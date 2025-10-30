Economia zonei euro a înregistrat o creştere peste aşteptări în trimestrul al treilea, cu un avans de 0,2%
Financial Intelligence, 30 octombrie 2025 13:50
Economia zonei euro a înregistrat o creştere peste aşteptări în trimestrul al treilea, cu un avans de 0,2%
Acum 30 minute
13:50
Economia zonei euro a înregistrat o creştere peste aşteptări în trimestrul al treilea, cu un avans de 0,2% # Financial Intelligence
Economia zonei euro a înregistrat o creştere peste aşteptări în trimestrul al treilea, cu un avans de 0,2%
Acum 2 ore
13:10
Avocat: Au avut loc discuţii la nivelul procuraturii din Dubai şi Horaţiu Potra urmează să vină de bună voie pentru a participa la proces / Va fi o chestiune de câteva zile sau săptămâni până va ajunge în ţară # Financial Intelligence
Apărătorul lui Horaţiu Potra, avocatul Şerban Moga, a afirmat joi că au fost discuţii la nivelul procuraturii din […]
13:10
Emil Boc: “Fără securitate cibernetică nu este securitate energetică, iar securitatea cibernetică a energiei este securitatea noastră de zi cu zi” # Financial Intelligence
Fără securitate cibernetică nu este securitate energetică, iar securitatea cibernetică a energiei este securitatea noastră de zi cu […]
13:10
Economia germană a evitat, la limită, intrarea în recesiune în trimestrul al treilea, în condiţiile în care Produsul […]
13:10
Grup EM anunță că nu întrunește criteriul de free-float necesar pentru admiterea la tranzacționare, însă intenționează să realizeze o nouă majorare de capital social în următoarele 12 luni; compania anunță intenția de listare pe piața AeRO # Financial Intelligence
Grup EM anunță că nu întrunește, în prezent, criteriul de free-float necesar pentru admiterea la tranzacționare, în urma […]
Acum 4 ore
12:20
Cererea mondială de aur a crescut cu 3% în trimestrul al treilea, pe fondul exploziei cererii de aur pentru investiţii # Financial Intelligence
Cererea mondială de aur a crescut cu 3% în ritm anual în trimestrul al treilea, ajungând la 1.313 […]
12:10
Distrigaz Sud Reţele: Vom prezenta toate elementele şi apărările care demonstrează cu tărie conformitatea acţiunilor noastre # Financial Intelligence
Experţii desemnaţi în cadrul anchetei privind explozia din 17 octombrie, în cartierul Rahova, analizează cauzele exacte ale accidentului, […]
11:50
Mihaela Suciu: Pentru DEER, securitatea cibernetică este o parte integrantă a misiunii noastre de a proteja infrastructura critică națională și a oferi utilizatorilor un serviciu de distribuție, în condiții de siguranță și continuitate # Financial Intelligence
Pentru Distributie Energie Electrică România (DEER), securitatea cibernetică nu este doar o componentă tehnologică, ci o parte integrantă […]
11:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Când oamenii se unesc şi contribuie la schimbare, fiecare după posibilităţi, nimic nu e imposibil # Financial Intelligence
Noul vicepremier Oana Gheorghiu spune că rolul său va fi să deschidă Guvernul spre societate, spre consultarea companiilor, […]
11:40
Autor: Andrei Rădulescu Datele publicate recent de Eurostat confirmă continuarea procesului de consolidare în sfera finanțelor publice la […]
11:30
Curtea de Conturi recomandă CNAS adaptarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate la cerințele actuale de digitalizare și corectarea disfuncționalităților care afectează furnizorii și beneficiarii de servicii medicale # Financial Intelligence
Curtea de Conturi a realizat un audit al performanței la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), prin […]
11:30
Companiile de tehnologie cheltuiesc 151 de milioane de euro pe an pentru lobby la Bruxelles, mai mult ca oricând # Financial Intelligence
Companiile de tehnologie cheltuiesc în total peste 151 de milioane de euro pe an pentru lobby la Bruxelles, […]
11:20
Grupul petrolier rus Lukoil, presat de sancţiunile anunţate recent de SUA, a anunţat joi că a acceptat o […]
11:10
Robotaxiurile vor apărea pe străzile europene în viitorul apropiat, afirmă CEO-ul Uber # Financial Intelligence
Elveția, Germania și alte țări sunt deschise tehnologiei mașinilor autonome, susține Dara Khosrowshahi. Elveția și alte țări europene […]
11:10
Au doar câțiva ani de școală în spate, dar înțeleg deja noțiuni precum costuri de producție, branding și […]
