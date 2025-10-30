Salariile lui Rozier şi Billups au fost suspendate de NBA, după ce au fost arestaţi
Antena Sport, 30 octombrie 2025 11:10
Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) a suspendat salariile jucătorului Terry Rozier (Miami Heat) şi antrenorului Chauncey Billups (Portland Trail Blazers), în aşteptarea rezultatelor anchetelor FBI privind arestările lor de săptămâna trecută, în două cazuri separate: jocuri de noroc ilegale şi, respectiv, jocuri de poker trucate, a relatat ESPN, miercuri, conform EFE. Atât Rozier, cât […] The post Salariile lui Rozier şi Billups au fost suspendate de NBA, după ce au fost arestaţi appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
11:30
“Nu poţi să driblezi un jucător de Liga a 2-a”. Jucătorul FCSB-ului, distrus după victoria cu Bistriţa din Cupa României # Antena Sport
Basarab Panduru a “distrus” un jucător al FCSB-ului, după victoria campioanei cu 3-1 cu Gloria Bistriţa, Fostul internaţional l-a taxat pe Dennis Politic, cel introdus la pauza partidei cu echipa din Liga a 2-a, în locul lui Mamadou Thiam. Dennis Politic a bifat pentru prima dată o repriză completă la FCSB, după şapte meciuri în […] The post “Nu poţi să driblezi un jucător de Liga a 2-a”. Jucătorul FCSB-ului, distrus după victoria cu Bistriţa din Cupa României appeared first on Antena Sport.
11:30
Continuă criza la echipa lui Dan Şucu! Fanii lui Genoa i-au cerut demisia lui Patrick Vieira: “Nu are sens” # Antena Sport
Genoa, echipa patronată Dan Şucu, continuă seria negativă. Formaţia pregătită de Patrick Vieira este ultima în Serie A, cu doar 3 puncte. Miercuri seară, Genoa a pierdut meciul de pe teren propriu cu Cremonese, scor 0-2. Fanii şi-au pierdut răbdarea în urma acestui rezultat şi i-au cerut demisia antrenorului francez. Campionul mondial din 1998 s-a […] The post Continuă criza la echipa lui Dan Şucu! Fanii lui Genoa i-au cerut demisia lui Patrick Vieira: “Nu are sens” appeared first on Antena Sport.
Acum 10 minute
11:20
Caută Arne Slot scuze după umilinţa din Liverpool – Crystal Palace 0-3? “A fost decizia corectă şi nu îmi schimb părerea” # Antena Sport
Liverpool a pierdut al şaselea meci din ultimele şapte disputate. În turul al patrulea din Cupa Ligii Angliei, “cormoranii” au pierdut pe teren propriu contra lui Crystal Palace pentru a treia oară în acest sezon, scor 0-3. Arne Slot a folosit mai mulţi tineri în această partidă, doi debutanţi şi alţi trei adolescenţi cu minute […] The post Caută Arne Slot scuze după umilinţa din Liverpool – Crystal Palace 0-3? “A fost decizia corectă şi nu îmi schimb părerea” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
11:10
Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) a suspendat salariile jucătorului Terry Rozier (Miami Heat) şi antrenorului Chauncey Billups (Portland Trail Blazers), în aşteptarea rezultatelor anchetelor FBI privind arestările lor de săptămâna trecută, în două cazuri separate: jocuri de noroc ilegale şi, respectiv, jocuri de poker trucate, a relatat ESPN, miercuri, conform EFE. Atât Rozier, cât […] The post Salariile lui Rozier şi Billups au fost suspendate de NBA, după ce au fost arestaţi appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
10:30
Bayern Munchen, cel mai bun start din istorie! Bavarezii au stabilit un nou record incredibil # Antena Sport
Bayern Munchen este de neoprit în acest început de sezon. Echipa lui Vincent Kompany s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Germaniei, după ce s-a impus cu 4-1 pe terenul celor de la Koln. Aceasta este a 14-a victorie consecutivă a lui Bayern Munchen în acest sezon, în toate competiţiile, având parte de un […] The post Bayern Munchen, cel mai bun start din istorie! Bavarezii au stabilit un nou record incredibil appeared first on Antena Sport.
