusiv pe timpul nopții. Instituția face apel la pelerini să evite aglomerarea excesivă
19:10
Rusia a testat o torpilă nucleară, care poate provoca un tsunami radioactiv. Cât de adânc și cât de rapid poate să „înoate” (Video) # SportMedia
Rusia a testat o dronă submarină – cu capacitate nucleară -, de tip Poseidon, spune miercuri preşedintele rus Vladimir Putin, subliniind că "nu există niciun mijloc care să o intercepteze". Vestea vine la câteva zile după ce a anunţat un test final cu succes al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, de tip Burevestnik,
19:10
Fostul selecționer italian Luciano Spalletti a acceptat să preia conducerea tehnică a echipei de fotbal Juventus Torino, urmând să-l înlocuiască pe croatul Igor Tudor, anunță Gazzetta dello Sport. Spalletti va semna semneze un acord valabil până la finalul acestui sezon, care s-ar putea prelungi automat pentru alte două sezoane, în cazul calificării în viitoarea ediție
19:10
Prevenție și Cyber Threat Intelligence: cheia unei apărări cibernetice eficiente pentru infrastructurile critice # SportMedia
Prevenția – Elementul-cheie pentru o apărare cibernetică modernă Într-o lume tot mai dependentă de tehnologie, amenințările cibernetice sunt din ce în ce mai frecvente. A ignora prevenția este o alegere periculoasă, care poate duce la pierderi financiare uriașe, la afectarea reputației și la consecințe legale. Soluția este o strategie proactivă, care să protejeze sistemele și
19:10
Americanii își retrag jumătate dintre efectivele militare din România, e vorba despre soldații de elită din brigada mobilă staționată la baza Mihail Kogălniceanu. De fapt, țara se află într-un grup de state estice de unde SUA au planuri să
19:10
Sorana Cîrstea o va înfrunta pe canadianca Leylah Fernandez în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a doua favorită a trecut, miercuri, de germanca Eva Lys, cu 6-4, 6-1. Cîrstea (35 ani, 45 WTA), a șaptea favorită, care a trecut … The post Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturi de la Hong Kong: Rezultatele complete appeared first on spotmedia.ro.
19:10
Facturile la electricitate și gaze ale consumatorilor europeni au scăzut în prima jumătate a acestui an, o scădere mai importantă fiind înregistrată la gaze naturale decât la electricitate, arată datele publicate miercuri de Eurostat. Conform acestor date, prețul mediu la gaze pentru consumatorii casnici a scăzut cu 8,1% în primul semestru până la 11,43 euro … The post România rămâne printre statele cu cele mai mici prețuri la gaze appeared first on spotmedia.ro.
17:10
The Guardian: Emisari apropiați Kremlinului încearcă să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai # SportMedia
Persoane apropiate Kremlinului încearcă să împiedice extrădarea lui Horaţiu Potra din Emiratele Arabe Unite către România, au declarat pentru The Guardian surse implicate în cazul mercenarului arestat la Dubai. Însă se pare că nu au şanse, iar Potra ar putea fi trimis înapoi în România „cel mai devreme joi”, scrie sursa citată. Horațiu Potra, fost … The post The Guardian: Emisari apropiați Kremlinului încearcă să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Internaționalul francez Kylian Mbappe, atacantul echipei Real Madrid, va intra vineri în posesia trofeului Gheata de Aur, atribuit celui mai bun marcator din fotbalul european în sezonul trecut, informează cotidianul Marca. Mbappe a marcat 31 de goluri în ediția 2024-2025 a campionatului Spaniei, reușind să se impună în fața suedezului Viktor Gyokeres (Sporting Lisabona) și … The post Moment special pentru Kylian Mbappe: Trofeul pe care îl primește appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Creșterea temperaturilor globale provoacă, în prezent, moartea unei persoane pe minut la nivel mondial, potrivit unui raport amplu cu privire la impactul schimbărilor climatice asupra sănătății. Un studiu realizat de University College London (UCL) arată că dependența lumii de combustibilii fosili cauzează nu doar poluare toxică a aerului, ci și incendii de vegetație, precum și … The post Căldura extremă ucide o persoană pe minut, la nivel global appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Universitatea Craiova a făcut anunțul final în privința lui Mirel Rădoi. Patronul Mihai Rotaru a anunțat că nu se pune problema ca Rădoi să plece de la echipă. Anunțul vine după ce în presă s-a scris că Rădoi ar vrea să plece de la Universitatea Craiova. „Nu cred că mai trebuie să lămuresc ceva. Am … The post Universitatea Craiova a stabilit viitorul lui Mirel Rădoi appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Juriul Romanian PR Award anunță nominalizările și diplomele de excelență la cea de-a XXIII-a ediție a competiției. Proiectele nominalizate se detașează prin rigoare, creativitate și impact, consideră membrii juriului. Ediția din acest an s-a bucurat de susținerea unui juriu internațional de top, reunind competențe în comunicare din 22 de țări. Vă prezentăm mai jos nominalizările … The post Romanian PR Award 2025 își prezintă campaniile nominalizate appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Cristian Popescu Piedone a anunțat că nu va candida la Primăria Capitalei, nici acum și nici în 2028. El spune că îl va susține pe Daniel Băluță, candidatul desemnat de PSD pentru funcția de primar general. „Piedone nu candidează și nu va candida nici acum și, repet, nici în 2028”, spune Cristian Popescu Piedone. El … The post Piedone îl susține pe Băluță pentru Primăria Capitalei appeared first on spotmedia.ro.
