Antreprenorii de mâine: povești de succes la Gala Kidprenor 2025
Financial Intelligence, 30 octombrie 2025 11:10
Au doar câțiva ani de școală în spate, dar înțeleg deja noțiuni precum costuri de producție, branding și […]
Acum 10 minute
11:20
Grupul petrolier rus Lukoil, presat de sancţiunile anunţate recent de SUA, a anunţat joi că a acceptat o […]
Acum 30 minute
11:10
Robotaxiurile vor apărea pe străzile europene în viitorul apropiat, afirmă CEO-ul Uber # Financial Intelligence
Elveția, Germania și alte țări sunt deschise tehnologiei mașinilor autonome, susține Dara Khosrowshahi. Elveția și alte țări europene […]
11:10
Au doar câțiva ani de școală în spate, dar înțeleg deja noțiuni precum costuri de producție, branding și […]
11:10
Prim-ministrul ungar Viktor Orban va fi primit de preşedintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie, […]
Acum o oră
10:50
Creşterea taxelor a fost o greşeală "fatală" a Guvernului Bolojan, a atras atenţia joi deputatul USR Claudiu Năsui, […]
Acum 2 ore
10:00
Interviu Cristian Jura: Proprietarii nu au dreptul să își selecteze chiriașii din perspectiva OG 13/2000 privind discriminarea, dar nimic nu îi împiedică să ceară garanții financiare solide care să le acopere orice eventual prejudiciu # Financial Intelligence
Interviu cu Cristian Jura, Membru în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării Iulian MAREȘ: Este dreptul […]
Acum 4 ore
09:20
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Considerente teoretice și empirice privind procesul de convergență și evoluția cursului real de schimb din perspectiva efectului Balassa-Samuelson # Financial Intelligence
Autor: Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR Cursul nominal de schimb este una dintre cele mai complexe variabile macro-financiare, întrucât […]
09:00
Grupul TeraPlast a trecut pe profit, în primele nouă luni: 6,3 milioane de lei rezultat net # Financial Intelligence
Grupul TeraPlast a raportat un profit net de 6,3 milioane de lei în primele nouă luni, comparativ cu […]
08:50
Profitul net al Raiffeisen Bank România a ajuns la 1,36 miliarde lei, în primele 9 luni, în urcare cu 8% # Financial Intelligence
Profitul net al Raiffeisen Bank România, după impozitare, a ajuns la 1,36 miliarde RON, în primele 9 luni […]
08:20
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au reținut, miercuri seara, trei persoane în […]
08:10
Autor: Dan Pălăngean Bucureștiul s-a situat în anul 2023 peste Praga, Varșovia și Budapesta la PIB/locuitor, măsurat la […]
08:10
BRD raportează un profit net de 1.158 milioane lei, în creștere cu +6%, pentru primele 9 luni # Financial Intelligence
BRD raportează un profit net de 1.158 milioane lei, în creștere cu +6%, pentru primele 9 luni ale […]
07:40
Trump: Reducerea prezenţei trupelor americane în România „nu este un subiect foarte important” (Mediafax) # Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump a declarat, la bordul Air Force One, că retragerea parțială a trupelor americane din […]
07:30
Trump anunță că SUA a încheiat un acord cu Beijingul privind pământurile rare; tarifele aplicate Chinei vor fi reduse de la 57% la 47% # Financial Intelligence
Trump a declarat că va merge în China în aprilie, urmat de vizita lui Xi în SUA. Președintele […]
Acum 6 ore
07:10
Candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei, validată în unanimitate în şedinţa Comitetului de Coordonare al Municipiului Bucureşti din cadrul Partidului Naţional Liberal # Financial Intelligence
Candidatura primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei a fost validată, miercuri, în unanimitate, în şedinţa Comitetului […]
07:00
Maduro vrea să retragă cetăţenia venezueleană tuturor cetăţenilor care solicită o invazie străină # Financial Intelligence
Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a solicitat miercuri celei mai înalte instanţe din ţară să retragă cetăţenia oricărei persoane […]
07:00
Xi Jinping i-a declarat lui Trump că Washingtonul şi Beijingul ar trebui să fie „parteneri şi prieteni”/ Trump a ordonat Pentagonului să înceapă testarea armelor nucleare # Financial Intelligence
Preşedintele chinez Xi Jinping i-a declarat joi omologului său american Donald Trump că cele două ţări trebuie să […]
Acum 24 ore
20:20
Rezerva Federală (FED) reduce ratele dobânzii pentru a doua oară în acest an # Financial Intelligence
Rezerva Federală din SUA (FED) a aprobat miercuri a doua reducere consecutivă a ratei dobânzii, o mișcare așteptată […]
