Alegerile pentru primăria Capitalei: Cu cât vor fi plătiți membrii comisiilor electorale la scrutinul din 7 decembrie / Proiect pilot pentru alegătorii cu dizabilități de vedere
HotNews.ro, 30 octombrie 2025 12:30
Guvernul vrea să aprobe joi prin ordonanță de urgență unele măsuri și cheltuieli pentru organizarea alegerilor pentru primarul general al municipiului București, pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primarii din alte 12 localități, care…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
12:40
Polonia tocmai a fost informată că SUA își mențin toți militarii acolo, după retragerea parțială din România. Varșovia are o explicație pentru această decizie # HotNews.ro
„Suntem diferiți de unii dintre aliații noștri”, a declarat ministrul Apărării de la Varșovia, explicând sprijinul pentru prezența forțelor americane în Polonia, scriu Kyiv Post și Polskie Radio. Polonia a primit confirmarea că Statele Unite…
12:40
Viktor Orban se întâlnește cu Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie. Despre ce vor discuta # HotNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban va fi primit de președintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie. După întâlnire, va avea loc o conferință de presă publică în Biroul Oval, a anunțat joi guvernul…
Acum 30 minute
12:30
Alegerile pentru primăria Capitalei: Cu cât vor fi plătiți membrii comisiilor electorale la scrutinul din 7 decembrie / Proiect pilot pentru alegătorii cu dizabilități de vedere # HotNews.ro
Guvernul vrea să aprobe joi prin ordonanță de urgență unele măsuri și cheltuieli pentru organizarea alegerilor pentru primarul general al municipiului București, pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primarii din alte 12 localități, care…
12:30
Gata cu Elsa și cu vrăjitoarele! Anul acesta, de Halloween, toate fetele vor să fie Rumi, din K‑Pop Demon Hunters. Cine e personajul care a înnebunit întreaga planetă? # HotNews.ro
Se apropie Halloweeen-ul, iar cine are în casă fani ai filmului de animație care a cucerit în ultimele luni planeta, K‑Pop Demon Hunters, se dă peste cap să găsească ori să improvizeze ținuta potrivită. Ce…
12:20
Bilanțul atacului aerian uriaș contra Ucrainei: Aproape 80 de rachete și drone au lovit direct, antiaeriana aproape neputincioasă în fața Kinjal și Iskander. Câte au lansat în total rușii # HotNews.ro
Rusia a desfășurat în noaptea de miercuri spre joi un masiv atac aerian combinat cu peste 700 de drone și rachete, dintre care mai multe zeci și-au atins țintele, potrivit forțelor aeriene ucrainene. „În multe…
12:20
Talibanii revin la masa negocierilor după ce au fost amenințați cu „nimicirea” de puterea nucleară cu care se învecinează # HotNews.ro
Afganistan și Pakistan vor relua discuțiile de pace la Istanbul, au declarat joi pentru Reuters trei surse familiare cu situația, la o zi după ce Islamabadul anunțase că negocierile eșuaseră și i-a amenințat pe talibani…
Acum o oră
12:00
Horațiu Potra a cerut să se întoarcă în România: „S-a semnat un acord să se întoarcă, urmează în țară să fie luat în custodia poliției” # HotNews.ro
Horațiu Potra, vizat în România de un mandat de arestare preventivă într-un dosar de infracțiuni la ordinea constituțională, a cerut să fie repatriat din Dubai în România, a declarat avocatul său, Șerban Moga pentru HotNews.…
11:50
Cetatea medievală se transformă într-un tărâm al legendelor și al magiei, la prima ediție a festivalului „Halloween în Cetate”. Spectacol unic de video mapping pe unele dintre cele mai frumoase clădiri istorice din Europa. Cetatea…
11:50
Fost ambasador american la București spune cum se vede la Moscova și în Europa de Est decizia administrației Trump de a retrage militari din România # HotNews.ro
