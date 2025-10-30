Luptă istorică Manny Pacquiao oferă detalii noi despre o revanșă în fața lui Floyd Mayweather, după 10 ani » Legătura cu Netflix
Golazo.ro, 30 octombrie 2025 12:30
Manny Pacquiao ar dori să-și ia revanșa în fața lui Floyd Mayweather, după înfrângerea suferită în 2015.
Acum 10 minute
12:40
Astăzi au loc ultimele meciuri ale primei etape din Cupa României. Partidele vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport, Prima Sport și FRF TV.
Acum 30 minute
12:30
Acum o oră
12:10
Momente de panică în Franța VIDEO. Mijlocașul lui Marseille s-a prăbușit pe teren! » Care este starea sa: „Suntem îngrijorați” # Golazo.ro
Bilal Nadir (21 de ani), mijlocașul celor de la Marseille, s-a prăbușit pe teren pe finalul meciului cu Angers, scor 2-2, din etapa #10 a Ligue 1.
12:00
„Stupid și inutil!” Deși Chelsea a câștigat, Maresca și-a atacat jucătorul: „Joacă doar pentru el!” # Golazo.ro
Wolverhampton - Chelsea 3-4. Enzo Maresca, antrenorul oaspeților, l-a criticat dur pe Liam Delap după eliminarea sa.
12:00
Ce decide Șucu în plină criză Genoa a pierdut încă un meci. E pe ultimul loc, cu zero victorii! » Antrenorul, în pericol. Demite și directorul? # Golazo.ro
Dan Șucu l-a confirmat duminică pe Patrick Vieira, dar Genoa a fost învinsă și miercuri, 0-2 acasă cu Cremonese, ultrașii au protestat și presa italiană sugerează că antrenorul ar putea fi concediat dacă pierde și etapa viitoare
Acum 2 ore
11:40
Ce a pățit Miculescu GOLAZO.ro a aflat diagnosticul jucătorului de la FCSB » Campioana se temea că accidentarea e gravă # Golazo.ro
David Miculescu (24 de ani) s-a accidentat în meciul Gloria Bistrița - FCSB, încheiat 1-3, în grupele Cupei României.
11:30
„Nu mai contează” Denis Alibec, reacție neașteptată după ce a dat gol și pasă decisivă, dar a fost schimbat la pauză # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani), atacantul lui FCSB, a vorbit la finalul partidei cu Gloria Bistrița, scor 3-1.
11:30
„Am băut ca să uit” Confesiunea dureroasă a unui fost campion: „Am avut gânduri pe care nu ar trebui să le aibă nimeni” # Golazo.ro
Rasmus Windingstad (31 de ani), fost campion la schi alpin, a povestit deschis despre lupta sa cu tulburarea bipolară.
11:20
La un pas de răpire în Rusia! FOTO+VIDEO. Momentul în care un jucător de la Zenit Sankt Petersburg e atacat pe stradă: „I-a doborât pe răpitori!” # Golazo.ro
Andrey Mostovoy, jucător la Zenit Sankt Petersburg, a fost victima unui tentative de răpire în plină stradă.
Acum 4 ore
10:40
Bogdan Ilie, fiul lui Sabin Ilie (50 de ani), a înscris patru goluri în meciul Farul U16 - Unirea Slobozia U16, încheiat 7-0, în Cupa Elitelor.
10:20
Liverpool nu-și revine VIDEO. Campioana Angliei, umilită în Cupa Ligii! A ajuns la 5 înfrângeri în ultimele 6 partide » Arne Slot, ținta ironiilor # Golazo.ro
Liverpool, campioana Angliei, a fost eliminată din Cupa Ligii după ce a pierdut meciul de pe teren propriu cu Crystal Palace, scor 0-3.
10:10
Se schimbă regulile. Mai mult VAR?! Se pregătesc modificări importante » Ce pedepse riscă jucătorii # Golazo.ro
Legile jocului ar putea fi modificate încă o dată pe 20 ianuarie 2026. Atunci se va decide dacă Video Assistant Referee are o putere și mai mare în timpul meciurilor
10:00
Probleme la Dinamo Noua strategie a „câinilor” după accidentările lui Cristi Mihai și Sivis: „Vom acționa” # Golazo.ro
Directorul sportiv al lui Dinamo, Cosmin Mihalescu, a oferit detalii despre strategia de transferuri a clubului după accidentările lui Cristi Mihai (21 de ani) și Maxime Sivis (27 de ani).
09:50
Mirel Rădoi a decis Anunț despre plecarea de la Universitatea Craiova: „Asta aduce claritate pentru toată lumea” # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a vorbit despre relația sa cu conducerea echipei, chiar după meciul cu Sănătatea Cluj, scor 4-1.
09:40
Dezastru pentru FCSB FOTO. David Miculescu, transportat la spital după ce s-a accidentat în meciul cu Gloria Bistrița # Golazo.ro
Gloria Bistrița - FCSB 1-3. David Miculescu s-a accidentat în meciul din etapa #1 din Cupa României și a fost transportat la spital.
