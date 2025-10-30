Ministerul Sănătății introduce un mecanism digital pentru sesizarea problemelor din spitale
PSNews.ro, 30 octombrie 2025 12:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, începând cu luna noiembrie, va fi disponibil pe site-ul instituției un formular electronic prin care medicii și asistenții vor putea sesiza problemele din spitale, de la deficiențe de funcționare până la comportamente abuzive din partea șefilor. Alexandru Rogobete a explicat, miercuri seară, că noul mecanism va permite personalului […] Articolul Ministerul Sănătății introduce un mecanism digital pentru sesizarea problemelor din spitale apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
12:20
Dominic Fritz: Coaliția rămâne singura opțiune, chiar și în contextul tensiunilor interne # PSNews.ro
Dominic Fritz, președintele USR, a declarat miercuri seara, la Observator News, că, în prezent, nu crede că există o alternativă la Coaliția de guvernare. „Vede și PSD că nu poți guverna cu extremiștii de la AUR, care nu au niciun fel de soluții pentru români”, a mai spus el, conform Antena 3 CNN. Întrebat dacă rezistă […] Articolul Dominic Fritz: Coaliția rămâne singura opțiune, chiar și în contextul tensiunilor interne apare prima dată în PS News.
12:20
VIDEO „Răul cel mai mic”: De ce l-au reales bucureștenii pe Nicușor Dan, deși nu erau mulțumiți # PSNews.ro
Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, sociologul Vladimir Ionaș a explicat paradoxul votului bucureștean: deși mulți alegători declară că nu au fost mulțumiți de activitatea lui Nicușor Dan, aceștia l-au votat din nou pentru că era „răul cel mai mic”. Analiză: „Un vot negativ, nu un vot de încredere” „Nicușor Dan a fost […] Articolul VIDEO „Răul cel mai mic”: De ce l-au reales bucureștenii pe Nicușor Dan, deși nu erau mulțumiți apare prima dată în PS News.
12:20
Grindeanu știa din august de situația trupelor americane. Documentul pe care Nicușor Dan i l-a trimis atunci # PSNews.ro
Nicușor Dan l-a înștiințat pe Sorin Grindeanu, șeful Camerei Deputaților, că Parlamentul a fost informat, cu două note, încă din august, asupra faptului că a aprobat repoziționarea în cadrul Bazei Militare Mihail Kogălniceanu a unor echipamente militare și noi contingente americane. Scrisoarea transmisă Parlamentului României explică motivul: în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al […] Articolul Grindeanu știa din august de situația trupelor americane. Documentul pe care Nicușor Dan i l-a trimis atunci apare prima dată în PS News.
12:20
Ministerul Sănătății introduce un mecanism digital pentru sesizarea problemelor din spitale # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, începând cu luna noiembrie, va fi disponibil pe site-ul instituției un formular electronic prin care medicii și asistenții vor putea sesiza problemele din spitale, de la deficiențe de funcționare până la comportamente abuzive din partea șefilor. Alexandru Rogobete a explicat, miercuri seară, că noul mecanism va permite personalului […] Articolul Ministerul Sănătății introduce un mecanism digital pentru sesizarea problemelor din spitale apare prima dată în PS News.
12:20
Germania: Reducerea trupelor americane din România, un semn al încrederii SUA în aliații europeni # PSNews.ro
Germania consideră că planurile Statelor Unite de a-și reduce contingentul militar din România nu reprezintă o situație neobișnuită, ci mai degrabă un semn al încrederii Washingtonului în capacitățile aliaților europeni. Declarațiile au fost făcute miercuri de purtătorii de cuvânt ai Ministerului german al Apărării și ai Guvernului federal, potrivit Adevărul. Purtătorul de cuvânt al Ministerului […] Articolul Germania: Reducerea trupelor americane din România, un semn al încrederii SUA în aliații europeni apare prima dată în PS News.
