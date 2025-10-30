Indicele ROBOR scade
Profit.ro, 30 octombrie 2025 11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
11:20
Concedierile vizează aproximativ 1.000 de angajați, potrivit unei surse apropiate situației.
Acum 30 minute
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Oana Gheorghiu a depus jurământul pentru postul de vicepremier, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni.
11:00
Angajatorii au început să introducă pe lista de cerințe din anunțurile de angajare unele cunoștințe AI # Profit.ro
Tot mai mulți angajatori au început să introducă pe lista de cerințe din anunțurile de angajare competențe digitale și cunoștințe de AI, atât pentru job-urile care au legătură directă cu acestea, precum cele din domeniul IT sau digital marketing, cât și pentru cele conexe, cum ar fi inginerie, vânzări, analiză de date, web design sau marketing.
11:00
Retailerul român „La Cocoș”, care urmează să fie preluat de grupul german Schwarz, care deține Lidl și Kaufland, își continuă expansiunea și deschide acum nou hypermarket.
Acum o oră
10:50
Compania Distrigaz Rețele Sud reacționează după ce a fost pusă sub învinuire pentru distrugere calificată în dosarul exploziei din cartierul Rahova.
10:50
MedLife anunță deschiderea noului bloc operator din cadrul Spitalului MedLife Craiova, marcând o nouă etapă în dezvoltarea serviciilor medicale integrate oferite pacienților din Oltenia
10:40
Sectorul construcțiilor din România reprezintă aproape 8% din PIB în ultimele patru trimestre - cea mai mare pondere din întreaga Uniune Europeană, arată datele Eurostat
Acum 2 ore
10:20
Compania care operează și în România lanțul de restaurante KFC deschide a 18-a unitate din Italia.
10:10
Grupul BRD a avut o activitate comercială puternică în primele nouă luni ale anului.
10:10
ULTIMA ORĂ Rușii de la Lukoil, drastic sancționați de SUA, vând o subsidiară austriacă ce deține și un business de comercializare angro de uleiuri auto din România # Profit.ro
Gigantul petrolier rus Lukoil, proaspăt sancționat drastic de Statele Unite, au anunțat că au ajuns la un acord de vânzare a unei subsidiare austriece ce deține, printre altele, un business de comercializare angro de uleiuri auto din România.
10:10
ANUNȚ Dacia vine cu noi modele. Frank Marotte, vicepreședinte Dacia: Vom prezenta în 2026 un nou model compact și un nou model electric # Profit.ro
Vicepreședintele unității de business Dacia, responsabil cu vânzările, marketingul și operațiunile mărcii românești, prezent la București într-o vizită curentă pentru activitatea companiei, a răspuns întrebărilor Profit.ro legate de situația actuală a Dacia și calendarul noilor lansări.
10:10
Grupul BRD a încheiat primele 9 luni din acest an cu un profit net de 1,16 miliarde de lei, în ușoară creștere față de aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatul a fost tras în jos de creșterea costurilor cu taxa bancară și riscul. Creditarea au fost însă peste inflație, cu un avans al soldului de aproape 14%.
10:00
Grupul TeraPlast afișează pentru primele 3 trimestre un câștig pretaxare EBITDA de 71,81 milioane lei, în creștere cu 58,83% față de cel de 45,21 milioane lei din perioada similară a anului trecut.
09:40
Guvernul federal german a decis să majoreze salariul minim pe economie în două trepte, respectiv la 13,90 euro brut pe oră începând cu 1 ianuarie 2026 și la 14,60 euro brut pe oră la începutul anului 2027, față de nivelul de 12,82 de euro din prezent, relatează agenția EFE.
09:40
Olanda - Partidul D66 câștigă detașat alegerile, extrema dreaptă pierde din popularitate # Profit.ro
Partidul centrist D66 a înregistrat câștiguri uriașe în alegerile olandeze, ceea ce îi va conferi probabil rolul principal în formarea guvernului, în condițiile în care partidul liderului de extremă dreapta Geert Wilders a pierdut din popularitate, conform Reuters.
Acum 4 ore
09:10
Vinul zilei: o Cava elegantă și premiată la concursurile din domeniu. Perlare fină, arome florale și fructate. Gust proaspăt, cu note de gutuie și patiserie fină. Ideal alături de preparate asiatice ușoare sau pentru aperitive cu stil # Profit.ro
Recomandarea noastră de azi, Cabaret Cava Velvet Brut, este un spumant seducător din Catalonia, cu perlare fină și prospețime vibrantă. Ideal pentru un aperitiv relaxat, acest vin cucerește prin eleganță și o personalitate efervescentă, dar echilibrată.
09:00
ULTIMA ORĂ Donald Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping. Primele efecte: SUA anunță o reducere de 10% a tarifelor comerciale impuse Chinei # Profit.ro
Conform presei chineze, întâlnirea Trump–Xi a durat o oră și 40 de minute, mai mult decât era planificat
08:50
În primele nouă luni din 2025, Raiffeisen Bank România și-a continuat dezvoltarea pe toate segmentele de activitate.
