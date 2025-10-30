Antena Academy și Antena Group, prima conferință dedicată impactului inteligenței artificiale asupra profesiilor viitorului

18:20

Cu o zi înaintea meciului dintre Inter şi Fiorentina, Josep Martinez, portarul de rezervă al celor de la Inter, a lovit mortal un bărbat în vârstă de 81 de ani care se afla în scaun cu rotile. Potrivit primelor informaţii, bărbatul a ajuns pe şosea, acolo unde a fost lovit de portarul echipei antrenate de […] The post Prima reacţie a lui Inter, după ce portarul de rezervă a lovit mortal un bărbat de 81 de ani appeared first on Antena Sport.