12:20
ANALIZĂ Strategia lui Trump pentru Estul Europei: mai puțini militari SUA, relații mai bune cu Rusia # PSNews.ro
Statele Unite ale Americii (SUA) traversează o întreagă reformă de când Donald Trump și-a început al doilea mandat, iar unul dintre obiectivele noului președinte este acela de a reduce cheltuielile de apărare din Europa. Decizia SUA de a retrage aproape 1.000 de militari din România nu este deloc surprinzătoare și nu are nicio legătură cu […] Articolul ANALIZĂ Strategia lui Trump pentru Estul Europei: mai puțini militari SUA, relații mai bune cu Rusia apare prima dată în PS News.
12:20
Avocații mercenarului fugar Horațiu Potra susțin că acesta vrea să revină ”voluntar” în România # PSNews.ro
Horațiu Potra a transmis un mesaj prin intermediul avocatului său, Șerban Moga, prin care spune că vrea să revină voluntar în țară pentru a dovedi că este nevinovat. Discuția a avut-o Potra, joi, cu Procuratura din Emiratele Arabe Unite. Mesajul pe care Horațiu Potra l-a transmis este: „Nu mă ascund, nu am de ce să mă ascund. […] Articolul Avocații mercenarului fugar Horațiu Potra susțin că acesta vrea să revină ”voluntar” în România apare prima dată în PS News.
12:20
Mesajul lui Victor Ponta la 10 ani de la incendiul de la Colectiv: „Ipocriții și propagandiștii au câștigat” # PSNews.ro
Victor Ponta, care a demisionat din funcția de premier în urma incendiului de la Colectiv, a postat un mesaj pe Facebook, joi, la 10 ani de la tragedie, în care îi acuză pe cei care au „manipulat” supărarea legitimă a oamenilor, canalizând-o către „adversarii Sistemului”. „Cei care au profitat de tragedia unor oameni în scopuri […] Articolul Mesajul lui Victor Ponta la 10 ani de la incendiul de la Colectiv: „Ipocriții și propagandiștii au câștigat” apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
11:20
Primele rețineri în cazul Rahova: Trei persoane, inclusiv angajați Distrigaz și ai firmei „fantomă”, duse la audieri # PSNews.ro
Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX că este vorba despre un angajat de la Distrigaz care s-a prezentat, la blocul unde a avut loc explozia, două zile la rând. Prima dată a pus sigiliul – în ziua anterioară exploziei, apoi a revenit în dimineaţa fatidică şi a făcut din nou măsurători, fără a lua vreo […] Articolul Primele rețineri în cazul Rahova: Trei persoane, inclusiv angajați Distrigaz și ai firmei „fantomă”, duse la audieri apare prima dată în PS News.
11:20
Dosarele Colectiv – de la condamnări simbolice la impunitate sistemică: ce s-a întâmplat în ultimul deceniu # PSNews.ro
Doar câţiva vinovaţi au plătit pentru moartea a 65 de persoane în urma incendiului din Clubul Colectiv, la 10 ani de la tragedie. Au fost condamnaţi patronii, doi pompieri şi artificierii. Niciun oficial al statului nu a fost tras la răspundere, cu excepţia primarului Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone. Acesta a fost eliberat după doar […] Articolul Dosarele Colectiv – de la condamnări simbolice la impunitate sistemică: ce s-a întâmplat în ultimul deceniu apare prima dată în PS News.
