Ucraina: Rusia a utilizat 650 de drone şi peste 50 de rachete în atacul din noaptea trecută

Newsweek.ro, 30 octombrie 2025 13:50

Rusia a utilizat 650 de drone şi peste 50 de rachete în atacul masiv din noaptea de miercuri spre jo...

Acum 10 minute
14:10
Grindeanu, despre pensiile speciale: Noi, coaliţia, de o săptămână tăiem frunze la câini Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a vorbit despre reforma pensiilor speciale și a spus că nu există consens în coaliți...
Acum 30 minute
14:00
Polonia a primit confirmarea că SUA nu îşi vor reduce prezenţa militară în ţară Newsweek.ro
Polonia a primit confirmarea că Statele Unite nu îşi vor reduce prezenţa militară în ţară, a declara...
13:50
Ucraina: Rusia a utilizat 650 de drone şi peste 50 de rachete în atacul din noaptea trecută Newsweek.ro
Rusia a utilizat 650 de drone şi peste 50 de rachete în atacul masiv din noaptea de miercuri spre jo...
Acum o oră
13:40
Numerologie: Cum afli care este numărul tău norocos? Calculul matematic dezvăluit de specialiști Newsweek.ro
Numerologia te învață cum afli care este numărul tău norocos. Calculul matematic dezvăluit îți arată...
13:30
Bolojan, mesaj pentru Oana Gheorghiu: Sper să transfere experiența acumulată și în plan guvernamenta Newsweek.ro
Ilie Bolojan i-a transmis un mesaj Oanei Gheorghiu, care a depus jurământul de vicepremier: „Sper să...
Acum 2 ore
13:20
Se ascut cuțitele în coaliție. PNL acuză o posibilă înțelegere PSD-AUR la alegerile din Capitală Newsweek.ro
ZIua și scandalul în coaliția de guvernare. Alegerile pentru primăria Capitalei a devenit "frontul" ...
13:00
O centrală fotovoltaică va fi construită la CET Sud Piteşti; investiţia, 27.000.000 lei Newsweek.ro
O centrală fotovoltaică va fi construită la CET Sud Piteşti, investiţia finanţată din Fondul pentru ...
12:40
Care sunt cele 4 alimente consumate și de români în care s-a găsit plumb? Cum îți aperi sănătatea? Newsweek.ro
Plumbul nu ar trebui să se regăsească în alimentele pe care le consumați, nu-i așa? Și totuși. Medic...
12:40
Potra anunță că se predă din Dubai: Nu mă ascund. Plănuia cu Georgescu o lovitură de stat în România Newsweek.ro
Mercenarul Horațiu Potra, acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de rusofilul Călin Georges...
Acum 4 ore
12:20
Se schimbă modul în care plătești amenda. Unde ajung banii dacă incalci legea? Newsweek.ro
Guvernul va da noile norme pentru plata amenzilor contravenționale la regimul circulației pe aplicat...
12:10
Ce facem în weekend? La București se desfășoară cea mai mare competiție pentru roboți din Europa Newsweek.ro
Aproape 1.200 de roboți vor participa în acest weekend la cea mai mare competiție pentru roboți din ...
11:50
Un consilier local PNL, exclus din partid. Ce a descoperit DIICOT că a făcut? Newsweek.ro
Conducerea PNL Iași a decis să-l excludă din partid pe un consilier local liberal, care a fost rețin...
11:40
Călin Georgescu, atac direct la siguranța națională: &#34;Justiția română este complicele puterii&#34; Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat susținut pe față de Rusia la alegerile prezidențiale din România, a...
11:30
La 10 ani de la Colectiv, România nu are încă niciun centru specializat pentru marii arși Newsweek.ro
Astăzi, 30 octombrie, se împlinesc 10 ani de la tragedia de la Clubul Colectiv, în care 65 de tineri...
11:20
O lege care ar fi crescut 1.000.000 de pensii respinsă în Parlament. Ce bani pierd pensionarii? Newsweek.ro
O perioadă de muncă nu este luată deloc în considerare la pensie. Nici ca bani, nici ca vechime. O l...
