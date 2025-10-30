Metopolitan Museum of Art, dat în judecată de o familie pentru un tablou al lui Van Gogh, presupus a fi fost confiscat de nazişti
News.ro, 30 octombrie 2025 10:50
Muzeul Metropolitan de Artă din New York este dat în judecată de moştenitorii unui cuplu de evrei pentru un tablou în ulei al lui Vincent van Gogh, despre care aceştia susţin că a fost confiscat de nazişti.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 15 minute
11:00
Oana Gheorghiu: Rolul meu ca vicepremier va fi să deschid Guvernul spre societate, spre consultarea companiilor, a societăţii civile, a cetăţenilor, pentru a fundamenta reformele şi măsurile pe nevoile reale din societate şi pentru a le construi împreună # News.ro
Co-fondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţă Oana Gheorghiu anunţă, la puţin timp după depunerea jurământului ca membru al Guvernului, că rolul său ca vicepremier va fi să deschidă Guvernul spre societate, spre consultarea companiilor, a societăţii civile şi a cetăţenilor, pentru a fundamenta reformele şi măsurile pe nevoile reale din societate şi ”pentru a le construi împreună, cu încredere”. Ea îşi anunţă suspendarea din funcţiile executive din cadrul Asociaţiei Dăruieşte Viaţă.
11:00
10 ANI DE LA COLECTIV - Rogobete: Simt o ruşine grea, pentru nepăsare şi indolenţă. Simt durere când văd cum unii au privit ani la rând în altă parte, în timp ce medicii şi asistentele îşi sacrificau zilele şi nopţile în spitale # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, la zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv, în urma căreia au murit 65 de tineri, că simte „o ruşine grea, pentru nepăsare şi indolenţă” şi „durere” când vede cum „unii au privit ani la rând în altă parte, în timp ce medicii şi asistentele îşi sacrificau zilele şi nopţile în spitale, ţinând sistemul pe umeri”. Ministrul Sănătăţii mai spune că nu ştie de ce până acum şapte ani nu au fost începute centrele de arşi, dar ce ştie „sigur” este că în 2022 le-a început, împreună cu echipa de la Ministerul Sănătăţii. „Astăzi, România are în construcţie trei centre de arşi, iar cel de la Timişoara se va finaliza chiar anul acesta. După 10 ani de aşteptare şi ruşine, am început să construim ceea ce trebuia făcut demult”, subliniază ministrul.
11:00
10 ANI DE LA COLECTIV - Andrei Găluţ, solistul Goodbye to Gravity, şi 10 supravieţuitori muzicieni au lansat "The Memento Project" dedicat victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu/ VIDEO # News.ro
La 10 ani de la incendiul din clubul Colectiv, ca un simbol al rezilienţei în faţa suferinţelor provocate de corupţie, Andrei Găluţ, solistul formaţiei Goodbye to Gravity, alături de 10 supravieţuitori muzicieni, a lansat "The Memento Project", un proiect caritabil dedicat victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu. Este vorba despre înregistrarea în formă acustică şi reorchestrată a două dintre melodiile emblematice ale formaţiei, "The Day We Die" şi "The Cage", prezentate sub forma unui videoclip cu filmări din studio.
Acum 30 minute
10:50
Metopolitan Museum of Art, dat în judecată de o familie pentru un tablou al lui Van Gogh, presupus a fi fost confiscat de nazişti # News.ro
Muzeul Metropolitan de Artă din New York este dat în judecată de moştenitorii unui cuplu de evrei pentru un tablou în ulei al lui Vincent van Gogh, despre care aceştia susţin că a fost confiscat de nazişti.
10:50
China cere SUA să respecte ”serios” interzicerea testelor nucleare, după ce Trump ordonă Pentagonului să testeze armament nuclear # News.ro
China cere joi Statelor Unite să respecte ”serios” interzicerea internaţională a testelor nucleare, după ce preşedintele american Donald Trump a ordonat miercuri Departamentului Apărării, înainte să se întâlnească cu omologul său Xi Jinping în Coreea de Sud, să testeze armament nuclear în Statele Unite, relatează AFP.