10:30
Răzvan Lucescu, în culmea fericirii după ce PAOK a ajuns la cinci victorii consecutive: “Avem mentalitatea perfectă” # Antena Sport
Răzvan Lucescu a oferit prima reacţie după ce PAOK a ajuns la cinci victorii consecutive, în toate competiţiile. Formaţia antrenorul român a învins-o cu un categoric 4-1 pe AEL Larissa, în Cupa Greciei. Răzvan Lucescu s-a declarat foarte mulţumit de evoluţia jucătorilor lui, după victoria cu Larissa. El a transmis că echipa a avut “mentalitatea […] The post Răzvan Lucescu, în culmea fericirii după ce PAOK a ajuns la cinci victorii consecutive: “Avem mentalitatea perfectă” appeared first on Antena Sport.
10:20
Cristi Chivu a fost întrebat despre atacul venit din partea lui Antonio Conte şi a dat replica: “Pierdere de timp” # Antena Sport
Cristi Chivu a fost întrebat despre atacul venit din partea lui Antonio Conte, după eşecul lui Inter cu Napoli, scor 1-3, din runda trecută de Serie A. Antrenorul român le-a oferit o replică fermă italienilor. Întregul moment tensionat dintre cei doi antrenori a apărut după meciul direct, când Giuseppe Marotta, preşedintele lui Inter, a ieşit […] The post Cristi Chivu a fost întrebat despre atacul venit din partea lui Antonio Conte şi a dat replica: “Pierdere de timp” appeared first on Antena Sport.
10:00
Tensiuni uriaşe în vestiarul lui Real Madrid. Xabi Alonso i-a enervat pe jucători: “Se crede Guardiola” # Antena Sport
Tensiuni uriaşe în vestiarul lui Real Madrid, după victoria cu 2-1 cu Barcelona, din runda trecută din La Liga. Xabi Alonso i-a enervat pe “galactici” prin deciziile luate de la venirea pe Santiago Bernabeu. Concret, conform spaniolilor de la sport.es, starurile lui Real Madrid sunt nemulţumite de managementul adus de Xabi Alonso la Real Madrid. […] The post Tensiuni uriaşe în vestiarul lui Real Madrid. Xabi Alonso i-a enervat pe jucători: “Se crede Guardiola” appeared first on Antena Sport.
09:50
Caută Arne Slot scuze după umilitorul Liverpool – Crystal Palace 0-3? “A fost decizia corectă şi nu îmi schimb părerea” # Antena Sport
Liverpool a pierdut al şaselea meci din ultimele şapte disputate. În turul al patrulea din Cupa Ligii Angliei, “cormoranii” au pierdut pe teren propriu contra lui Crystal Palace pentru a treia oară în acest sezon, scor 0-3. Arne Slot a folosit mai mulţi tineri în această partidă, doi debutanţi şi alţi trei adolescenţi cu minute […] The post Caută Arne Slot scuze după umilitorul Liverpool – Crystal Palace 0-3? “A fost decizia corectă şi nu îmi schimb părerea” appeared first on Antena Sport.
09:40
Eliza Samara – Hoi Kem Doo LIVE VIDEO (21:15, AntenaPLAY). Duel pentru sferturile de la WTT Champions Montpellier # Antena Sport
Eliza Samara o va întâlni în optimile de la WTT Champions Montpellier pe Hoi Kem Doo. Partida se va disputa joi, de la ora 21:15, şi va fi transmisă în exclusivitate în AntenaPLAY. Eliza Samara caută o calificare în sferturi şi vine după una dintre cele mai mari victorii din ultimii ani. În primul tur, […] The post Eliza Samara – Hoi Kem Doo LIVE VIDEO (21:15, AntenaPLAY). Duel pentru sferturile de la WTT Champions Montpellier appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
09:20
Mirel Rădoi şi-a anunţat decizia finală la Universitatea Craiova: “Deranjez de multe ori, dar nu sunt arogant” # Antena Sport
Mirel Rădoi şi-a anunţat decizia finală la Universitatea Craiova. Antrenorul a subliniat faptul că nu se gândeşte la o plecare de la echipă, ci este concentrat pe deplin pentru duelul “de foc” din următoarea etapă, cu Rapid. După remiza cu Metaloglobus din etapa trecută, au apărut zvonuri conform cărora Mirel Rădoi ar fi fost decis […] The post Mirel Rădoi şi-a anunţat decizia finală la Universitatea Craiova: “Deranjez de multe ori, dar nu sunt arogant” appeared first on Antena Sport.