11:20
Călin Georgescu, la Tribunalul București. Contestă controlul judiciar. Riscă 20 de ani de închisoare Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat susținut pe față de Rusia la alegerile prezidențiale din România, a...
11:10
Populiștii de extremă dreapta, în cădere liberă în Olanda. Alegerile, câștigate de centriștii D66 Newsweek.ro
Partidul liderului populist de extremă dreapta Geert Wilders a pierdut puternic din popularitate în ...
11:00
Sfaturi esențiale de la Poliție pentru prevenirea fraudelor online de Black Friday: „Nu faceți așa”” Newsweek.ro
În perioada redcuerilor, infractorii cibernetici profită de interesul crescut pentru cumpărături și ...
10:50
Accident cu mașina Poliției. Autospeciala s-a izbit de o mașină condusă de o tânără Newsweek.ro
O mașină de poliție a fost implicată într-un accident pe un drum județean. Autospeciala a intrat înt...
10:50
Noi arestări în cazul furtului de la Luvru. Bijuteriile nu au fost găsite Newsweek.ro
Alte cinci persoane au fost arestate în cazul furtului de la Luvru, Paris, Franța. Bijuteriile nu au...
10:30
VIDEO Oana Gheorghiu, numită în funcția de vicepremier. A depus jurământul la Palatul Cotroceni Newsweek.ro
Oana Gheorghiu a depus jurământul la Palatul Cotroceni pentru funcția de vicepremier în Guvern, pe l...
10:30
Explicația unui expert în energie, după explozia din Rahova. „Puțini știu cum să reacționeze” Newsweek.ro
Explozia din Rahova ar fi putut fi prevenită? Este o întrrebare la care puțini știu să răspundă. Dum...
Acum 6 ore
10:20
Incidente la Catedrala Națională. Pelerinii au rupt rândurile. Reacția Jandarmeriei Newsweek.ro
Un incident a avut loc la Catedrala Națională din București, joi dimineață. Pelerinii furioși au rup...
10:10
Românii din Germania, alertați de o serie de escrocherii bancare Ce mesaje primesc? Newsweek.ro
Un val de escrocherii îi pune în alertă pe românii din Germania. Mesaje care par să vină de la băni ...
10:00
VIDEO Explozii masive la Moscova, după un nou atac cu drone. Aeroporturile ruse, paralizate Newsweek.ro
Moscova a fost din nou ținta unui asediu al dronelor ucrainene în noaptea de miercuri spre joi. Mai ...
09:50
Îl trădează Xi pe Putin? Trump scade taxele pentru China și spune că vor „colabora” pentru Ucraina Newsweek.ro
După ce președintele american și omologul său chinez s-au întâlnit față în față în Coreea de Sud, Tr...
09:40
Incendiu puternic la o casă din Sectorul 2. Focul riscă să se extindă la clădirile vecine Newsweek.ro
Un incendiu de amploare a izbucnit joi dimineață la o casă din Sectorul 2 al Bucureștiului, pe strad...
09:30
Care construcții vor putea fi ridicate fără autorizație? Vei avea nevoie doar de un proiect tehnic Newsweek.ro
Anumite construcții, precum casele mici din mediul rural, anexe gospodărești sau sere, ar putea fi r...
09:20
Consiliul Europei cere României să monitorizeze incidentele rasiste și anti-LGBT în școli Newsweek.ro
Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) solicită României, într-un nou raport,...
09:10
Putin a ordonat teste nucleare, primele în 35 ani. Putin și China sunt o amenințare prea mare Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a ordonat miercuri Pentagonului să înceapă testele cu arme nucleare. Trump...
08:50
Ciprian Ciucu anunță cât vor fi pensiile speciale. „Altfel, trebuie majorate 4.600.000 de pensii” Newsweek.ro
Candidatul PNl la primărie Ciprian Ciucu a susținut că pensiile speciale din România sunt cele mai m...
08:50
Avertismentul serviciilor secrete SUA: Putin, tot mai hotărât să câștige războiul din Ucraina Newsweek.ro
O evaluare recentă a serviciilor de informații ale Statelor Unite arată că Vladimir Putin este mai d...
08:40
SUA diminuează prezența militară din România. Trump: „Nu e o problemă majoră” Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că diminuarea prezenței militare americane din România...