08:50
Gigantul american Google a început să pună în aplicare decizia din procesul cu Epic pe care l-a pierdut și care se referă la versiunea din Statele Unite a magazinului oficial de aplicații pentru Android.
08:40
Cu ocazia celei mai recente conferințe cu investitorii, șeful Meta Mark Zuckerberg a anunțat că 150 de milioane de oameni accesează acum cel puțin o dată pe zi Threads, cea mai nouă rețea socială a companiei.
08:40
Statele Unite au anunțat o reducere a prezenței militare pe frontul estic al Europei, în primul rând în România, deși conflictul din Ucraina continuă să facă ravagii la porțile sale, notează AFP.
08:20
151 de milioane de euro au cheltuit în ultimul an marile companii de tehnologie din Statele Unite pentru a face lobby în Europa propriilor interese.
08:00
După ce a majorat prețul operațiunii de piață și a prelungit etapa de subscriere, Lion Capital a finalizat oferta de buy-back la un nivel de participare confortabil.
08:00
Florin Dănescu, Președinte Executiv Asociația Română a Băncilor (ARB), vine la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a # Profit.ro
Florin Dănescu, Președinte Executiv Asociația Română a Băncilor (ARB), vine la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a, programat să fie organizat pe 3 noiembrie.
07:50
Orange Romania a câștigat o licitație organizată de Hidroelectrica pentru servicii de inbound și outbound prin apeluri telefonice, contractul fiind semnat pentru suma de 10,5 milioane de lei, de la un buget estimat de 14,2 milioane de lei, fără TVA, pentru 24 luni.
07:40
Atenție, șoferi - După 7 ani de la promulgarea legii, amenzile de circulație vor putea fi plătite într-un cont unic, inclusiv online, prin aplicații bancare și la POS # Profit.ro
Guvernul urmează să aprobe noi norme care se vor se aplica, în sistem pilot, pentru plata amenzilor contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule, stabilite de agenții constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne. Aceste amenzi vor putea fi plătite într-un cont unic al Trezoreriei, prin toate mijloacele de plată moderne, pe lângă plata în numerar la Trezorerie sau la organele fiscale locale.
07:40
VIDEO Cafeterii care concurează cu cele din lounge-urile de lux sau cu restaurante. Horațiu Didea, Workspace Studio: Toți titanii IT-ului mondial fac mișcări în direcția creșterii calității spațiului. Cei care nu investesc vor dispărea - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Piața birourilor trece printr-un proces de transformare profundă, în care accentul nu mai cade pe cantitate, ci pe calitate. După o perioadă de revenire imediat post-pandemie, când angajații s-au întors treptat la birou, livrările de noi spații s-au redus semnificativ, dar standardele au crescut.
07:30
VIDEO Nouă franciză în contabilitate. Marcel Vulpoi, fondator VTM: Antreprenorii contabili de 60 de ani au început să renunțe. Portofoliul unei firme de contabilitate, ca minciogul pescarului: doi crapi mari și frumoși, câțiva cărășei și multă plevușcă - # Profit.ro
Piața serviciilor contabile a depășit 1,1 miliarde euro și este în plină expansiune, dar 95% dintre firmele de contabilitate din România rămân microbusinessuri cu cifre de afaceri mici. Antreprenorii contabili sunt foarte buni profesional, însă petrec doar 5-10% din timp pe strategie și dezvoltare, restul fiind consumat de birocrație. În acest context, Vulpoi & Toader Management a lansat prima franciză românească de contabilitate, un model unic B2B, construit pe ideea de complementaritate și profitabilitate sustenabilă.
Acum 6 ore
07:20
Secretele unei afaceri: cum a devenit marca Cupra un succes de piață, cu un milion de mașini vândute, în doar șapte ani # Profit.ro
Cupra este una dintre mărcile cu cea mai rapidă ascensiune din istoria automobilului, reușind să se impună pe piața europeană în mai puțin de un deceniu, cu ajutorul câtorva ingrediente secrete.
07:10
Romgaz angajează avocați pentru a se ″bate″ în instanțe cu Comisia Europeană și fostul constructor al mult-întârziatei centrale de la Iernut # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, vrea să angajeze avocați pentru procesul intentat împotriva Comisiei Europene în justiția UE, precum și pentru eventuale litigii cu societatea spaniolă de inginerie și construcții Duro Felguera, fostul antreprenor general de lucrări al proiectului mult-întârziatei centrale noi pe gaze de 430 MW de la Iernut.
07:00
Austriecii de la Enery, cu 170 MW de regenerabile în România, devin agregatori, în parteneriat cu turcii de la SmartPulse # Profit.ro
Producătorul austriac de energie regenerabilă Enery, cu un portofoliu operațional de 170 MW în România, și compania turcă de software SmartPulse au încheiat un parteneriat strategic pentru a livra soluții comerciale avansate de management și trading pentru capacități de producere de energie regenerabilă și sisteme de stocare.
