Oana Gheorghiu, vicepremier venit din societatea civilă. Minimele așteptări ale românilor de la un om care vine din zona ONG
Romania Curată, 30 octombrie 2025 12:20
Fondatoarea "Dăruiește Viață", simbol al implicării civice și al construcției de instituții din resursele și solidaritatea cetățenilor, a depus astăzi jurământul și a devenit vicepremier în Guvernul Bolojan. În mesajul său la investire, Oana Gheorghiu a spus clar: „În noul rol, voi încerca să duc mai departe acest mesaj: că oamenii vor schimbare și reformă,
• • •
Acum o oră
12:20
Fondatoarea "Dăruiește Viață", simbol al implicării civice și al construcției de instituții din resursele și solidaritatea cetățenilor, a depus astăzi jurământul și a devenit vicepremier în Guvernul Bolojan. În mesajul său la investire, Oana Gheorghiu a spus clar: „În noul rol, voi încerca să duc mai departe acest mesaj: că oamenii vor schimbare și reformă,
Acum 24 ore
15:30
Invitație la acțiune: joi se votează proiectul pentru protejarea arborilor din București # Romania Curată
În luna februarie, peste 1.500 de bucureșteni semnau o petiție prin care cereau mărirea amenzilor pentru tăierile ilegale de arbori din Capitală, o inițiativă civică pornită de comunitatea Parcul IOR Dispare, susținută de activiști, organizații și cetățeni preocupați de protejarea spațiilor verzi. Astăzi, numărul semnăturilor a ajuns la 2.500, iar presiunea publică a dat roade:
Ieri
07:10
EXCLUSIV: Maramureșul pierdut. Investigație în țara hoților de lemne, în pădurile în care și însoțit de jandarmi e riscant să intri (FOTO, VIDEO, DOCUMENTE) # Romania Curată
Despre înstăpânirea clanurilor peste pădurile Maramureșului, în special peste cele dinspre granița cu Ucraina, presa locală scrie de vreun deceniu și jumătate cel puțin. Din când în când, mai apare și câte un reportaj ori o anchetă în presa națională, de multe ori cu imagini șocante, filmate din elicopter (mai nou cu dronele), cu versanți
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
După 15 ani de șantier și peste 315 milioane de euro cheltuiți din bani publici, BOR a sfințit Catedrala Mântuirii Neamului, unul dintre cele mai scumpe proiecte construite vreodată din fonduri de stat. Ceremonia de sfințire a fost gândită ca un moment istoric, cu peste 2.500 de invitați oficiali, prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I, restricții
25 octombrie 2025
13:50
Instituțiile strategice ale României alimentează cu Lukoil. Combustibili și lubrifianți de proveniență rusească ajung în continuare la armată, aeroporturi și instituții nucleare, în ciuda sancțiunilor europene # Romania Curată
Chiar și după ce Uniunea Europeană a impus măsuri descurajatoare asupra afacerilor și contractelor cu companii rusești, sute de instituții din România, printre care unități militare, aeroporturi și regii din domeniul nuclear, au continuat să cumpere combustibili și produse petroliere de la Lukoil România și Lukoil Lubricants. O analiză România Curată, efectuată asupra achizițiilor publice
21 octombrie 2025
01:30
SE POATE! Conducerea Salrom a fost demisă pentru dezastrul de la Praid. Cum a rezistat în funcție directorul general încă cinci luni după inundarea salinei și care a fost ultima lui sfidare # Romania Curată
Directorul general al Salrom, Constantin Dan Dobrea, și colegii lui din conducerea Societății Naționale a Sării au fost demiși, se arată într-un mesaj postat pe Facebook, marți seara, de ministrul Economiei, Radu Miruță. "S-a terminat cu nepăsarea și aroganța celor care cred că resursele statului român sunt moștenire personală!", a scris ministrul, care a mai