09:10
“Suntem chiar mai iubiţi în ţară”. Florin Tănase, euforic după ce FCSB a învins-o pe Gloria Bistriţa în Cupa României # Antena Sport
Florin Tănase a oferit o reacţie fermă după ce FCSB a învins-o cu 3-1 pe Gloria Bistriţa, în prima etapă a grupelor Cupei României. Decarul campioanei a subliniat primirea de care au avut parte campionii, mărturisind că echipa este mult mai iubită în ţară. Florin Tănase a fost rezervă în duelul din Cupă, fiind trimis […] The post “Suntem chiar mai iubiţi în ţară”. Florin Tănase, euforic după ce FCSB a învins-o pe Gloria Bistriţa în Cupa României appeared first on Antena Sport.
09:10
Nimic nu anunţa asta! Realizarea uriaşă a lui Cristi Chivu cu care i-a uimit pe italieni # Antena Sport
Interul lui Cristi Chivu se află pe podiumul din Serie A, după primele 9 etape disputate. A revenit acolo după o victorie cu 3-0 în faţa Fiorentinei, un meci în care cel mai bun jucător al nerazzurrilor a fost Hakan Calhanoglu. Turcul de 31 de ani cotat la 25 de milioane de euro a deschis […] The post Nimic nu anunţa asta! Realizarea uriaşă a lui Cristi Chivu cu care i-a uimit pe italieni appeared first on Antena Sport.
09:00
Cine e fundaşul dorit de FCSB. Mihai Stoica, impresionat după ce a fost trimis în Portugalia de Gigi Becali # Antena Sport
S-a aflat cine a fundaşul din Portugalia dorit de FCSB. Mihai Stoica a fost trimis în “delegaţie” de Gigi Becali pentru a căuta soluţii pentru defensiva campioanei şi a rămas impresionat de un brazilian de doar 22 de ani. Mihai Stoica a asistat la mai multe partide în Portugalia, printre care şi duelul dintre Pacos […] The post Cine e fundaşul dorit de FCSB. Mihai Stoica, impresionat după ce a fost trimis în Portugalia de Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
09:00
Vicecampioana mondială Daria Silişteanu ar intra şi în bazinul de înot cu telefonul mobil # Antena Sport
Vicecampioană mondială, junioara Daria Silişteanu ar intra şi în bazinul de înot cu telefonul mobil. Tehnologia o scapă de stres înaintea marilor competiţii. Anul ăsta, Daria Silisteanu a bătut recordul României la 100 de metri spate, pe care l-a deţinut 25 de ani dubla campioana olimpică Diana Mocanu. Junioara vicecampioană mondială s-a relaxat cu ajutorul […] The post Vicecampioana mondială Daria Silişteanu ar intra şi în bazinul de înot cu telefonul mobil appeared first on Antena Sport.
08:50
Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului # Antena Sport
Inter a câştigat cu 3-0 meciul din etapa a noua din Serie A cu Fiorentina. Echipa lui Cristi Chivu a avut o reacţie foarte bună după înfrângerea din meciul cu Napoli, din weekend, scor 1-3. Hakan Calhanoglu, cu o dublă, şi Petar Sucic au fost marcatorii golurilor lui Inter în meciul de miercuri seară de […] The post Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului appeared first on Antena Sport.
08:40
Jucătorul care l-a cucerit pe Mihai Stoica: “Alpinist să fii și nu poți să faci asta”. Câte transferuri face FCSB # Antena Sport
Mihai Stoica l-a lăudat din nou pe Juri Cisotti, jucător care şi-a demonstrat în continuare valoarea şi în acest sezon, după ce stagiunea precedentă s-a evidenţiat în meciurile cruciale din Europa League. Mijlocaşul de 31 de ani cotat la 800.000 de euro are 3 goluri şi 5 pase decisive în acest sezon, dar Mihai Stoica […] The post Jucătorul care l-a cucerit pe Mihai Stoica: “Alpinist să fii și nu poți să faci asta”. Câte transferuri face FCSB appeared first on Antena Sport.
