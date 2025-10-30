Grup EM anunță intenția de listare pe piața AeRO a BVB

11:00

Tot mai mulți angajatori au început să introducă pe lista de cerințe din anunțurile de angajare competențe digitale și cunoștințe de AI, atât pentru job-urile care au legătură directă cu acestea, precum cele din domeniul IT sau digital marketing, cât și pentru cele conexe, cum ar fi inginerie, vânzări, analiză de date, web design sau marketing.