20 octombrie 2025
22:10
Nicușor Dan, asaltat de cetățeni. De ce a primit președintele României sute de mesaje pe mail într-o singură zi și ce i se cere să facă # Romania Curată
Sute de cetățeni i-au scris, luni (20 octombrie) președintelui României, Nicușor Dan, pe adresa de mail procetatean@presidency.ro, solicitându-i să atace la Curtea Constituțională (CCR) propunerea legislativă, adoptată săptămâna trecută de Parlament, care permite mutilarea parcurilor naționale și a altor arii naturale protejate pentru realizarea unor proiecte hidrotehnice controversate, moștenite din perioada comunistă. Oamenii își pun
13:10
Postul România TV, amendat de CNA pentru minciunile despre Alina Mungiu-Pippidi, SAR și România Curată # Romania Curată
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a amendat postul România TV pentru minciunile legate de finanțările de care ar beneficia Societatea Academică din România (SAR), președinte SAR, Alina Mungiu-Pippidi, și platforma România Curată, proiectul media al SAR. Emisiunile și știrile mincinoase au fost difuzate în perioada 4-5 august 2025, respectiv 8 august 2025, CNA fiind sesizată
07:50
Garda Forestieră a confirmat furturile de lemne din pădurile UNESCO din Maramureș și a sesizat procurorii, în urma investigațiilor publicate de România Curată # Romania Curată
Garda Forestieră Cluj a confirmat tăierile ilegale și furturile de copaci din pădurile virgine de la Strâmbu Băiuț (jud. Maramureș) incluse pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO și din zona de protecție a acestora, unde activitățile de exploatare sunt strict interzise. Reprezentanții Gărzii arată că vor trimite rezultatele investigațiilor parchetului competent material și teritorial. Controlul a
19 octombrie 2025
15:20
Dragi politicieni, uitați aici dacă vreți să faceți ceva pentru studenții din România. Pe date, nu pe vorbe! # Romania Curată
Un nou studiu despre viața studenților români, intitulat Starea Adicțiilor în 2025, realizat de Centrul pentru Studiul Democrației și rețeaua Starea Națiunii Studențești, ar trebui să le dea serios de gândit celor care scriu politici publice. Concluzia e că problemele tinerilor nu mai țin doar de educație, ci de o combinație între stres, sărăcie, lipsa
12:50
Raportul Corpului de control al prim-ministrului: castorii NU sunt de vină pentru dezastrul de la Praid. Vertebratele politice din conducerea Salrom, da # Romania Curată
De cinci luni a avut nevoie Corpul de control al prim-ministrului pentru a ajunge la o concluzie evidentă încă din primele ore ale dezastrului care a dus la inundarea salinei Praid și, ulterior, la crima de mediu pe râul Târnava Mică. Mai exact faptul că NU castorii și activiștii de mediu sunt de vină pentru
18 octombrie 2025
09:10
Minunăție! Boncănitul cerbilor, unul dintre secretele spectaculoase ale pădurilor României (VIDEO) # Romania Curată
Pentru cei care iubesc cu adevărat pădurea și natura, boncănitul cerbilor e una dintre cele mai spectaculoase recompense. Când nu e prins cu alergatul după hoții de lemne, Horea Petrehuș, de la Asociația Valori Superioare, își ia cornul și, în toiul nopții, parcurge zeci sau sute de kilometri pentru a prinde zorii în poienile și
16 octombrie 2025
00:30