08:40
Denis Alibec, mesaj pentru Gigi Becali după ce a marcat primul gol la FCSB: “Asta nu mai contează” # Antena Sport
Denis Alibec a avut un mesaj cu subînţeles pentru Gigi Becali după ce a marcat primul gol la FCSB, după revenire. Atacantul de 34 de ani a punctat din penalty în victoria campioanei cu Gloria Bistriţa, scor 3-1, în prima etapă a grupelor Cupei României. Denis Alibec a fost titular în duelul cu Bistriţa, însă […] The post Denis Alibec, mesaj pentru Gigi Becali după ce a marcat primul gol la FCSB: “Asta nu mai contează” appeared first on Antena Sport.
08:10
În aceste zile încep audierile în procesul intentat de fostul pilot Felipe Massa conducătorilor FIA și Formula One Management, în speță Bernie Ecclestone (95 de ani). Motivul este scandalul Crashgate. La Marele Premiu din Singapore din 2008, oficialii echipei Renault au convenit împreună cu pilotul lor Nelson Piquet junior să producă în mod voit un […] The post A început procesul celui mai mare scandal din istoria F1 appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
00:20
Bernadette Szocs – Sabine Winter LIVE VIDEO (20:05), în optimi la WTT Champions Montpellier. Şi Samara joacă joi # Antena Sport
Bernadette Szocs şi Eliza Samara revin la masa de joc la WTT Champions Montpellier, turneu care se vede LIVE în AntenaPLAY. După victoriile entuziasmante de marţi, cele două românce sunt la o victorie distanţă de a se întâlni în sferturile de finală ale turneului din Franţa. Bernadette Szocs o va întâlni pe Sabine Winter din […] The post Bernadette Szocs – Sabine Winter LIVE VIDEO (20:05), în optimi la WTT Champions Montpellier. Şi Samara joacă joi appeared first on Antena Sport.
00:10
Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” # Antena Sport
FCSB a debutat cu dreptul în grupele Cupei României. Campioana s-a impus cu 3-1 pe terenul celor de la Gloria Bistriţa, graţie golurilor marcate de Alibec, Thiam şi Stoian. Unicul gol al gazdelor a fost marcat de Mensah. Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a fost prezent la meciul de […] The post Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” appeared first on Antena Sport.
00:00
Chiar dacă victoria a fost una clară pentru FCSB, două goluri ale bucureştenilor au venit în urma unor faze controversate. La finalul partidei, Nicolae Grigore s-a arătat dezamăgit de rezultatul final şi a acuzat arbitrajul. “E o înfrângere pe care nu pot să o accept. După ce au marcat am fost nevoiți să riscăm, am […] The post Nicolae Grigore, supărat pe arbitraj: “Cred că FCSB nu avea nevoie de ajutor” appeared first on Antena Sport.
29 octombrie 2025
23:50
Remarcatul lui Elias Charalambous, după Bistrița – FCSB 1-3: “Mă bucur că am câștigat un jucător” # Antena Sport
Andrei Dăncuș a fost surpriza lui Elias Charalambous din echipa de start la meciul cu Gloria Bistrița. Fotbalistul de doar 16 ani și-a trecut în palmares primul joc din postura de titular la FCSB. Elias Charalambous a vorbit laudativ la final de meci despre tânărul fotbalist, considerând că este un mare plus pentru echipă. ”A […] The post Remarcatul lui Elias Charalambous, după Bistrița – FCSB 1-3: “Mă bucur că am câștigat un jucător” appeared first on Antena Sport.