Decizia administrației Trump de a reduce numărul de militari americani staționați în România este o „greșeală teribilă”, spune diplomatul american Mark Gitenstein, citat de publicația ucraineană Kyiv Post, cea care miercuri a relatat prima, pe…
11:50
Reacția Distrigaz după ce au fost reținute primele persoane în dosarul exploziei din blocul din Rahova: Avem încredere în statul de drept # HotNews.ro
Compania Distrigaz Sud Rețele afirmă, printr-un comunicat, că își va asuma „întreaga responsabilitate”, dacă vor fi „identificate și demonstrate deficiențe”, în urma anchetei procurorilor în cazul exploziei din Rahova, în urma căreia au murit trei…
Acum 2 ore
11:40
Wizz Air anunţă 25 de rute noi din România pentru sezonul de iarnă. Unde pot călători românii # HotNews.ro
Compania aeriană low-cost Wizz Air a introdus de duminică, 26 octombrie, 25 de noi rute de pe șase aeroporturi din România, pentru sezonul de iarnă 2025-2026, către destinații populare din mai multe țări, anunță compania, într-un…
11:30
Studiu Deloitte: confruntate cu deficitul global de personal calificat, departamentele financiare folosesc din ce în ce mai mult noile tehnologii, inclusiv AI, și caută candidați în surse noi # HotNews.ro
Competențele de top căutate acum pentru departamentele financiare sunt AI și automatizarea, analiza datelor și integrarea tehnologiei, în timp ce abilitățile elementare de business și financiare, cum ar fi expertiza în managementul costurilor, planificarea și…
11:30
MedLife deschide noul bloc operator al spitalului din Craiova, un nou pas în dezvoltarea serviciilor medicale din Oltenia # HotNews.ro
MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, anunță deschiderea noului bloc operator din cadrul Spitalului MedLife Craiova, marcând o nouă etapă în dezvoltarea serviciilor medicale integrate oferite pacienților din Oltenia. Prin această investiție,…
11:30
Alergii, astm, eczeme: lipsa bifidobacteriilor la bebeluși. Când ajută probioticele și când fac mai mult rău # HotNews.ro
Primele luni de viață sunt esențiale pentru formarea imunității. Un studiu recent arată că echilibrul florei intestinale la bebeluși, în special prezența bifidobacteriilor, influențează direct riscul de alergii, astm și eczeme. Medicul pediatru Raluca Bidiga…
11:20
„Este posibil”. Cine sunt D66, liberalii progresiști care au dat lovitura la alegerile de ieri din Olanda, pe fondul scăderii semnificative a extremei-drepte # HotNews.ro
Partidul liberal D66 și gruparea de extremă dreapta a populistului anti-islam Geert Wilders, Partidul pentru Libertate (PVV), par să fi terminat aproape la egalitate în scrutinul legislativ anticipat organizat miercuri în Olanda, cea mai strânsă…
11:10
Reacția ministrului Justiției la dezvăluirea că Rusia vrea să blocheze extrădarea din Dubai a lui Horațiu Potra # HotNews.ro
Procedurile de extrădare a lui Horațiu Potra din Dubai pot dura câteva luni, a declarat joi dimineață ministrul Justiției, Radu Marinescu, la Digi24, precizând că ministerul pe care îl conduce nu are informații că mercenarul…
11:10
Compania care vrea să cumpere activele Lukoil a fost fondată de un oligarh rus. Cu ce acuzații de mită s-a confruntat compania # HotNews.ro
Gunvor Group Ltd, care ar urma să cumpere activele Lukoil din străinătate, este o companie de trading de mărfuri în domeniul energiei (petrol, gaze, LNG). Este înregistrată în Cipru şi are sediul principal de activitate…
11:00
SuperLiga: FCSB are infirmeria plină, iar Mihai Stoica a anunţat ce urmează pentru campioană. ”Gigi Becali a considerat că e nevoie” # HotNews.ro
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB, s-a întors în România după o deplasare de lucru în Portugalia, unde a urmărit mai multe partide din primele două eşaloane ale fotbalului lusitan, scrie Orange Sport.…
