Este oficial: Viktor Orban se va întâlni cu Donald Trump la Washington, la 7 noiembrie. Ce se află pe agenda discuțiilor
Digi24.ro, 30 octombrie 2025 12:20
Prim-ministrul ungar Viktor Orban se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Washington la 7 noiembrie, a anunțat Gergely Gulyás, șeful Cabinetului premierului, în cadrul briefingului de joi. După întâlnire, va avea loc o conferință de presă în Biroul Oval, scrie telex.hu.
• • •
Acum 5 minute
13:00
Guvernul Bolojan nu a luat o decizie privind salariul minim. Ce scenarii sunt pe masa negocierilor # Digi24.ro
După ședința Consiliului Național Tripartit din 29 octombrie, Guvernul a transmis că este foarte probabil ca salariul minim brut să rămână la același nivel și anul viitor. Decizia totuși a fost amânată pentru sfârșitul lunii noiembrie. În timp ce sindicatele au ieșit în stradă miercuri, în timpul ședinței, și au cerut majorarea salariului minim, patronatele au trimis Executivului că nu sunt de acord cu majorarea.
Acum 15 minute
12:50
Preşedintele american Donald Trump a anunţat, joi, că i-a dat acordul aliatului său sud-coreean pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară, a doua zi după ce Seulul şi Washingtonul au ajuns la un acord comercial, relatează AFP, potrivit Agerpres.
12:50
Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs joi, la ora 12:16, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
12:50
„A rămas ca-n tren". După ședința Consiliului Tripartit, Guvernul a amânat decizia privind salariul minim # Digi24.ro
După ședința Consiliului Național Tripartit din 29 octombrie, Guvernul a transmis că este foarte probabil ca salariul minim brut să rămână la același nivel și anul viitor. Decizia totuși a fost amânată pentru sfârșitul lunii noiembrie. În timp ce sindicatele au ieșit în stradă miercuri, în timpul ședinței, și au cerut majorarea salariului minim, patronatele au trimis Executivului că nu sunt de acord cu majorarea.
12:50
Reacția Rusiei la anunțul lui Trump privind reluarea testelor cu arme nucleare. „Încercare de a salva aparențele" # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, încearcă să salveze aparenţele prin anunţarea reluării imediate a testelor cu arme nucleare, a afirmat joi senatorul rus Vladimir Djabarov, şeful Comitetului Senatului pentru Apărarea Suveranităţii Statului, informează EFE, preluată de Agerpres.
12:50
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Bistriţa-Năsăud într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 1,6 milioane de lei # Digi24.ro
Şase percheziţii au fost făcute, joi dimineaţă, la locuinţele unor bărbaţi din Bistriţa-Năsăud, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare, abuz de încredere şi alte infracţiuni, prejudiciul în acest caz ridicându-se la aproximativ 1,6 milioane de lei.
Acum 30 minute
12:40
Viktor Orban sugerează un posibil „atac extern" după explozia de la cea mai mare rafinărie a Ungariei # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a afirmat că incendiul izbucnit săptămâna trecută la rafinăria din Százhalombatta operată de MOL ar putea fi rezultatul unui „atac extern”. Ancheta este în desfășurare, dar speculațiile sale contrazic versiunea companiei, care neagă orice indiciu de sabotaj, scrie Politico.
12:40
Doliu la Spitalul Județean Buzău. Colegii își iau rămas-bun de la doctorița Ștefania Szabo. Când are loc slujba de înmormântare # Digi24.ro
Trupul neînsufleţit al Ştefaniei Szabo, directorul medical al SJU Buzău, găsită decedată în camera de gardă a unităţii sanitare, a fost depus la Biserica spitalului judeţean.
Acum o oră
12:20
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa # Digi24.ro
Mercenarul Horațiu Potra vrea să revină voluntar în țară. El le-a transmis acest lucru apărătorilor săi. Christiana Mondea, avocata lui Horațiu Potra, a confirmat informația pentru Digi24 și a spus că aceeași decizie au luat-o și fiul și nepotul mercenarului. Potra a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, într-un dosar privind comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.
12:20
Supraviețuitoare a incendiului de la Colectiv: „Conducerea țării este în comă. Suntem într-un punct mai rău decât acum 10 ani" # Digi24.ro
Adina Apostol, supraviețuitoare a tragediei de la Colectiv, a declarat joi, la Digi24, că în ultimii 10 ani nu s-a schimbat nimic în România și acuză politicienii că au prioritizat propriile interese în detrimentul unor măsuri care să ajute marii arși. „Conducerea țării este în comă de 10 ani”, spune ea.
