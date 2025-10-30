Noi arestări în cazul furtului de la Luvru. Bijuteriile nu au fost găsite

Newsweek.ro, 30 octombrie 2025 10:50

Alte cinci persoane au fost arestate în cazul furtului de la Luvru, Paris, Franța. Bijuteriile nu au...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
11:10
Populiștii de extremă dreapta, în cădere liberă în Olanda. Alegerile, câștigate de centriștii D66 Newsweek.ro
Partidul liderului populist de extremă dreapta Geert Wilders a pierdut puternic din popularitate în ...
Acum 30 minute
11:00
Sfaturi esențiale de la Poliție pentru prevenirea fraudelor online de Black Friday: „Nu faceți așa”” Newsweek.ro
În perioada redcuerilor, infractorii cibernetici profită de interesul crescut pentru cumpărături și ...
10:50
Accident cu mașina Poliției. Autospeciala s-a izbit de o mașină condusă de o tânără Newsweek.ro
O mașină de poliție a fost implicată într-un accident pe un drum județean. Autospeciala a intrat înt...
10:50
Noi arestări în cazul furtului de la Luvru. Bijuteriile nu au fost găsite Newsweek.ro
Alte cinci persoane au fost arestate în cazul furtului de la Luvru, Paris, Franța. Bijuteriile nu au...
Acum o oră
10:30
VIDEO Oana Gheorghiu, numită în funcția de vicepremier. A depus jurământul la Palatul Cotroceni Newsweek.ro
Oana Gheorghiu a depus jurământul la Palatul Cotroceni pentru funcția de vicepremier în Guvern, pe l...
10:30
Explicația unui expert în energie, după explozia din Rahova. „Puțini știu cum să reacționeze” Newsweek.ro
Explozia din Rahova ar fi putut fi prevenită? Este o întrrebare la care puțini știu să răspundă. Dum...
10:20
Incidente la Catedrala Națională. Pelerinii au rupt rândurile. Reacția Jandarmeriei Newsweek.ro
Un incident a avut loc la Catedrala Națională din București, joi dimineață. Pelerinii furioși au rup...
Acum 2 ore
10:10
Românii din Germania, alertați de o serie de escrocherii bancare Ce mesaje primesc? Newsweek.ro
Un val de escrocherii îi pune în alertă pe românii din Germania. Mesaje care par să vină de la băni ...
10:00
VIDEO Explozii masive la Moscova, după un nou atac cu drone. Aeroporturile ruse, paralizate Newsweek.ro
Moscova a fost din nou ținta unui asediu al dronelor ucrainene în noaptea de miercuri spre joi. Mai ...
09:50
Îl trădează Xi pe Putin? Trump scade taxele pentru China și spune că vor „colabora” pentru Ucraina Newsweek.ro
După ce președintele american și omologul său chinez s-au întâlnit față în față în Coreea de Sud, Tr...
09:40
Incendiu puternic la o casă din Sectorul 2. Focul riscă să se extindă la clădirile vecine Newsweek.ro
Un incendiu de amploare a izbucnit joi dimineață la o casă din Sectorul 2 al Bucureștiului, pe strad...
09:30
Care construcții vor putea fi ridicate fără autorizație? Vei avea nevoie doar de un proiect tehnic Newsweek.ro
Anumite construcții, precum casele mici din mediul rural, anexe gospodărești sau sere, ar putea fi r...
09:20
Consiliul Europei cere României să monitorizeze incidentele rasiste și anti-LGBT în școli Newsweek.ro
Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) solicită României, într-un nou raport,...
Acum 4 ore
09:10
Putin a ordonat teste nucleare, primele în 35 ani. Putin și China sunt o amenințare prea mare Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a ordonat miercuri Pentagonului să înceapă testele cu arme nucleare. Trump...
08:50
Ciprian Ciucu anunță cât vor fi pensiile speciale. „Altfel, trebuie majorate 4.600.000 de pensii” Newsweek.ro
Candidatul PNl la primărie Ciprian Ciucu a susținut că pensiile speciale din România sunt cele mai m...