11:00
Alte cinci persoane arestate în legătură cu jaful de la Luvru, dar bijuteriile încă nu au fost recuperate # HotNews.ro
Ultimele arestări au fost efectuate în Paris și Seine-Saint-Denis, dar bijuteriile estimate la peste 100 de milioane de euro sunt în continuare de negăsit, potrivit procurorului general al capitalei franceze Laure Beccuau, relataeză Le Parisien…
11:00
SuperLiga: Ce primă pentru intrarea în play-off Mihai Teja, antrenorul echipei de pe ultimul loc # HotNews.ro
Nou-promovata Metaloglobus Bucureşti este cotată cu cele mai mici şanse de a rămâne în Superligă și este la acest moment pe ultimul loc cu doar șapte puncte din 14 etape, dar antrenorul Mihai Teja are…
10:50
„Nu sunt vânătorul celor care pleacă în concediu și își pun pe Airbnb apartamentul. Pentru o altă categorie nu o să închid ochii” – ministrul Turismului, Radu Miruță # HotNews.ro
Ministrul Turismului, Radu Miruță (USR), consideră că românii care câștigă bani din închirierea camerelor din locuință, pe termen scurt, trebuie să plătească taxe, dar să nu fie obligați să se autorizeze din punct de vedere…
10:50
INFOGRAFIC Ce trupe și sisteme militare NATO rămân. Harta prezenței militare străine în România # HotNews.ro
Statele Unite au anunțat că vor retrage o parte din trupele care staționează în România, însă în România rămân numeroase alte contingente străine din NATO. Care este situația la zi, unde sunt trupele NATO dislocate…
Acum 4 ore
10:40
Serialul „The White Lotus” se va întoarce în Europa pentru sezonul 4 și va rezerva o surpriză majoră # HotNews.ro
Deși HBO nu a confirmat încă oficial țara în care va fi filmat sezonul 4 al „The White Lotus”, unul dintre serialele sale de mare succes, presa de la Hollywood scrie că e sigur că…
10:30
IQ Digital Summit aduce la Pitești o dezbatere despre inteligența artificială și viitorul industriei auto # HotNews.ro
Luni, 3 noiembrie, la Filarmonica Pitești, are loc o nouă ediție a IQ Digital Summit, un eveniment dedicat inovației, transformării digitale și impactului inteligenței artificiale în economie. Summitul aduce în discuție și modul în care…
10:20
INTERVIU VIDEO BRD și Climate Change Summit: cum se transformă sustenabilitatea în inovare și randament al investiției # HotNews.ro
Băncile și companiile nu mai sunt doar finanțatori: implicarea lor în tranziția verde înseamnă educație, inovare și colaborare activă pentru un viitor sustenabil. Despre cum BRD sprijină această transformare și despre Climate Change Summit, eveniment…
10:10
Lukoil a găsit cumpărător pentru activele sale din străinătate. Compania rusă are în România rafinăria Petrotel și sute de benzinării # HotNews.ro
Gigantul petrolier rusesc Lukoil a anunțat joi dimineață că a primit o ofertă pentru activele sale din străinătate de la Gunvor, o multinațională înregistrată în Cipru ce a fost cofondată în 2000 de un oligarh…
10:10
Credincioși care stăteau la coadă la Catedrala Națională au rupt rândurile. De ce s-au revoltat oamenii / Anunțul Jandarmeriei # HotNews.ro
Au fost incidente joi dimineață, la Catedrala Națională, unde mii de credincioși așteaptă să intre pentru a trece prin Altarul Catedralei. Mai mulți oameni au forțat dispozitivul de ordine al jandarmilor pentru și s-au îndreptat…
10:00
Acord SUA-China, după „o întâlnire extraordinară” între Trump și Xi Jinping. Ce au stabilit cei doi lideri # HotNews.ro
Reduceri de taxe vamale, eforturi pentru reducerea traficului cu fentanil care omoară americani, reluarea achizițiilor de soia din SUA și ridicarea unor restricții impuse exporturilor chinezești de pământuri rare: summitul Trump-Xi Jinping s-a încheiat cu…
09:50
Vizitezi rudele în străinătate? Vezi cum te poate ajuta Vasco Translator Q1 să comunici cu familia și localnicii în altă țară # HotNews.ro
