Urmărită penal în urma exploziei din Rahova, Distrigaz Sud Rețele reacționează
Cotidianul de Hunedoara, 30 octombrie 2025 12:30
Cauzele exacte ale exploziei nu au fost încă stabilite, putând fi implicaţi o multitudine de factori, se apără compania. The post Urmărită penal în urma exploziei din Rahova, Distrigaz Sud Rețele reacționează appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
12:40
Consilier local PNL, acuzat că a exploatat două persoane. A fost exclus din partid # Cotidianul de Hunedoara
Consilierul local ar fi acționat împreună cu fratele său. The post Consilier local PNL, acuzat că a exploatat două persoane. A fost exclus din partid appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
12:30
,,Piesa Suflet Colectiv a fost modul meu de a-mi lua la revedere de la toți prietenii pe care i-am văzut în seara aceea pentru ultima dată” The post Povestea lui Alex Penescu, rănit în incendiul de la Colectiv appeared first on Cotidianul RO.
12:30
12:20
EXCLUSIV! Horațiu Potra, mesaj din Emirate: cere să se predea în România. „Mi-e dor de familie” # Cotidianul de Hunedoara
Horațiu Potra a decis să revină voluntar în România pentru a se preda autorităților și a-și dovedi nevinovăția în fața justiției. The post EXCLUSIV! Horațiu Potra, mesaj din Emirate: cere să se predea în România. „Mi-e dor de familie” appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
12:10
EXCLUSIV ,,I-a răpit orice șansă la viață.” Informații noi din dosarul celor doi medici retinuti de la Bagdasar Arseni # Cotidianul de Hunedoara
,,Prin omisiunea de a evalua tegumentele l-a privat pe pacient de instituirea unui tratament chimic și chirurgical adaptat la tabloului clinic, răpindu-i orice șansă la viață." The post EXCLUSIV ,,I-a răpit orice șansă la viață.” Informații noi din dosarul celor doi medici retinuti de la Bagdasar Arseni appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Record de longevitate în fotbalul românesc: a intrat pe teren la 61 de ani! # Cotidianul de Hunedoara
Universitatea Craiova are un lot foarte valoros. Cu cele 4-5 schimbări făcute, Rădoi a dus jocul spre victoria Universității. The post Record de longevitate în fotbalul românesc: a intrat pe teren la 61 de ani! appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Magistrații decid astăzi dacă arestează cele trei persoane. The post Explozia din Rahova. Trei persoane riscă arestarea preventivă appeared first on Cotidianul RO.
11:50
David Popovici a reușit să își păstreze identitatea într-un context care l-ar fi transformat rapid într-un produs media. The post Ce surpriză se pregătește pentru David Popovici appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:40
Jucătoarea va purta tricoul cu numărul 71 la formația brăileană începând din ianuarie 2026. The post HC Dunărea Brăila a anunțat transferul Bobanei Klikovac appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Vânzarea LUKOIL International GmbH se datorează măsurilor restrictive introduse de unele state împotriva companiei și a filialelor sale. The post Lukoil își vinde activele internaționale unui alt grup deținut de un rus appeared first on Cotidianul RO.
11:30
„Vom șterge Moscova de pe fața Pământului” - declarația care l-a enervat pe Medvedev The post Ministru european, numit „imbecil” de Dmitri Medvedev appeared first on Cotidianul RO.
11:30
FCSB a folosit la început multe rezerve, Alibec fiind, în sfârșit, titular și a deschis scorul chiar prin el din penalt. The post Emoții mari pentru un om de bază la FCSB după meciul din Cupa României appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Lukoil a acceptat oferta Gunvor pentru activele sale externe. The post Lukoil a găsit cumpărător pentru activele străine appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:40
Traseul actualizat al Autostrăzii A13 Brașov-Bacău a fost criticat de pasionații de infrastructură. The post Harta actualizată a Autostrăzii A13 Brașov – Bacău appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Miza socială din spatele majorării salariului minim. Peste un milion de angajați așteaptă decizia Guvernului # Cotidianul de Hunedoara
În România peste un milion de angajați, adică în jur de 16% din forța de muncă din țară, câștigă salariul minim pe economie. Toți așteaptă o decizie din partea Guvernului – dacă va respecta legea salariului minim european și le va crește veniturile sau va amâna această decizie, din cauza problemelor pe care le-ar putea întâmpina companiile din România. Autor: Alex Turcu The post Miza socială din spatele majorării salariului minim. Peste un milion de angajați așteaptă decizia Guvernului appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Unul dintre suspecții principali se numără printre cei cinci. The post Cinci noi arestări în cazul spargerii de la Luvru appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Majoritatea promisiunilor făcute de PAS în campania electorală se regăsesc în programul Guvernului Munteanu The post Republica Moldova: Cetățenii moldoveni, carne de tun în războiul rus appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Nicușor Dan, la 10 ani de la Colectiv: „Rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat” # Cotidianul de Hunedoara