12:20
Este oficial: Viktor Orban se va întâlni cu Donald Trump la Washington, la 7 noiembrie. Ce se află pe agenda discuțiilor # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Washington la 7 noiembrie, a anunțat Gergely Gulyás, șeful Cabinetului premierului, în cadrul briefingului de joi. După întâlnire, va avea loc o conferință de presă în Biroul Oval, scrie telex.hu.
Acum 2 ore
11:50
Unul din bărbaţii din Iași acuzaţi că au forțat 2 oameni să muncească în condiţii degradante e consilier PNL. Va fi exclus din partid # Digi24.ro
Unul din bărbaţii din Iași acuzaţi că au forțat 2 oameni să muncească în condiţii degradante e consilier PNL. Va fi exclus din partid
11:40
Rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 3,15% la sfârşitul lunii septembrie 2025, în scădere cu 0,02 puncte procentuale faţă de luna anterioară, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Numărul total al şomerilor a fost de 252.520 de persoane.
11:40
Distrigaz, despre ancheta privind explozia din Rahova: Dacă vor fi demonstrate deficienţe, ne vom asuma întreaga responsabilitate # Digi24.ro
Compania Distrigaz Sud Reţele precizează, după ce a fost informată că are calitatea de suspect în ancheta exploziei din Rahova, că până în acest moment nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului.
11:20
Beijingul lansează o misiune în cosmos: cel mai tânăr astronaut din istoria Chinei pleacă în spațiu alături de patru șoareci # Digi24.ro
Următorul echipaj al staţiei orbitale chineze Tiangong îl va include pe cel mai tânăr astronaut din istoria Chinei care va participa la o misiune spaţială, precum şi patru şoareci, au anunţat autorităţile chineze.
11:20
SUA ridică sancțiunile impuse aliatului lui Putin din Republika Srpska, Milorad Dodik, „Ursul bosniac" # Digi24.ro
Administrația Trump a ridicat miercuri sancțiunile impuse liderului sârb Milorad Dodik, schimbând cursul după ce SUA l-au acuzat pe ultranaționalistul pro-rus de provocarea instabilității în Bosnia și Herțegovina, scrie POLITICO.
11:10
Un român din Italia a bătut crunt un alt bărbat, care i-a reproșat că are un câine prea agresiv # Digi24.ro
Un român din Italia este acuzat că a bătut un bărbat în vârstă de 56 de ani, în localitatea Giano dell'Umbria, din cauza unui câine, relatează presa locală.
Acum 4 ore
11:00
Șeful Pentagonului publică imagini cu cel mai nou atac al SUA asupra unei ambarcațiuni, în Pacific. Patru oameni au fost uciși # Digi24.ro
Secretarul apărării american, Pete Hegseth, a anunţat joi că armata SUA a lovit încă o ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri în estul Pacificului, atac în urma căruia patru persoane au fost ucise.
11:00
Studiu ASE: Tichetele de valoare au generat peste 1,4% din PIB în 2024 și au susținut peste 213.000 de locuri de muncă # Digi24.ro
Studiu ASE: Tichetele de valoare au generat peste 1,4% din PIB în 2024 și au susținut peste 213.000 de locuri de muncă
10:50
Val global de concedieri: marile corporaţii renunță la mii de angajaţi pe fondul investiţiilor în inteligenţa artificială # Digi24.ro
Tot mai multe corporaţii internaţionale reduc masiv personalul, în contextul încetinirii economice şi al tranziţiei accelerate către automatizare bazată pe inteligenţă artificială.
10:40
Alegeri în Olanda: Liberalul Rob Jetten, pe cale să devină următorul prim-ministru. Extrema-dreaptă este ocolită de toți # Digi24.ro
Partidul centrist D66 a egalat în mod neașteptat Partidul pentru Libertate al lui Geert Wilders, care se opune migrației, într-un scrutin extrem de strâns în Olanda, potrivit unor rezultate preliminare. Rob Jetten se află în pole position pentru a deveni următorul prim-ministru al Olandei, după ce partidul său liberal D66 a obținut un rezultat uimitor în alegerile de miercuri, scrie POLITICO.
