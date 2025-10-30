Oana Gheorghiu, vicepremier venit din societatea civilă. Minimele așteptări ale românilor de la un om care vine din zona ONG

00:20

AUR vrea să pară un partid naționalist, în statut scrie chiar și de refacerea conștiinței naționale, dar toată această poveste se sparge ca un balon de săpun dacă ne uităm la moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului. I se impută ministrei că nu ar fi emis acord de mediu pentru niște hidrocentrale ceaușiste. Să vedem care […] Articolul Cu presiunea pentru hidrocentrale ilegale, AUR s-a deconspirat ca partid anti-național. A ajuns să susțină un proiect care amenință monumente istorice, inclusiv unul inclus în UNESCO