11:20
VIDEO Oana Gheorghiu a depus jurământul ca vicepremier, la Palatul Cotroceni. Sorin Grindeanu a lipsit de la ceremonie # PSNews.ro
Oana Gheorghiu a depus jurământul, joi, pentru postul de vicepremier, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. De la eveniment a lipsit preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, cel care a contestat numirea Oanei Gheorghiu în această funcţie. Nu a fost prezent nici preşedintele Senatului, Mircea Abrudean. Ceremonia în care Oana Gheorghiu […] Articolul VIDEO Oana Gheorghiu a depus jurământul ca vicepremier, la Palatul Cotroceni. Sorin Grindeanu a lipsit de la ceremonie apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
10:20
Sorin Grindeanu: Retragerea trupelor americane din România ridică întrebări serioase privind securitatea regională # PSNews.ro
Anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase, a declarat Sorin Grindeanu, prședintele interimar al PSD. „În lipsa unor explicații pertinente din partea autorităților române, pare că este un regres în relația cu Partenerul Strategic și generează îngrijorări legitime în rândul românilor. Este inacceptabil […] Articolul Sorin Grindeanu: Retragerea trupelor americane din România ridică întrebări serioase privind securitatea regională apare prima dată în PS News.
10:20
Schimbare majoră în sistem: Noul ordin ministerial modifică semnificativ obținerea gradului de handicap # PSNews.ro
Potrivit noilor reglementări, simpla existență a unui diagnostic medical nu mai este suficientă pentru obținerea certificatului de handicap. Este nevoie acum de evaluări complexe care să demonstreze gradul real de afectare funcțională. În același timp, pentru bolile grave și ireversibile, legea permite ca certificatul de handicap să devină permanent încă de la prima evaluare. Documentul […] Articolul Schimbare majoră în sistem: Noul ordin ministerial modifică semnificativ obținerea gradului de handicap apare prima dată în PS News.
10:20
Comitetul de Coordonare al Municipiului București din cadrul Partidului Național Liberal a validat miercuri, în unanimitate, candidatura prim-vicepreședintelui Ciprian Ciucu la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei. Potrivit unui comunicat transmis miercuri seara, la ședință au fost prezenți și au votat 850 de delegați. „Să știți că nu a fost o decizie ușoară. […] Articolul PNL București a validat candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
10:20
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că reducerea prezenţei trupelor americane în România nu este „foarte importantă”. El a fost întrebat de jurnalişti la bordul avionului Air Force One despre mișcarea anunțată miercuri de Pentagon și Ministerul român al Apărării. Donald Trump a fost întrebat la bordul Air Force One despre retragerea parțaală a […] Articolul Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România apare prima dată în PS News.
09:20
Rezultate financiare record: Alphabet (Google) depășește așteptările cu venituri de peste 100 de miliarde de dolari # PSNews.ro
Compania-mamă a Google încheie primul trimestru cu venituri de 100 de miliarde de dolari. Investitorii au sărbătorit cifrele determinând o creștere de 6% a prețului acțiunilor Alphabet. Porivit companiei, este o etapă importantă care ilustrează puterea neclintită a imperiului său internet în contextul amenințărilor legale și concurențiale. Vestea creșterii accelerate a veniturilor și profiturilor Alphabet […] Articolul Rezultate financiare record: Alphabet (Google) depășește așteptările cu venituri de peste 100 de miliarde de dolari apare prima dată în PS News.
09:20
Pe 30 octombrie 2025 se împlinesc zece ani de la tragedia de la Colectiv, incendiul devastator care a marcat profund Bucureștiul și întreaga Românie. Bilanțul dezastrului a fost cutremurător: 26 de persoane au decedat pe loc în clubul bucureștean iar în zilele și săptămânile care au urmat, mulți dintre răniții internați în spitale au pierdut […] Articolul 10 ani de la Colectiv: Bilanțul dureros al tragediei apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
22:10
Sociologul Bruno Ștefan vine joi la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Sociologul Bruno Ștefan este invitat, joi, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Sociologul Bruno Ștefan vine joi la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube apare prima dată în PS News.
22:10
PE SCURT: Grupurile centriste din Parlamentul European amenință că vor respinge o parte a bugetului UE 2028–2034 dacă Ursula von der Leyen nu renunță la planul de centralizare a fondurilor pentru agricultură și regiuni. În Olanda au loc alegeri tensionate, marcate de competiția strânsă între partidele de centru și extremă-dreaptă. Epidemia de gripă aviară se […] Articolul Știri din capitalele Europei, 29 octombrie apare prima dată în PS News.
