Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa

La 10 ani de la Colectiv, România nu are nici măcar un pat de mari arși. Singurul Centru de Arși, cel de la Floreasca, a fost închis pentru că nu îndeplinea normele legale, iar acest lucru a fost descoperit după ce o pacientă a avut curaj să vorbească public despre problemele de acolo. Ministrul Sănătății a declarat pentru Digi24 că primul Centru de Arși va funcționa la începutul anului viitor, la Timișoara, și că îi e rușine că până acum aceste centre nu au fost construite.