09:20
Probleme pentru Pancu Motivul pentru care nu poate semna cu CFR Cluj ca antrenor principal + Explicațiile FRF # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) nu poate semna contract de antrenor principal cu CFR Cluj, deoarece nu are licența PRO.
Acum 12 ore
00:30
Bistrița acuză arbitrajul Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica # Golazo.ro
GLORIA BISTRIȚA - FCSB 1-3. Nicolae Grigore (42 de ani), antrenorul Gloriei, este de părere că „roș-albaștrii” au fost avantajați de deciziile „centralului” Sebastian Lăstun (29 de ani).
00:20
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român # Golazo.ro
Inter Milano a învins-o pe Fiorentina, scor 3-0, în cadrul etapei #9 din Serie A.
00:10
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga” # Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a făcut o vizită de lucru în județul Harghita, acolo unde a discutat cu presa locală.
00:00
„Trebuia să facem asta mai repede” Ce le-a reproșat Charalambous jucătorilor de la FCSB după victoria cu Gloria Bistrița » A avut un remarcat # Golazo.ro
Gloria Bistrița - FCSB 1-3. Elias Charalambous, antrenorul oaspeților, a vorbit despre victoria obținută în Cupa României.
Acum 24 ore
23:20
„Cine a greșit va plăti” Președintele FR Gimnastică intervine după dezvăluirile Denisei Golgotă: „Sunt multe nereguli semnalate” # Golazo.ro
Ioan Suciu (47 de ani), președintele Federației Române de Gimnastică, a vorbit despre scandalul imens apărut după ce Denisa Golgotă (23 de ani) a anunțat că a depus o plângere oficială pentru hărțuire fizică și psihică.
23:10
A dat gol și a fost schimbat FOTO. Denis Alibec și-a făcut treaba în prima repriză a meciului cu Gloria Bistrița, dar nu a fost de ajuns # Golazo.ro
Gloria Bistrița - FCSB. Denis Alibec a dat un gol și o pasă de gol pentru campioana României în prima repriză.
22:50
Metaloglobus surprinde Fotbalistul trecut pe la PSG a debutat în ziua în care a fost anunțat transferul # Golazo.ro
Metaloglobus l-a transferat pe Endri Celaj, atacant albanez care a trecut pe la PSG în perioada junioratului.
22:30
„O atitudine sfidătoare” Un antrenor a răbufnit după înfrângerea din Cupă: „Îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât” # Golazo.ro
Metalul Buzău - U Cluj 1-2. Valentin Stan, antrenorul gazdelor, a contestat dur arbitrajul lui Vlad Băban din partida din Cupa României.
22:10
Ce se întâmplă cu Ianis Hagi Nu a fost inclus în lot la meciul cu Alanyaspor: care este explicația # Golazo.ro
Ianis Hagi (27 de ani) nu a fost inclus în lotul lui Alanyaspor la ultimul meci. Toate detaliile despre situația jucătorului de la națională, în rândurile de mai jos.
22:00
„Eu așa am luat aplauzele” Mirel Rădoi a comentat gestul făcut de fani după autogolul lui Stevanovic + a vrut să plece din Bănie? # Golazo.ro
Sănătatea Cluj - U Craiova 1-4. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a comentat aplauzele fanilor de la autogolul echipei sale.
21:30
Patrick Petre (28 de ani), fiul legendei dinamoviste Florentin Petre, și-a găsit echipă
21:00
Vinicius, explicații după El Clasico Starul lui Real Madrid și-a cerut scuze pentru reacția nervoasă din meciul cu Barcelona » Pe cine a omis # Golazo.ro
Real Madrid - Barcelona 2-1. Vinicius Junior și-a cerut scuze după reacția nervoasă pe care a avut-o în El Clasico.
20:40
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Sănătatea Cluj a deschis scorul după o eroare imensă a fundașului Craiovei + cum a reacționat soția unui coleg # Golazo.ro
SANATATEA CLUJ - U CRAIOVA 1-4. Nikola Stevanovic (27 de ani), fundașul oltenilor, a marcat în propria poartă, în prima repriză a partidei de pe „Ion Oblemenco”.
20:20
Rădoi fuge de microfon 4 momente importante de la Sănătatea - U Craiova: Decizia antrenorului, protestul fanilor + ironie cu echipa lui Mititelu # Golazo.ro
Sănătatea Cluj - U Craiova. Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, a luat o decizie controversată înaintea partidei din etapa #1 din Cupa României.
20:00
Accidentat grav la antrenament Dinamovistul împrumutat în Liga 1 trebuie să se opereze, după un duel cu un jucător venit în probe # Golazo.ro
Alex Irimia, 19 ani, jucător împrumutat de Dinamo la Metaloglobus, a suferit o accidentare gravă
19:40
Patronul echipei, pe foaia de joc Are 61 de ani și vrea să joace în Cupa României: „Sunt pregătit!” + ce a spus antrenorul # Golazo.ro
Aurelian Ghișa (61 de ani), finanțatorul celor de la Sănătatea Cluj, este prezent pe foaia de joc la partida cu Universitatea Craiova din Cupa României.
