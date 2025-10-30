Nicușor Dan: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat”. Președintele a depus o coroană cu flori în memoria victimelor

10:00

Să știți că nu a fost o decizie ușoară. Am stat mult și am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6? Am întrors decizia aceasta pe toate fețele. Acum ați aflat, nu de la mine, dar ați aflat că voi candida. De aceea vă scriu […] Oficial | Ciprian Ciucu candidează la Primăria Capitalei. „Nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel"