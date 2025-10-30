YouTuber-ul Andrei Zbîrnoaia (Zbir) vrea să cumpere apartamente de 10 mil. de euro și să le închirieze. A investit deja un sfert din sumă

11:00

Valoarea activelor externe ale Lukoil ar fi de 10 de miliarde de dolari, dar termenii foarte stricți ai sancțiunilor americane ar putea face ca vânzarea lor să se facă cu un discount de până la 70%. Lukoil ar urma să vândă afacerile sale din Occident – Europa și Statele Unite - dar ar putea să păstreze controlul asupra celor din fostul spațiu sovietic, Comunitatea Statelor Independente. Estimările sunt făcute de experți ruși pentru publicația Izvestia, iar unii dintre ei avansează și câteva nume de cumpărători pentru rafinăriile din Europa. UPDATE: Gunvor Group a făcut o ofertă pentru o parte din active, a fost acceptată, sunt negocieri exclusive.