19:30
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere # Golazo.ro
Baza de antrenament a fostei echipe din Liga 1 Gaz Metan Mediaș este scoasă la licitație.
19:10
Dinamo și Rapid, bune de plată Sancțiunile dictate după derby-ul de pe Arena Națională + Și FCSB a fost amendată # Golazo.ro
Dinamo și Rapid și-au aflat sancțiunile după incidentele de la derby-ul de pe Arena Națională, meci câștigat de giuleșteni, scor 2-0.
18:50
Costul a sărit în aer La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026 # Golazo.ro
Costul construcției noului stadion din Târgoviște, Dâmbovița Arena, ar fi crescut semnificativ față de cât era estimat inițial.
18:40
„Să fie monitorizat!” Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață” # Golazo.ro
Dinamovistul Cristian Mihai (21 de ani), s-a accidentat și va lipsi în următoarele săptămâni.
18:10
UEFA a amendat FRF după comportamentul rasist/discriminatoriu al suporterilor de la meciul România U21 - Cipru U21 2-0.
18:10
Cambei, triplă campioană europeană Halterofilii români fac spectacol la CE U23 din Albania » Medalii și pentru Șipoș, Dorobete și Papolți # Golazo.ro
Mihaela Cambei a câștigat trei medalii de aur la Campionatele Europene U23 de la Durres, Albania.
18:00
„Poate să fie o mare problemă. Mare!” Mihai Stoica a analizat iminenta numire a lui Daniel Pancu pe banca lui CFR Cluj # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a comentat probabila instalare a lui Daniel Pancu (48 de ani) pe banca lui CFR Cluj.
17:30
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția # Golazo.ro
UEFA a oferit astăzi un răspuns pentru GOLAZO.ro în cazul disputei pentru palmares FCSB vs Steaua și a lăsat să se înțeleagă că FRF ar fi trimis informări oficiale
17:00
Ce pedeapsă riscă portarul lui Chivu Josep Martinez e anchetat pentru omor din culpă » Cum a ieșit la testele Poliției # Golazo.ro
Josep Martinez, 27 de ani, a fost interogat mai multe ore după accidentul rutier în urma căruia un bărbat în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața
16:50
Situația se complică la Dinamo După ce l-a pierdut pe Sivis, Kopic nu va putea conta pe un alt jucător important # Golazo.ro
Cristian Mihai (21 de ani), tânărul jucător promițător al lui Dinamo, s-a accidentat și nu va fi prezent la următoarele meciuri ale „câinilor”.
16:20
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre problemele din fotbalul românesc.
16:10
Moldovan a debutat la Oviedo VIDEO. A apărat un penalty , dar a comis două mari greșeli » Ce a scris presa din Spania # Golazo.ro
Horațiu Moldovan, 27 de ani, a jucat prima oară la Oviedo. Ce a făcut bine portarul alb-albaștrilor, ce a greșit. Nu a putut împiedica eliminarea echipei sale din turul 1 al Cupei Spaniei
16:00
Gloria Bistrița - FCSB LIVE de la 21:00, în etapa #1 din Cupa României » Partida este sold-out # Golazo.ro
Gloria Bistrița și FCSB se întâlnesc astăzi, de la 21:00, în primul meci din faza grupelor Cupei României.
15:40
Gică Popescu își desființează Academia GOLAZO.ro a aflat ce planuri are cu terenul școlii de fotbal de la Craiova: „Nu mă simt confortabil” # Golazo.ro
Fostul mare fotbalist Gică Popescu (58 de ani) ia în calcul închiderea Academiei de Fotbal care îi poartă numele din Craiova pentru a valorifica terenul prin proiecte imobiliare.
15:10
Nimeni nu mai înțelege nimic! UEFA a intervenit iar în cazul Steaua vs FCSB. Unde a ajuns azi Cupa Campionilor Europeni # Golazo.ro
Site-ul UEFA se află în continuare într-o stare de haos în ceea ce privește secțiunea Ligii Campionilor/Cupei Campionilor Europeni.
14:40
Cupa României Faza grupelor continuă cu alte 4 partide ale etapei #1. Sănătatea Cluj - Craiova și Bistrița - FCSB sunt meciurile zilei # Golazo.ro
Sănătatea Cluj - Craiova, de la 18:30, respectiv Gloria Bistrița - FCSB, de la 21:00 sunt partidele cele mai interesante ale zilei.
14:10
FRF s-a implicat în cazul FCSB-Steaua UEFA explică pentru GOLAZO.ro decizia luată la Nyon în acest dosar # Golazo.ro
UEFA limpezește și mai mult cum a ajuns să ia o hotărâre în dosarul Steaua vs FCSB, mutând trofeul CCE în dreptul clubului din Ghencea: „Fiecare federație trebuie să informeze UEFA despre deciziile justiției”
12:50
Bilanț șocant în Liga 1! Aproape jumătate dintre echipe au restanțe salariale sau alte probleme financiare. Cine riscă sancțiuni + Număr imens de litigii # Golazo.ro
Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori, a făcut o analiză asupra situației financiare a cluburilor din Liga 1.