08:50
Avertismentul serviciilor secrete SUA: Putin, tot mai hotărât să câștige războiul din Ucraina Newsweek.ro
O evaluare recentă a serviciilor de informații ale Statelor Unite arată că Vladimir Putin este mai d...
08:40
SUA diminuează prezența militară din România. Trump: „Nu e o problemă majoră” Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că diminuarea prezenței militare americane din România...
08:20
Politicienii care „au scăpat” după Colectiv: Ponta este milionar, Băncioiu și Piedone reabilitați Newsweek.ro
Sunt 10 ani de la Colectiv și nimeni nu a plătit. Mai mult, doi politicieni „implicați” în acel even...
08:20
Președintele Colegiului Medicilor despre Colectiv: Nu avem funcţionale Centre de Mari Arşi Newsweek.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, afirmă că tragedia de la Colectiv a arătat durer...
08:10
CNAS nu mai poate asigura cheltuielile medicale. Se iau în calcul asigurări complementare Newsweek.ro
Preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, apreciază că este nevoie şi de asigurări complementare de sănăt...
07:50
Cadrele medicale vor putea sesiza problemele din spitale printr-un formular. Ce anunță Rogobete Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat miercuri seară că, din luna noiembrie, medicii şi...
07:40
Săpun sau gel de duș? Află ce este mai sănătos pentru pielea ta și ce recomandă dermatologii Newsweek.ro
Alegerea dintre săpun sau gel de duș nu este doar o chestiune de preferință. Dermatologii explică di...
07:40
Divizia de elită 101 Aeropurtată este retrasă din țara noastră. SUA: „Rămânem dedicați României” Newsweek.ro
Într-un comunicat emis miercuri seara, Armata SUA pentru Europa și Africa a declarat că Echipa de Lu...
07:30
Top 10 al furnizorilor de energie cu cel mai mic tarif. Unde plătești facturi cu zeci de lei în plus Newsweek.ro
Topul primilor 10 furnizori de energie electrică din România, care au cel mai mic tarif cu putinţă e...
07:20
Horoscop 31 octombrie. Luna în Pești aduce o zi productivă Gemenilor. Vărsătorii impresionează Newsweek.ro
Acum 6 ore
07:00
Ce perioade din concediul maternal sunt necontributive la pensie? Aceste mame pierd 180 lei Newsweek.ro
Unele femei care au avut concediu maternal trebuie să știe că ar putea fi depunctate la pensie prin ...
Acum 24 ore
22:00
Cristian Mungiu: Le mulțumesc pentru acest „sănătos șut în fund”. Newsweek.ro
„E un pic straniu, să văd că am plecat cu «Occident» în 2002, când nu reușeam să ne regăsim într-o l...
21:50
Congresul SUA se opune deciziei de retragere a diviziei rotative americane, din România Newsweek.ro
Congresul SUA e de altă părere decât Trump: se opune deciziei de retragere a diviziei rotative ameri...
21:40
Marina Ucrainei a format o divizie de bărci de asalt din Suedia și Norvegia. Apără Insula Șarpelui Newsweek.ro
Marina ucraineană a primit noi nave de luptă CB90 din Suedia și Norvegia, a anunțat comandantul Forț...
21:20
Noi detalii revoltătoare despre comportamentul universitarului cercetat pentru comportamente nepotri Newsweek.ro
Apar noi detalii despre modul în care se desfășurau cursurile și examenele cu șef lucr. dr. Corneliu...
21:20
VIDEO Unde va fi construit primul stadion suspendat din lume? Ce capacitate va avea arena? Newsweek.ro
Unde va fi construit primul stadion suspendat din lume, o minune a tehnologiei? Ce capacitate va ave...
21:00
Ce ar însemna renunțarea la alternanța oră de vară? Vom avea dureri de cap? Newsweek.ro
Până acum nici măcar două sute de ani, pentru omul simplu, orientarea în timp nu se făcea după ceas,...
21:00
La blocul avariat din Rahova, au fost expertizate numai ultimele etaje. Ce urmează? Newsweek.ro
La blocul avariat din Rahova, au fost expertizate numai ultimele etaje ale clădirii Nimeni nu ştie c...
