„Nu sunt vânătorul celor care pleacă în concediu și își pun pe Airbnb apartamentul. Pentru o altă categorie nu o să închid ochii” – ministrul Turismului, Radu Miruță
HotNews.ro, 30 octombrie 2025 10:50
Ministrul Turismului, Radu Miruță (USR), consideră că românii care câștigă bani din închirierea camerelor din locuință, pe termen scurt, trebuie să plătească taxe, dar să nu fie obligați să se autorizeze din punct de vedere…
Acum 10 minute
11:10
Reacția ministrului Justiției la dezvăluirea că Rusia vrea să blocheze extrădarea din Dubai a lui Horațiu Potra # HotNews.ro
Procedurile de extrădare a lui Horațiu Potra din Dubai pot dura câteva luni, a declarat joi dimineață ministrul Justiției, Radu Marinescu, la Digi24, precizând că ministerul pe care îl conduce nu are informații că mercenarul…
11:10
Compania care vrea să cumpere activele Lukoil a fost fondată de un oligarh rus. Cu ce acuzații de mită s-a confruntat compania # HotNews.ro
Gunvor Group Ltd, care ar urma să cumpere activele Lukoil din străinătate, este o companie de trading de mărfuri în domeniul energiei (petrol, gaze, LNG). Este înregistrată în Cipru şi are sediul principal de activitate…
Acum 30 minute
11:00
SuperLiga: FCSB are infirmeria plină, iar Mihai Stoica a anunţat ce urmează pentru campioană. ”Gigi Becali a considerat că e nevoie” # HotNews.ro
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB, s-a întors în România după o deplasare de lucru în Portugalia, unde a urmărit mai multe partide din primele două eşaloane ale fotbalului lusitan, scrie Orange Sport.…
11:00
Alte cinci persoane arestate în legătură cu jaful de la Luvru, dar bijuteriile încă nu au fost recuperate # HotNews.ro
Ultimele arestări au fost efectuate în Paris și Seine-Saint-Denis, dar bijuteriile estimate la peste 100 de milioane de euro sunt în continuare de negăsit, potrivit procurorului general al capitalei franceze Laure Beccuau, relataeză Le Parisien…
11:00
SuperLiga: Ce primă pentru intrarea în play-off Mihai Teja, antrenorul echipei de pe ultimul loc # HotNews.ro
Nou-promovata Metaloglobus Bucureşti este cotată cu cele mai mici şanse de a rămâne în Superligă și este la acest moment pe ultimul loc cu doar șapte puncte din 14 etape, dar antrenorul Mihai Teja are…
10:50
10:50
INFOGRAFIC Ce trupe și sisteme militare NATO rămân. Harta prezenței militare străine în România # HotNews.ro
Statele Unite au anunțat că vor retrage o parte din trupele care staționează în România, însă în România rămân numeroase alte contingente străine din NATO. Care este situația la zi, unde sunt trupele NATO dislocate…
Acum o oră
10:40
Serialul „The White Lotus” se va întoarce în Europa pentru sezonul 4 și va rezerva o surpriză majoră # HotNews.ro
Deși HBO nu a confirmat încă oficial țara în care va fi filmat sezonul 4 al „The White Lotus”, unul dintre serialele sale de mare succes, presa de la Hollywood scrie că e sigur că…
10:30
IQ Digital Summit aduce la Pitești o dezbatere despre inteligența artificială și viitorul industriei auto # HotNews.ro
Luni, 3 noiembrie, la Filarmonica Pitești, are loc o nouă ediție a IQ Digital Summit, un eveniment dedicat inovației, transformării digitale și impactului inteligenței artificiale în economie. Summitul aduce în discuție și modul în care…
10:20
INTERVIU VIDEO BRD și Climate Change Summit: cum se transformă sustenabilitatea în inovare și randament al investiției # HotNews.ro
Băncile și companiile nu mai sunt doar finanțatori: implicarea lor în tranziția verde înseamnă educație, inovare și colaborare activă pentru un viitor sustenabil. Despre cum BRD sprijină această transformare și despre Climate Change Summit, eveniment…
Acum 2 ore
10:10
Lukoil a găsit cumpărător pentru activele sale din străinătate. Compania rusă are în România rafinăria Petrotel și sute de benzinării # HotNews.ro
Gigantul petrolier rusesc Lukoil a anunțat joi dimineață că a primit o ofertă pentru activele sale din străinătate de la Gunvor, o multinațională înregistrată în Cipru ce a fost cofondată în 2000 de un oligarh…
10:10
Credincioși care stăteau la coadă la Catedrala Națională au rupt rândurile. De ce s-au revoltat oamenii / Anunțul Jandarmeriei # HotNews.ro
Au fost incidente joi dimineață, la Catedrala Națională, unde mii de credincioși așteaptă să intre pentru a trece prin Altarul Catedralei. Mai mulți oameni au forțat dispozitivul de ordine al jandarmilor pentru și s-au îndreptat…
10:00
Acord SUA-China, după „o întâlnire extraordinară” între Trump și Xi Jinping. Ce au stabilit cei doi lideri # HotNews.ro