11:10
Prim-ministrul ungar Viktor Orban va fi primit de preşedintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie, […]
10:50
Creşterea taxelor a fost o greşeală "fatală" a Guvernului Bolojan, a atras atenţia joi deputatul USR Claudiu Năsui, […]
Acum 6 ore
10:00
Interviu Cristian Jura: Proprietarii nu au dreptul să își selecteze chiriașii din perspectiva OG 13/2000 privind discriminarea, dar nimic nu îi împiedică să ceară garanții financiare solide care să le acopere orice eventual prejudiciu # Financial Intelligence
Interviu cu Cristian Jura, Membru în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării Iulian MAREȘ: Este dreptul […]
09:20
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Considerente teoretice și empirice privind procesul de convergență și evoluția cursului real de schimb din perspectiva efectului Balassa-Samuelson # Financial Intelligence
Autor: Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR Cursul nominal de schimb este una dintre cele mai complexe variabile macro-financiare, întrucât […]
09:00
Grupul TeraPlast a trecut pe profit, în primele nouă luni: 6,3 milioane de lei rezultat net # Financial Intelligence
Grupul TeraPlast a raportat un profit net de 6,3 milioane de lei în primele nouă luni, comparativ cu […]
08:50
Profitul net al Raiffeisen Bank România a ajuns la 1,36 miliarde lei, în primele 9 luni, în urcare cu 8% # Financial Intelligence
Profitul net al Raiffeisen Bank România, după impozitare, a ajuns la 1,36 miliarde RON, în primele 9 luni […]
Acum 8 ore
08:20
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au reținut, miercuri seara, trei persoane în […]
08:10
Autor: Dan Pălăngean Bucureștiul s-a situat în anul 2023 peste Praga, Varșovia și Budapesta la PIB/locuitor, măsurat la […]
08:10
BRD raportează un profit net de 1.158 milioane lei, în creștere cu +6%, pentru primele 9 luni # Financial Intelligence
BRD raportează un profit net de 1.158 milioane lei, în creștere cu +6%, pentru primele 9 luni ale […]
07:40
Trump: Reducerea prezenţei trupelor americane în România „nu este un subiect foarte important” (Mediafax) # Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump a declarat, la bordul Air Force One, că retragerea parțială a trupelor americane din […]
07:30
Trump anunță că SUA a încheiat un acord cu Beijingul privind pământurile rare; tarifele aplicate Chinei vor fi reduse de la 57% la 47% # Financial Intelligence
Trump a declarat că va merge în China în aprilie, urmat de vizita lui Xi în SUA. Președintele […]
07:10
Candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei, validată în unanimitate în şedinţa Comitetului de Coordonare al Municipiului Bucureşti din cadrul Partidului Naţional Liberal # Financial Intelligence
Candidatura primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei a fost validată, miercuri, în unanimitate, în şedinţa Comitetului […]
07:00
Maduro vrea să retragă cetăţenia venezueleană tuturor cetăţenilor care solicită o invazie străină # Financial Intelligence
Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a solicitat miercuri celei mai înalte instanţe din ţară să retragă cetăţenia oricărei persoane […]
07:00
Xi Jinping i-a declarat lui Trump că Washingtonul şi Beijingul ar trebui să fie „parteneri şi prieteni”/ Trump a ordonat Pentagonului să înceapă testarea armelor nucleare # Financial Intelligence
Preşedintele chinez Xi Jinping i-a declarat joi omologului său american Donald Trump că cele două ţări trebuie să […]
Acum 24 ore
20:20
Rezerva Federală (FED) reduce ratele dobânzii pentru a doua oară în acest an # Financial Intelligence
Rezerva Federală din SUA (FED) a aprobat miercuri a doua reducere consecutivă a ratei dobânzii, o mișcare așteptată […]
19:00
Ștefăniță Alin Avrămescu – candidatul AUR la președinția Consiliului Județean Buzău; George Simion: Singurul candidat cu șanse reale să îl bată pe Marcel Ciolacu # Financial Intelligence
Deputatul AUR de Prahova, Ștefăniță Alin Avrămescu, candidat al AUR la funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, […]
19:00
Guvernul, după Consiliul Naţional Tripartit: Anul viitor, salariile din sectorul public vor rămâne la valoarea din acest an # Financial Intelligence
Guvernul a transmis, miercuri, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut pe […]
18:50
