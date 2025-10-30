Noi arestări în cazul furtului de la Luvru. Bijuteriile nu au fost găsite
Newsweek.ro, 30 octombrie 2025 10:50
Alte cinci persoane au fost arestate în cazul furtului de la Luvru, Paris, Franța. Bijuteriile nu au...
Acum 10 minute
11:10
Populiștii de extremă dreapta, în cădere liberă în Olanda. Alegerile, câștigate de centriștii D66 # Newsweek.ro
Partidul liderului populist de extremă dreapta Geert Wilders a pierdut puternic din popularitate în ...
Acum 30 minute
11:00
Sfaturi esențiale de la Poliție pentru prevenirea fraudelor online de Black Friday: „Nu faceți așa”” # Newsweek.ro
În perioada redcuerilor, infractorii cibernetici profită de interesul crescut pentru cumpărături și ...
10:50
O mașină de poliție a fost implicată într-un accident pe un drum județean. Autospeciala a intrat înt...
10:50
Acum o oră
10:30
VIDEO Oana Gheorghiu, numită în funcția de vicepremier. A depus jurământul la Palatul Cotroceni # Newsweek.ro
Oana Gheorghiu a depus jurământul la Palatul Cotroceni pentru funcția de vicepremier în Guvern, pe l...
10:30
Explicația unui expert în energie, după explozia din Rahova. „Puțini știu cum să reacționeze” # Newsweek.ro
Explozia din Rahova ar fi putut fi prevenită? Este o întrrebare la care puțini știu să răspundă. Dum...
10:20
Un incident a avut loc la Catedrala Națională din București, joi dimineață. Pelerinii furioși au rup...
Acum 2 ore
10:10
Un val de escrocherii îi pune în alertă pe românii din Germania. Mesaje care par să vină de la băni ...
10:00
VIDEO Explozii masive la Moscova, după un nou atac cu drone. Aeroporturile ruse, paralizate # Newsweek.ro
Moscova a fost din nou ținta unui asediu al dronelor ucrainene în noaptea de miercuri spre joi. Mai ...
09:50
Îl trădează Xi pe Putin? Trump scade taxele pentru China și spune că vor „colabora” pentru Ucraina # Newsweek.ro
După ce președintele american și omologul său chinez s-au întâlnit față în față în Coreea de Sud, Tr...
09:40
Incendiu puternic la o casă din Sectorul 2. Focul riscă să se extindă la clădirile vecine # Newsweek.ro
Un incendiu de amploare a izbucnit joi dimineață la o casă din Sectorul 2 al Bucureștiului, pe strad...
09:30
Care construcții vor putea fi ridicate fără autorizație? Vei avea nevoie doar de un proiect tehnic # Newsweek.ro
Anumite construcții, precum casele mici din mediul rural, anexe gospodărești sau sere, ar putea fi r...
09:20
Consiliul Europei cere României să monitorizeze incidentele rasiste și anti-LGBT în școli # Newsweek.ro
Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) solicită României, într-un nou raport,...
Acum 4 ore
09:10
Putin a ordonat teste nucleare, primele în 35 ani. Putin și China sunt o amenințare prea mare # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a ordonat miercuri Pentagonului să înceapă testele cu arme nucleare. Trump...
08:50
Ciprian Ciucu anunță cât vor fi pensiile speciale. „Altfel, trebuie majorate 4.600.000 de pensii” # Newsweek.ro
Candidatul PNl la primărie Ciprian Ciucu a susținut că pensiile speciale din România sunt cele mai m...
08:50
Avertismentul serviciilor secrete SUA: Putin, tot mai hotărât să câștige războiul din Ucraina # Newsweek.ro
O evaluare recentă a serviciilor de informații ale Statelor Unite arată că Vladimir Putin este mai d...
08:40
Președintele american Donald Trump a declarat că diminuarea prezenței militare americane din România...
08:20
Politicienii care „au scăpat” după Colectiv: Ponta este milionar, Băncioiu și Piedone reabilitați # Newsweek.ro
Sunt 10 ani de la Colectiv și nimeni nu a plătit. Mai mult, doi politicieni „implicați” în acel even...
08:20
Președintele Colegiului Medicilor despre Colectiv: Nu avem funcţionale Centre de Mari Arşi # Newsweek.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, afirmă că tragedia de la Colectiv a arătat durer...
08:10
CNAS nu mai poate asigura cheltuielile medicale. Se iau în calcul asigurări complementare # Newsweek.ro
Preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, apreciază că este nevoie şi de asigurări complementare de sănăt...
07:50
Cadrele medicale vor putea sesiza problemele din spitale printr-un formular. Ce anunță Rogobete # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat miercuri seară că, din luna noiembrie, medicii şi...
07:40
Săpun sau gel de duș? Află ce este mai sănătos pentru pielea ta și ce recomandă dermatologii # Newsweek.ro
Alegerea dintre săpun sau gel de duș nu este doar o chestiune de preferință. Dermatologii explică di...
07:40
Divizia de elită 101 Aeropurtată este retrasă din țara noastră. SUA: „Rămânem dedicați României” # Newsweek.ro
Într-un comunicat emis miercuri seara, Armata SUA pentru Europa și Africa a declarat că Echipa de Lu...
07:30
Top 10 al furnizorilor de energie cu cel mai mic tarif. Unde plătești facturi cu zeci de lei în plus # Newsweek.ro
Topul primilor 10 furnizori de energie electrică din România, care au cel mai mic tarif cu putinţă e...