19:00
Ștefăniță Alin Avrămescu – candidatul AUR la președinția Consiliului Județean Buzău; George Simion: Singurul candidat cu șanse reale să îl bată pe Marcel Ciolacu # Financial Intelligence
Deputatul AUR de Prahova, Ștefăniță Alin Avrămescu, candidat al AUR la funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, […]
19:00
Guvernul, după Consiliul Naţional Tripartit: Anul viitor, salariile din sectorul public vor rămâne la valoarea din acest an # Financial Intelligence
Guvernul a transmis, miercuri, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut pe […]
18:50
Oana Gheorghiu – numită vicepremier de președinte; va depune jurământul joi, la Cotroceni # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a Oanei Gheorghiu, […]
18:30
Banca Mondială prognozează că preţurile materiilor prime vor coborî în 2026 la minimumul ultimilor şase ani # Financial Intelligence
Banca Mondială prognozează că preţurile globale ale materiilor prime vor scădea în 2026 la cel mai redus nivel […]
18:00
Desfășurarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor EVERGENT Investments # Financial Intelligence
Raport curent conform: Legii nr. 24/2017, Reg. ASF nr. 5/2018 Data raportului: 29.10.2025 Piața reglementată pe care se […]
18:00
Acționarii EVERGENT Investments au aprobat derularea unei operațiuni de răscumpărare în cursul exercițiului financiar 2026 și numirea auditorului financiar # Financial Intelligence
În cadrul Adunărilor generale ale acționarilor EVERGENT Investments din data de 29 octombrie 2025 au fost votate cu […]
17:10
Conform acordului dintre China și Statele Unite, președintele Xi Jinping se va întâlni cu președintele Donald Trump la […]
15:50
Nvidia devine prima companie care atinge o evaluare de 5 trilioane de dolari, alimentată de boom-ul inteligenței artificiale # Financial Intelligence
Acțiunile Nvidia au crescut cu peste 4% miercuri, gigantul tehnologic devenind prima companie care depășește pragul valorii de […]
15:30
România „la poarta furtunilor[1]” și fără narativ strategic (Corneliu Pivariu) # Financial Intelligence
„O națiune fără viziune strategică nu are viitor, ci doar reflexe." -adaptare după Raymond Aron Autor: Corneliu Pivariu – General-maior […]
15:30
OMV Petrom a contestat Regulamentul Delegat și Decizia Comisiei Europene, privind obligația legată de capacitatea de stocare a CO2 # Financial Intelligence
OMV Petrom a contestat, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Regulamentul Delegat și Decizia Comisiei Europene în […]
15:20
Armata SUA: Decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere din Europa # Financial Intelligence
Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă […]
15:10
Studiu ASE: Tichetele de valoare au generat peste 1,4% din PIB în 2024 și au susținut peste 213.000 de locuri de muncă # Financial Intelligence
Tichetele de valoare precum cardurile de masă, voucherele de vacanță și tichetele sociale au generat în 2024 un […]
14:40
Banca Centrală Europeană va continua să pună bazele pentru moneda euro digitală după încheierea actualei faze pregătitoare, în […]
14:40
Rusia testează super torpila Poseidon Putin afirmă că testul este un mare succes Poseidon este o torpilă autonomă […]
14:40
Oficial NATO: Alianța în strânsă legătură cu SUA privind poziția forțelor în Europa # Financial Intelligence
NATO și autoritățile americane sunt în contact strâns cu privire la poziția forțelor, a declarat miercuri un oficial […]
14:20
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei a avut un profit de 103 miliarde de dolari în trimestrul al treilea # Financial Intelligence
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei, cel mai mare din lume în condiţiile în care deţine active de […]
14:20
Vasile GODÎNCĂ-HERLEA, Azitis.com: Guvernul ar trebui să simplifice legea insolvenței, s-o ancoreze în realitățile de astăzi # Financial Intelligence
Guvernul ar trebui să se uite la legea insolvenței ca la o lege pe care ar trebui nu […]
13:50
Mircea Șomlea, Partener INFINEXA: „Statul trebuie să gestioneze unitar arieratele rezultate din garanțiile de stat. Acordul de restructurare poate deveni alternativa viabilă la eșalonarea fiscală” # Financial Intelligence
La Banking Forum organizat de Financial Intelligence, Mircea Șomlea, partener în cadrul INFINEXA, a tras un semnal de alarmă privind deteriorarea […]
13:40