10:40
Rafila, despre acuzațiile lui Ciucu privind o înțelegere PSD - AUR pentru Primăria Capitalei: „Noi suntem oameni serioși" # Digi24.ro
Alexandru Rafila, purtătorul de cuvânt al PSD, a respins afirmațiile candidatului PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, care a spus că are informații potrivit cărora PSD și AUR fac o înțelegere secretă pentru a-l favoriza pe Daniel Băluță, candidatul PSD. Rafila a mai spus că PSD nu a făcut și nu va face afirmații despre înțelegeri între PNL și USR.
10:40
(P) Astigmatismul, o afecțiune prea des ignorată: ce este, ce simptome are și cum se tratează # Digi24.ro
(P) Astigmatismul, o afecțiune prea des ignorată: ce este, ce simptome are și cum se tratează
10:00
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la fostul club Colectiv, în memoria tinerilor care și-au pierdut viața # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a mers, joi dimineață, la fostul club Colectiv și a depus o coroană de flori în memoria celor 65 de tineri care și-au pierdut viața, în urmă cu 10 ani.
10:00
La 10 ani de la Colectiv, România nu are niciun pat de mari arși. Rogobete: Am sentiment de rușine că aceste centre nu au fost făcute # Digi24.ro
La 10 ani de la Colectiv, România nu are nici măcar un pat de mari arși. Singurul Centru de Arși, cel de la Floreasca, a fost închis pentru că nu îndeplinea normele legale, iar acest lucru a fost descoperit după ce o pacientă a avut curaj să vorbească public despre problemele de acolo. Ministrul Sănătății a declarat pentru Digi24 că primul Centru de Arși va funcționa la începutul anului viitor, la Timișoara, și că îi e rușine că până acum aceste centre nu au fost construite.
10:00
Marinescu: „Nu avem informații că astăzi ar urma să sosească Horațiu Potra în România". Procedura ar putea dura câteva luni # Digi24.ro
Ministerul Justiției nu are informații că mercenarul Horațiu Potra ar urma să fie extrădat astăzi din Dubai și adus în România, a spus la Digi24 ministrul Radu Marinescu. El adaugă că procedurile ar putea dura câteva luni. Declarația vine după ce Igor Pivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, care încearcă să-l ajute pe Horațiu Potra, a spus că încercarea de a opri extrădarea pare să eșueze și că mercenarul ar fi adus azi în țară, potrivit unei investigații The Guardian.
09:40
După jaful de la Muzeul Luvru, din 19 octombrie, un al treilea suspect a fost arestat miercuri seara în regiunea Parisului și se află în arest preventiv, pentru a fi interogat de anchetatori, potrivit BFMTV.
09:20
Nicolas Maduro vrea să retragă cetăţenia venezueleană celor care solicită o invazie străină # Digi24.ro
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a solicitat, miercuri, celei mai înalte instanţe din ţară să retragă cetăţenia oricărei persoane care solicită o invazie străină, în contextul desfăşurării militare a Statelor Unite în Caraibe, relatează AFP, potrivit News.ro.
09:10
REZULTATE LOTO - Joi, 30 octombrie 2025. La 6/49, reportul depășește 8,78 milioane de euro. Mesaj important al Loteriei pentru jucători # Digi24.ro
Joi, 30 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 26 octombrie, Loteria Română a acordat 29.990 de câștiguri în valoare totală de peste 3.296.707,94 milioane de lei. Loteria Română are un mesaj important pentru jucători: în mediul online au loc tentative de înșelăciune și dezinformare.
09:10
Nicuşor Dan, la 10 ani de la Colectiv: În zona de sănătate sunt ceva progrese. Pe zona de corupţie cred că am făcut paşi înapoi # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că, în cei 10 ani care au trecut de la incendiul din clubul Colectiv, în urmă căruia au murit 65 de tineri, în zona de sănătate sunt câteva progrese, însă pe zona de corupţie „am făcut nişte paşi înapoi”.
09:10
Uraganul Melissa a ajuns în Bahamas, aducând vânturi distrugătoare, ploi torenţiale şi valuri de furtună periculoase în acest arhipelag situat la sud-est de statul american Florida, potrivit Centrului Naţional pentru Uragane din SUA (NHC). Guvernul din Bahamas a ordonat evacuări pe şase dintre cele peste 700 de insule ale arhipelagului. Astfel, aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate.