Reduceri de taxe vamale, eforturi pentru reducerea traficului cu fentanil care omoară americani, reluarea achizițiilor de soia din SUA și ridicarea unor restricții impuse exporturilor chinezești de pământuri rare: summitul Trump-Xi Jinping s-a încheiat cu…
09:50
Vizitezi rudele în străinătate? Vezi cum te poate ajuta Vasco Translator Q1 să comunici cu familia și localnicii în altă țară # HotNews.ro
Aproape 70% dintre români au rude care locuiesc în străinătate, în țări precum Italia, Germania, Spania sau Marea Britanie. Pentru multe dintre aceste familii, vizitarea celor dragi în altă țară nu este o excursie ocazională,…
09:40
Președintele Nicușor Dan a mers joi dimineață la monumentul ridicat în memoria victimelor incendiului de la Colectiv. Astăzi se împlinesc 10 ani de la tragedia soldată cu 65 de oameni morți. Nicuşor Dan a depus…
09:40
Actualul șef al Microsoft dezvăluie sfatul neinspirat pe care i l-a dat Bill Gates înainte să plece din companie: „O să faci scrum acel miliard” # HotNews.ro
Investițiile timpurii ale Microsoft în OpenAI, compania care a creat ChatGPT și a declanșat o cursă a „înarmării” cu instrumente de inteligență artificială (AI), pot părea astăzi o decizie evidentă, dar Satya Nadella, CEO-ul Microsoft,…
09:20
Incendiu cu degajări mari de fum în București. Mai multe persoane evacuate, un bărbat a suferit arsuri # HotNews.ro
Un incendiu puternic, cu degajări mari de fum, s-a produs joi dimineață la o casă de pe Intrarea Mieilor din Sectorul 2 al Capitalei. Șase persoane au fost evacuate în urma incendiului, iar un bărbat…
Acum 4 ore
09:00
Energia electrică, oprită în „majoritatea regiunilor din Ucraina” după un nou atac aerian masiv al rușilor # HotNews.ro
Întreruperi de curent de urgență au fost impuse în „majoritatea regiunilor Ucrainei” din cauza unui alt atac masiv cu rachete și drone rusești care a avut loc peste noapte și care a vizat infrastructura energetică,…
08:50
Marș în București, astăzi, în memoria victimelor incendiului de la Colectiv / Programul manifestării # HotNews.ro
Mai multe organizaţii civice organizează joi un marş în Bucureşti, pentru a marca 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni…
08:30
Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, numită vicepremier de preşedintele Nicuşor Dan, va depune joi dimineață jurământul, la Palatul Cotroceni, a anunțat Administrația Prezidențială. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcţie va avea…
08:20
Guvernul urmează să aprobe noi norme care se vor se aplica, în sistem pilot, pentru plata amenzilor contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule, stabilite de agenții constatatori ai Ministerului Afacerilor…
08:10
Reacția lui Donald Trump, în Air Force One, când a fost întrebat de reducerea forțelor americane din România AUDIO # HotNews.ro
Donald Trump a avut joi, la bordul avionului prezidențial Air Force One, o primă reacție la reducerea forțelor americane din România, după ce a fost întrebat de această decizie. Reducerea numărului de soldați ai Statelor…
07:20
Donald Trump a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare, pentru prima dată în ultimii 33 de ani, anunțul venind cu câteva minute înainte de întâlnirea președintelui american cu liderul chinez Xi…
Acum 6 ore
07:10
Țara în care e vina ta că ești în comă: „Doamnă, noi am făcut tot ce putem, acum e și treaba lui să lupte!” # HotNews.ro
Din miile de rânduri scrise după Colectiv nu-mi revine în minte niciunul, acum. Dar ce au spus sau au scris alți oameni rememorez uneori, cu o precizie care mă țintuiește totalitar. Rămân agățat într-un gând,…
07:00
Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii # HotNews.ro
De la 1 noiembrie, facturile la energia electrică vor crește din nou, odată cu majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, una dintre componentele reglementate care apar în factură separat de prețul energiei. La final,…
06:50
La 10 ani de la Colectiv, supraviețuitorul care și-a pierdut sora în incendiu susține că „Măcar am devenit conștienți de țara în care trăim. Ceea ce înainte nu prea era valabil” # HotNews.ro
Astăzi se împlinesc 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, care a schimbat pentru totdeauna viețile celor care au supraviețuit tragediei. După ani de recuperare, o parte dintre ei și-au schimbat profesiile. Alții au…
05:50
Trump și Xi au început negocierile, sperând să pună capăt războiului comercial SUA- China # HotNews.ro
