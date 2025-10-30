Asociația Monumentum a organizat o depunere de flori la monumentul Reginei Maria din Chișinău
Basilica.ro, 30 octombrie 2025 12:30
Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, Asociația „Monumentum” a organizat o ceremonie de depunere de flori la monumentul dedicat acestei mari personalități a istoriei naționale. La eveniment au participat, pe lângă membrii asociației, alți cetățeni și persoane publice. Statuia Reginei Maria de la Chișinău a fost inaugurată…
În imagini: PS Varlaam Ploieșteanul a oficiat o slujbă de Te Deum la Catedrala Națională (2025) # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a oficiat o slujbă de Te Deum, alături de un sobor de preoți militari, joi, la Catedrala Națională. În data de 25 octombrie a fost celebrată Ziua Armatei Române, iar în 26 octombrie, Ziua clerului militar. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Sfânta Anastasia Romana, al doilea hram al Mănăstirii Cerneți, din județul Mehedinți, a fost cinstită, miercuri, de către Preasfințitul Părinte Nicodim Episcopul Severinului și Strehaiei și de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, care au săvârșit Sfânta Liturghie la așezământul monahal. Împreună cu cei doi ierarhi a slujit un sobor de preoți și diaconi, în timp…
Arhiepiscopul Justinian Chira s-a născut la 28 mai 1921 în satul Plopiș, comuna Șișești, județul Maramureș, într-o familie de țărani evlavioși, primind la botez numele de Ioan. După absolvirea școlii primare în localitatea natală (între 1928 și 1934), a rămas o perioadă acasă, sprijinind gospodăria părintească, iar în anii următori a urmat cursuri la Liceul…
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împlinește joi 11 ani de la primirea darului arhieriei. Preasfinția Sa este bucovinean, născut în 13 noiembrie 1966 la Rădășeni – Fălticeni, județul Suceava, din părinții Miron și Elena Aioanei. A urmat Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț, apoi a studiat Teologia Ortodoxă la facultățile de…
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Comunicat de presă: Prelungirea programului de închinare prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale Ținând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar…
Calendar Ortodox 30 octombrie Sfinții Zenovie și Zenovia În părţile Ciliciei era o cetate care se numea Egea şi în acea cetate s-au născut aceşti sfinţi mucenici, Zenovie şi sora lui, Zenovia, din părinţi dreptcredincioşi, care i-au crescut în bună învăţătură şi în frică de Dumnezeu. Când ei erau încă tineri, părinţii lor s-au dus…
Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova a sărbătorit în perioada 26-28 octombrie, 175 de ani de la înființare, marcând, astfel, existența uneia dintre cele mai venerabile instituții de cultură românești. Potrivit agenției Agerpres, cu acest prilej au fost organizate conferințe și expoziții, subliniindu-se astfel că această instituție „a devenit o veritabilă forță culturală, un spațiu…
Părintele Nikolai Sakharov a susținut o serie de conferințe dedicate tinerilor și familiilor la Iași # Basilica.ro
În perioada 21–24 octombrie, Părintele Nikolai Sakharov, nepot și ucenic al Sfântului Cuvios Sofronie de la Essex, a fost prezent la Iași, unde a susținut o serie de conferințe dedicate tinerilor și familiilor. Părintele Nikolai Sakharov este doctor în teologie al Universității Oxford și ieromonah la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex (Marea Britanie), întemeiată…
Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou au fost așezate spre închinare în Catedrala Mântuirii Neamului # Basilica.ro
Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au fost așezate spre închinare miercuri seară în Catedrala Mântuirii Neamului. Racla cu cinstitele moaște a fost așezată în Sfântul Altar alături de racla cu moaștele Sfântului Apostol Andrei. Astfel, pelerinii care vor trece prin altarul Catedralei Naționale în aceste zile se vor putea închina și la moaștele…