Aproape 70% dintre români au rude care locuiesc în străinătate, în țări precum Italia, Germania, Spania sau Marea Britanie. Pentru multe dintre aceste familii, vizitarea celor dragi în altă țară nu este o excursie ocazională,…
09:40
Președintele Nicușor Dan a mers joi dimineață la monumentul ridicat în memoria victimelor incendiului de la Colectiv. Astăzi se împlinesc 10 ani de la tragedia soldată cu 65 de oameni morți. Nicuşor Dan a depus…
09:40
Actualul șef al Microsoft dezvăluie sfatul neinspirat pe care i l-a dat Bill Gates înainte să plece din companie: „O să faci scrum acel miliard” # HotNews.ro
Investițiile timpurii ale Microsoft în OpenAI, compania care a creat ChatGPT și a declanșat o cursă a „înarmării” cu instrumente de inteligență artificială (AI), pot părea astăzi o decizie evidentă, dar Satya Nadella, CEO-ul Microsoft,…
09:20
Incendiu cu degajări mari de fum în București. Mai multe persoane evacuate, un bărbat a suferit arsuri # HotNews.ro
Un incendiu puternic, cu degajări mari de fum, s-a produs joi dimineață la o casă de pe Intrarea Mieilor din Sectorul 2 al Capitalei. Șase persoane au fost evacuate în urma incendiului, iar un bărbat…
09:00
Energia electrică, oprită în „majoritatea regiunilor din Ucraina” după un nou atac aerian masiv al rușilor # HotNews.ro
Întreruperi de curent de urgență au fost impuse în „majoritatea regiunilor Ucrainei” din cauza unui alt atac masiv cu rachete și drone rusești care a avut loc peste noapte și care a vizat infrastructura energetică,…
08:50
Marș în București, astăzi, în memoria victimelor incendiului de la Colectiv / Programul manifestării # HotNews.ro
Mai multe organizaţii civice organizează joi un marş în Bucureşti, pentru a marca 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni…
Acum 6 ore
08:30
Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, numită vicepremier de preşedintele Nicuşor Dan, va depune joi dimineață jurământul, la Palatul Cotroceni, a anunțat Administrația Prezidențială. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcţie va avea…
08:20
Guvernul urmează să aprobe noi norme care se vor se aplica, în sistem pilot, pentru plata amenzilor contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule, stabilite de agenții constatatori ai Ministerului Afacerilor…
08:10
Reacția lui Donald Trump, în Air Force One, când a fost întrebat de reducerea forțelor americane din România AUDIO # HotNews.ro
Donald Trump a avut joi, la bordul avionului prezidențial Air Force One, o primă reacție la reducerea forțelor americane din România, după ce a fost întrebat de această decizie. Reducerea numărului de soldați ai Statelor…
07:20
Donald Trump a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare, pentru prima dată în ultimii 33 de ani, anunțul venind cu câteva minute înainte de întâlnirea președintelui american cu liderul chinez Xi…
07:10
Țara în care e vina ta că ești în comă: „Doamnă, noi am făcut tot ce putem, acum e și treaba lui să lupte!” # HotNews.ro
Din miile de rânduri scrise după Colectiv nu-mi revine în minte niciunul, acum. Dar ce au spus sau au scris alți oameni rememorez uneori, cu o precizie care mă țintuiește totalitar. Rămân agățat într-un gând,…
07:00
Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii # HotNews.ro
De la 1 noiembrie, facturile la energia electrică vor crește din nou, odată cu majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, una dintre componentele reglementate care apar în factură separat de prețul energiei. La final,…
06:50
La 10 ani de la Colectiv, supraviețuitorul care și-a pierdut sora în incendiu susține că „Măcar am devenit conștienți de țara în care trăim. Ceea ce înainte nu prea era valabil” # HotNews.ro