Acum o oră
10:40
Oana Gheorghiu a depus jurământul ca vicepremier, la Palatul Cotroceni / Sorin Grindeanu, contestatar al numirii, a lipsit de la ceremonie - FOTO, VIDEO # News.ro
Oana Gheorghiu a depus jurământul, joi, pentru postul de vicepremier, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. De la eveniment a lipsit preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, cel care a contestat numirea Oanei Gheorghiu în această funcţie. Nu a fost prezent nici preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.
10:30
10 ANI DE LA COLECTIV - Preşedintele Nicuşor Dan a depus o coroană de flori şi a aprins o lumânare în memoria victimelor de la Colectiv FOTO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a depus, joi dimineaţă, o coroană de flori şi a aprins o lumânare în memoria celor 65 de persoane care şi-au pierdut viaţa, în urmă cu zece ani, în incendiul produs în timpul concertului unei trupe rock în Clubul Colectiv, din Capitală.
10:30
Un fost director al grupului energetic ucrainean Ukrenergo, Volodimir Kudrîţki, arestat cu privire la corupţie # News.ro
Fostul director al operatorului energetic public ucrainean Ukrenergo, Volodimir Kudrîţki, destituit anul trecut, a fost arestat cu privire la corupţie, anunţă justiţia ucraineană, o arestare care stârneşte acuzaţii de manevre politice înaintea celei de-a patra ierni de război, relatează AFP.
10:20
Preşedintele Nicuşor Dan a depus o coroană de flori şi a aprins o lumânare în memoria victimelor de la Colectiv FOTO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a depus, joi dimineaţă, o coroană de flori şi a aprins o lumânare în memoria celor 65 de persoane care şi-au pierdut viaţa, în urmă cu zece ani, în incendiul produs în timpul concertului unei trupe rock în Clubul Colectiv, din Capitală.
10:20
Echipa feminină de handbal HC Dunărea Brăila a anunţat transferul jucătoarei muntenegrene Bobana Klikovac, pivot cu experienţă internaţională.
Acum 2 ore
10:10
Cinci noi arestări, inclusiv un suspect principal, în spargerea de la Luvru, anunţă procuroarea Parisului Laure Beccuau # News.ro
Cinci persoane - inclusiv un suspect principal - au fost arestate joi, suspectate de faptul că au participat la spargerea spectaculoasă de la Luvru, anunţă la postul RTL procuroarea Parisului Laure Beccuau, relatează AFP.
10:10
Dâmboviţa: Autospecială a Poliţiei, implicată într-un accident rutier/ În urma evenimentului nu au fost raportate victime # News.ro
O autospecială a Poliţiei judeţene Teleorman a fost implicată într-un accident rutier, joi dimineaţă, pe drumul naţional 72. Oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa anunţă că, în urma evenimentului, nimeni nu a fost rănit.
10:00
Expoziţia "Întoarcerea în mit", o explorare vizuală şi sonoră a spaţiului mitologic românesc, în premieră la Art Safari # News.ro
Expoziţia "Întoarcerea în mit", realizată de Institutul Naţional al Patrimoniului în cadrul Art Safari, propune o explorare vizuală şi sonoră a spaţiului mitologic românesc - un univers guvernat de personaje legendare precum solomonarii, ielele, zmeii sau duhurile apelor. Vernisajul are loc joi, de la ora 18.00.
10:00
Mai mulţi credincioşi au încercat să forţeze intrarea în Catedrala Naţională, joi dimineaţă/ Explicaţiile Jandarmeriei # News.ro
Mii de credincioşi au continuat să aştepte, în noaptea de miercuri spre joi, pentru a intra în Catedrala Naţională, iar în dimineaţa zilei de joi câţiva dintre ei au încercat să forţeze accesul în lăcaşul de cult, în momentul în care rândul de pelerini a fost direcţionat de la intrarea principală pe o intrare laterală. Jandarmeria Bucureşti a explicat că unii dintre credincioşi au crezut că că biserica va fi închisă, oficialii instituţiei precizând că nimeni nu a fost rănit.
09:50
10 ANI DE LA COLECTIV - Dosarele Colectiv - Arafat şi Bănicioiu, anchetă clasată după opt ani şi reluată de la zeroPiedone, un an de închisoare, apoi achitare. Au plătit patronii, pompierii şi artificierii # News.ro
Doar câţiva vinovaţi au plătit pentru moartea a 65 de persoane în urma incendiului din Clubul Colectiv, la 10 ani de la tragedie. Au fost condamnaţi patronii, doi pompieri şi artificierii. Niciun oficial al statului nu a fost tras la răspundere, cu excepţia primarului Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone. Acesta a fost eliberat după doar un an din patru, în urma unei căi extraordinare de atac. Şi, din închisoare, a fost instalat direct în funcţia de primar al Sectorului 5.
