Povestea lui Alex Penescu, rănit în incendiul de la Colectiv

18:20

Site-ul Cotidianul.ro marchează 10 ani de la Colectiv prin 10 articole, sub sloganul „NU NE-AM FĂCUT BINE”. Campania Cotidianul cuprinde mărturiile dureroase ale unor supraviețuitori, interviuri cu părinți care încă își strigă revolta față de statul român, dar și analize care arată ce s-a schimbat în sistemul sanitar, în politică și în justiție timp de un deceniu. Dacă s-a schimbat. Seria articolelor începe mâine, la ora 7.00, cu un interviu acordat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. ”Nepăsare, indolență, prostie”, răspunde ministrul Sănătății, întrebat de ce nu avem măcar un pat pentru pacienții cu arsuri grave la 10 ani de la Colectiv. The post CAMPANIE COTIDIANUL – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.