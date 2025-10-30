06:10

În ultima vreme, propagandiștii și oficialii ruși vorbesc din ce în ce mai des despre posibila confiscare a activelor rusești aflate în „Occidentul colectiv”. Aceste afirmații sunt întotdeauna urmate de amenințări la adresa statelor respective sau de declarații privind posibila prăbușire a atractivității lor financiare. Cu ajutorul acestei narațiuni, Kremlinul încearcă să pună presiune pe politicienii europeni și pe societatea civilă pentru a evita pierderea iremediabilă a fondurilor sale.