09:40
Germania adoptă cea mai mare creştere a salariului minim de la introducerea acestuia în urmă cu zece ani # News.ro
Guvernul german a adoptat cea mai importantă creştere a salariului minim de la introducerea acestuia, în urmă cu zece ani, însă mai puţin importantă decât aştepta Partidul Social Democrat (SPD, centru-stânga), membru al coaliţiei aflate la putere, relatează AFP.
09:30
Incendiu în Sectorul 2 din Capitală - Şase persoane au fost evacuate. Un bărbat cu arsuri în zona feţei primeşte îngrijiri - FOTO # News.ro
Un incendiu a izbucnit joi dimineaţă, la o casă din Sectorul 2 al Capitalei. Şase persoane au fost evacuate, iar un bărbat cu arsuri în zona feţei primeşte îngrijiri.
09:30
Thrillerul "Toate cărţile", spin-off al fenomenului editorial "Testamentul lui Abraham" de Igor Bergler, în librării # News.ro
"Toate cărţile", cel mai recent roman semnat de Igor Bergler, este disponibil începând cu această săptămână în toate librăriile din Bucureşti şi din ţară. Un thriller pasionant cu şi despre cărţi, noul volum apărut la Litera este un spin-off al fenomenului editorial "Testamentul lui Abraham", acţiunea fiind văzută din perspectiva îndrăgitului personaj Columbus Clay, detectivul care nu uită niciodată nimic.
09:20
Alţi patru bărbaţi, prezentaţi drept ”narcoterorişti”, ucişi într-un nou atac american la Pacific # News.ro
Statele Unite au desfăşurat un nou atac împotriva unei nave pe care o suspectau ca având legături cu traficul de droguri în estul Oceanului Pacific, omorând ”patru bărbaţi narcoterorişti” în cadrul unei campanii militare a administraţiei lui Donald Trump, foarte criticată în regiune, relatează AFP.
09:20
Moto3: Pilotul elveţian Noah Dettwiler, victimă a unui grav accident în Malaysia, nu mai este în stare critică # News.ro
Pilotul elveţian Noah Dettwiler, victimă a unui grav accident duminică în timpul Marelui Premiu al Malaysiei în Moto3, nu se mai află în stare critică, a anunţat familia sa.
Acum 4 ore
08:50
Decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, publicat în Monitorul Oficial / Depunerea jurământului, la ora 10.00 # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, decretul fiind publicat joi dimineaţă în Monitorul Oficial.
08:20
Gazdă a turneului, Tiger Woods nu va participa la Hero World Challenge, care se va desfăşura în perioada 4-7 decembrie în Albany, Bahamas, conform listei finale a jucătorilor publicată miercuri.
08:10
Partidul centrist olandez D66 câştigă detaşat alegerile, în timp ce extrema dreaptă pierde din popularitate # News.ro
Partidul centrist D66 a înregistrat câştiguri uriaşe în alegerile olandeze, ceea ce îi va conferi probabil rolul principal în formarea guvernului, în condiţiile în care partidul liderului de extremă dreapta Geert Wilders a pierdut din popularitate, conform Reuters.
07:50
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE - Trump dă asigurări că reducerea trupelor americane din România „nu este foarte importantă” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, joi, că reducerea prezenţei trupelor americane în România nu este „foarte importantă”, întrebat de jurnalişti la bordul avionului Air Force One.
07:50
Marile companii globale anunţă valuri de concedieri, pe fondul scăderii încrederii şi al presiunii investiţiilor în AI # News.ro
Tot mai multe corporaţii internaţionale reduc masiv personalul, în contextul încetinirii economice şi al tranziţiei accelerate către automatizare bazată pe inteligenţă artificială, transmite Reuters.
07:40
REDIEMNSIONAREA TRUPELOR AMERICANE - Trump dă asigurări că reducerea trupelor americane din România „nu este foarte importantă” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, joi, că reducerea prezenţei trupelor americane în România nu este „foarte importantă”, întrebat de jurnalişti la bordul avionului Air Force One.