17:10
În prezent, imaginea personală și sănătatea vizuală nu mai pot fi percepute separat. Ochelarii nu mai sunt doar un instrument de corectare a vederii, ci au devenit și un accesoriu de stil, ce oferă pe deasupra mai mult confort zilnic. HOYA, brand cu tradiție în inovația din domeniul opticii, a dezvoltat gama Sensity Colours, o … The post Sensity Colours de la HOYA – Noile lentile fotocromice care celebrează culoarea appeared first on spotmedia.ro.
17:10
Pentagonul confirmă reducerea prezenței în Europa: Nu reprezintă o retragere, nici un semnal al unei diminuări a angajamentului față de NATO # SportMedia
Departamentul de Război al SUA confirmă reducerea prezenţei în Europa, însă precizează că nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al unei diminuări a angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5. ”Brigada 2 de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate îşi va reloca trupele, conform programului, înapoi la … The post Pentagonul confirmă reducerea prezenței în Europa: Nu reprezintă o retragere, nici un semnal al unei diminuări a angajamentului față de NATO appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală de la Hong Kong după o revenire spectaculoasă. Sportiva noastră a învins-o pe Ajla Tomljanovic (86 WTA) după un meci în trei seturi. Sorana a pierdut primul set cu 6-4, dar apoi le-a câștigat pe următoarele două cu 6-4, 6-3. Partida a durat 2 ore și 23 … The post Sorana Cîrstea avansează în sferturi la Hong Kong după o revenire spectaculoasă appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Ziua 1344 Dronele Kievului lovesc Moscova și o lasă fără petrol. Criză în industria de apărare a lui Putin. Duma pedepsește copiii pentru „sabotaj” # SportMedia
În ziua 1344 de război, Ucraina și-a intensificat loviturile lansând peste 100 de drone asupra Rusiei, inclusiv asupra Moscovei, pentru a treia noapte consecutiv. Ținte industriale din Ulyanovsk, Stavropol și Mari El au fost lovite, iar exploziile de la rafinăria NS-Oil și uzina Stavrolen au provocat incendii majore. În paralel, Rusia a atacat infrastructura energetică … The post Ziua 1344 Dronele Kievului lovesc Moscova și o lasă fără petrol. Criză în industria de apărare a lui Putin. Duma pedepsește copiii pentru „sabotaj” appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Percheziții la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală, după moartea unui pacient. Doi medici duși la Parchet # SportMedia
Un pacient internat în Unitatea de Arși a Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” a murit la sfârșitul lunii august, iar acum procurorii fac anchetă pentru a stabili dacă îngrijirile medicale au fost corespunzătoare. Miercuri dimineață, anchetatorii au efectuat percheziții la spital și au emis mandate de aducere pentru doi medici care urmează să fie audiați … The post Percheziții la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală, după moartea unui pacient. Doi medici duși la Parchet appeared first on spotmedia.ro.
15:10
FCSB a anunțat că va titulariza un jucător de 16 ani în următorul meci. Fundașul central Andrei Dăncuș va fi folosit încă din primul minut în meciul cu Gloria Bistrița, de la ora 21:00. „Miercuri va juca Dăncuș. Am niște emoții duble pentru Dăncuș, dar sunt convins că el nu va avea emoții. Nu mi-a … The post Surpriză la FCSB: Titularizează un jucător de 16 ani appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Președintele Nicușor Dan a reacţionat, miercuri la prânz, la anunţul privind retragerea parţială a trupelor americane din România. Şeful statului susţine că decizia nu va afecta securitatea națională, iar prezența trupelor SUA revine practic la nivelul de dinaintea războiului din Ucraina. Nicuşor Dan a vorbit deja de dimineaţă pe acest subiect cu ministrul Apărării, Ionuţ … The post Prima reacție a lui Nicușor Dan, după anunțul retragerii trupelor americane appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Peste jumătate dintre medicii din România își cumpără singuri uniformele, în condițiile în care mai bine de 30% dintre spitale nu furnizează deloc uniforme personalului medical, susține o companie de profil. Potrivit acesteia, în absența unei dotări standardizate, medicii și asistentele sunt nevoiți să își cumpere singuri uniformele, de multe ori din surse neautorizate, fără … The post Producător: Peste jumătate dintre medicii din România își cumpără singuri uniformele appeared first on spotmedia.ro.
15:10
Ce cred analiștii despre retragerea trupelor americane. General: Ca mesaj strategic e grav. Expert în securitate: S-a dus boieria! # SportMedia
Decizia administrației Trump de a redimensiona prezența militară americană în Europa de Est, inclusiv în România, a provocat reacții imediate din partea foștilor militari și a experților în securitate. Potrivit Ministerului Apărării, aproximativ o mie de soldați americani vor rămâne dislocați în bazele de la Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu, iar capabilitățile strategice nu … The post Ce cred analiștii despre retragerea trupelor americane. General: Ca mesaj strategic e grav. Expert în securitate: S-a dus boieria! appeared first on spotmedia.ro.
13:10
FCSB a primit o veste excelentă după victoria cu UTA Arad. După o serie de investigații detaliate, s-a stabilit că Juri Cisotti a suferit doar o contuzie serioasă, fără leziuni la ligamente, așa cum se credea inițial, potrivit golazo.ro. Mijlocașul italian va face deplasarea cu echipa în Bistrița, unde campioana joacă miercuri, însă nu va … The post FCSB primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Hidroizolații la subsol și fundații – Soluții reale împotriva infiltrațiilor și mucegaiului # SportMedia
Ți s-a întâmplat să cobori la subsol după o ploaie mai zdravănă și să simți izul acela umed, ca într-o pivniță de film vechi? Da, știu sentimentul. Dacă nu te joci serios cu hidroizolații fundații, apa va găsi mereu o cale. Nu pentru că te are la suflet, ci pentru că gravitația câștigă de fiecare … The post Hidroizolații la subsol și fundații – Soluții reale împotriva infiltrațiilor și mucegaiului appeared first on spotmedia.ro.
