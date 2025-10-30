„Yamal trebuie să aibă grijă!” FOTO. Starul lui Real Madrid are un aspect de invidiat după ce s-a apucat de box: „Genetică extraordinară”
Golazo.ro, 30 octombrie 2025 13:50
Eduardo Camavinga, jucătorul lui Real Madrid, a postat pe rețelele de socializare câteva fotografii în care practică box.
Acum 5 minute
14:20
„Bine că stă în Paris, nu e departe cu taxiul” Alexander Bublik l-a înțepat pe Corentin Moutet, după ce l-a eliminat de la Paris Masters » Ce declarase francezul # Golazo.ro
Corentin Moutet a declarat că îl va învinge și trimite acasă pe Alexander Bublik de la turneul Paris Masters.
14:20
Real vrea miliarde de la UEFA! Ce despăgubire cere Madridul forului european după ultima hotărâre a justiției spaniole # Golazo.ro
Real Madrid continuă războiul cu UEFA, după ce tribunalul regional din capitala Spaniei a respins apelul forului continental
Acum o oră
13:50
13:30
Procesul secolului în Formula 1 Felipe Massa spune că i s-a furat titlul mondial și cere 73 de milioane de euro! Totul a pornit de la o declarație controversată # Golazo.ro
Felipe Massa (44 de ani) s-a prezentat miercuri în fața instanței la procesul pe care la intentat împotriva FIA și Formula 1.
13:30
„Ai fost mare căpitan la Dinamo...” Basarab Panduru, șocat de prestația lui Dennis Politic: „Nu putea să dribleze un jucător de Liga 2” # Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional român, a vorbit despre evoluția lui Dennis Politic (25 de ani) din meciul Gloria Bistrița - FCSB 1-3.
Acum 2 ore
13:00
CSC Dumbrăvița și Rapid se vor întâlni astăzi, de la ora 21:00, în cadrul etapei #1 din Cupa României.
12:50
Se vinde Maracana! Legendarul stadion va fi scos la licitație din cauza problemelor financiare » Suma cerută de autorități # Golazo.ro
Maracana, legendarul stadion din Rio de Janeiro, va fi scos la vânzare, ca urmare a problemelor financiare ale administrației locale.
12:40
Astăzi au loc ultimele meciuri ale primei etape din Cupa României. Partidele vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport, Prima Sport și FRF TV.
12:30
Luptă istorică Manny Pacquiao oferă detalii noi despre o revanșă în fața lui Floyd Mayweather, după 10 ani » Legătura cu Netflix # Golazo.ro
Manny Pacquiao ar dori să-și ia revanșa în fața lui Floyd Mayweather, după înfrângerea suferită în 2015.
Acum 4 ore
12:10
Momente de panică în Franța VIDEO. Mijlocașul lui Marseille s-a prăbușit pe teren! » Care este starea sa: „Suntem îngrijorați” # Golazo.ro
Bilal Nadir (21 de ani), mijlocașul celor de la Marseille, s-a prăbușit pe teren pe finalul meciului cu Angers, scor 2-2, din etapa #10 a Ligue 1.
12:00
„Stupid și inutil!” Deși Chelsea a câștigat, Maresca și-a atacat jucătorul: „Joacă doar pentru el!” # Golazo.ro
Wolverhampton - Chelsea 3-4. Enzo Maresca, antrenorul oaspeților, l-a criticat dur pe Liam Delap după eliminarea sa.
12:00
Ce decide Șucu în plină criză Genoa a pierdut încă un meci. E pe ultimul loc, cu zero victorii! » Antrenorul, în pericol. Demite și directorul? # Golazo.ro
Dan Șucu l-a confirmat duminică pe Patrick Vieira, dar Genoa a fost învinsă și miercuri, 0-2 acasă cu Cremonese, ultrașii au protestat și presa italiană sugerează că antrenorul ar putea fi concediat dacă pierde și etapa viitoare
11:40
Ce a pățit Miculescu GOLAZO.ro a aflat diagnosticul jucătorului de la FCSB » Campioana se temea că accidentarea e gravă # Golazo.ro
David Miculescu (24 de ani) s-a accidentat în meciul Gloria Bistrița - FCSB, încheiat 1-3, în grupele Cupei României.
11:30
„Nu mai contează” Denis Alibec, reacție neașteptată după ce a dat gol și pasă decisivă, dar a fost schimbat la pauză # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani), atacantul lui FCSB, a vorbit la finalul partidei cu Gloria Bistrița, scor 3-1.