Șeful statului a depus o coroană de flori, joi dimineața. The post Nicușor Dan, la 10 ani de la Colectiv: „Rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat” appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Colectiv. Ce fac azi politicienii de atunci. Ponta și Piedone sunt din nou pe cai mari. Grindeanu era ministru. În curând poate fi prim-ministru # Cotidianul de Hunedoara
Cei zece ani trecuți de la incendiul din clubul Colectiv arată că reformarea clasei politice a eșuat. The post Colectiv. Ce fac azi politicienii de atunci. Ponta și Piedone sunt din nou pe cai mari. Grindeanu era ministru. În curând poate fi prim-ministru appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Bucureștiul comemorează cele 65 de victime ale incendiului de la Colectiv printr-un marș și o slujbă religioasă. The post Marș pentru victimele incendiului Colectiv appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Scurt și clar. Sunt tentat să cred că noul traseu pe care este împinsă Oana Gheorghiu este croit de președintele României. The post Oana Gheorghiu, între super-spital și păreristică de țață appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Decretul de numire a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. The post Oana Gheorghiu, noul vicepremier, depune jurământul la Palatul Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Dosarele Colectiv. Arafat și Bănicioiu, anchetă clasată după opt ani și reluată de la zero # Cotidianul de Hunedoara
Piedone, un an de închisoare, apoi achitare. Au plătit patronii, pompierii și artificierii The post Dosarele Colectiv. Arafat și Bănicioiu, anchetă clasată după opt ani și reluată de la zero appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Declarația vine după ce SUA au anunțat miercuri o redimensionare a efectivelor militare din România. The post Trump, patru cuvinte despre militarii retrași de SUA din România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:40
Partidul centrist D66 câștigă alegerile din Olanda, în timp ce extrema dreaptă a lui Geert Wilders pierde teren. Rob Jetten (38 de ani) ar putea deveni cel mai tânăr premier olandez. The post Surpriză în Olanda! Extrema dreaptă pierde alegerile appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Soția celui de-al doilea om care a pășit pe Lună a murit la 66 de ani. Familia a făcut anunțul pe pagina de Facebook a astronautului. The post Soția unui celebru astronaut s-a stins din viață la 66 de ani appeared first on Cotidianul RO.
08:00
VIDEO ”Nepăsare, indolență, prostie”. Ministrul Sănătății, la 10 ani de la Colectiv # Cotidianul de Hunedoara
De ce România nu are niciun pat pentru marii arși la 10 ani de la tragedie The post VIDEO ”Nepăsare, indolență, prostie”. Ministrul Sănătății, la 10 ani de la Colectiv appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Medicii și asistenții vor putea sesiza online abuzurile și problemele din spitale, începând din luna noiembrie. The post Medicii vor putea raporta abuzurile din spitale printr-un formular online appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Noi, în Consiliul European, avem mai mult decât un vot. Avem o voce, prin care putem contribui în mod matur la proiectul european și îl putem construi pe cât ne dorim de conservator sau progresist The post Majoratul României în UE: mergem la facultate sau rămânem repetenți? appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Colectiv. Rănit în incendiul de acum 10 ani, revoltat de lipsa schimbărilor din sistemul medical # Cotidianul de Hunedoara
Singurul supraviețuitor dintre răniții internați, în urma incendiului de la Colectiv, la Spitalul Sfântul Ioan a ajuns în străinătate cu cinci infecții nosocomiale: Revolta mea cea mai mare este legată de lipsa schimbărilor din sistemul de la noi. The post Colectiv. Rănit în incendiul de acum 10 ani, revoltat de lipsa schimbărilor din sistemul medical appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:10
Un important lider PNL din teritoriu îi ia apărarea premierului în conflictul pe care îl are cu partenerii din coaliție, din cadrul PSD. The post Liderul PNL Iași sare în apărarea șefului Ilie Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
23:00
Ancheta deschisă de procurori în cazul blocului care a explodat în cartierul Rahova a scos la iveală și primii vinovați, trei persoane fiind reținute. The post Persoane reținute în ancheta blocului explodat din Rahova appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Perosane reținute după perchezițiile efectuate în ancheta blocului care a explodat în Capitală # Cotidianul de Hunedoara
Ancheta deschisă de procurori în cazul blocului care a explodat în cartierul Rahova a scos la iveală și primii vinovați, trei persoane fiind reținute. The post Perosane reținute după perchezițiile efectuate în ancheta blocului care a explodat în Capitală appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Alexandru Rogobete susține că moartea medicului Ștefania Szabo a întristat lumea medicală din România, iar verificările care sunt în curs vor preciza cauza decesului, dar și motivul pentru care era obligată să facă multe gărzi. The post Ministrul Sănătății, dezvăluiri despre moartea doctoriței din Buzău appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Dominic Fritz, președintele USR, a criticat modul în care Guvernul României aplică reformele promise românilor. The post „Prea profund suntem în rahat” – președintele USR appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Raid sângeros la Rio de Janeiro: peste 100 de morți în urma intervenției poliției în favele # Cotidianul de Hunedoara