07:20
Horoscop 31 octombrie. Luna în Pești aduce o zi productivă Gemenilor. Vărsătorii impresionează # Newsweek.ro
Horoscop 31 octombrie. Luna în Pești aduce o zi productivă Gemenilor. Vărsătorii impresionează
Acum 6 ore
07:00
Ce perioade din concediul maternal sunt necontributive la pensie? Aceste mame pierd 180 lei # Newsweek.ro
Unele femei care au avut concediu maternal trebuie să știe că ar putea fi depunctate la pensie prin ...
Acum 24 ore
22:00
„E un pic straniu, să văd că am plecat cu «Occident» în 2002, când nu reușeam să ne regăsim într-o l...
21:50
Congresul SUA se opune deciziei de retragere a diviziei rotative americane, din România # Newsweek.ro
Congresul SUA e de altă părere decât Trump: se opune deciziei de retragere a diviziei rotative ameri...
21:40
Marina Ucrainei a format o divizie de bărci de asalt din Suedia și Norvegia. Apără Insula Șarpelui # Newsweek.ro
Marina ucraineană a primit noi nave de luptă CB90 din Suedia și Norvegia, a anunțat comandantul Forț...
21:20
Noi detalii revoltătoare despre comportamentul universitarului cercetat pentru comportamente nepotri # Newsweek.ro
Apar noi detalii despre modul în care se desfășurau cursurile și examenele cu șef lucr. dr. Corneliu...
21:20
VIDEO Unde va fi construit primul stadion suspendat din lume? Ce capacitate va avea arena? # Newsweek.ro
Unde va fi construit primul stadion suspendat din lume, o minune a tehnologiei? Ce capacitate va ave...
21:00
Până acum nici măcar două sute de ani, pentru omul simplu, orientarea în timp nu se făcea după ceas,...
21:00
La blocul avariat din Rahova, au fost expertizate numai ultimele etaje ale clădirii Nimeni nu ştie c...
20:40
Putin, informat de spionii săi că 2000 de soldați din Legiunea Străină a Franței intră în Ucraina # Newsweek.ro
Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei i-a raportat lui Putin că Franța se pregătește să de...
20:20
Microsoft este lovită major în sistemul cloud Azure şi în platforma Microsoft 365. Cel mai prost mom...
20:10
Dormitul cu lumini aprinse poate duce la boli cardiace. Care e legătura dintre inimă și întuneric? # Newsweek.ro
Probabil știți deja că timpul petrecut în fața ecranelor și expunerea la lumină pot îngreuna adormir...
19:50
5 trilioane de dolari - este evaluarea pe care compania Nvidia o depășește cu ușurință, pe măsură ce...
19:40
Care sunt cele 4 opţiuni existente pentru Donald Trump, de candida în anul 2028, la Preşedinţia SUA...
19:30
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, în...
19:20
Cum să-ți pregătești grădina pentru iarnă. De ce să pui paie în jurul plantelor pentru a rezista # Newsweek.ro
Cum să-ți pregătești grădina pentru iarnă. De ce să pui paie în jurul plantelor pentru a rezista pân...
19:10
250€ bonus la pensie în țara unde merg în vacanță 1.000.000 români. Acasă, pensiile sunt înghețate # Newsweek.ro
Există și pensionari fericiți care primesc bani în plus la pensie. Se dă 250€ bonus la pensie în țar...
18:50
Ce medicamente să nu combini niciodată cu cafeaua. Vezi care sunt riscurile la care te expui # Newsweek.ro
Ce medicamente să nu combini niciodată cu cafeaua. Vezi care sunt riscurile la care te expui. Chiar ...
18:30
Horoscopul banilor, noiembrie. Peste care zodii vine belșug din cer? Răbdarea și curajul sunt cheia # Newsweek.ro
Acesta este Horoscop al banilor în noiembrie. Care sunt zodiile peste care vine belșug din cer? Noie...
18:20
UE: Retragerea trupelor SUA din România nu afectează Programul de Apărare a Flancului Estic în 2026 # Newsweek.ro
Reducerea contingentului militar american din România și din alte state membre ale UE nu va afecta p...
18:10
Putin amenință cu o dronă nucleară. Lansată de pe submarin declanșează un tsunami peste orașe # Newsweek.ro
Rusia susține că a testat cu succes o dronă subacvatică cu capacitate și propulsie nucleară, Poseido...
17:50
De ce nu trebuie exudat faringian tuturor copiilor răciți și cu gâtul roșu? Explicația medicului # Newsweek.ro
Un medic spune că românii sunt foarte panicați de episoadele febrile ale copiilor. În multe cazuri s...
17:50
Un bărbat i-a promis unui inculpat că îl scapă de pedeapsă dacă îi dă 25.000 euro. DNA l-a prins # Newsweek.ro
Un bărbat a fost reținut de procurorii DNA după ce a fost prins în flagrant primind 12.500 de euro d...
17:40
17:20
Pietonii nu au voie să meargă cu mai mult de 6 km/h în această țară din Europe. De ce? # Newsweek.ro
Parlamentul slovac a adoptat, marți, un amendament la legea traficului rutier care stabilește viteza...
17:10
Un nou caz de rabie pune pe jar autoritățile sanitare vasluiene. E al șaptelea animal depistat cu ac...
