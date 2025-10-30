Primarul din Râșnov: „Imaginile difuzate recent din zona Stadionului Municipal și de pe strada Republicii din Brașov nu au nicio legătură cu canalizarea menajeră aferentă colectorului Râșnov-Cristian”

05:40

Podul de pe DN 10 care traversează Râul Tărlung în apropiere de Stupinii Prejmerului este un punct negru pe harta rutieră. De-a lungul anilor au avut loc mai mult accidente grave în zonă, deoarece podul este mai îngust și nu permite trecerea a două autovehciule din sensuri opuse. Astfel, fie că sunt ignorate indicatoarele din [...]