07:40
Şeful Meta Mark Zuckerberg a anunţat, cu ocazia celei mai recente conferinţe cu investitorii, că 150 de milioane de oameni accesează acum cel puţin o dată pe zi Threads, cea mai nouă reţea socială a companiei.
07:40
Denuclearizarea ar fi un „lucru extraordinar”, afirmă Trump după ce a anunţat testele nucleare # News.ro
Denuclearizarea ar fi un „lucru extraordinar”, a declarat joi preşedintele SUA, Donald Trump, dar a reiterat că reluarea testelor nucleare de către SUA după un moratoriu de 30 de ani este „adecvată”, scrie CNN.
07:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat, joi, că reducerea prezenţei trupelor americane în România nu este „foarte importantă”, întrebat de jurnalişti la bordul avionului Air Force One.
07:20
10 ANI DE LA COLECTIV - Nicuşor Dan: În zona de sănătate sunt ceva progrese în aceşti 10 ani. Din păcate, pe zona de corupţie cred că am făcut nişte paşi înapoi / Cum explică faptul că nu avem niciun pat pentru marii arşi # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru Cotidianul, că în cei 10 ani care au trecut de la incendiul din clubul Colectiv, în urmă căruia au murit 65 de tineri, în zona de sănătate sunt câteva progrese, însă, din păcate, pe zona de corupţie ”am făcut nişte paşi înapoi”.
07:20
Airbus a depăşit aşteptările în trimestrul al treilea, dar a redus ţinta de producţie pentru modelul A220 # News.ro
Airbus a raportat miercuri rezultate peste aşteptări pentru trimestrul al treilea, susţinute de livrările de avioane comerciale şi de creşterea solidă a diviziilor de elicoptere şi apărare, însă a anunţat reducerea planului de producţie pentru modelul său cel mai mic, A220, relatează Reuters.
Acum 6 ore
07:10
10 ANI DE LA COLECTIV - Cristian Matei: Sloganul "Corupţia ucide" a murit. Profitori pe seama tragediilor au fost şi vor fi întotdeauna, în special în politică # News.ro
Cristian Matei (Mumu pentru prieteni), 49 de ani, a fost la Colectiv în 30 octombrie 2015 şi a avut 25% arsuri pe suprafaţa corpului, a stat o lună în comă, după care a fost transferat în Israel unde s-a vindecat. La 10 ani de la tragedie, Mumu spune, într-un interviu pentru News.ro, că sloganul "Corupţia ucide", născut în urma tragediei de acum un deceniu, a murit, iar cei care au ajutat şi ajută în continuare se vor sătura la un moment dat din cauza nepăsării statului. Se simte dezamăgit şi revoltat şi crede că "românii au devenit oarecum mai insensibili la pierderile de vieţi omeneşti" iar "profitori pe seama tragediilor au fost şi vor fi întotdeauna, în special în politică".
07:10
10 ANI DE LA COLECTIV - Bogdan Moleşag, supravieţuitor: Lucrarea de licenţă am făcut-o pe supravieţuitorii incendiului. Concluzia: din punct de vedere psihic şi emoţional, eşti la fel de rănit şi la fel de afectat indiferent dacă ai sau nu şi răni fizic # News.ro
Bogdan Moleşag a fost internat la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală imediat după tragedia din Colectiv, cu arsuri pe 35% din suprafaţa corpului, dar şi la nivelul căilor respiratorii. Alţi patru tineri răniţi grav au mai fost internaţi alături de el în unitatea sanitară. Din cei cinci, numai Bogdan este acum în viaţă. La o săptămână de la internarea în spital, a fost transferat în Belgia, la Spitalul Reine Astrid din Bruxelles. A suferit un stop cardio-respirator chiar pe aeroport, la aterizarea în Belgia. Medicii au reuşit cu greu să-l stabilizeze. După trei săptămâni, Bogdan s-a trezit din comă în spitalul din străinătate. Încet, încet, a început un proces dificil de recuperare, timp de doi ani. Până acum a trecut prin mai mult de 30 de operaţii cu anestezie generală. Bogdan a fost operator de imagine la Prima TV şi toboşar în trupa Up To Eleven. După Colectiv a decis să studieze psihologia, iar astăzi este psiholog autonom. Deşi ţine cu dificultate beţele din cauza faptului că are şase degete amputate, Bogdan duce mai departe pasiunea lui pentru muzică, alături de trupa sa. Cântă, deşi mai rar. Îşi demonstrează clipă de clipă că se poate.