Victorie istorică, în Justiție, pentru dreptul mediului. Zeci de milioane din bugetul unei primării au fost salvate. România poate scăpa de plata unor amenzi anuale de milioane de euro # Romania Curată
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a tranșat definitiv, ieri (15 octombrie), litigiul dintre municipalitatea Brașov și un operator privat de deșeuri, legat de responsabilitatea închiderii unui depozit din perioada comunistă, utilizat până în 1992. Procesul a fost câștigat de primărie, care, astfel, va putea să recupereze aproximativ 44 de milioane de lei de
15 octombrie 2025
15:50
Parlamentul a votat legea de măcelărire a parcurilor naționale. România a fost avertizată deja de CE că riscă o condamnare la Curtea de Justiție a UE # Romania Curată
Legea anti râuri, anti parcuri naționale și anti alte arii naturale protejate a fost adoptată, astăzi (miercuri, 15 octombrie), de o alianță ad-hoc dintre PSD, PNL și UDMR împreună cu AUR și celelalte partide extremiste. USR a fost singura formațiune care s-a opus adoptării, înregistrându-se 262 de voturi "pentru" și 33 "împotrivă". România Curată a
12:10
Pentru ce plătim patru parlamentari din Mehedinți: ca să schimbe denumirea unui sat cu 110 locuitori # Romania Curată
Să nu mai spunem că în Parlamentul României nu se muncește, patru parlamentari din județul Mehedinți au pus umărul la o adevărată reformă administrativă: schimbarea numelui unui sat care mai are doar 110 locuitori. Este vorba despre satul Bâlvăneștii de Jos din comuna Bâlvănești, care după redenumire se va numi… Băsești. Cei patru inițiatori ai
00:20
Proiectul noii Legi a Apărării Naționale are formulări vagi care pot justifica abuzuri în țară și acțiuni militare arbitrare în afara țării APADOR-CH a cerut Parlamentului să rescrie câteva articole din proiectul noii Legi a Apărării Naționale, care în forma actuală pot duce la restrângerea arbitrară a unor drepturi și angajarea țării în război fără
14 octombrie 2025
11:30
OCDE ne-a cerut o lege pentru traficul de funcții între stat și privat, iar România o livrează formal # Romania Curată
Guvernul României a aprobat și transmis Parlamentului așa-numitul proiect de lege "Pantouflage", una dintre condițiile-cheie pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). În teorie, legea ar trebui să aducă mai multă integritate și predictibilitate în circulația oamenilor între sectorul public și cel privat. O temă veche, dar mereu amânată în România. Conceptul
01:10
Din altă lume. La București, în Casa Poporului, se votează ciuntirea parcurilor naționale. În nordul țării, se pun fundamentele unui parc natural internațional, de o parte și de alta a graniței cu Ucraina # Romania Curată
E drept, sunt câteva sute de kilometri bune între București și Vatra Dornei. Iar din autostradă doar niște cioturi s-au dat în folosință. Apoi, când schimbi noxele pe care le inspiri, zi de zi, într-un mare oraș cu respirația unor păduri de pini, brazi și mesteceni, nu-i de mirare că plămânii sunt primii care îți
13 octombrie 2025
20:30
Revoltă civică: mii de semnături, în doar câteva ore, pentru salvarea parcurilor naționale. Cetățenii vor respingerea unei legi criminale, respinsă inițial, acum trei ani, în Parlament, dar reînviată peste noapte # Romania Curată
Aproape 5.000 de cetățeni au semnat, în primele ore de la lansare, petiția Declic prin care se solicită respingerea propunerii legislative de mutilare a parcurilor naționale pentru finalizarea unor proiecte megalomanice comuniste. Petiția a fost inițiată după ce, luni dimineața, România Curată a dezvăluit public, în premieră, că o propunere legislativă depusă, în 2022, de