Președintele Trump și liderul chinez Xi Jinping s-au întâlnit față în față pentru prima dată în ultimii șase ani, în încercarea de a găsi un armistițiu într-o luptă aprigă dintre cele două superputeri pentru comerț…
Acum 12 ore
01:20
Poziția Berlinului după ce SUA și-au retras o parte din soldații din România. Ce au spus oficialii guvernului german, când au fost luați la întrebări de jurnaliști # HotNews.ro
Planurile de reducere a contingentului militar american din România nu sunt neobișnuite, a reacționat miercuri guvernul de la Berlin după decizia SUA, prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului german al Apărării, colonelul Mitko Müller,…
01:10
Mese separate, în cantina unei școli din Rusia, pentru copiii din familii cu venituri mici și copiii participanților la războiul din Ucraina – FOTO # HotNews.ro
În orașul Azov din Rusia, în cantina unei școli există mese separate pentru copiii ce provin din familii cu venituri mici și pentru copiii participanților la războiul din Ucraina. În mod evident, meniul preparatelor oferite…
00:00
Surpriză în alegerile din Olanda: Exit-poll-urile dau pe primul loc un partid centrist, peste scorul extremei drepte / Cine ar putea ajunge cel mai tânăr, dar și primul gay declarat în postul de prim-ministru al țării # HotNews.ro
Partidul de centru D66 ar urma să câştige cele mai multe voturi în alegerile legislative olandeze şi să învingă extrema dreaptă, arată sondajele efectuate miercuri la ieşirea de la urne, ceea ce deschide calea pentru…
29 octombrie 2025
23:50
„Am da la schimb Chinei cea mai avansată tehnologie pentru soia”. Avertisment ferm dacă SUA decid să facă cu cipul Blackwell al Nvidia ce a sugerat Trump # HotNews.ro
Dacă administrația Trump va permite gigantului din domeniul tehnologiei Nvidia să vândă Chinei una dintre versiunile celui mai puternic procesor al său dotat cu inteligență artificială (AI), așa cum a sugerat miercuri liderul de la…
23:30
După anunțul privind reducerea trupelor americane, Franța dă asigurări: Apărarea flancului estic european este și va rămâne „robustă” # HotNews.ro
Apărarea flancului estic al Europei va rămâne „robustă”, în pofida reducerii anunțate a numărului de soldați americani staționați în România, a declarat pentru AFP un membru al anturajului ministrului francez al Apărării, Catherine Vautrin. „Colaborăm…
23:00
Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, miercuri seară, de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București în urma percheziţiilor care au avut loc în dosarul penal deschis după explozia…
22:50
Ciprian Ciucu răspunde atacului lui Grindeanu la Bolojan: „Știa dinainte că trupele americane se vor retrage. A folosit politicianist această informație” # HotNews.ro
Prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu a afirmat, la Digi24, că Sorin Grindeanu avea deja informația că SUA va retrage o parte din militarii pe care îi are în România și s-a folosit de acest lucru pentru a…
22:40
Comisia parlamentară pentru petiţii și cercetarea abuzurilor, condusă de AUR, anunță că verifică legalitatea blocării sau suspendării conturilor de pe rețelele sociale, inclusiv TikTok # HotNews.ro
Preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputaţilor, Laura Gherasim (AUR), anunţă miercuri că a fost iniţiat un proces de verificare a legalităţii blocării, suspendării sau ştergerii conturilor de utilizatori pe…
22:30
Nicușor Dan a întors la reexaminare o lege cu un articol unic, invocând „un aspect contrar jurisprudenței” în ceea ce privește prezența condamnatului la proces # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a trimis spre reexaminare Legea privind prezența condamnatului la proces, a anunțat miercuri Administrația Prezidențială. „Dată fiind necorelarea dispozițiilor din legea supusă reexaminării, se poate ajunge în situația în care instanța nu…
Acum 24 ore
22:10
Avertismentul lui Merz pentru Europa: „Nu trebuie să permitem SUA și Chinei să determine singure viitorul tehnologic. De dragul prosperității și libertății noastre” # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a îndemnat miercuri Germania şi Europa să depună un efort major pentru a-şi recâştiga competitivitatea tehnologică la nivel globală, relatează DPA, preluată de Agepres. „Nu trebuie să permitem SUA şi Chinei…
22:00
Lider PNL, ultimatum pentru PSD: „A trecut linia roşie. Şantajul asupra premierului Ilie Bolojan este o ruşine politică şi o ameninţare la adresa statului de drept” # HotNews.ro
„PSD a trecut linia roșie. Șantajul asupra premierului Ilie Bolojan este o rușine politică și o amenințare la adresa statului de drept”, afirmă deputatul Alexandru Muraru, lider al PNL Iaşi și vicepreședinte pentru zona Nord-Est…
