Afirmația bizară făcută de Trump despre „oamenii frumoși”, în timpul unui discurs incoerent, la baza navală Yokosuka din Japonia
Adevarul.ro, 30 octombrie 2025 12:30
Donald Trump a afirmat, marți, la bordul navei USS George Washington, în baza navală Yokosuka din Japonia, că nu-i plac oamenii frumoși, deși, de-a lungul timpului. A lăudat aspectul fizic al membrilor familiei sale și al unor aliați.
Acum 5 minute
13:00
Lukoil își vinde activele internaționale. Compania a acceptat oferta Gunvor, controlată de partenerul de afaceri al lui Putin # Adevarul.ro
Lukoil a acceptat oferta grupului Gunvor pentru vânzarea filialei internaționale Lukoil International GmbH, care deţine activele externe ale grupului, decizia intervenind în contextul noilor sancţiuni americane. Acordul trebuie să primească aprobarea Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (SUA).
13:00
Ilie Boloajan i-a mulțumit Oanei Gheorghiu pentru că a acceptat funcția de vicepremier. „Sper ca experiența acumulată să o transfere și în plan guvernamental” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a mulțumit vicepremierului Oana Gheorghiu, la începutul ședinței de guvern, că a acceptat noua demnitate pe care i-a propus-o.
13:00
MedLife deschide noul bloc operator al spitalului din Craiova, un nou pas în dezvoltarea serviciilor medicale din Oltenia # Adevarul.ro
MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, anunță deschiderea noului bloc operator din cadrul Spitalului MedLife Craiova, marcând o nouă etapă în dezvoltarea serviciilor medicale integrate oferite pacienților din Oltenia.
Acum o oră
12:30
10 ani de la Colectiv. Andrei Găluță, singurul supraviețuitor din trupa Goodbye to Gravity, prima apariție publică după un deceniu, cu un proiect omagiu # Adevarul.ro
După 10 ani de la tragedia din Colectiv, Andrei Găluță, singurul supraviețuitor din trupa Goodbye to Gravity, cântă din nou melodia care a devenit simbol pentru mișcările civice de după incendiu: The Day We Die. Andrei Găluță a înregistrat în studio alături de alți zece supraviețuitori muzicieni.
12:30
Rogobete spune că „simte rușine”, la zece ani de la Colectiv. Ce anunț face despre centrele pentru arși # Adevarul.ro
„După 10 ani de așteptare și rușine, am început să construim ceea ce trebuia făcut demult”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, joi, la împlinirea unui deceniu de la tragedia din clubul Colectiv.
12:30
Un bărbat de 72 de ani și-a înjunghiat mortal soția, după care a încercat să se sinucidă. Incidentul a avut loc într-o anexă a locuinței, iar vestea a șocat întreaga comunitate.
12:30
Guvernul are pe masă un proiect privind „producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război”. România beneficiază de o finanțare de 16 miliarde de euro prin programul SAFE # Adevarul.ro
Executivul s-a reunit joi dimineață într-o primă ședință în noua formulă, cu vicepremierul Oana Gheorghiu. Între proiectele de pe agenda ședinței sunt înființarea Universității Tomis din Constanța și un proiect de OUG care privește măsuri pentru realizarea de investiții în domeniul securității.
12:30
12:15
Marius Lulea prim-vicepreședinte AUR, este invitatul de astăzi de la Interviurile Adevărul. Liderul AUR va vorbi despre teme de politică internă și externă, dar și despre situația din partidul său, precum și despre evoluțiile recente de pe scena politică românească.
12:15
Afacerile falimentare ale lui Gică Popescu. Fostul căpitan al naționalei pune lacătul pe școala de fotbal, dar merge apăsat în imobiliare # Adevarul.ro
Gică Popescu (58 de ani) este președinte la Farul Constanța și consilier onorific al premierului.
12:15
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: pene de curent în toată țara, centrale termice lovite, zeci de răniți # Adevarul.ro
Un nou val de atacuri rusești cu rachete și drone a lovit în noaptea de 29 spre 30 octombrie infrastructura energetică a Ucrainei, provocând pene de curent de urgență în toate regiunile țării.
12:15
Un bărbat a chemat o femeie pentru servicii sexuale, apoi a bătut-o cu o bâtă de baseball și i-a furat geanta # Adevarul.ro
Polițiștii Secției 19 din cadrul DGPMB au reținut, miercuri, un bărbat în vârstă de 36 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată. Victima este o femeie pe care individul o chemase pentru servicii sexuale.