Oana Gheorghiu – numită vicepremier de președinte; va depune jurământul joi, la Cotroceni # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a Oanei Gheorghiu, […]
18:30
Banca Mondială prognozează că preţurile materiilor prime vor coborî în 2026 la minimumul ultimilor şase ani # Financial Intelligence
Banca Mondială prognozează că preţurile globale ale materiilor prime vor scădea în 2026 la cel mai redus nivel […]
18:00
Desfășurarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor EVERGENT Investments # Financial Intelligence
Raport curent conform: Legii nr. 24/2017, Reg. ASF nr. 5/2018 Data raportului: 29.10.2025 Piața reglementată pe care se […]
18:00
Acționarii EVERGENT Investments au aprobat derularea unei operațiuni de răscumpărare în cursul exercițiului financiar 2026 și numirea auditorului financiar # Financial Intelligence
În cadrul Adunărilor generale ale acționarilor EVERGENT Investments din data de 29 octombrie 2025 au fost votate cu […]
17:10
Conform acordului dintre China și Statele Unite, președintele Xi Jinping se va întâlni cu președintele Donald Trump la […]
15:50
Nvidia devine prima companie care atinge o evaluare de 5 trilioane de dolari, alimentată de boom-ul inteligenței artificiale # Financial Intelligence
Acțiunile Nvidia au crescut cu peste 4% miercuri, gigantul tehnologic devenind prima companie care depășește pragul valorii de […]
15:30
România „la poarta furtunilor[1]” și fără narativ strategic (Corneliu Pivariu) # Financial Intelligence
„O națiune fără viziune strategică nu are viitor, ci doar reflexe." -adaptare după Raymond Aron Autor: Corneliu Pivariu – General-maior […]
15:30
OMV Petrom a contestat Regulamentul Delegat și Decizia Comisiei Europene, privind obligația legată de capacitatea de stocare a CO2 # Financial Intelligence
OMV Petrom a contestat, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Regulamentul Delegat și Decizia Comisiei Europene în […]
15:20
Armata SUA: Decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere din Europa # Financial Intelligence
Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă […]
15:10
Studiu ASE: Tichetele de valoare au generat peste 1,4% din PIB în 2024 și au susținut peste 213.000 de locuri de muncă # Financial Intelligence
Tichetele de valoare precum cardurile de masă, voucherele de vacanță și tichetele sociale au generat în 2024 un […]
14:40
Banca Centrală Europeană va continua să pună bazele pentru moneda euro digitală după încheierea actualei faze pregătitoare, în […]
14:40
Rusia testează super torpila Poseidon Putin afirmă că testul este un mare succes Poseidon este o torpilă autonomă […]
14:40
Oficial NATO: Alianța în strânsă legătură cu SUA privind poziția forțelor în Europa # Financial Intelligence
NATO și autoritățile americane sunt în contact strâns cu privire la poziția forțelor, a declarat miercuri un oficial […]
Ieri
14:20
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei a avut un profit de 103 miliarde de dolari în trimestrul al treilea # Financial Intelligence
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei, cel mai mare din lume în condiţiile în care deţine active de […]
14:20
Vasile GODÎNCĂ-HERLEA, Azitis.com: Guvernul ar trebui să simplifice legea insolvenței, s-o ancoreze în realitățile de astăzi # Financial Intelligence
Guvernul ar trebui să se uite la legea insolvenței ca la o lege pe care ar trebui nu […]
13:50
Mircea Șomlea, Partener INFINEXA: „Statul trebuie să gestioneze unitar arieratele rezultate din garanțiile de stat. Acordul de restructurare poate deveni alternativa viabilă la eșalonarea fiscală” # Financial Intelligence
La Banking Forum organizat de Financial Intelligence, Mircea Șomlea, partener în cadrul INFINEXA, a tras un semnal de alarmă privind deteriorarea […]
13:40
Confederația Patronală Concordia solicită menținerea salariului minim la nivelul actual # Financial Intelligence
În contextul şedinţei Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social de astăzi, 29 octombrie, Confederația Patronală Concordia și-a exprimat […]
13:20
Daniel David i-a adresat o scrisoare omologului ucrainean, în contextul în care numeroase licee cu predare în limba română din Ucraina vor dispărea de la 1 septembrie 2027 # Financial Intelligence
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, i-a transmis o scrisoare omologului ucrainean, în care 'insistă' asupra importanței luării […]