23:50
Adrian Şut a vorbit despre perioada complicată care o aşteaptă pe FCSB, după victoria roş-albaştrilor din prima etapă a Cupei României. Campioana a învins-o pe Gloria Bistriţa, scor 3-1. Acesta a fost primul meci din seria de patru deplasări a roş-albaştrilor, care vor mai juca pe Arena Naţională abia după pauza echipelor naţionale din luna […] The post Adrian Şut, despre perioada complicată care o aşteaptă pe FCSB: “Ne-am asumat” appeared first on Antena Sport.
23:40
David Miculescu a părăsit terenul în minutul 65 al meciului dintre Gloria Bistrița și FCSB. Fotbalistul bucureştenilor a fost dus la ambulanță. David Miculescu a început ca titular partida de Cupa României, dintre Gloria Bistrița și FCSB. După un duel cu Stejărel Vișinar, fotbalistul s-a resimţit şi a avut nevoie de intervenţia medicilor. El nu […] The post Probleme pentru FCSB! David Miculescu s-a accidentat şi a fost dus la spital appeared first on Antena Sport.
23:20
Andrei Dăncuș a spus ce notă și-ar acorda după primul meci ca titular la FCSB: „Au fost greșeli” # Antena Sport
Andrei Dăncuș a fost surpriza lui Elias Charalambous din echipa de start la meciul cu Gloria Bistrița. Fotbalistul de doar 16 ani și-a trecut în palmares primul joc din postura de titular la FCSB. Acesta a fost integralist în disputa din grupele Cupei României, pe care gruparea roș-albastră a câștigat-o cu scorul de 3-1. După […] The post Andrei Dăncuș a spus ce notă și-ar acorda după primul meci ca titular la FCSB: „Au fost greșeli” appeared first on Antena Sport.
23:00
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi” # Antena Sport
Momentul în care Sănătatea a condus cu 1-0, iar Stevanovic a marcat în propria poartă, a şocat arena. Imediat după autogol, suporterii Universității prezenți la meci au aplaudat în picioare reușita Sănătății, dar ulterior au început să huiduie. Golul adversarilor a dus-o la lacrimi pe o susținătoare a trupei pregătite de Mirel Rădoi. Tânăra afectată […] The post Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
22:30
Plecat de la Ceahlăul, Patrick Petre (28 de ani)a semnat cu divizionara secundă FC Bacău. Anunțul transferului a fost făcut pe site-ul clubului: „Bine ai venit, Patrick Petre! Mijlocașul ofensiv se alătură echipei noastre”. După 3 ani petrecuţi la Ceahlăul, Patrick Petre s-a despărțit de formația din Piatra Neamț şi a ales să continue tot […] The post Cu ce echipă a semnat Patrick Petre: “Bine ai venit!” appeared first on Antena Sport.
22:20
S-a scris istorie în Arsenal – Brighton! Performanța remarcabilă stabilită de fotbalist # Antena Sport
Arsenal joacă împotriva celor de la Brighton în Cupa Ligii Angliei, iar antrenorul Mikel Arteta a luat decizia de a-l titulariza pe englezul Max Dowman, fotbalist care a fost promovat în această vară la prima echipă. Ce este și mai interesant este că puștiul are doar 15 ani, iar prezența sa pe teren a venit […] The post S-a scris istorie în Arsenal – Brighton! Performanța remarcabilă stabilită de fotbalist appeared first on Antena Sport.
22:00
Denis Alibec, primul gol de la revenirea la FCSB! A spart gheaţa după un penalty controversat # Antena Sport
Denis Alibec a aşteptat câteva luni până la primul său gol de la revenirea la FCSB. Atacantul de 34 de ani s-a întors în vară, dar a marcat primul său gol abia în meciul din Cupa României, contra celor de la Gloria Bistriţa. În minutul 26, Denis Alibec a deschis scorul după ce a înscris […] The post Denis Alibec, primul gol de la revenirea la FCSB! A spart gheaţa după un penalty controversat appeared first on Antena Sport.
