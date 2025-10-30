Viktor Orban se duce la Casa Albă

07:40

Guvernul urmează să aprobe noi norme care se vor se aplica, în sistem pilot, pentru plata amenzilor contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule, stabilite de agenții constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne. Aceste amenzi vor putea fi plătite într-un cont unic al Trezoreriei, prin toate mijloacele de plată moderne, pe lângă plata în numerar la Trezorerie sau la organele fiscale locale.