Neamț | O bătrână a suferit arsuri grave după explozia unui aragaz
TeleM Iași , 30 octombrie 2025 12:30
La ora 09:52, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că în comuna Români...
Acum 10 minute
12:40
În jurul orei 12:00, dispeceratul integrat ISU–SMURD–SAJ Iași a fost anunțat despre producerea unui accident...
Acum 30 minute
12:30
12:20
S-a așternut asfaltul pe majoritatea traseului de pe Autostrada Focșani – Domnești Târg # TeleM Iași
Până la ora actuală a fost așternut asfalt pe majoritatea traseului. Stadiul fizic al lucrărilor...
Acum o oră
12:00
Suporterii naționalei din Iași vor avea parte de o surpriză sâmbătă, 1 noiembrie, la recent inauguratul...
Acum 4 ore
10:30
Două persoane au fost reținute de DIICOT, fiind acuzate de trafic de persoane, supunerea la...
10:30
Sistemul CNAS funcționează cu erori de mai multe zile. Pacienții ajung să suporte costuri ce ar trebui decontate # TeleM Iași
Tot mai mulți oameni sunt nevoiți să se întoarcă de la cabinetele medicale fără rețete...
10:00
Autoritățile sanitar-veterinare din județul Vaslui avertizează asupra unui risc crescut de răspândire a rabiei # TeleM Iași
Autoritățile sanitar-veterinare din județul Vaslui avertizează asupra unui risc crescut de răspândire a rabiei. După...
10:00
Simpozionul Cercetării Științifice Francofone în Europa Centrală și de Est începe de azi # TeleM Iași
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași găzduiește, începând de mâine, cea de-a patra ediție a...
09:40
Prețuri avantajoase la servicii de vopsitorie cu AutoDel – descoperă rezultatele impecabile (P) # TeleM Iași
Ai o mașină care îți e dragă și vrei să o întreții cu servicii profesionale...
09:20
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier,...
09:20
Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (#APIA), prin intermediul #Centrelor_Județene, efectuează plata ajutorului de...
09:00
Ancheta procurorilor în cazul exploziei din cartierul Rahova a intrat într-o nouă etapă # TeleM Iași
Un angajat al Distrigaz Reţele Sud şi doi angajaţi ai unei firme private au fost...
09:00
Noua variantă de traseu, propusă în urma analizelor din teren și a dezbaterilor punctuale desfășurate...
08:50
Fosta companie de film a lui Zelenski produce acum drone și are comenzi de 1 miliard de dolari doar anul acesta # TeleM Iași
Multe companii au asamblat inițial drone din piese cumpărate din magazine, lucrând în subteran pentru...
Acum 6 ore
08:40
În noaptea de vineri spre sâmbătă, pe 30 octombrie 2015, în clubul Colectiv, pe Strada...
08:40
Două persoane au ajuns la spital după un accident rutier petrecut azi noapte la ieșirea...
08:20
Un cunoscut analist avertizează că majorarea salariului minim ar putea adânci problemele economice ale României # TeleM Iași
Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că majorarea salariului minim, anunțată de autorități fără o analiză...
08:00
Mediatorii ieșeni protestează împotriva propunerii legislative care acordă avocaților calitatea de mediatori de drept. Propunerea...
Acum 24 ore
17:10
Ambasada SUA din România: „Această ajustare a poziției forțelor armate nu va schimba mediul de securitate din Europa!” # TeleM Iași
Ambasada SUA a transmis astazi ca, parte a procesului deliberat al Secretarului de Război de...
17:00
Ieri, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare...
14:50
Fostul șef al Statului Major al Armatei, generalul (r) Ștefan Dănilă: „Impredictibilitatea deciziilor Administrației Trump, coroborata cu situația politică internă ne aruncă într-o stare asemănătoare cu cea din anii 1939-1940!” # TeleM Iași
Decizia Statelor Unite de a redimensiona prezența militară în Europa, inclusiv în România, continuă să...
14:20
Ionut Moșteanu după retragerea trupelor americane: „Parteneriatul strategic România-SUA rămâne solid și activ!” # TeleM Iași
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a reafirmat, într-o postare publică, soliditatea parteneriatului strategic dintre România...
14:10
Galați | Un bărbat a căzut de la înălțime după ce un autobuz a acroșat nacela în care se afla # TeleM Iași
Accident neobisnuit astazi in Galati. Un angajat al unei firme care monta instalatii pentru sarbatori...