Acum 6 ore
09:00
VIDEO Au început lucrările pentru extinderea plajelor din sudul litoralului. Cum arată acum # Digi24.ro
Au început lucrările pentru amenajarea unor noi plaje pe litoralul românesc. Stațiunea 2 Mai este următoarea care va beneficia de o plajă complet nouă. De asemenea, plaja din Mangalia va fi lărgită. Lucrările nu ajung și la Vama Veche, pentru că ar perturba habitatul natural al căluților de mare.
08:50
După întâlnirea cu Xi Jinping, Trump a anunțat că reduce tarifele aplicate Chinei. Ce au stabilit privind războiul din Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, s-au întâlnit pentru prima dată în ultimii șase ani și au discutat timp de o oră și 40 de minute. Liderul SUA a părăsit joi oraşul sud-coreean Busan, iar la bordul Air Force One a declarat reporterilor că SUA va reduce tarifele vamale aplicate Chinei.
08:40
Oana Gheorghiu depune jurământul, astăzi la Cotroceni. Numirea ei ca vicepremier a fost publicată în Monitorul Oficial # Digi24.ro
Decretul privind numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier a fost publicat joi în Monitorul Oficial. Ea depune jurământul la Palatul Cotroceni, astăzi de la ora 10.00.
08:40
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care așteptau de ore întregi au rupt rândurile # Digi24.ro
Au fost incidente la Catedrala Mântuirii Neamului, în cursul nopții. Sunt în continuare mii de credincioși acolo, care așteaptă să intre în lăcașul de cult. Mai mulți oameni au rupt rândurile și au încercat să intre în lăcașul de cult.
08:30
Trump a ordonat Pentagonului să testeze arme atomice, după 33 de ani. Inversare a politicii nucleare a SUA # Digi24.ro
Donald Trump a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare. Președintele a declarat că dorește ca testarea să se desfășoare „în condiții de egalitate” cu Rusia și China, crescând presiunea asupra Beijingului cu mai puțin de o oră înainte de întâlnirea programată cu omologul său chinez Xi Jinping pentru un summit important în Coreea de Sud, scrie The Washington Post. Donald Trump şi preşedintele chinez Xi Jinping au avut joi, în Coreea de Sud, o întâlnire menită să calmeze războiul comercial brutal care îi opune şi care zguduie întreaga economie mondială.
08:00
Marş, la împlinirea a 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv. Oamenii cer dreptate și reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedie # Digi24.ro
Mai multe organizaţii civice organizează, joi, un marş în Bucureşti, pentru a marca zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane, relatează News.ro. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci. În plus, în România nu s-a schimbat nimic.
08:00
Piciorul diabetic reprezintă una dintre cele mai severe complicații ale diabetului zaharat, apărând ca urmare a afectării nervilor și vaselor de sânge de la nivelul membrelor inferioare. Din fericire, în prezent, persoanele cu picior diabetic au acces la proceduri moderne de tratament minim invaziv. Despre acestea aflăm mai mult de la Dr. Andrada Bogdan, medic primar cardiologie cu supraspecializare în cardiologie intervențională
07:50
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că reducerea prezenţei trupelor americane în România nu este „foarte importantă”. El a fost întrebat de jurnalişti la bordul avionului Air Force One despre mișcarea anunțată miercuri de Pentagon și Ministerul român al Apărării.
07:10
Povestea agentului FBI care s-a infiltrat în cele mai violente grupuri din SUA. Cum a scăpat de moarte la limită, de două ori # Digi24.ro
Timp de mai bine de două decenii, Scott Payne a trăit în umbră. Ca agent FBI sub acoperire, s-a infiltrat în bande violente de motocicliști și rețele ale adepților supremației albe. Erau criminali care aveau încredere în el, râdeau cu el, dar l-ar fi ucis dacă i-ar fi știut adevărata identitate. Iar acest lucru a fost foarte aproape să se întâmple de două ori, relatează Business Insider.
07:10
„Singurul avion de vânătoare pentru care mi-aș vinde sufletul." Cum pot folosi piloții ucraineni JAS-39 Gripen împotriva Rusiei # Digi24.ro
Suedia și Ucraina au semnat un acord pentru achiziționarea avioanelor de vânătoare Gripen, iar primul dintre acestea ar putea ajunge pe cerul Kievului încă din 2026, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. „JAS-39 este singurul avion de vânătoare din lume pentru care aș fi dispus să-mi vând sufletul”, spune un pilot ucrainean, potrivit Kyiv Independent.