Acum 8 ore
08:20
Politicienii care „au scăpat” după Colectiv: Ponta este milionar, Băncioiu și Piedone reabilitați Newsweek.ro
Sunt 10 ani de la Colectiv și nimeni nu a plătit. Mai mult, doi politicieni „implicați” în acel even...
08:20
Președintele Colegiului Medicilor despre Colectiv: Nu avem funcţionale Centre de Mari Arşi Newsweek.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, afirmă că tragedia de la Colectiv a arătat durer...
08:10
CNAS nu mai poate asigura cheltuielile medicale. Se iau în calcul asigurări complementare Newsweek.ro
Preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, apreciază că este nevoie şi de asigurări complementare de sănăt...
07:50
Cadrele medicale vor putea sesiza problemele din spitale printr-un formular. Ce anunță Rogobete Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat miercuri seară că, din luna noiembrie, medicii şi...
07:40
Săpun sau gel de duș? Află ce este mai sănătos pentru pielea ta și ce recomandă dermatologii Newsweek.ro
Alegerea dintre săpun sau gel de duș nu este doar o chestiune de preferință. Dermatologii explică di...
07:40
Divizia de elită 101 Aeropurtată este retrasă din țara noastră. SUA: „Rămânem dedicați României” Newsweek.ro
Într-un comunicat emis miercuri seara, Armata SUA pentru Europa și Africa a declarat că Echipa de Lu...
07:30
Top 10 al furnizorilor de energie cu cel mai mic tarif. Unde plătești facturi cu zeci de lei în plus Newsweek.ro
Topul primilor 10 furnizori de energie electrică din România, care au cel mai mic tarif cu putinţă e...
07:20
Horoscop 31 octombrie. Luna în Pești aduce o zi productivă Gemenilor. Vărsătorii impresionează Newsweek.ro
Horoscop 31 octombrie. Luna în Pești aduce o zi productivă Gemenilor. Vărsătorii impresionează
07:00
Ce perioade din concediul maternal sunt necontributive la pensie? Aceste mame pierd 180 lei Newsweek.ro
Unele femei care au avut concediu maternal trebuie să știe că ar putea fi depunctate la pensie prin ...
Acum 24 ore
22:00
Cristian Mungiu: Le mulțumesc pentru acest „sănătos șut în fund”. Newsweek.ro
„E un pic straniu, să văd că am plecat cu «Occident» în 2002, când nu reușeam să ne regăsim într-o l...
21:50
Congresul SUA se opune deciziei de retragere a diviziei rotative americane, din România Newsweek.ro
Congresul SUA e de altă părere decât Trump: se opune deciziei de retragere a diviziei rotative ameri...
21:40
Marina Ucrainei a format o divizie de bărci de asalt din Suedia și Norvegia. Apără Insula Șarpelui Newsweek.ro
Marina ucraineană a primit noi nave de luptă CB90 din Suedia și Norvegia, a anunțat comandantul Forț...
21:20
Noi detalii revoltătoare despre comportamentul universitarului cercetat pentru comportamente nepotri Newsweek.ro
Apar noi detalii despre modul în care se desfășurau cursurile și examenele cu șef lucr. dr. Corneliu...
21:20
VIDEO Unde va fi construit primul stadion suspendat din lume? Ce capacitate va avea arena? Newsweek.ro
Unde va fi construit primul stadion suspendat din lume, o minune a tehnologiei? Ce capacitate va ave...
21:00
Ce ar însemna renunțarea la alternanța oră de vară? Vom avea dureri de cap? Newsweek.ro
Până acum nici măcar două sute de ani, pentru omul simplu, orientarea în timp nu se făcea după ceas,...
21:00
La blocul avariat din Rahova, au fost expertizate numai ultimele etaje. Ce urmează? Newsweek.ro
La blocul avariat din Rahova, au fost expertizate numai ultimele etaje ale clădirii Nimeni nu ştie c...
20:40
Putin, informat de spionii săi că 2000 de soldați din Legiunea Străină a Franței intră în Ucraina Newsweek.ro
Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei i-a raportat lui Putin că Franța se pregătește să de...