Confederația Patronală Concordia solicită menținerea salariului minim la nivelul actual # Financial Intelligence
În contextul şedinţei Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social de astăzi, 29 octombrie, Confederația Patronală Concordia și-a exprimat […]
13:20
Daniel David i-a adresat o scrisoare omologului ucrainean, în contextul în care numeroase licee cu predare în limba română din Ucraina vor dispărea de la 1 septembrie 2027 # Financial Intelligence
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, i-a transmis o scrisoare omologului ucrainean, în care 'insistă' asupra importanței luării […]
13:20
Ministrul apărării polonez: Nu am primit nicio informare cu privire la o posibilă reducere a trupelor americane de pe teritoriul Poloniei # Financial Intelligence
Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat miercuri reporterilor că Varșovia nu a primit nicio informare cu privire […]
13:10
Nicuşor Dan: Securitatea României şi a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Parteneriatul strategic între România şi SUA rămâne în aceiaşi parametri # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, că prezenţa trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, […]
12:50
DenseMAX Studio: sistemul de operare pentru AI-ul enterprise (analiză Echipa Invergent) # Financial Intelligence
Cum o platformă LLMOps software redefinește controlul, securitatea și inovația, indiferent de infrastructura pe care rulează. Autor: Laboratoarele invergent.ai […]
12:30
Trei candidați pe loc pentru funcțiile din Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea; Ministerul Finanțelor i-a propus pe Tănase Stamule, Andrei-Valeriu Steriu și pe Maria-Iulia Sobolevschi-David # Financial Intelligence
Treisprezece candidați s-au înscris în cursa pentru cele patru locuri vacante din Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea (FP), pentru […]
11:50
BSOG atacă la CJUE obligația de stocare a CO2; “Această reglementare penalizează producția românească în favoarea importului de gaze din afara UE (Rusia sau GNL din țări terțe)” (Oana Ijdelea) # Financial Intelligence
Producătorul de gaze Black Sea Oil&Gas (BSOG), care operează proiectul Dezvoltare Gaze Naturale Midia din Marea Neagră, a […]
11:40
Rareş Bogdan: Decizia mutării a 800 de soldați americani din România nu e cea mai fericită veste; Deși a trecut un an de la alegerile din SUA, nu toți cei din București au priceput cine este Casa Albă; Președintele Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance nu trebuie desconsiderați # Financial Intelligence
Decizia mutării a 800 de soldați americani din România a fost luată luni (!!) la reuniunea Alianței, deci […]
11:30
Marius Gabriel NUT, numit președinte Romgaz, după demisia lui Dumitru Chisăliță # Financial Intelligence
Marius Gabriel NUT a fost numit președinte Romgaz, după demisia lui Dumitru Chisăliță, potrivit unui raport transmis Bursei […]
11:30
Emisiunea de obligațiuni Romgaz pe piețele internaționale, suprasubscrisă de aproximativ 8 ori; Răzvan Popescu: Tranzacția demonstrează interesul ridicat, dar și încrederea investitorilor instituționali în strategia de dezvoltare a companiei și implicit în proiectul Neptun Deep # Financial Intelligence
Romgaz a anunțat, azi, oficial, că ieri s-a derulat procesul de subscriere a celei de a două emisiuni […]
Ieri
11:20
Banca Centrală a Indiei accelerează procesul de repatriere a rezervelor de aur ţinute în străinătate # Financial Intelligence
Banca Centrală a Indiei (RBI) ţine în prezent acasă 65% din rezervele sale de aur, un procent dublu […]
11:20
Deversări controlate la AHE Vidraru pentru verificarea capacității de tranzit a albiei râului Argeș # Financial Intelligence
Hidroelectrica, prin Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, în colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Argeș–Vedea, desfășoară o deversare […]
11:20
Cushman & Wakefield Echinox: Livrările de spații de retail din România au depășit în primele 9 luni din 2025 nivelul înregistrat pe tot anul 2024; proiecte de peste 200.000 mp vor fi finalizate în 2025 # Financial Intelligence
Livrările de noi proiecte de retail la nivel național acestui an au depășit în primele 9 luni nivelul […]
11:20
China nu exclude absolut deloc utilizarea forţei pentru a prelua controlul asupra Taiwanului # Financial Intelligence
China "în mod absolut nu" va exclude utilizarea forţei asupra Taiwanului, a declarat miercuri un purtător de cuvânt […]