20:40
VIDEO Vladimir Ionaș: „Bucureștiul vrea pe cineva care știe să rezolve probleme, nu să facă live-uri” # PSNews.ro
Sociologul Vladimir Ionaș (Avangarde) a explicat, în emisiunea Puterea Știrilor, faptul că electoratul bucureștean s-a maturizat politic și votează „în funcție de rezultate, nu de promisiuni”. Analiza sa indică o schimbare de paradigmă: administrația locală devine criteriul dominant, iar liderii de partid fără bilanț concret pierd teren. „Drulă plătește costul neadministrării” „Bucureștenii apreciază primarii […] Articolul VIDEO Vladimir Ionaș: „Bucureștiul vrea pe cineva care știe să rezolve probleme, nu să facă live-uri” apare prima dată în PS News.
20:40
Iată ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public # PSNews.ro
Câteva mii de angajați din sănătate, educație, administrație și transporturi au protestat miercuri în stradă, mobilizați de cele mai mari confederații sindicale. Declarațiile de avere și interese ale liderilor Cartel ALFA, CNSLR-Frăția, CSDR și Meridian conturează profilul financiar al celor care conduc mișcările de protest. Bogdan Iuliu Hossu – Președinte Cartel ALFA Bogdan Iuliu Hossu, […] Articolul Iată ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public apare prima dată în PS News.
20:40
″Greii″ extracției de țiței și gaze din România au făcut contestație la Curtea de Justiție a UE. Ce îi nemulțumește # PSNews.ro
Nu doar Romgaz, ci și OMV Petrom și Black Sea Oil&Gas (BSOG), adică toți marii producători de țiței și gaze naturale din România, au dat în judecată Comisia Europeană la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), solicitând anularea Regulamentului UE Net-Zero Industry Act (NZIA). Acesta impune întregii industrii europene de profil obligația legală de […] Articolul ″Greii″ extracției de țiței și gaze din România au făcut contestație la Curtea de Justiție a UE. Ce îi nemulțumește apare prima dată în PS News.
20:40
A început procesul lui Vlad Plahotniuc. Declarații halucinante ale primilor 5 martori. De unde veneau banii # PSNews.ro
Procesul lui Plahotniuc se desfășoară „pe repede-nainte” (după cum s-a exprimat avocatul acestuia), cu cinci martori audiați în instanță în doar două ore și cu un acuzat care nu s-a prezentat. Trei dintre martori au invocat-o pe cântăreața letonă Laima Vaikule, care, spun ei, ar fi fost plătită de Plahotniuc cu bani sustrași din bănci, […] Articolul A început procesul lui Vlad Plahotniuc. Declarații halucinante ale primilor 5 martori. De unde veneau banii apare prima dată în PS News.
20:40
VIDEO Antonio Amuza: Verbul „am făcut” devine pivotul întregii campanii PSD pentru Capitală # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a lansat mesajul-cheie al candidaturii sale la Primăria Capitalei: „Am făcut metrou și spitale în Sectorul 4, le pot face și pentru Capitală”. Sociologul Antonio Amuza (IRES) a analizat strategia acestuia, considerând că are o campanie de tip „administrație tehnică”, bazată pe rezultate concrete, dar lipsită de încărcătură emoțională. […] Articolul VIDEO Antonio Amuza: Verbul „am făcut” devine pivotul întregii campanii PSD pentru Capitală apare prima dată în PS News.
19:40
Crin Antonescu, reacție dură după numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier: ‘Punem în pericol relația cu Statele Unite’ # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, în ciuda scandalului declanșat de declarațiile acesteia la adresa președintelui american Donald Trump, potrivit unor surse din Administrația Prezidențială. Numirea Oanei Gheorghiu – cunoscută pentru activitatea sa civică și umanitară în cadrul ONG-ului „Dăruiește Viață” – a stârnit reacții […] Articolul Crin Antonescu, reacție dură după numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier: ‘Punem în pericol relația cu Statele Unite’ apare prima dată în PS News.