20:40
Putin, informat de spionii săi că 2000 de soldați din Legiunea Străină a Franței intră în Ucraina Newsweek.ro
Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei i-a raportat lui Putin că Franța se pregătește să de...
20:20
Microsoft este lovită major în sistemul cloud Azure şi în platforma Microsoft 365 Newsweek.ro
Microsoft este lovită major în sistemul cloud Azure şi în platforma Microsoft 365. Cel mai prost mom...
20:10
Dormitul cu lumini aprinse poate duce la boli cardiace. Care e legătura dintre inimă și întuneric? Newsweek.ro
Probabil știți deja că timpul petrecut în fața ecranelor și expunerea la lumină pot îngreuna adormir...
19:50
5 trilioane de dolari - este evaluarea pe care Nvidia o depășește cu ușurință Newsweek.ro
5 trilioane de dolari - este evaluarea pe care compania Nvidia o depășește cu ușurință, pe măsură ce...
19:40
4 opţiuni pentru Donald Trump de a candida în 2028 la Preşedinţia SUA Newsweek.ro
Care sunt cele 4 opţiuni existente pentru Donald Trump, de candida în anul 2028, la Preşedinţia SUA...
19:30
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu vicepremier Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, în...
19:20
Cum să-ți pregătești grădina pentru iarnă. De ce să pui paie în jurul plantelor pentru a rezista Newsweek.ro
Cum să-ți pregătești grădina pentru iarnă. De ce să pui paie în jurul plantelor pentru a rezista pân...
19:10
250€ bonus la pensie în țara unde merg în vacanță 1.000.000 români. Acasă, pensiile sunt înghețate Newsweek.ro
Există și pensionari fericiți care primesc bani în plus la pensie. Se dă 250€ bonus la pensie în țar...
18:50
Ce medicamente să nu combini niciodată cu cafeaua. Vezi care sunt riscurile la care te expui Newsweek.ro
Ce medicamente să nu combini niciodată cu cafeaua. Vezi care sunt riscurile la care te expui. Chiar ...
18:30
Horoscopul banilor, noiembrie. Peste care zodii vine belșug din cer? Răbdarea și curajul sunt cheia Newsweek.ro
Acesta este Horoscop al banilor în noiembrie. Care sunt zodiile peste care vine belșug din cer? Noie...
18:20
UE: Retragerea trupelor SUA din România nu afectează Programul de Apărare a Flancului Estic în 2026 Newsweek.ro
Reducerea contingentului militar american din România și din alte state membre ale UE nu va afecta p...
18:10
Putin amenință cu o dronă nucleară. Lansată de pe submarin declanșează un tsunami peste orașe Newsweek.ro
Rusia susține că a testat cu succes o dronă subacvatică cu capacitate și propulsie nucleară, Poseido...
17:50
De ce nu trebuie exudat faringian tuturor copiilor răciți și cu gâtul roșu? Explicația medicului Newsweek.ro
Un medic spune că românii sunt foarte panicați de episoadele febrile ale copiilor. În multe cazuri s...
17:50
Un bărbat i-a promis unui inculpat că îl scapă de pedeapsă dacă îi dă 25.000 euro. DNA l-a prins Newsweek.ro
Un bărbat a fost reținut de procurorii DNA după ce a fost prins în flagrant primind 12.500 de euro d...
17:40
De ce nu trebuie exsudat faringian tuturor copiilor răciți și cu gâtul roșu? Explicația medicului Newsweek.ro
Un medic spune că românii sunt foarte panicați de episoadele febrile ale copiilor. În multe cazuri s...
17:20
Pietonii nu au voie să meargă cu mai mult de 6 km/h în această țară din Europe. De ce? Newsweek.ro
Parlamentul slovac a adoptat, marți, un amendament la legea traficului rutier care stabilește viteza...
17:10
40.000 de vaci vor fi vaccinate în Vaslui. Focarele de rabie au alertat autoritățile Newsweek.ro
Un nou caz de rabie pune pe jar autoritățile sanitare vasluiene. E al șaptelea animal depistat cu ac...