21:50
Fotbalistul şi-a pierdut câinele şi oferă o recompensă de 20.000 de euro: “Ne rugăm cu toţii” # Antena Sport
Recent transferit la Pumas UNAM în Mexic, fostul căpitan al Ţării Galilor, Aaron Ramsey, oferă suma modestă de 20.000 de euro oricui îi poate furniza informaţii despre câinele său dispărut. Aaron Ramsey cere ajutor pentru a-şi găsi câinele. Acum două săptămâni, jucătorul galez a anunţat pe contul său de X dispariţia câinelui său Halo. Fostul […] The post Fotbalistul şi-a pierdut câinele şi oferă o recompensă de 20.000 de euro: “Ne rugăm cu toţii” appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Ion Pascu s-a antrenat alături de băieţii săi appeared first on Antena Sport.
21:10
Patronul Aurelian Ghișa a intrat pe teren cu Universitatea Craiova: “Am încercat să ajut echipa cât am putut” # Antena Sport
La 61 de ani, Aurelian Ghișa, patron-președinte la Sănătatea Cluj, a intrat pe teren în ultimele minute ale meciului de Cupă, cu Universitatea Craiova. Patronul a fost introdus de Vasile Miriuţă în minutul 89 al meciului de pe “Ion Oblemenco”. „A fost extraordinar. Am încercat să ajut echipa cât am putut. Mi-aș dorit întotdeauna să […] The post Patronul Aurelian Ghișa a intrat pe teren cu Universitatea Craiova: “Am încercat să ajut echipa cât am putut” appeared first on Antena Sport.
21:00
Mirel Rădoi, iritat când a fost întrebat despre viitorul la Universitatea Craiova: “Nu sunt obligat să clarific” # Antena Sport
Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova, a fost în centrul atenţiei în ultimele zile, după remiza de pe terenul lui Metaloglobus, scor 0-0. S-a vehiculat mult despre viitorul fostului selecţioner şi au apărut informaţii conform cărora acesta şi-ar dori să plece din Bănie. După victoria din prima etapă a grupelor Cupei României în faţa Sănătăţii Cluj, […] The post Mirel Rădoi, iritat când a fost întrebat despre viitorul la Universitatea Craiova: “Nu sunt obligat să clarific” appeared first on Antena Sport.
20:40
Alexi Pitu a marcat pentru Vejle BK, în partida cu Lyseng. Românul a înscris în minutul 13 şi în minutul 50. Alexi Pitu rămăsese liber de contract în vară, după ce s-a despărțit de Dunkerque, divizionara secundă din Franța. Fostul fotbalist s-a înţeles cu Vejle BK, grupare din prima ligă, în Danemarca. E prima dublă […] The post Românul Alexi Pitu, dublă pentru Vejle BK appeared first on Antena Sport.
20:40
Titular în premieră în acest sezon! Surpriza din echipa de start a lui Elias Charalambous la Bistrița # Antena Sport
FCSB debutează în grupele Cupei României în deplasare la Gloria Bistrița, iar pentru această partidă, Elias Charalambous a ales un prim 11 format din mai mulți titulari, plus o mare surpriză. Titular în premieră în actuala stagiune este puștiul Andrei Dăncuș, cel care a debutat în tricoul celor de la FCSB contra CFR-ului, într=un meci […] The post Titular în premieră în acest sezon! Surpriza din echipa de start a lui Elias Charalambous la Bistrița appeared first on Antena Sport.
20:10
Ioan Suciu a stat de vorbă cu Denisa Golgotă, după scandalul uriaş din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” # Antena Sport
Ioan Suciu, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, a vorbit despre scandalul care a izbucnit la revenirea sportivelor de la Campionatele Mondiale de la Jakarta. Denisa Golgotă a făcut acuzaţii grave, susţinând că a fost hărţuită chiar în sala de antrenament. Fără să dea nume, ea a declarat că una dintre sportive este favorizată. Camelia Voinea, […] The post Ioan Suciu a stat de vorbă cu Denisa Golgotă, după scandalul uriaş din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” appeared first on Antena Sport.
20:00
Omagiul suprem pentru Diego Maradona! Se va întampla înainte de Cupa Mondială din 2026 # Antena Sport
Moartea lui Diego Maradona a fost o lovitură cumplită pentru lumea fotbalului, iar Banca Centrală a Argentinei a găsit modul ideal prin care să-l omagieze pe cel care a cucerit Cupa Mondială în anul 1986. Aceștia vor lansa o monedă în cinstea aniversării a patru decenii de la cel supranumit „golul secolului”. Totul se va […] The post Omagiul suprem pentru Diego Maradona! Se va întampla înainte de Cupa Mondială din 2026 appeared first on Antena Sport.