07:10
10 ANI DE LA COLECTIV - Cătălin Scânteie: "Suntem în continuare dependenţi de alte ţări pentru a salva vieţi. Înseamnă că politicienii şi cei care au guvernat au eşuat lamentabil" # News.ro
Cătălin Scânteie, artist, 50 de ani, a purtat costum compresiv mult timp, a avut arsuri pe mâini, faţă şi spate. A luptat. A ajuns în Franţa pentru tratament, i-au fost recoltate culturi din răni deschise, aşa cum erau după patru luni şi jumătate. La 10 ani de la tragedia din Colectiv, Cătălin mărturiseşte, pentru News.ro, că aştepta să fie protejat dar şi astăzi victimele incendiilor sunt trimise în străinătate, ceea ce înseamnă că "politicienii şi cei care au guvernat în ultimul deceniu au eşuat lamentabil" în a avea grijă de cetăţeni. E de părere că "toleranţa nu vine de sus în jos, de la guvern, ci de jos în sus, de la oameni" şi continuă să lupte pentru o Românie mai bună.
07:10
10 ANI DE LA COLECTIV - Alex şi Bogdan au pierit în urma incendiului de la Colectiv. Pentru părinţii lor, sunt zece ani de durere şi de întrebări fără răspuns # News.ro
Eugen Iancu, tatăl lui Alexandru Iancu, tânăr care s-a stins în Spitalul Sfântul Ioan din Capitală, la trei săptămâni după tragedie, spune că statul nu are pusă la punct o lege de funcţionare a spaţiilor publice şi nici măcar un spital destinat marilor arşi finalizat la ora actuală. Laurenţiu Istrate, tatăl lui Bogdan Istrate, care la la 22 de ani s-a a murit în Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală, la două săptămâni de la incendiiu, se declară total dezamăgit pentru tot ce s-a întâmplat în perioada asta şi crede că fiul său ar fi avut şanse dacă ar fi fost transferat în străinătate.
07:10
10 ANI DE LA COLECTIV - Alexandra Furnea: "Tratamentul marilor arşi în România încalcă drepturile omului" # News.ro
„În România, felul în care sunt trataţi marii arşi este o formă de crimă împotriva umanităţii, iar soarta lor se poate asemăna cu un genocid medical", scrie, pe Facebook, Alexandra Furnea, la 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv. Jurnalist, activist, redactor de carte, Alexandra avertizează că oamenii vor muri în continuare dacă nu vor înceta "minciunile compensatorii", "certurile politice stupide".
07:10
10 ANI DE LA COLECTIV - Oameni care au reconstruit omenia/ Oana Botezatu: „În faţa unei tragedii fără margini, am ştiut să fim oameni. Şi am fost”. Cristina Hurdubaia: „Implicare mea a fost un reflex generat de şoc şi indignare” # News.ro
Incendiul din clubul Colectiv, o fostă hală a fabricii Pionierul, a cutremurat o ţară. 65 de oameni au murit atunci. Erau tineri la concertul trupei Goodbye to Gravity, care lansa albumul „Mantras of War”. Focul a pornit de la artificiile din zona scenei. În orele care au urmat tragediei de acum 10 ani, foarte mulţi oameni, din inimă, au sărit în ajutorul celor ce treceau prin iad. Aşa cum s-au priceput. Oana Botezatu, jurnalist şi antreprenor, a fost unul dintre ei. Ea a mers prin spitale cu mâncare, cafea şi croissante pentru rudele victimelor. „Îmi făcusem un scop: să conving oamenii că împreună ducem mai uşor povara acelor zile. S-a pornit atunci un tăvălug de omenie”, a povestit Oana, pentru News.ro, cum a trăit acele zile. La un deceniu de la tragedie, „sentimentul dominant este cel al lipsei de asumare reală din partea clasei politice şi a administraţiei publice”, mărturiseşte Cristina Hurdubaia, voluntar.
