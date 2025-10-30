Piedone știe cine va câștiga Primăria Capitalei! Candidatura Ancăi Alexandrescu anulează șansele lui Drulă și Ciucă

08:00

Un bărbat a murit după ce a fost atacat în fața unui bar din Novo Mesto, când încerca să își protejeze fiul amenințat de un grup de romi. Premierul: „Nu ar fi trebuit să se întâmple așa ceva" Moartea unui bărbat agresat de un grup de romi a stârnit un val de furie în Slovenia.