19:50
Stevanovic a marcat în propria poartă în partida din Cupă, cu Sănătatea Cluj. Autogolul a picat foarte prost pentru trupa lui Mirel Rădoi, cu un minut înainte de pauză. Momentul în care Sănătatea a preluat conducerea pe tabelă a şocat arena. Imediat după autogol, suporterii Universității prezenți la meci au aplaudat în picioare reușita Sănătății, […] The post Autogolul lui Stevanovic a adus lacrimi pe “Ion Oblemenco” appeared first on Antena Sport.
19:20
Scandal în Cupa României! Antrenorul de la Metalul Buzău, după 1-2 cu U Cluj: “Îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât” # Antena Sport
Metalul Buzău a pierdut meciul de pe teren propriu cu U Cluj, din prima etapă a grupelor Cupei României, scor 1-2. Formaţia din liga secundă a condus cu 1-0, graţie golului marcat de Valentin Dumitrache din penalty, în prelungirile primei reprize. În repriza a doua, echipa lui Cristiano Bergodi a reuşit să întoarcă rezultatul. În […] The post Scandal în Cupa României! Antrenorul de la Metalul Buzău, după 1-2 cu U Cluj: “Îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât” appeared first on Antena Sport.
19:20
Crescut la PSG, ajuns acum în fotbalul românesc. Atacantul a semnat cu “surpriza” campionatului # Antena Sport
Metaloglobus a fost surpriza plăcută a ultimelor etape, după ce a scos puncte cu FCSB şi Universitatea Craiova. Cum echipa este pe ultimul loc în clasament, oficialii au decis să mai facă transferuri. Astfel, clubul a reuşit să transfere un atacacant. În vârstă de 21 de ani, Endri Celaj a semnat cu Metaloglobus din postura […] The post Crescut la PSG, ajuns acum în fotbalul românesc. Atacantul a semnat cu “surpriza” campionatului appeared first on Antena Sport.
19:00
Galeria Universităţii Craiova protestează la meciul cu Sănătatea Cluj: „Ăsta e program TV, nu competiție” # Antena Sport
Situaţia de la Craiova este tensionată! Peluza Nord Craiova a decis să boicoteze meciul cu Sănătatea Cluj, din Cupă. Ultrașii Universității au afișat un mesaj de protest: „Nimic pentru fani, nimic pentru tradiție / Ăsta e doar program TV, nu competiție”. Totodată, Peluza Nord a decis să urmărească meciul de la inelul superior al stadionului, […] The post Galeria Universităţii Craiova protestează la meciul cu Sănătatea Cluj: „Ăsta e program TV, nu competiție” appeared first on Antena Sport.
18:50
Gigi Becali, anunţ categoric după ce a aflat de oferta de 5 milioane de euro pentru Louis Munteanu # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a aflat de oferta celor de la Dinamo Zagreb pentru Louis Munteanu. Se pare că CFR Cluj negociază cu formaţia din Croaţia pentru transferul internaţionalului român, iar suma este mult mai mică faţă de ce se vehicula în vară. La începutul sezonului, când perioada de transferuri încă era […] The post Gigi Becali, anunţ categoric după ce a aflat de oferta de 5 milioane de euro pentru Louis Munteanu appeared first on Antena Sport.
18:20
Prima reacţie a lui Inter, după ce portarul de rezervă a lovit mortal un bărbat de 81 de ani # Antena Sport
Cu o zi înaintea meciului dintre Inter şi Fiorentina, Josep Martinez, portarul de rezervă al celor de la Inter, a lovit mortal un bărbat în vârstă de 81 de ani care se afla în scaun cu rotile. Potrivit primelor informaţii, bărbatul a ajuns pe şosea, acolo unde a fost lovit de portarul echipei antrenate de […] The post Prima reacţie a lui Inter, după ce portarul de rezervă a lovit mortal un bărbat de 81 de ani appeared first on Antena Sport.