14:00
Pompierii militari ieșeni intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă bătrânească din localitatea...
14:00
Vieți distruse din teribilism: „Nu sunt constienti de gravitatea faptelor pe care le fac atunci când merg cu viteză” # TeleM Iași
Destin frant pentru o tanara de 19 ani din Sarca. Aceasta si-a pierdut viata intr-un...
14:00
Lacul CUG 2 va fi o oaza de liniste si verdeata pentru locuitorii din zona....
14:00
În anul 2026, în județul Iași va fi organizat un nou recensământ rutier, o acțiune...
14:00
O veste importantă pentru Vaslui. Ministerul Transporturilor a aprobat proiectul pentru construirea unui nou pod...
13:50
Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, atrage atenția asupra faptului că Rusia poartă un „război...
13:50
Spitalul „Sfântul Spiridon" din Iași face un pas important către modernizarea digitală. Cu o investiție...
13:50
Spitalul Clinic de Recuperare din Iași a devenit la sfârșitul lunii octombrie primul centru din...
13:50
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că valoarea tichetelor de masă va fi majorată în...
13:20
În prag de iarnă, ieșenii se pregătesc din nou pentru sezonul rece, iar Direcția Silvică...
13:10
Comuna Ciurea continuă să investească masiv în infrastructura educațională, pentru a asigura condiții mai bune...
Ieri
11:30
CNIR a semnat contracte de 10 miliarde lei pentru Autostrada A8 și Drumul Expres Focșani-Brăila # TeleM Iași
Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat, astăzi, în prezența Ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian...
11:10
DRDP Iași execută, începând de astăzi, lucrări de reparații asfaltice pe DN 28A, pe raza...
11:00
Eveniment rutier, produs pe raza localității Bunești, cu trei autovehicule implicate. Intervin pompierii militari, cu...
10:50
Precizările Oanei Gheorghiu după reacția lui Sorin Grindeanu: „Dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii!” # TeleM Iași
Oana Gheorghiu a reactionat dupa ce Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizarii acesteia pentru functia...
10:40
Politicienii din Germania și Polonia, țările care găzduiesc cel mai mare număr de refugiați ucraineni în Uniunea...
10:30
În 28 octombrie, cetățenii din Piatra Neamț erau anunțați că a doua zi, la primele...
10:20
Primarul comunei Grozesti, George Cristea retinut ieri de politisti in urma unei altercatii cu doi copii...
10:10
Edilul Sucevei acuzații la adresa fostei administrații Lungu: „Am preluat Primăria cu doar 767 lei în cont și cu peste 160.000.000 lei facturi de achitat!” # TeleM Iași
Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu sustine ca a preluat o situatie dezastruoasa de la administratia Lungu....
10:10
Clădirea Consiliului Județean Neamț va fi consolidată cu fonduri europene pe 48 milioane de lei # TeleM Iași
Sediul Consiliului Județean Neamț din Piatra-Neamț, cunoscut și ca "Casa Albă" sau "Palatul Administrativ", urmează...
10:10
10:10
Activitate de educaţie anticorupţie cu studenţi ai Universității de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” din Iaşi # TeleM Iași
În ziua de 27 octombrie 2025, ofiţerii de poliție din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie –...
10:00
Sorin Grindeanu cere retragerea nominalizării lui Oana Gheorghiu ca și vicepremier, după ce aceasta îi numea „golani” pe Donald Trump și J.D. Vance # TeleM Iași
Sorin Grindeanu a cerut aseara retragerea nominalizării lui Oana Gheorghiu ca și vicepremier, după ce...
10:00
Primele descinderi în cazul exploziei din Rahova. Perchezițiile ar avea loc și la Distrigaz și o companie privată # TeleM Iași
În această dimineață, Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București,...
10:00
Secretul întunecat al doctoriţei Ştefania Szabo: şi-ar fi injectat des sedative puternice # TeleM Iași
Caz şocant, la Spitalul Judeţean Buzău. Ştefania Szabo, directoarea medicală a instituţiei, a fost găsită...
10:00
Comisia Europeană analizează, până la sfârşitul lunii noiembrie, măsurile luate de guvernul de la Bucureşti...
09:50
Poliția Română a adus în țară 4 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate...