În Biserica rupestră „Sfinții Teodor Tiron și Teodor Stratilat” din Ivanovo, în apropriere de Ruse, cititorită de Sfânta Teofana Basarab, a fost oficiată marți Sfânta Liturghie cu ocazia sărbătorii Sfintei. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie de Glavinitsa, Episcopul vicar al Mitropolitului Naum de Ruse (Biserica Ortodoxă a Bulgariei). Ierarhului i s-au alăturat…
Comunicat de presă: Prelungirea programului de închinare prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale # Basilica.ro
Ținând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română anunță prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopții, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 2400. Având în vedere această prelungire a programului de închinare facem un apel…
Banca Națională a României a lansat luni la Sucursala Regională Cluj, prima monedă colorată din istoria monetară a României, dedicată împlinirii a 130 de ani de la nașterea poetului, dramaturgului și filosofului Lucian Blaga. Moneda, cu valoarea nominală de 1 leu, este confecționată din tombac cuprat și are o greutate de 23,5 g și un…
Ambasada Austriei felicită poporul român pentru sfințirea picturii Catedralei Naționale: Clopotele fabricate în Austria răsună la București # Basilica.ro
Ambasada Austriei la București a transmis un mesaj de felicitare poporului român cu prilejul sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, subliniind totodată contribuția companiilor austriece care au realizat clopotele și candelabrele monumentale ale celui mai mare lăcaș ortodox din lume. În mesajul postat pe pagina sa oficială de Facebook, Ambasada amintește de implicarea companiilor…
Peste 80.000 de credincioși au trecut prin altarul Catedralei Naționale: Va rămâne deschisă până în data de 5 noiembrie # Basilica.ro
Peste 80.000 de persoane s-au închinat până în prezent în Sfântul Altar al Catedralei Naționale. Aceasta va rămâne deschisă zi și noapte până miercuri, 5 noiembrie. Conform tradiției Bisericii Ortodoxe Române, după sfințirea unui lăcaș de cult, toți credincioșii – bărbați și femei – primesc binecuvântarea de a intra și de a se închina în…
Pelerinajul la Catedrala Mântuirii Neamului continuă. Vă prezentăm o selecție de imagini surprinse miercuri, 29 octombrie. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Prima pădure-parc din Iași: Parteneriat între Primărie și Mitropolia Moldovei și Bucovinei # Basilica.ro
Primăria Municipiului Iași și Mitropolia Moldovei și Bucovinei au semnat marți protocolul de colaborare pentru amenajarea Pădurii-parc Cetățuia – Sfântul Ioan Botezătorul. Iașiul va avea, astfel, prima pădure-parc. Proiectul „Pădurea-parc Cetățuia – Sfântul Ioan Botezătorul” va fi realizat pe o suprafață de 50 de hectare de teren forestier situat în zona Mănăstirii Cetățuia și reprezintă…
Aducerea raclei cu Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la Catedrala Națională # Basilica.ro
În seara acestei zile, 29 octombrie 2025, începând cu ora 18:30, racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, va fi adusă la Catedrala Națională unde va fi așezată spre închinare în Sfântul Altar. Racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou va rămâne aici până la încheierea perioadei…
Victimele tragediei petrecute în urmă cu un deceniu la Colectiv vor fi pomenite joi în fața fostului club. Slujba de pomenire va fi oficiată de la ora 10:30, în zona de acces Fabrica Pionerul – în Parcul Bucur, sector 4, Bucureşti, de către un sobor de preoți de la cimitirele de stat, condus de pr.…
Radu Burnete, consilier prezidențial: Nu Catedrala Națională e motivul pentru care nu avem spitale sau autostrăzi # Basilica.ro
Radu Burnete, Consilier prezidențial pentru politici economice şi sociale al președintelui României, a scris duminică pe Facebook că realitatea factuală a investițiilor publice din ultimii 15 ani arată că motivul pentru care nu sunt suficiente școli, spitale sau alte elemente de infrastructură nu are legătură cu construcția Catedralei Naționale. „Între 130 și 150 de miliarde…