18:20
Verdict sumbru pentru FCSB! Europa League va fi un coșmar pentru campioana României. Ce spun cifrele # Antena Sport
FCSB încearcă să își revină pe plan intern, iar victoria cu UTA pare să fie un nou început pentru formația antrenată de Elias Charalambous. În ceea ce privește UEFA Europa League, campioana Ligii 1 speră să egaleze performanța din sezonul trecut. Cu o victorie după primele trei runde, gruparea roș-albastră nu are cifrele de partea […] The post Verdict sumbru pentru FCSB! Europa League va fi un coșmar pentru campioana României. Ce spun cifrele appeared first on Antena Sport.
18:10
S-a furat un ceas Rolex din vestiarul FCSB! “Nu suntem primii. Se sparge Louvre, dar un vestiar…” # Antena Sport
Situaţie incredibilă întâmplată chiar în vestiarul FCSB! Adi Popa a povestit un moment mai puţin cunoscut. În perioada în care Laurenţiu Reghecampf era la echipă, Tănase s-a trezit fără ceas, la finalul unei partide jucate! Ca situaţia să nu degenereze, antrenorul a făcut un gest de mare omenie, a cumpărat chiar el ceasul şi i […] The post S-a furat un ceas Rolex din vestiarul FCSB! “Nu suntem primii. Se sparge Louvre, dar un vestiar…” appeared first on Antena Sport.
18:00
Real Madrid, victorie în faţa UEFA! Madrilenii cer despăgubiri după scandalul “Superligii” # Antena Sport
Curtea de Apel din Madrid a confirmat miercuri că UEFA a „abuzat de poziţia sa dominantă” încercând să împiedice crearea Super Ligii europene de fotbal în 2021. Real Madrid solicită acum despăgubiri, relatează AFP. După hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) din 2023, este rândul justiţiei spaniole şi al tribunalului comercial din Madrid […] The post Real Madrid, victorie în faţa UEFA! Madrilenii cer despăgubiri după scandalul “Superligii” appeared first on Antena Sport.
17:40
Cristiano Bergodi, două victorii la “U” Cluj. Ce anunţ face înainte de FCSB: “A trecut perioada mai slabă” # Antena Sport
Cristiano Bergodi a bifat deja două victorii consecutive pe banca celor de la Universitatea Cluj. “Șepcile Roșii” au reuşit să treacă în Cupa României de Metalul Buzău, scor 2-1, dar în campionat urmează un test extrem de greu: cu FCSB! Cristiano Bergodi a analizat cele două victorii. “Un meci dificil, foarte dificil. S-a jucat pe […] The post Cristiano Bergodi, două victorii la “U” Cluj. Ce anunţ face înainte de FCSB: “A trecut perioada mai slabă” appeared first on Antena Sport.
17:40
Sergio Perez, verdict dur despre ce înseamnă să fii coechipier cu Verstappen: “Nu poţi supravieţui! Nici Hamilton sau Leclerc” # Antena Sport
Sergio Perez a vorbit despre ce înseamnă să fii al doilea pilot de la Red Bull. Dacă Max Verstappen a fost principalul pilot al austriecilor în ultimii ani şi a avut parte de succes, câştigând titlul mondial de patru ori, coechipierii săi au avut o misiune mult mai complicată. Cel mai recent exemplu este Yuki […] The post Sergio Perez, verdict dur despre ce înseamnă să fii coechipier cu Verstappen: “Nu poţi supravieţui! Nici Hamilton sau Leclerc” appeared first on Antena Sport.
17:30
Fiul fostului jucător de la Steaua, gol „ a la Messi” pentru juniorii Farului. Scorul final a fost devastator # Antena Sport
Echipa sub 16 ani a celor de la Farul Constanța a început cu dreptul în Cupa Elitelor și a obținut o victorie categorică în fața celor de la Unirea Slobozia, scor 7-0. Fiului unui fost jucător de la Steaua și Rapid București a marcat un gol fantastic, cum doar Lionel Messi reușea în perioada când […] The post Fiul fostului jucător de la Steaua, gol „ a la Messi” pentru juniorii Farului. Scorul final a fost devastator appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.