08:10
ALERTĂ! În Camera Deputaților s-a dat liber distrugerilor de parcuri naționale pentru proiectele dedicate firmei unui condamnat penal definitiv # Romania Curată
O propunere legislativă care ar permite ciuntirea ariilor naturale protejate pentru proiecte hidroenergetice a primit, săptămâna trecută, raport preliminar favorabil în Comisia pentru politică economică a Camerei Deputaților, fiind trimisă Comisiei pentru industrii și servicii, care este, de asemenea, comisie de raport. Resuscitarea unui propuneri neconstituționale și cu risc de infrigement pentru România, legea anti-natură
9 octombrie 2025
16:13
Haos total pe drumul forestier deschis circulației publice prin pădurea Băneasa. Un copac a blocat zeci de mașini aproape o oră # Romania Curată
Drumul forestier deschis prin Pădurea Băneasa, cu acordul Romsilva, pentru a-și putea extinde afacerea dezvoltatorii imobiliari ai cartierului Greenfield a fost închis, ieri, 8 octombrie, pe perioada Codului Roșu. Asta chiar dacă, în timpul dezbaterilor publice de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și din Comisia pentru Mediu a Camerei Deputaților, susținătorii deschiderii drumului au
8 octombrie 2025
18:30
Pe internet cu buletinul pe masă. Legea majoratului online sau cum am intrat din nou în zodia Big Brother # Romania Curată
Alaltăieri, pe 6 octombrie 2025, Senatul României a adoptat în liniște un proiect de lege care, sub pretextul protejării minorilor, deschide larg porțile către o nouă eră a supravegherii digitale. Se numește, cu o ironie involuntară, Legea majoratului digital. În realitate, nu are nimic de-a face cu maturitatea, ci cu controlul. Legea cere identificarea vârstei
7 octombrie 2025
23:40
Ce au descoperit și ce i-a impresionat pe suedezi în pădurile virgine din Maramureș. Imagini care îți taie răsuflarea din zona în care am oprit tăierile ilegale (FOTO & VIDEO) # Romania Curată
Fagi și brazi de 3-400 de ani. Unii în picioare, alții prăbușiți de vânt ori transformați în enorme rezervoare de biodiversitate. Specii rare de bureți. Salamandre fără frică să se urce pe mâna unui om. Viață seculară, în cel mai propriu sens al expresiei. Asta i-a impresionat pe membrii unui grup de ingineri silvici suedezi,
09:20
Așa se face! Ce spun localnicii afectați direct de proiectele din arii naturale protejate. Hei, cei care dați vina pe moluște și gândaci că nu vă lasă să vă umflați conturile, de oameni vă pasă? # Romania Curată
Sunt unii miniștri, foști miniștri și parlamentari care pretind că din cauza moluștelor ne crește factura la energie. Care îi numesc sabotori pe cei care vor să salveze apele și pădurile. Și care pretind că ecologiștilor și activiștilor de mediu le-ar păsa mai mult de natură decât de oameni. Dar care au uitat un lucru
6 octombrie 2025
07:20
Dosare penale în urma investigațiilor publicate pe România Curată despre furturile din pădurile virgine din Maramureș incluse în UNESCO. Cât de importantă a fost implicarea cetățenilor # Romania Curată
Într-un răspuns primit, după mai multe insistențe, vineri, 3 octombrie 2025, de la Romsilva, am fost informat că reprezentanți ai Direcției Silvice (DS) Maramureș au depus mai multe sesizări penale legate de tăierile ilegale și furturile de lemn din pădurile virgine incluse în UNESCO, de la Strâmbu Băiuț, și din zona de protecție a acestora.