07:10
10 ANI DE LA COLECTIV - Medic de la Maternitatea Bucur: Ne rămâne o tragedie care nu a fost egalată până acum de nimic, de la accidentele din Valea Jiului, eu una de aşa amploare nu am văzut/Oricâţi ani ar trece, amintirea acelor momente rămâne pe viaţă # News.ro
Dr. Lucian Horhotă, medic primar de ATI, este unul dintre medicii care era de gardă la Maternitatea Bucur în noaptea incendiului din clubul Colectiv. Maternitatea este situată foarte aproape de locul tragediei. La zece ani de atunci, medicul spune că amintirea acelor momente îi va rămâne întipărită, pe viaţă. Medicul povestesteşte cum în noaptea aceea au început la un moment dat să se audă sirenele ambulanţelor şi pompierilor. Alături de echipa sa tocmai ce încheiase cea de-a doua operaţie de cezariană din ziua respectivă şi urma o altă intervenţie, peste aproximativ o oră. În scurt timp, medicii şi asistentele din maternitate au fost chemaţi afară de oameni intraţi în holul spitalului, pentru a veni şi a ajuta în gestionarea victimelor.
07:10
10 ANI DE LA COLECTIV - Sistemul de sănătate din România, după Colectiv. Patru întrebări pentru dr. Alexandru Rogobete, prof. dr. Alexandru Rafila şi prof. Dorel Săndesc # News.ro
Cum s-a schimbat sistemul de sănătate la zece ani de la Colectiv, cum procedăm dacă mâine ar avea loc o nouă astfel de tragedie, cum gestionăm infecţiile din spitale, şi care este mesajul pentru părinţii vicimelor de la Colectiv. Sunt întrebările la care au răspuns pentru News.ro Ministrul actual al Sănătăţii, Dr. Alexandru Rogobete, fostul Ministru al Sănătăţii, Prof. Dr. Alexandru Rafila şi Prof. Dr. Dorel Săndesc, şeful secţiei de Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean din Timişoara, preşedintele Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă şi secretar de stat la Ministerul Sănătăţii în perioada tragediei de la Colectiv.
07:10
10 ANI DE LA COLECTIV - Medicul Elena Copaciu: Practic ce e diferit în momentul acesta e înţelegerea faptului că marele ars trebuie să ajungă cât de repede, 24-48-72 de ore într-un centru de mari arşi conform # News.ro
Conf. Univ. Dr. Elena Copaciu, medic de terapie intensivă cu mai bine de 30 de ani de experienţă în sistemul medical românesc, a explicat pentru News.ro cum vede sistemul medical la zece ani de la tragedia din clubul Colectiv. Medicul a spus că avem acte normative, reguli, dar că facem puţin spre deloc atunci când vine vorba de aplicarea acestora. În cazul marilor arşi există bariere care blochează viteza cu care se întâmplă lucrurile, mai spune medicul. S-au făcut însă în sistem şi progrese importante, precum programul Acţiuni Prioritare Arsuri care finanţează acest tip de îngrijiri prin Ministerul Sănătăţii, dar şi programe de formare a cadrelor medicale în domeniul arsurilor, în centre din străinătate. Legat de legislaţie, spune medicul, partea cea mai discutabilă este legată de Ordinul care reglementează îngrijirile medicale pentru pacienţii cu arsuri, modificat în 2024 printr-o coborâre a standardelor, creându-se astfel premisele pentru a autoriza nişte structuri existente ca centre de mari arşi dar care nu corespund nevoilor pacientului mare ars. Dacă România s-ar confrunta din nou cu o situaţie asemănătoare celei de la Colectiv, diferit faţă de tragedia de acum zece ani este „înţelegerea faptului că marele ars trebuie să ajungă cât de repede, 24-48-72 de ore într-un centru adecvat nevoilor sale de îngrijire, deci într-un centru de mari arşi conform”, a precizat medicul.
07:10
10 ANI DE LA COLECTIV - Cătălina Poiană (Colegiul Medicilor): Tragedia de la Colectiv a arătat dureros cât de nepregătit este sistemul sanitar pentru un numâr mare, în acelaşi timp, de pacienţi critici cu arsuri. În continuare, lipsesc centrele specializa # News.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, afirmă că tragedia de la Colectiv a arătat dureros cât de nepregătit este sistemul sanitar pentru un numâr mare, în acelaşi timp, de pacienţi critici cu arsuri, remarcând că în continuare lipsesc centrele specializate şi că, în continuare, în cazurile de mari arşi,” timpul înseamnă viaţă - dar timpul se pierde între hârtii, transferuri, paturi libere, căutarea de soluţii pe moment pentru cazuri specifice”.