12:15
Numărul tinerilor șomeri a crescut alarmant în România, atingând 23,5% din total, acest lucru putând fi explicat de transformările din piața muncii care determină angajatorii să caute noi abilități ale candidaților.
12:15
Messi, rege și în MLS! Superstarul argentinian domină topul salariilor, urmat de un fost jucător al lui Tottenham # Adevarul.ro
Messi este de neatins și în MLS. Argentinianul domină topul salariilor, urmat de superstarul Son Heung-min.
12:15
Un susținător al lui Călin Georgescu a fost ridicat de jandarmi, în fața instanței unde este judecat fostul candidat la alegerile prezidențiale.
Acum 2 ore
12:00
Viktor Orbán se pregătește să se întâlnească cu Donald Trump pe 7 noiembrie. Încearcă să-l convingă că nu are alternativă la țițeiul rusesc # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, pe 7 noiembrie – cu o zi mai devreme decât se anunțase inițial neoficial, relatează publicația Index.
12:00
Un îndrăgit designer american a fost ucis în timpul unei manifestații „No Kings”. Văduva lui caută răspunsuri despre moartea sa violentă # Adevarul.ro
Văduva unui îndrăgit designer de modă din Utah, care a fost împușcat mortal în timpul unei proteste „No Kings” din iunie, în Salt Lake City, a cerut miercuri ca cineva să fie tras la răspundere pentru moartea soțului ei, după mai bine de patru luni fără ca vreo acuzație să fi fost formulată.
12:00
12:00
20 de minute până la sfârșitul lumii: cum funcționează protocoalele nucleare și cine apasă, de fapt, „butonul roșu” # Adevarul.ro
Un nou film lansat pe Netflix, A House of Dynamite, readuce în atenție una dintre cele mai mari temeri ale omenirii – un atac nuclear iminent.
12:00
Lovitură de teatru! Horațiu Potra ar vrea să se predea autorităților române. Avocat: „Este o chestiune de zile sau săptămâni” # Adevarul.ro
Avocatul mercenarului Horațiu Potra a declarat că clientul său vrea să vină în țară, voluntar, să se predea autorităților, fără să uzeze de procedura de extrădare.
11:45
Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Asociația Română a Băncilor (ARB) atrag atenția asupra riscurilor crescute de fraude online în perioada Black Friday și oferă recomandări pentru protejarea cumpărătorilor.
11:30
„O greșeală gravă”. Un fost ambasador american la București avertizează asupra exploatării deciziei de retragere a trupelor din România de către Putin # Adevarul.ro
Într-un interviu acordat publicației Kyiv Post, Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA în România, avertizează că retragerea trupelor americane va fi percepută la Moscova drept „un semn de slăbiciune”, cu efecte negative asupra aliaților din Europa Centrală și de Est.
11:30
CCR nu publică motivarea deciziei privind pensiile magistraţilor, motiv pentru care România riscă să piardă 230 milioane euro din PNRR # Adevarul.ro
A fost o decizie simplă, pe motive extrinseci, nu de fond: guvernul n-a aşteptat 30 de zile avizul facultativ al CSM, ca să promoveze legea privind pensiile magistraţilor.
11:30
Tragedia care l-a dărâmat pe starul lui Liverpool. Moartea lui Diogo Jota, motivul din spatele formei slabe # Adevarul.ro
Mohamed Salah traversează o perioadă dificilă la Liverpool, iar presa engleză susține că forma sa slabă este influențată de moartea lui Diogo Jota, prietenul său apropiat.
11:30
Oana Gheorghiu se suspendă din funcţiile executive la Asociaţia Dăruieşte Viață. „Rolul meu ca vicepremier va fi să deschid Guvernul spre societate” # Adevarul.ro
Co-fondatoarea Asociației Dăruiește Viață Oana Gheorghiu anunță, la puțin timp după depunerea jurământului ca membru al Guvernului, că rolul său ca vicepremier va fi să deschidă Guvernul spre societate, spre consultarea companiilor, a societății civile şi a cetățenilor.