22:00
Mişcare surprinzătoare: SUA ridică sancţiunile impuse lui Milorad Dodik, liderul naţionalist pro-rus al sârbilor din Bosnia # HotNews.ro
Departamentul Trezoreriei SUA a ridicat miercuri sancţiunile impuse liderului naţionalist al sârbilor din Bosnia, Milorad Dodik, precum și aliaţilor săi, membrilor familiei şi companiilor legate de aceştia, a anunţat Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC),…
21:30
Robert Fico insistă că Slovacia nu va contribui cu „nici măcar un cent” pentru Ucraina și nu e deranjat de reducerea trupelor americane din Europa: „Trump este pragmatic” # HotNews.ro
Premierul slovac Robert Fico a declarat miercuri că nu va semna niciun fel de garanție pentru finanțarea cheltuielilor militare ale Ucrainei în 2026-2027 și a promis totodată că Slovacia nu va participa „nici măcar cu…
21:30
Sorin Grindeanu, un nou atac dur la adresa Guvernului, după retragerea parțială a trupelor SUA. Liderul PSD invocă „pozițiile anti-americane” ale Oanei Gheorghiu # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a reproșat premierului Ilie Bolojan și miniștrilor USR de la Apărare și Externe cum au comunicat pe tema retragerii unei părți a trupelor americane de la Mihail Kogălniceanu. Grindeanu a spus…
21:20
Anca Aldrin, soția cunoscutului astronaut american Buzz Aldrin, a murit la vârsta de 66 de ani, informează un anunț publicat miercuri pe pagina de Facebook a celui de-al doilea om care a călcat pe Lună.…
21:00
Dominic Fritz, despre efectele reformelor: „Prea profund suntem în rahat să ne scoatem în câteva luni” # HotNews.ro
Președintele USR Dominic Fritz a afirmat, la Antena 1, că reformele preconizate de actualul guvern întâmpină rezistență din partea celor care s-au bucurat până acum de diverse privilegii, motiv pentur care aplicarea acestor reforme și…
20:50
SuperLiga: Ialomițenii au stabilit când intră pe noul stadion: „Acela va fi primul meci, unul special” # HotNews.ro
Ilie Lemnaru, președintele echipei Unirea Slobozia, speră ca primul meci pe noua arenă din Slobozia să aibă loc în ianuarie, împotriva celor de la UTA Arad, relatează miercuri GSP.ro. Noul stadion modernizat din Slobozia ar…
20:40
Ofensiva rusească în Pokrovsk: Situație aproape „critică”, ucrainenii se luptă să apere orașul vital din Donbas # HotNews.ro
Forțele ucrainene se chinuie să respingă ofensiva intensificată a rușilor în jurul orașului Pokrovsk din estul țării, au declarat miercuri analiști militari citați de Reuters. În ultimele săptămâni, trupele Moscovei s-au apropiat de acest important…
20:30
Fără gazele rusești, germanii au ajuns să achite facturi enorme pentru încălzire. Care sunt furnizorii de acum ai Berlinului # HotNews.ro
Creşterea preţurilor la gaze în Germania, ţară care a oprit achiziţiile de gaz natural din Rusia în urma invaziei acesteia în Ucraina şi apoi după sabotajul asupra gazoductelor Nord Stream, a forţat consumatorii să plătească,…
20:20
Proiectul autostrăzii peste munți Brașov – Bacău: Primăria din Prejmer are obiecţii faţă de traseul A13 # HotNews.ro
Reprezentanţii Primăriei Prejmer au ridicat, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu conducerea CNIR şi cea a Consiliului Judeţean (CJ) Braşov, obiecţii cu privire la traseul Autostrăzii Braşov-Bacău, invocând existenţa unor investiţii în dezvoltare în zona…
20:20
Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a declarat, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, că măsurile de austeritate ar urma să aibă efecte vizibile abia de la jumătatea anului 2026, dar a dat asigurări că Guvernul Bolojan nu…
19:50
Pentru moment, Trump face un pas în spate în privința planului care contrazice Constituția SUA. Dar indică „un grup de neoprit” care să îi ia locul la Casa Albă # HotNews.ro
Trump, cunoscut pentru schimbările dese de opinie cu privire la problemele importante, a făcut această declarație în fața reporterilor de la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, în timpul vizitei sale în Asia. „Flirtul” său constant cu această idee i-a alarmat pe oponenți și pe experții constituționali.
19:40
Opoziție în Congresul SUA față de retragerea trupelor americane: „România a fost un aliat puternic/ Decizia transmite un semnal greșit pentru Rusia” # HotNews.ro
Șefii comisiilor de apărare din Senatul american, Roger Wicker, și din Camera Reprezentanților, Mike Rogers, ambii republicani, au semnat o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind retragerea din România…