Astăzi se împlinesc 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, care a schimbat pentru totdeauna viețile celor care au supraviețuit tragediei. După ani de recuperare, o parte dintre ei și-au schimbat profesiile. Alții au…
Acum 8 ore
05:50
Trump și Xi au început negocierile, sperând să pună capăt războiului comercial SUA- China # HotNews.ro
Președintele Trump și liderul chinez Xi Jinping s-au întâlnit față în față pentru prima dată în ultimii șase ani, în încercarea de a găsi un armistițiu într-o luptă aprigă dintre cele două superputeri pentru comerț…
Acum 12 ore
01:20
Poziția Berlinului după ce SUA și-au retras o parte din soldații din România. Ce au spus oficialii guvernului german, când au fost luați la întrebări de jurnaliști # HotNews.ro
Planurile de reducere a contingentului militar american din România nu sunt neobișnuite, a reacționat miercuri guvernul de la Berlin după decizia SUA, prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului german al Apărării, colonelul Mitko Müller,…
01:10
Mese separate, în cantina unei școli din Rusia, pentru copiii din familii cu venituri mici și copiii participanților la războiul din Ucraina – FOTO # HotNews.ro
În orașul Azov din Rusia, în cantina unei școli există mese separate pentru copiii ce provin din familii cu venituri mici și pentru copiii participanților la războiul din Ucraina. În mod evident, meniul preparatelor oferite…
00:00
Surpriză în alegerile din Olanda: Exit-poll-urile dau pe primul loc un partid centrist, peste scorul extremei drepte / Cine ar putea ajunge cel mai tânăr, dar și primul gay declarat în postul de prim-ministru al țării # HotNews.ro
Partidul de centru D66 ar urma să câştige cele mai multe voturi în alegerile legislative olandeze şi să învingă extrema dreaptă, arată sondajele efectuate miercuri la ieşirea de la urne, ceea ce deschide calea pentru…
29 octombrie 2025
23:50
„Am da la schimb Chinei cea mai avansată tehnologie pentru soia”. Avertisment ferm dacă SUA decid să facă cu cipul Blackwell al Nvidia ce a sugerat Trump # HotNews.ro
Dacă administrația Trump va permite gigantului din domeniul tehnologiei Nvidia să vândă Chinei una dintre versiunile celui mai puternic procesor al său dotat cu inteligență artificială (AI), așa cum a sugerat miercuri liderul de la…
Acum 24 ore
23:30
După anunțul privind reducerea trupelor americane, Franța dă asigurări: Apărarea flancului estic european este și va rămâne „robustă” # HotNews.ro
Apărarea flancului estic al Europei va rămâne „robustă”, în pofida reducerii anunțate a numărului de soldați americani staționați în România, a declarat pentru AFP un membru al anturajului ministrului francez al Apărării, Catherine Vautrin. „Colaborăm…
23:00
Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, miercuri seară, de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București în urma percheziţiilor care au avut loc în dosarul penal deschis după explozia…
22:50
Ciprian Ciucu răspunde atacului lui Grindeanu la Bolojan: „Știa dinainte că trupele americane se vor retrage. A folosit politicianist această informație” # HotNews.ro
Prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu a afirmat, la Digi24, că Sorin Grindeanu avea deja informația că SUA va retrage o parte din militarii pe care îi are în România și s-a folosit de acest lucru pentru a…
22:40
Comisia parlamentară pentru petiţii și cercetarea abuzurilor, condusă de AUR, anunță că verifică legalitatea blocării sau suspendării conturilor de pe rețelele sociale, inclusiv TikTok # HotNews.ro
Preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputaţilor, Laura Gherasim (AUR), anunţă miercuri că a fost iniţiat un proces de verificare a legalităţii blocării, suspendării sau ştergerii conturilor de utilizatori pe…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.