11:15
10 ani de la Colectiv. Supraviețuitoarea Adina Saru-Apostol acuză statul român: „Au murit atâția tineri, mi-am pierdut pielea la propriu, și nimic nu se întâmplă, nimic nu se mișcă” # Adevarul.ro
Adina Saru-Apostol a supraviețuit incendiului din Colectiv. A stat în comă o perioadă lungă, cu arsuri pe 50% din suprafața corpului. S-a trezit la Spitalul Militar Astrid din Bruxelles. „Colectiv este și va fi parte din mine pentru tot restul vieții, nu am cum să schimb asta”, spune Adina.
Acum 4 ore
10:45
Noi imagini de pe șantierul Autostrăzii Focșani – Bacău. Un lot de 35 de km ar putea fi inaugurat până la finalul anului # Adevarul.ro
Potrivit directorului general CNAIR, până la ora actuală a fost așternut asfalt pe majoritatea traseului.
10:45
Ce a pățit Nicușor Dan când a dat ochii cu Gigi Becali, la sfințirea Catedralei Naționale. Înainte de alegeri, afaceristul se temea că președintele îi va obliga nepoții să poarte fuste # Adevarul.ro
2.500 de persoane au avut acces în interior la sfințirea Catedralei Naționale.
10:45
La zece ani de la tragedia din Colectiv durerea rămâne vie, în trupurile celor răniți și în sufletele celor care au pierdut oameni dragi.
10:45
Alte cinci persoane, inclusiv un suspect principal, arestate în cazul jafului de la Luvru. Bijuteriile rămân de negăsit # Adevarul.ro
Alte cinci persoane, inclusiv un suspect principal, au fost arestate joi, suspectate de faptul că au participat la spargerea spectaculoasă de la Luvru, a anunțat la postul RTL procurarea Parisului Laure Beccuau.
10:30
Val de amenzi în Superligă! Rapid, Dinamo, FCSB, U Cluj și Csikszereda, lovite de deciziile Comisiei de Disciplină # Adevarul.ro
A plouat cu amenzi în fotbalul românesc. Patru echipe din SuperLiga României au fost sancționate de Comisia de Disciplină.
10:30
Jumătate din locuințele alimentate cu gaze sunt bombe cu ceas, pentru că nu și-au făcut reviziile la instalații de mult timp, ceea ce pune în pericol nu doar locatarii, ci și pe vecinii acestora.
10:30
Poliţist american găsit vinovat de uciderea unei femei în locuința sa, după ce-i ceruse ajutorul. Cum s-a apărat inculpatul # Adevarul.ro
Un fost ofiţer de poliţie alb a fost găsit vinovat de crimă, după ce a împuşcat mortal o femeie afro-americană, în casa ei din Illinois, în 2024.
10:15
O nouă lovitură americană asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Pacific. Patru persoane au fost ucise # Adevarul.ro
Secretarul apărării american, Pete Hegseth, a anunţat că armata SUA a lovit o nouă ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri în estul Pacificului, atac în urma căruia patru persoane au fost ucise.
10:00
David Miculescu, accidentare serioasă la Bistrița. Charalambous, îngrijorat după ce și-a pierdut unul dintre titulari # Adevarul.ro
Au fost momente de tensiune la Bistrița. David Miculescu a fost nevoit să părăsească terenul accidentat.
09:45
Ce au stabilit Donald Trump și Xi Jinping în privința tarifelor și războiului din Ucraina? # Adevarul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că a convenit să reducă tarifele impuse importurilor chineze, în urma unei întâlniri cu președintele Chinei, Xi Jinping, în Coreea de Sud.
09:45
Jocuri „perverse” pe rețelele online. Fete „vânate” și constrânse să comită violențe asupra familiilor și animalelor lor # Adevarul.ro
Poliția Federală Australiană (AFP) avertizează că fete tinere sunt „vânate, urmărite și atrase” de bărbați pe rețelele online, apoi constrânse să comită acte grave de violență asupra lor, a fraților sau surorilor lor sau a animalelor de companie, într-un „tip de gamificare pervers”.
09:30
Arde o casă din Sectorul 2: un bărbat are arsuri pe față, iar 6 persoane au fost evacuate # Adevarul.ro
Pompierii bucureşteni intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu produs la o casă de pe Intrarea Mieilor din Sectorul 2.
09:15
Revoltă a credincioșilor care stăteau la coadă la Catedrala Națională. Au forțat dispozitivul de ordine pentru a intra în lăcașul de cult # Adevarul.ro
Incidente la Catedrala Națională, unde mii de credincioși așteaptă să intre în interior. Mai mulți oameni au rupt rândurile și au încercat să intre în lăcașul de cult.