19:40
FOTO Scene incredibile în Capitală: Șofer STB, surprins jucând păcănele în timp ce conducea un autobuz plin cu pasageri # PSNews.ro
Scene revoltătoare într-un autobuz STB din București: un șofer de pe linia 220 a fost filmat miercuri dimineață, 29 octombrie, în timp ce se juca păcănele pe telefon, la volan. Pasagerii aflați la acel moment în autobuz s-au arătat revoltați față de gestul său. Călătorii au rămas șocați, astfel că el a fost filmat, imaginile […] Articolul FOTO Scene incredibile în Capitală: Șofer STB, surprins jucând păcănele în timp ce conducea un autobuz plin cu pasageri apare prima dată în PS News.
19:40
DOSAR SPECIAL: De ce data de 28 noiembrie 2025 este crucială pentru fiecare român? Pensiile speciale și bani tăiați # PSNews.ro
Pe 28 noiembrie 2025, România are un examen decisiv în fața Bruxelles-ului: fie demonstrează că poate reforma pensiile speciale, fie pierde 231 de milioane de euro și o parte din credibilitatea financiară. În spatele unei date aparent tehnice se ascunde o miză care atinge direct buzunarul fiecărui român — costul creditelor, prețurile, investițiile și încrederea […] Articolul DOSAR SPECIAL: De ce data de 28 noiembrie 2025 este crucială pentru fiecare român? Pensiile speciale și bani tăiați apare prima dată în PS News.
19:20
VIDEO Daniel Zamfir: Țoiu e datoare să vină cu explicații. A spus că Rubio a asigurat-o că nu pleacă trupele americane # PSNews.ro
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a cerut miercuri, în emisiunea „Puterea Știrilor”, explicații publice din partea ministrului de Externe, Oana Țoiu, după ce aceasta a afirmat că, în urma vizitei sale în SUA, senatorul republican Marco Rubio ar fi asigurat-o că trupele americane nu vor fi retrase din România. Zamfir a subliniat că, la doar […] Articolul VIDEO Daniel Zamfir: Țoiu e datoare să vină cu explicații. A spus că Rubio a asigurat-o că nu pleacă trupele americane apare prima dată în PS News.
19:20
Dan Bucura despre alegerile din București: „Avem patru candidați cu șanse reale. Restul e balast” # PSNews.ro
Alegerile pentru Primăria Municipiului București se anunță a fi printre cele mai disputate din ultimii ani, însă, potrivit istoricului și analistului politic Dan Bucura, scena electorală s-a clarificat. Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta susține că doar patru candidați pot fi considerați „jucători cu șanse reale”, în timp ce restul ar fi doar „de […] Articolul Dan Bucura despre alegerile din București: „Avem patru candidați cu șanse reale. Restul e balast” apare prima dată în PS News.
19:20
Anca Alexandrescu, realizatoare la televiziunea Realitatea Plus, a anunțat marți că va candida pentru funcția de primar al Bucureștiului, potrivit Digi24. Aceasta a declarat, la Realitatea Plus, că a fost „o decizie grea pentru că vă spun sincer aveam o viață foarte liniștită. Mai am o ambiție: să demonstrez că România și Capitala ei poate […] Articolul Anca Alexandrescu își anunță candidatura pentru Primăria Bucureștiului apare prima dată în PS News.
19:20
George Simion, prima reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane: „Eu v-am spus!” # PSNews.ro
George Simion a oferit prima reacție, pe Facebook, după ce americanii au anunțat retragerea României. Liderul AUR se aștepta ca nefericitul eveniment să se întâmple. Fostul candidat la alegerile prezidențiale susține că tabăra AUR e singura ce poate dezgheța relația cu SUA. „Eu v-am spus în momentul scoaterii României din VisaWaiver că următorul pas e retragerea trupelor. Poate […] Articolul George Simion, prima reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane: „Eu v-am spus!” apare prima dată în PS News.