07:10
Ca-n codru! Cum explică Romsilva tranșeele săpate pe drumurile de exploatare din pădurile din Maramureș. Și ce nu explică răspunsul transmis către România Curată # Romania Curată
Tranșeele și gropile săpate pe drumuri de exploatare și pe un drum forestier, dezvăluite pe România Curată, ar fi fost făcute pentru a stopa accesul hoților de lemne în pădure, este explicația transmisă de Direcția Silvică (DS) Maramureș, conform unei note de constatare care a fost remisă redacției. Săpăturile ar fi fost făcute de pădurarul
3 octombrie 2025
08:10
Nu vă lăsați înșelați de aparențe! Faptul că are mâini, picioare și emite sunete nu-l face pe domnul ministru Ivan superior unei moluște care se târâie și lasă o urmă alb-vâscoasă prin iarbă # Romania Curată
Oricât ar fi de tentant, să nu-l comparăm pe domnul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, cu moluștele, pentru că ar fi jignitor și umilitor pentru cele din urmă. Inteligența caracatițelor, spre exemplu, e fascinantă. La Bogdan Ivan e fascinantă doar insistența cu care face paradă de ignoranța lui colosală și siguranța de sine cu care
2 octombrie 2025
11:00
După mai bine de un deceniu în birouri, fostul director general al Romsilva se judecă cu Regia Pădurilor pentru a i se recunoaște munca ”în condiții speciale”. Acuzații de presiuni pentru re-instalarea lui ca șef la DS Vâlcea # Romania Curată
Contra-candidaților lui Marius Dan Sîiulescu, fost director general al Regiei Naționale a Pădurilor, li s-ar fi transmis că sunt vizați de "sesizări anonime" pentru a-i scoate din competiția cu acesta pentru funcția de director al Direcției Silvice (DS) Vâlcea, arată publicația locală Ziarul de Vâlcea. În mod separat de investigația jurnaliștilor vâlceni, și România Curată
06:40
De ce sunt bune exit-poll-urile, deși adesea dau greș? Pentru că o estimare apropiată de rezultatul alegerilor confirmă că nu s-au furat alegerile. Sondajele, când sunt bune, au o
1 octombrie 2025
13:10
INCREDIBIL: Tranșee săpate pe drumurile din pădurile din Maramureș, pentru a opri controalele declanșate în urma dezvăluirilor publicate de România Curată! (Galerie FOTO) # Romania Curată
De dimineață (miercuri, 1 octombrie), am primit imagini incredibile de pe drumuri de exploatare amenajate pe raza Ocolului Silvic (OS) Dragomirești, din cadrul Direcției Silvice (DS) Maramureș. Pe acestea au fost săpate tranșee, în cel mai propriu sens al cuvântului, care împiedică accesul cu mașinile de teren către zonele unde, împreună cu cei de la […] Articolul INCREDIBIL: Tranșee săpate pe drumurile din pădurile din Maramureș, pentru a opri controalele declanșate în urma dezvăluirilor publicate de România Curată! (Galerie FOTO) apare prima dată în România curată.
00:50
De ce sunt bune exit-poll-urile, deși adesea dau greș? Pentru că o estimare apropiată de rezultatul alegerilor confirmă că nu s-au furat alegerile. Sondajele, când sunt bune, au o margine de eroare de trei la sută. Când sunt mai puțin bune, de cinci. Când nu sunt bune de nimic, nu merită să își bați capul […] Articolul Alina Mungiu-Pippidi: O victorie a Moldovei asupra Basarabiei apare prima dată în România curată.
00:20
Cu presiunea pentru hidrocentrale ilegale, AUR s-a deconspirat ca partid anti-național. A ajuns să susțină un proiect care amenință monumente istorice, inclusiv unul inclus în UNESCO # Romania Curată
AUR vrea să pară un partid naționalist, în statut scrie chiar și de refacerea conștiinței naționale, dar toată această poveste se sparge ca un balon de săpun dacă ne uităm la moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului. I se impută ministrei că nu ar fi emis acord de mediu pentru niște hidrocentrale ceaușiste. Să vedem care […] Articolul Cu presiunea pentru hidrocentrale ilegale, AUR s-a deconspirat ca partid anti-național. A ajuns să susțină un proiect care amenință monumente istorice, inclusiv unul inclus în UNESCO apare prima dată în România curată.
00:20
GDPR și securitatea națională, piedici în calea accesului la informații publice. Cele 5 recomandări GRECO pentru mai multă transparență # Romania Curată
Consiliul Europei, prin Grupul de State împotriva Corupției (GRECO), a publicat zilele trecute un raport tematic privind accesul la informațiile publice, un drept esențial pentru prevenirea corupției, transparență guvernamentală și participare civică. Documentul sintetizează concluziile rundei a cincea de evaluare GRECO și scoate în evidență slăbiciunile și bunele practici din statele membre. Raportul vine la […] Articolul GDPR și securitatea națională, piedici în calea accesului la informații publice. Cele 5 recomandări GRECO pentru mai multă transparență apare prima dată în România curată.