Părintele Gherasim Prodromitul, pe numele său de lume Gavrilă Mariș, s-a născut în 2 ianuarie 1979 în localitatea Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, într-o familie credincioasă. Părinți i-au fost Vasile și Ioana Mariș. La vârsta de 12 ani a păşit pe drumul vieţii monahale, intrând ca frate la Mănăstirea „Sfântul Ilie” din Dragomireşti (Maramureş). După absolvirea…
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate marți pe Basilica.ro. Guvernul României: Patriarhul Ecumenic și Patriarhul Daniel s-au întâlnit cu Prim-ministrul Ilie Bolojan Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel s-au întâlnit marți cu Prim-ministrul României la Palatul Victoria. Citește mai mult. Peste 100.000 de persoane au participat la pelerinajul…
În data de 29 octombrie se împlinesc 16 ani de la trecerea la Domnul a părintelui Teofil Părăian, cel supranumit „duhovnicul tinerilor”. Părintele s-a născut pe 3 martie 1929, într-o familie simplă de plugari din satul Topârcea, județul Sibiu. Ioan, acesta fiind numele său de botez, s-a născut orb și a urmat, între anii 1935–1940,…
150 de ani de la nașterea Reginei Maria, simbol al curajului, credinței și al iubirii de țară # Basilica.ro
În data de 29 octombrie se împlinesc 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, una dintre cele mai puternice și iubite personalități din istoria națională. Regina Maria s-a născut în data de 29 octombrie 1875, la Eastwell Park, în Anglia, ca Marie Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha, fiind nepoata Reginei Victoria…
Sfânta Cuvioasă Muceniță Anastasia Romana A trăit pe vremea împăraţilor Deciu (250-253) şi Valerian (253-260), guvernator al Romei fiind Prov, pe când se pornise, iarăşi, mare prigoană împotriva creştinilor. Romană de neam, tânără cu vârsta, Sfânta Anastasia se afla pe atunci într-o mică obşte de fecioare creştine, care locuia ascunsă printre livezi şi grădini, în…
28 octombrie 2025
Guvernul României: Patriarhul Ecumenic și Patriarhul Daniel s-au întâlnit cu Prim-ministrul Ilie Bolojan # Basilica.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel s-au întâlnit marți cu Prim-ministrul României la Palatul Victoria. Cei doi întâistătători au fost întâmpinați de șeful guvernului în Sala „Muntenia”. Prim-ministrul Ilie Bolojan și-a manifestat bucuria de a primi vizita celor două delegații. „Suntem onorați să vă avem astăzi în vizită la Guvernul României, vreau să vă…
Pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, sosirea Patriarhului Ecumenic în România și sfințirea Catedralei Naționale, au fost prilej de bucurie duhovnicească pentru credincioșii ortodocși. Vă prezentam selecția noastră cu cele mai reprezentative fotografii din săptămâna 20 – 26 octombrie 2025. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de…
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a părăsit marți România, după o vizită de cinci zile (24–28 octombrie) care a inclus o serie de momente liturgice, academice și diplomatice. Patriarhul Ecumenic a fost însoțit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, la plecarea Sa de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București. Sanctitatea Sa a oficiat…
PS Varlaam Ploieșteanul a prezentat trei noi volume dedicate Centenarului Patriarhiei Române # Basilica.ro
PS Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a prezentat trei noi volume dedicate Centenarului Patriarhiei Române, în cadrul ședinței solemne a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurată marți în Aula „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei. Pelerin în România Primul volum prezentat a fost „Pelerin în România. Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă…
Patriarhul Ecumenic a primit premiul Special „Constantin Brâncoveanu” al Fundației Alexandrion # Basilica.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a primit duminică Premiul special „Constantin Brâncoveanu” al Fundației Alexandrion pentru contribuția Sa remarcabilă la promovarea păcii și a dialogului între popoare, se arată într-un comunicat de presă al instiuției. Înmânarea premiului a avut loc în cadrul unei ceremonii organizate în București cu ocazia vizitei Sanctității Sale în România. La eveniment…