Poliția din Rio de Janeiro a transformat un raid îndreptat împotriva traficanților de droguri într-o acțiune sângeroasă, în urma căreia peste 100 de persoane au fost ucise. The post Raid sângeros la Rio de Janeiro: peste 100 de morți în urma intervenției poliției în favele appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Grindeanu critică guvernul din care face parte pentru retragerea americană # Cotidianul de Hunedoara
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, și-a exprimat nemulțumirea față de felul în care Guvernul României a comunicat în legătură cu retragerea trupelor americane din România. The post Grindeanu critică guvernul din care face parte pentru retragerea americană appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Microsoft a trebuit să facă față unei pene majore care a blocat cele mai importante servicii pe care compania le furnizează. The post Servicii importante ale Microsoft, blocate din cauza problemelor tehnice appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Oricât de bine ți-ai planifica hainele sau gadgeturile, nimic nu este mai stresant decât să cauți pașaportul, biletul de avion și viza exact când ești la poarta de îmbarcare. The post Greșeli de evitat când îți faci bagajul pentru Statele Unite appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Oficiali din Congresul SUA se opun retragerii militarilor americani din România # Cotidianul de Hunedoara
Retragerea militarilor americani din România nu este văzută cu ochi buni de doi membri ai Congresului SUA. Aceștia au criticat decizia Pentagonului. The post Oficiali din Congresul SUA se opun retragerii militarilor americani din România appeared first on Cotidianul RO.
19:10
INTERVIU ”Nepăsare, indolență, prostie”. Ministrul Sănătății, la 10 ani de la Colectiv # Cotidianul de Hunedoara
De ce România nu are niciun pat pentru marii arși la 10 ani de la tragedie The post INTERVIU ”Nepăsare, indolență, prostie”. Ministrul Sănătății, la 10 ani de la Colectiv appeared first on Cotidianul RO.
18:40
De ce nu avem niciun pat pentru marii arși în spitalele din țară? The post INTERVIU Mesajul lui Nicușor Dan, la 10 ani de la Colectiv appeared first on Cotidianul RO.
18:40
După încheierea audierilor, cei doi medici vizați de ancheta deschisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, la Spitalul „Bagdasar Arseni”, își vor petrece noaptea în spatele gratiilor. The post Medici acuzați de ucidere din culpă, reținuți de procurori appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Iosif Rus este sărbătorit la Gherla la împlinirea vârstei de 110 ani. Veteranul de război a fost avansat la gradul de general de brigadă în retragere, prin decret semnat de Președintele României. The post Avansat la gradul de general, la vîrsta de 110 ani appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Rusia, acuzată de „noi crime de război„ după bombardarea unui spital de copii din Herson # Cotidianul de Hunedoara
Un nou atac rus asupra unui spital de copii din orașul Herson, Ucraina, a provocat nouă victime. Autoritățile condamnă încă o dată războiul provocat de Rusia în Ucraina. The post Rusia, acuzată de „noi crime de război„ după bombardarea unui spital de copii din Herson appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Site-ul Cotidianul.ro marchează 10 ani de la Colectiv prin 10 articole, sub sloganul „NU NE-AM FĂCUT BINE”. Campania Cotidianul cuprinde mărturiile dureroase ale unor supraviețuitori, interviuri cu părinți care încă își strigă revolta față de statul român, dar și analize care arată ce s-a schimbat în sistemul sanitar, în politică și în justiție timp de un deceniu. Dacă s-a schimbat. Seria articolelor începe mâine, la ora 7.00, cu un interviu acordat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. ”Nepăsare, indolență, prostie”, răspunde ministrul Sănătății, întrebat de ce nu avem măcar un pat pentru pacienții cu arsuri grave la 10 ani de la Colectiv. The post CAMPANIE COTIDIANUL – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Daniel David. Da, trebuie să avem şi vom avea examenul de titularizare anul viitor # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat, miercuri, despre organizarea examenului de titularizare de anul viitor, că trebuie să avem acest examen, chiar în condiţiile crizei fiscal-bugetare. ”Da, trebuie să avem şi vom avea”, a spus Daniel David. The post Daniel David. Da, trebuie să avem şi vom avea examenul de titularizare anul viitor appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Un nou atac rus asupra unui spital de copii din orașul Herson, Ucraina, a provocat nouă victime. Autoritățile condamnă încă o dată războiul provocat de Rusia în Ucraina. The post Spital de copii din Herson atacat de bombele Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
18:00
FRF contrazice UEFA într-un răspuns pentru Golazo: „Noi n-am făcut nicio informare.” The post Nu FRF le-a spus celor de la UEFA că FCSB nu e Steaua appeared first on Cotidianul RO.
17:30
DRDP Cluj a început reparațiile. The post O porțiune din autostrada A10 s-a surpat – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