06:10
Operațiune Beko în România. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
01:40
eMAG a semnat un parteneriat strategic cu Tencent Cloud, divizie a gigantului chinez de tehnologie Tencent, pentru integrarea serviciilor de cloud și AI dezvoltate de chinezi în platformele sale de e-comerț, relevă datele analizate de Profit.ro.
01:30
EXCLUSIV Extindere în România - Proprietarul PRO TV, controlat de cea mai bogată femeie din Europa Centrală și de Est, caută noi oportunități de investiții, nu doar în imobiliare și media # Profit.ro
Grupul ceh PPF, controlat de cea mai bogată femeie din Europa Centrală și de Est, caută noi oportunități de investiții în diverse segmente, nu doar sectorul imobiliar comercial, și este atent la proiecte care ar putea genera sinergii între companiile sale, anunță, într-un interviu pentru Profit.ro, Juraj Sastinsky, Investment Director al PPF Real Estate.
01:30
EXCLUSIV FOTO Primele apartamente din România cu pistă de alergare pe acoperiș. Ovidiu Andrieș, unul dintre acționarii Dinamo, se implică într-un nou proiect cu apartamente premium # Profit.ro
Omul de afaceri Ovidiu Andrieș (54 de ani), unul dintre acționarii Dinamo, a primit autorizația de construire a unui ansamblu rezidențial cu circa 120 de apartamente premium în nordul Bucureștiului, proiect cu care s-a și lansat pe piața imobiliară în 2022, după cum a anunțat Profit.ro în premieră.
01:30
EXCLUSIV Concedierile Nestlé vor afecta și România: Va fi afectată fiecare piață diferit, în baza planurilor pregătite la nivel local # Profit.ro
Procesul de eficientizare lansat de noul director general al Nestlé - lider global în industria alimentară și de băuturi -, care include o reducere a personalului cu circa 16.000 de angajați la nivel global în următorii doi ani, va afecta fiecare piață regională sau locală într-un mod diferit, în baza unor planuri care urmează să fie pregătite la nivel local, anunță Nestlé România, într-un mesaj transmis Profit.ro.
29 octombrie 2025
23:20
ULTIMA ORĂ Explozie puternică în București - Compania Distrigaz Rețele Sud, pusă sub învinuire # Profit.ro
Compania Distrigaz Rețele Sud a fost pusă sub învinuire pentru distrugere calificată în dosarul exploziei din cartierul Rahova.
23:00
Microsoft s-a confruntat astăzi cu o pană semnificativă.
23:00
Meta (Facebook) anunță un cost excepțional de 16 miliarde dolari. Planuri de investiții majore în inteligența artificială # Profit.ro
Meta Platforms a raportati un cost excepțional de aproximativ 16 miliarde de dolari în trimestrul al treilea.
22:50
Procurorii au reținut 3 persoane în dosarul exploziei de la blocul din cartierul Rahova.
22:30
Froo exultă după primul an în România și anunță mii de noi magazine: Rezultate peste așteptări, notorietatea mărcii este în creștere, suntem foarte mulțumiți # Profit.ro
Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, proprietarul rețelei Froo, se declară foarte mulțumit de performanțele afacerii din România, care a depășit așteptările la mai puțin de un an și jumătate de la lansare și contribuie deja la creșterea vânzărilor grupului.
Acum 24 ore
22:00
Germania - Fără gaze rusești își forțează consumatorii să plătească facturi mult mai scumpe la încălzire # Profit.ro
Germania se confruntă cu o creștere a prețurilor la gaze, după ce a oprit achizițiil din Rusia, în urma invaziei acesteia în Ucraina.
21:50
Proceduri lansate pentru primele trenuri metropolitane din București.
21:20
Proceduri lansate pentru primele trenurile metropolitane din București.
20:50
Tarifele pentru transportul pe cablu din Poiana Brașov vor crește în sezonul 2025-2026, cu o medie de aproape 9% față de anul anterior.
20:30
Rezerva Federală a SUA (Fed) a redus dobânda-cheie cu un sfert de punct procentual pentru a doua ședință consecutivă, în linie cu estimările analiștilor, și a anunțat că va relua achizițiile limitate de titluri de trezorerie după ce piețele monetare au dat semne că lichiditatea devine insuficientă, o situație pe care banca centrală a SUA s-a angajat să o evite.
20:20
Opoziție în Congresul SUA pentru retragerea unor militari: România a fost un aliat puternic. Semnal greșit pentru Rusia! # Profit.ro
Șefii comisiilor de apărare din Senatul american, Roger Wicker, și din Camera Reprezentanților, Mike Rogers, ambii republicani, au semnat o declarație în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind retragerea din România a unor militari.
20:10
Microsoft s-a confruntat astăzi cu o pană semnificativă.
20:00
Măsurătorile efectuate de specialiștii în mediu arată o creștere a numărului de municipii și zone aglomerate unde indicatorii de poluare sunt depășiți, așa că unitățile administrativ-teritoriale trebuie să realizeze planuri integrate de calitate a aerului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.