07:10
Filme de Halloween 2025. Cele mai bune producții pe care să le urmărești împreună cu familia # Digi24.ro
Am pregătit o selecție de filme care explorează natura terorii, tensiunea subconștientă și fascinația pentru necunoscut, oferind o incursiune cinematografică captivantă, perfectă pentru o noapte de Halloween memorabilă.
07:10
China pune bețe în roate producției ucrainene de drone, o armă decisivă în lupta împotriva trupelor Moscovei # Digi24.ro
China restricționează din ce în ce mai mult exportul de componente pentru drone către Ucraina. Beijingul pune capăt și încercării industriei de apărare ucrainene de a importa componente electronice chinezești prin țări aliate, precum statele baltice și Polonia. „Între timp, guvernul chinez interzice chiar și livrarea componentelor către aceste țări, deoarece știe că acestea vor ajunge la noi, în Ucraina”, a declarat Iurii Lomikovskîi într-un interviu acordat ntv.de și altor mass-media europene la Lviv. Lomikovskîi este cofondator al Iron, o rețea de companii ucrainene și internaționale din domeniul armamentului.
07:10
Războiul inimilor și al sufletelor a început. Cum reușește armata digitală a lui Putin să intre în mințile europenilor # Digi24.ro
Kremlinul nu mai încearcă doar să demonstreze că are dreptate. Încearcă să-i facă pe oameni să se simtă bine cu versiunea sa asupra realității.
07:10
Amenzi pentru clienții și comercianții care nu respectă legea în magazine și în parcări. Când ești obligat să acorzi prioritate # Digi24.ro
Potrivit reglementărilor adoptate de Parlamentul României, femeile gravide și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la cinci ani beneficiază de prioritate la casierii, case de marcat și ghișeele entităților publice sau private, precum și la serviciile oferite de acestea.
07:10
Cum influențează Războiul Opiumului din secolul al XIX-lea conflictul comercial actual dintre dintre Xi Jinping și Donald Trump # Digi24.ro
Liderul Chinei se inspiră din lecțiile lui Lin Zexu, un oficial din dinastia Qing, a cărui sfidare față de Marea Britanie a dus la înfrângerea umilitoare a Chinei, dar l-a transformat într-un erou național, scrie The New York Times într-o analiză privind strategiile folosite de Xi Jinping în războiul tarifar cu Donald Trump, în care publicația face o paralelă cu Războiul Opiumului din 1839-1842, dintre Imperiul Britanic și China. Cei doi lideri urmează să aibă o întâlnire joi, în Coreea de Sud.
07:10
Raport al serviciilor secrete americane către Congresul SUA: Putin este tot mai hotărât să continue războiul din Ucraina # Digi24.ro
O evaluare a serviciilor de informații ale Statelor Unite avertizează că președintele rus Vladimir Putin este mai hotărât ca oricând să continue războiul din Ucraina și să obțină o victorie pe câmpul de luptă, potrivit unui oficial american de rang înalt și unui oficial senior din Congres, relatează NBC News.
Acum 12 ore
01:10
Premii pentru grupul Digi România și emisiunea Business Club de la Digi24 la gala organizată de Camera de Comerț și Industrie București # Digi24.ro
Gala anuală organizată de Camera de Comerț și Industrie București a premiat cele mai performante companii din România. Emisiunea Business Club de la Digi24 a primit premiul pentru susținerea mediului de afaceri în jurnalismul românesc. Și Grupul Digi România a primit distincția pentru consecvența și viziunea de la nivel național și internațional pe piața de telecomunicații.
Acum 24 ore
23:30
Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, a dezvăluit motivele pentru care a ales exilul. „Am vrut să-l ajut" # Digi24.ro
Fostul rege al Spaniei Juan Carlos I afirmă că a plecat în exil în Emiratele Arabe Unite în 2020, pe fondul suspiciunilor de corupţie, pentru a-şi „ajuta” fiul şi moştenitorul, Felipe al VI-lea. Declaraţia a fost făcută într-un interviu acordat revistei Le Figaro, care a fost publicat miercuri, cu câteva zile înainte de apariţia memoriilor sale.
23:30
Dmitri Medvedev îi răspunde „imbecilului" ministru belgian al Apărării: „Poseidon poate fi considerată o adevărată armă apocaliptică" # Digi24.ro
După ce ministrul belgian al Apărării a susținut că va „șterge Moscova de pe hartă” dacă Vladimir Putin bombarda capitala unui stat membru NATO, Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte Consiliului de Securitate, l-a numit pe Theo Francken drept „imbecil”.