19:20
Bolojan-Grindeanu: 1-0. Preşedintele Nicuşor Dan a semnat numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, miercuri, numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial şi va fi publicat joi, 30 octombrie. ”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru”, anunţă Administraţia Prezidenţială. Decretul […] Articolul Bolojan-Grindeanu: 1-0. Preşedintele Nicuşor Dan a semnat numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier apare prima dată în PS News.
19:20
Salariul minim nu se majorează în 2026. Anunțul Guvernului Bolojan, după Consiliul Tripartit # PSNews.ro
Guvernul a transmis, miercuri, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut pe ţară garantat în plată să rămână şi anul viitor la nivelul din acest an iar consultările vor continua şi luna viitoare. Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a spus partenerilor sociali motivele pentru care anul viitor salariile din sectorul public […] Articolul Salariul minim nu se majorează în 2026. Anunțul Guvernului Bolojan, după Consiliul Tripartit apare prima dată în PS News.
19:20
Perchezițiile de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din Capitală vizează doi medici, care sunt acuzați că nu au îngrijit corespunzător un pacient. Bolnavul a decedat, iar familia cere să se facă dreptate. Medicii au fost reținuți, miercuri, pentru 24 de ore. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus miercuri efectuarea în continuare a urmăririi penale […] Articolul Perchezițiile de la Spitalul „Bagdasar-Arseni”: Doi medici au fost reținuți apare prima dată în PS News.
19:20
VIDEO Sociolog: Campania pentru București, o competiție între stiluri de comunicare emoțională, nu între programe # PSNews.ro
Sociologul Antonio Amuza, IRES, a analizat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, profilul actual al votantului din București. Potrivit acestuia, Capitala are un electorat „mai degrabă deconectat civic”, la care dominația rațională a fost înlocuită de reacții afective și de influența rețelelor sociale. „Oamenii expuși la multe surse de informare sunt și cei mai vulnerabili la […] Articolul VIDEO Sociolog: Campania pentru București, o competiție între stiluri de comunicare emoțională, nu între programe apare prima dată în PS News.
19:20
INTERVIU General Ştefan Dănilă, fost şef al SMG: „Evenimentul de astăzi ar trebui să ne trezească! E un duş rece“ # PSNews.ro
Autorităţile de la Bucureşti ar trebui să facă eforturi majore pentru ca reducerea masivă a forţelor armate ale SUA în România să nu fie urmată de noi reduceri ale acestui contingent, acesta fiind un pericol cât se poate de real, avertizează generalul cu patru stele Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major General al Armatei […] Articolul INTERVIU General Ştefan Dănilă, fost şef al SMG: „Evenimentul de astăzi ar trebui să ne trezească! E un duş rece“ apare prima dată în PS News.
18:20
Erbașu construiește la Timișoara primul ”Centru de mari arși” din România. Proiectul este finanțat de Ministerul Sănătății, prin fonduri de la Banca Mondială și are ca beneficiar final Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” prin Consiliul Județean Timiș. Firma Construcții Erbașu construiește la Timișoara primul ”Centru de mari arși” din România. Clădirea va beneficia […] Articolul Ministerul Sănătății construiește la Timișoara primul ”Centru de mari arși” din România apare prima dată în PS News.
18:20
Victor Ponta încinge scandalul Grindeanu – Gheorghiu: Analiza SRI e pe masa lui Nicușor Dan? # PSNews.ro
Victor Ponta, ex- premier al României, acuză că guvernul face o greșeală strategică în relația cu SUA dacă nu retrage nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. Ponta spune că păstrarea nominalizării ar da SUA sezanția că România e condusă de oamenii lui George Soros. Ponta se întreabă dacă SRI a analizat actvitatea Oanei Gheorghiu „În România, […] Articolul Victor Ponta încinge scandalul Grindeanu – Gheorghiu: Analiza SRI e pe masa lui Nicușor Dan? apare prima dată în PS News.