06:40
Compania Paramount Skydance a început miercuri un val masiv de concedieri, care vizează aproximativ 1.000 de angajaţi, potrivit unei surse apropiate situaţiei. În total, restructurarea ar putea ajunge la 2.000 de posturi eliminate în următoarele luni, transmite CNBC.
06:20
Maduro vrea să retragă cetăţenia venezueleană tuturor cetăţenilor care solicită o invazie străină # News.ro
Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a solicitat miercuri celei mai înalte instanţe din ţară să retragă cetăţenia oricărei persoane care solicită o invazie străină, în contextul desfăşurării militare a Statelor Unite în Caraibe, pe care o denunţă, informează AFP.
06:10
Marş la împlinirea a zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv – Oamenii cer dreptate / Zece ani mai târziu, corupţia încă ucide în România: mor bebeluşi în spitale, nu există o şansă reală de tratament şi recuperare pentru marii arşi / Programul manif # News.ro
Mai multe organizaţii civice organizează, joi, un marş în Bucureşti, pentru a marca zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci. În plus, în România nu s-a schimbat nimic.
06:10
Boeing înregistrează o pierdere de 5 miliarde de dolari din cauza întârzierilor programului 777X # News.ro
Boeing a anunţat miercuri un nou impact financiar de 5 miliarde de dolari şi amânarea primei livrări a avionului 777X până în 2027, marcând un nou eşec în cel mai important program de aeronave widebody al companiei americane, transmite Reuters.
06:00
Xi Jinping i-a declarat lui Trump că Washingtonul şi Beijingul ar trebui să fie „parteneri şi prieteni”/ Trump a ordonat Pentagonului să înceapă testarea armelor nucleare # News.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping i-a declarat joi omologului său american Donald Trump că cele două ţări trebuie să se străduiască să fie „parteneri şi prieteni” în ciuda divergenţelor şi opoziţiei comerciale şi strategice acerbe dintre ele, la începutul întâlnirii lor din Coreea de Sud, scrie AFP.
05:40
Guvernul german ia în considerare posibilitatea de a naţionaliza activele locale ale gigantului rus Rosneft, inclusiv rafinăria Schwedt, infrastructură strategică care furnizează cea mai mare parte a combustibilului pentru Berlin, după noile sancţiuni impuse companiei de către Statele Unite, au declarat pentru Reuters două surse apropiate discuţiilor.
Acum 8 ore
05:10
Bursele europene au închis miercuri în scădere; acţiunile Mercedes-Benz au urcat cu 4,5%, în cea mai bună zi de tranzacţionare din 2022 # News.ro
Pieţele bursiere europene au încheiat sesiunea de miercuri în teritoriu negativ, în timp ce investitorii aşteptau decizia Rezervei Federale a SUA privind reducerea dobânzii de referinţă, dar acţiunile Mercedes-Benz au urcat cu 4,5%, în cea mai bună zi de tranzacţionare a lor din 2022, relatează CNBC.
Acum 12 ore
01:50
Preşedintele Donald Trump a transmis un mesaj clar liderilor din mediul de afaceri cu o zi înaintea întâlnirii cu miză mare pe care o are joi cu omologul chinez Xi Jinping, care va determina dacă SUA şi China vor prelungi armistiţiul în războiul comercial sau vor reintra în ostilitate economică. „Lumea este cu ochii pe noi”, le-a spus Trump directorilor executivi la forumul Cooperării Economice Asia-Pacific din Coreea de Sud. „Cred că vom avea parte de ceva foarte interesant”, a adăugat el misterios, notează Financial Times.
01:00
SUA vor împărtăşi Coreei de Sud tehnologia necesară pentru ca Seulul să-şi construiască un submarin cu propulsie nucleară, afirmă Trump # News.ro
Statele Unite vor împărtăşi Seulului tehnologie strict secretă pentru a permite Coreei de Sud să-şi construiască un submarin cu propulsie nucleară, a afirmat preşedintele Donald Trump, joi, pe reţelele sociale, după întâlnirea cu preşedintele ţării, relatează The Associated Press şi Reuters.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.