Acum 6 ore
09:00
Top 5 bestselleruri internaționale 2025 și titluri bonus – Descoperă-le și comandă-le acum pentru serile de iarnă și cadouri de sărbători # Adevarul.ro
Descoperă top 5 bestselleruri internaționale 2025 și alternativele în română! Lectură captivantă pentru serile de iarnă, cadouri de sărbători, în ediții hardcover, paperback, ebook și audiobook – recomandate de Amazon, New York Times și Sunday Times.
09:00
Alegerile din Olanda, câștigate detașat de partidul centrist D66. Extrema dreaptă, scădere bruscă din popularitate # Adevarul.ro
Partidul centrist D66 a înregistrat câştiguri uriaşe în alegerile olandeze, ceea ce îi va conferi probabil rolul principal în formarea guvernului, în condiţiile în care partidul liderului de extremă dreapta Geert Wilders a pierdut din popularitate, conform Reuters.
09:00
Trump a ordonat reluarea testelor nucleare: „Procesul va începe imediat”. Ultimul test al SUA a avut loc acum mai bine de 30 de ani # Adevarul.ro
Donald Trump a cerut liderilor militari americani să reia testarea armelor nucleare americane pentru a ține pasul cu alte țări, precum Rusia și China, potrivit BBC. Instrucțiunile președintelui SUA vin după ce Trump a criticat Rusia pentru testarea unei rachete cu propulsie nucleară.
08:30
Slujbă de pomenire a victimelor de la Colectiv, în fața fostului club, la 10 ani de la tragedie # Adevarul.ro
Victimele tragediei petrecute în urmă cu un deceniu la Colectiv vor fi pomenite, joi, în faţa fostului club.
08:15
Ministrul Sănătății, despre cazul morții medicului Ștefania Szabo: „De ce doamna doctor făcea şapte gărzi nu ştiu” # Adevarul.ro
Fecăruia dintre cei zece medici chirurgi care lucrează la Spitalul Judeţean Buzău, acolo unde o doctoriță a murit în condiții încă neelucidate, i-ar fi revenit trei gărzi pe lună, nu șapte, spune ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
08:15
După 3-0 cu Fiorentina acasă, Inter a urcat miercuri seară pe podium în Serie A.
08:15
Trump, prima reacție după retragerea militarilor americani din România: „Nu este un subiect foarte important” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, la bordul Air Force One, că retragerea parțială a trupelor americane din România „nu este un subiect foarte important” și „nu e mare lucru”.
08:00
La ce să ne așteptăm de la întâlnirea Trump-Xi Jinping. Cele trei niveluri de dificultate ale negocierilor # Adevarul.ro
„Am mult respect pentru liderul chinez Xi Jinping. Cred că mă place și mă respectă”, a declarat recent președintele american Donald Trump.
07:45
Evenimente la zece ani de la incendiul din clubul Colectiv, la UrbanEye. Tragedia „ne privește pe toți” # Adevarul.ro
UrbanEye, festival de film dedicat oraşului, comunităţilor şi locuirii, revine în Bucureşti, în perioada 30 octombrie - 9 noiembrie. Evenimentul începe cu o serie de evenimente comemorative dedicate celor zece ani trecuţi de la incendiul din clubul Colectiv.
07:15
Care a fost cu adevărat primul război mondial din istorie. Conflictul care a schimbat destinul lumii # Adevarul.ro
Primul Război Mondial nu a fost chiar cel dintâi conflict global al istoriei moderne, așa cum mulți oameni cred. De fapt primul „război mondial” a avut loc la mijlocul secolului al XVIII lea, a durat șapte ani și s-a desfășurat pe patru continente cu pierderi uriașe de vieți omenești.
Acum 8 ore
07:00
Consolidarea unor corpuri de spitale din Capitală și modificarea normelor de protecţie a spaţiilor verzi, pe ordinea de zi a CGMB. Amenzi mai mari pentru contravenţii # Adevarul.ro
Mai multe proiecte privind un protocol de colaborare între Municipalitate şi Fundaţia Centura Verde pentru implementarea Planului Operaţional Centura Verde și modificarea normelor de protecţie a spaţiilor verzi prin majorarea amenzilor pentru contravenţi sunt pe ordinea de zi a ședinței CGMB de joi.