18:20
„Ambasada SUA a cerut premierului să renunțe la nominalizare!”. Informaţia scoasă la iveală cu scandalul Gheorghiu # PSNews.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat, miercuri, în cadrul emisiunii „Puterea Știrilor”, critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce acesta a propus-o pe Oana Gheorghiu (Fundația „Dăruiește Viață”) pentru funcția de vicepremier în Guvern, fără consultarea partenerilor de coaliție. Zamfir a declarat că, dincolo de lipsa consultării, adevărata problemă o reprezintă atitudinea pe […] Articolul „Ambasada SUA a cerut premierului să renunțe la nominalizare!”. Informaţia scoasă la iveală cu scandalul Gheorghiu apare prima dată în PS News.
18:20
Sociologul Vladimir Ionaș a comentat la Puterea Știrilor ultimul sondaj realizat de Avangarde, ce arată o competiție strânsă pentru Primăria Capitalei: Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) se află la egalitate, cu aproximativ 27% fiecare, în timp ce Cătălin Drulă (USR) coboară sub 20%. Datele sondajului: Competiție între doi candidați cu șanse egale […] Articolul VIDEO Sociolog: Bătălia pentru Primăria Capitalei se va decide în sectoarele 2 și 6 apare prima dată în PS News.
18:20
Predoiu, despre lucrătorii străini aduşi legal la muncă în ţară: Nu gândim încă ce se întâmplă cu ei după ce vin # PSNews.ro
„O politică responsabilă (privind migraţia legală n. red.) nu înseamnă doar deschiderea ușilor pentru a acoperi lipsurile economice. O politică responsabilă înseamnă și investiție în integrarea, formarea, dialogul cultural, echilibrul demografic. Un guvern inteligent, un parlament inteligent fac o proiecție, înțeleg de ce au nevoie, discută cu industriile despre ce tip de forță de muncă […] Articolul Predoiu, despre lucrătorii străini aduşi legal la muncă în ţară: Nu gândim încă ce se întâmplă cu ei după ce vin apare prima dată în PS News.
18:20
Lucrările la conducta de distribuție a gazelor pentru blocul din Calea Rahovei încep în 3 noiembrie # PSNews.ro
Comitetul Municipal București pentru Situații de Urgență (CMBSU) a aprobat, miercuri, desfășurarea lucrărilor pentru reîntregirea tronsonului de conductă de distribuție a gazelor naturale și al reluării alimentării blocului 33, scările 1, 2 și 3, unde a avut loc explozia din 17 octombrie. „Se aprobă desfăşurarea lucrărilor aferente Etapei 3 din planul tehnic de măsuri înaintat […] Articolul Lucrările la conducta de distribuție a gazelor pentru blocul din Calea Rahovei încep în 3 noiembrie apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO „Un eșec al României în relația cu Statele Unite” – Avertisment dur după retragerea militarilor americani # PSNews.ro
Analistul militar Aurel Cazacu a comentat, miercuri, în emisiunea „Puterea Știrilor”, anunţul privind retragerea a sute de militari americani din România susţinând că ţara noastră se află într-un moment delicat în relația cu Statele Unite. Cazacu a declarat că atitudinile publice antiamericane din zona politică, dar și deciziile recente privind prezența trupelor americane în țara […] Articolul VIDEO „Un eșec al României în relația cu Statele Unite” – Avertisment dur după retragerea militarilor americani apare prima dată în PS News.
18:20
Racla cu Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, adusă la Catedrala Naţională # PSNews.ro
Racla cu Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, va fi adusă la Catedrala Naţională miercuri seară, începând cu ora 18:30, unde va fi aşezată spre închinare în Sfântul Altar, informează Patriarhia Română. „Racla cu Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou va rămâne aici până la încheierea perioadei de închinare […] Articolul Racla cu Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, adusă la Catedrala Naţională apare prima dată în PS News.