Ședință solemnă a Sf. Sinod: Patriarhul Ecumenic îndeamnă Biserica Ortodoxă Română să lucreze la unitatea lumii ortodoxe # Basilica.ro
„Întotdeauna au fost legături strânse, fraterne și foarte bune, între cele două Biserici” – a Constantinopolului și a României, a subliniat Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, marți, când a participat la Ședința Solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. „Îndemnul Nostru către Sfânta Biserică Ortodoxă Română este ca întotdeauna să contribuie și să…
Slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, oficiată duminică de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a fost relatată pe larg în presa internațională, care a subliniat semnificația religioasă, culturală și națională a momentului. Potențial turistic major Agenția Associated Press (AP) a relatat că la slujba…
Episcopia Daciei Felix organizează o serie de evenimente cu ocazia sărbătorii Sfântului Ierarh Nectarie. Programul evenimentelor va debuta cu slujba Privegherii, care va avea loc în data de 8 noiembrie, începând cu ora 18:00. De sărbătoarea Sfântului Nectarie, Sfânta Liturghie va fi oficiată la Catedrala Episcopală din Vârșeț, de Episcopul Ieronim al Daciei Felix și…
O expoziție de fotografii dedicate Reginei Maria va fi deschisă la Brașov, pentru a marca 150 de ani de la nașterea suveranei # Basilica.ro
Brașovenii și turiștii care ajung miercuri în Piața Sfatului vor putea vizita o expoziție în aer liber dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, informează Agepres. Evenimentul este organizat de Muzeul Județean de Istorie Brașov și aduce în prim-plan imaginea suveranei care a știut, mai bine decât oricine, să transforme eleganța…
Peste 100.000 de persoane au participat la pelerinajul dedicat Sfântului Dimitrie cel Nou # Basilica.ro
Peste 100.000 au participat la pelerinajul dedicat Sfântului Dimitrie cel Nou, în acest an, a declarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, părintele Adrian Agachi. „La pelerinajul desfășurat cu ocazia sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou s-au închinat la Sfintele Moaște aproximativ 110.000 de pelerini în total”, a informat consilierul patriarhal. Persoanele prezente la pelerinaj au…
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române s-a reunit în ședință solemnă la Palatul Patriarhiei, marți, 28 octombrie 2025, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I. Evenimentul a fost prilejuit de aniversarea a 140 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române și 100 de ani de la ridicarea ei la rangul de Patriarhie. Foto credit: Basilica.ro / Mircea…
Echipa Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși a avut la Chișinău, o întâlnire de lucru și un schimb de experiență cu angajații Asociației „Diaconia”. Reprezentanții Diaconiei au prezentat unele dintre proiectele deosebite desfășurate de asociația filantropică a Mitropoliei Basarabiei. A fost amintită „Banca de Alimente Diaconia” – un proiect de solidaritate prin care se colectează și distribuie…
FOTO: Sfinții Iachint de Vicina și Teofana Basarab au fost cinstiți la Catedrala Patriarhală (2025) # Basilica.ro
De sărbătoarea Sfinților Iachint de Vicina și Teofana Basarab, la Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor alcătuit din părinți protopopi ai Arhiepiscopiei Bucureștilor. Vezi mai multe fotografii pe pagina noastră de Facebook, Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Zeci de mii de închinători au trecut prin altarul Catedralei Naționale: Sunt așezate spre cinstire moaștele Sf. Ap. Andrei # Basilica.ro
Până în prezent, peste 40.000 de persoane s-au închinat în altarul Catedralei Naționale, a anunțat marți Părintele Consilier Patriarhal Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române. Conform unei tradiții specifice Bisericii Ortodoxe Române, după sfințirea unui lăcaș de rugăciune, toți credincioșii – bărbați și femei – au dezlegare să treacă și să se închine…
Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Ulm, Germania, a sărbătorit, în weekendul 24-26 octombrie, trei decenii de la înființare, informează Mitropolia Germaniei. Aniversarea a debutat, vineri, cu o întâlnire desfășurată în biserica parohială la care au participat reprezentanți din partea primăriei locale, ai statului român, din partea celorlalte culte, precum și a personalităților marcante…
Trinitas TV, televiziunea Patriarhiei Române, a încheiat cea de-a doua etapă a proiectului „Medici români în Europa”, o inițiativă susținută de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), informează un comunicat. Derulat între iunie și octombrie 2025, proiectul a fost realizat în parteneriat cu Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale, Episcopia Ortodoxă Română a…
Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, jud. Brașov, a găzduit duminică un simpozion duhovnicesc dedicat Cuviosului Părinte Teofil Părăian, viețuitor al așezământului monahal timp de 56 de ani. Evenimentul a fost organizat de Părintele Sabin Vodă de la Parohia Alba Iulia Orizont, a debutat cu Acatistul Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, și…
Ioan-Aurel Pop, Academia Română: A doua Biserică ortodoxă autocefală ca mărime din lume merita demult o catedrală pe măsură # Basilica.ro
Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, spune că Biserica Ortodoxă Română este a doua ca mărime din lume și merita demult o catedrală pe măsura sa. Într-un interviu acordat agenției Agerpres, președintele Academiei Române a subliniat că românii au datoria să-și păstreze demnitatea, într-o lumea aflată într-o perpetuă competiție. „A doua biserică ortodoxă autocefală ca mărime…
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Actul Sinodal de aniversare a 140 de ani de Autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române și a Centenarului Patriarhiei Române Actul Sinodal de aniversare a 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei…
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, își aniversează marți ziua de naștere, împlinind frumoasa vârstă de 65 de ani – o viață rodnică, pusă în slujba Bisericii. Ierarhul s-a născut în 28 octombrie 1960 la Știubieni, jud. Botoșani, din părinți evlavioși, la botez primind numele Vasile. Preasfinția Sa este absolvent al Seminarului Teologic de…
Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Cuv. Teofana Basarab; Sf. Mc. Terentie, soţia sa, Neonila, şi cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, episcopul Cezareei Capadociei # Basilica.ro
Calendar Ortodox 28 octombrie Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Țării Românești Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti, s-a născut la sfârşitul veacului al XIII-lea. A urmat înaltele şcoli ale vremii, desăvârşindu-şi cunoaşterea teologică la Constantinopol, unde a apărat învăţătura ortodoxă a isihasmului alături de Sfântul Grigorie Palama. Pentru vrednicia sa a fost ales mitropolit al Vicinei,…
27 octombrie 2025
Catedrala Patriarhală: IPS Casian a oficiat Privegherea în cinstea Sfântului Iachint și a Sfintei Teofana Basarab # Basilica.ro
Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a oficiat Privegherea luni seară, la Catedrala Patriarhală, în cinstea Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești și a Sfintei Cuvioase Teofana Basarab. În predica rostită la finalul Vecerniei cu Litie, Arhiepiscopul Dunării de Jos a evidențiat că Biserica îi cheamă pe credincioși la despătimirea de grijile lumești. „Sfânta Biserică,…
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhia Română, decorați de Președintele României # Basilica.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhia Română au fost decorați luni de Președintele României, Nicușor Dan, în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate la Palatul Cotroceni. Sanctitatea Sa Bartolomeu I a fost decorat cu Ordinul „Steaua României” în Grad de Colan, „în semn de înaltă apreciere pentru activitatea neobosită în slujba unităţii Bisericii, dialogului interconfesional şi…