17:20
Ştefan Avrămescu de la AUR se va bate cu Marcel Ciolacu pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău # PSNews.ro
AUR l-a desemnat pe deputatul Ştefan Avrămescu să se „bată” cu veteranul Marcel Ciolacu de la PSD, fost premier al României şi candidat la preşedinţia României. În conferinţa organizată de George Simion, de miercuri, a fost anunţat numele candidatului partidului. Şterfan Avrămescu este născut şi crescut la Buzău, iar părinţii acestuia încă locuiesc acolo. Pentru […] Articolul Ştefan Avrămescu de la AUR se va bate cu Marcel Ciolacu pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău apare prima dată în PS News.
17:20
EUROSTAT: Gazele și electricitatea, mai ieftine în UE în primul semestru. România, în topul celor mai mici preţuri # PSNews.ro
Facturile la electricitate şi gaze ale consumatorilor europeni au scăzut în prima jumătate a acestui an, arată datele publicate miercuri de Eurostat. Scăderea la gaze a fost mai mare decât la electricitate. Preţul mediu la gaze pentru consumatorii casnici a scăzut cu 8,1% în primul semestru, până la 11,43 euro pentru 100 kWh, de la […] Articolul EUROSTAT: Gazele și electricitatea, mai ieftine în UE în primul semestru. România, în topul celor mai mici preţuri apare prima dată în PS News.
17:20
Firma de securitate cibernetică Cloudflare dezvăluie cum au fost atacate alegerile din Moldova. „Valuri strategice” # PSNews.ro
Specialiștii firmei americane de securitate Cloudflare dezvăluie cum au fost atacate alagerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova. A fost vorba de un atac sofisticat, în valuri sincronizate strategic, înregistrându-se și 324.333 de solicitări pe secundă. Cloudflare, o companie americană specializată în servicii de securitate cibernetică, confirmă miercuri că actori rău-voitori au vizat cu […] Articolul Firma de securitate cibernetică Cloudflare dezvăluie cum au fost atacate alegerile din Moldova. „Valuri strategice” apare prima dată în PS News.
17:20
Pricopie: Perioada de graţie pentru cei ce au preluat puterea după parlamentare şi prezidenţiale pare să se fi sfârşit # PSNews.ro
Rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, afirmă că perioada de graţie pentru actuala guvernare, instalată după alegerile parlamentare şi prezidenţiale, „pare să se fi sfârşit”, iar România se confruntă cu multiple provocări interne şi externe „pentru care nu există, deocamdată, soluţii credibile”. „Perioada de graţie pentru cei care au preluat […] Articolul Pricopie: Perioada de graţie pentru cei ce au preluat puterea după parlamentare şi prezidenţiale pare să se fi sfârşit apare prima dată în PS News.
17:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, miercuri, o atenţionare de călătorie în care informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Spania, provincia Huelva, din Comunitatea Autonomă Andaluzia, că Agenţia Meteorologică de Stat (AEMET) a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă şi a instituit cod roşu de ploi abundente pentru această regiune, […] Articolul Cod roșu de ploi torențiale în Spania — MAE trage semnalul de alarmă! apare prima dată în PS News.
17:20
PSNews Watchlist – Top 10 știri 28 octombrie 2025| PNRR, protest sindical, alegeri primar general București # PSNews.ro
Guvernarea intră într-o fază cu risc politic ridicat: pensiile magistraților blochează coaliția, în timp ce presiunea pe buget și calendarul PNRR obligă la decizii rapide. Protestul sindical și reformele administrative revin în prim-plan. Top 10 știri 1) Guvernul, refuz de la Bruxelles pentru amânarea jalonului PNRR pe pensiile magistraților; blocaj în coaliție – (HotNews) ⤷ […] Articolul PSNews Watchlist – Top 10 știri 28 octombrie 2025| PNRR, protest sindical, alegeri primar general București apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.