11:30
„Am băut ca să uit” Confesiunea dureroasă a unui fost campion: „Am avut gânduri pe care nu ar trebui să le aibă nimeni” # Golazo.ro
Rasmus Windingstad (31 de ani), fost campion la schi alpin, a povestit deschis despre lupta sa cu tulburarea bipolară.
11:20
La un pas de răpire în Rusia! FOTO+VIDEO. Momentul în care un jucător de la Zenit Sankt Petersburg e atacat pe stradă: „I-a doborât pe răpitori!” # Golazo.ro
Andrey Mostovoy, jucător la Zenit Sankt Petersburg, a fost victima unui tentative de răpire în plină stradă.
10:40
Bogdan Ilie, fiul lui Sabin Ilie (50 de ani), a înscris patru goluri în meciul Farul U16 - Unirea Slobozia U16, încheiat 7-0, în Cupa Elitelor.
Acum 6 ore
10:20
Liverpool nu-și revine VIDEO. Campioana Angliei, umilită în Cupa Ligii! A ajuns la 5 înfrângeri în ultimele 6 partide » Arne Slot, ținta ironiilor # Golazo.ro
Liverpool, campioana Angliei, a fost eliminată din Cupa Ligii după ce a pierdut meciul de pe teren propriu cu Crystal Palace, scor 0-3.
10:10
Se schimbă regulile. Mai mult VAR?! Se pregătesc modificări importante » Ce pedepse riscă jucătorii # Golazo.ro
Legile jocului ar putea fi modificate încă o dată pe 20 ianuarie 2026. Atunci se va decide dacă Video Assistant Referee are o putere și mai mare în timpul meciurilor
10:00
Probleme la Dinamo Noua strategie a „câinilor” după accidentările lui Cristi Mihai și Sivis: „Vom acționa” # Golazo.ro
Directorul sportiv al lui Dinamo, Cosmin Mihalescu, a oferit detalii despre strategia de transferuri a clubului după accidentările lui Cristi Mihai (21 de ani) și Maxime Sivis (27 de ani).
09:50
Mirel Rădoi a decis Anunț despre plecarea de la Universitatea Craiova: „Asta aduce claritate pentru toată lumea” # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a vorbit despre relația sa cu conducerea echipei, chiar după meciul cu Sănătatea Cluj, scor 4-1.
09:40
Dezastru pentru FCSB FOTO. David Miculescu, transportat la spital după ce s-a accidentat în meciul cu Gloria Bistrița # Golazo.ro
Gloria Bistrița - FCSB 1-3. David Miculescu s-a accidentat în meciul din etapa #1 din Cupa României și a fost transportat la spital.
09:20
Probleme pentru Pancu Motivul pentru care nu poate semna cu CFR Cluj ca antrenor principal + Explicațiile FRF # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) nu poate semna contract de antrenor principal cu CFR Cluj, deoarece nu are licența PRO.
Acum 24 ore
00:30
Bistrița acuză arbitrajul Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica # Golazo.ro
GLORIA BISTRIȚA - FCSB 1-3. Nicolae Grigore (42 de ani), antrenorul Gloriei, este de părere că „roș-albaștrii” au fost avantajați de deciziile „centralului” Sebastian Lăstun (29 de ani).
00:20
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român # Golazo.ro
Inter Milano a învins-o pe Fiorentina, scor 3-0, în cadrul etapei #9 din Serie A.
00:10
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga” # Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a făcut o vizită de lucru în județul Harghita, acolo unde a discutat cu presa locală.
00:00
„Trebuia să facem asta mai repede” Ce le-a reproșat Charalambous jucătorilor de la FCSB după victoria cu Gloria Bistrița » A avut un remarcat # Golazo.ro
Gloria Bistrița - FCSB 1-3. Elias Charalambous, antrenorul oaspeților, a vorbit despre victoria obținută în Cupa României.
29 octombrie 2025
23:20
„Cine a greșit va plăti” Președintele FR Gimnastică intervine după dezvăluirile Denisei Golgotă: „Sunt multe nereguli semnalate” # Golazo.ro
Ioan Suciu (47 de ani), președintele Federației Române de Gimnastică, a vorbit despre scandalul imens apărut după ce Denisa Golgotă (23 de ani) a anunțat că a depus o plângere oficială pentru hărțuire fizică și psihică.
23:10
A dat gol și a fost schimbat FOTO. Denis Alibec și-a făcut treaba în prima repriză a meciului cu Gloria Bistrița, dar nu a fost de ajuns # Golazo.ro
Gloria Bistrița - FCSB. Denis Alibec a dat un gol și o pasă de gol pentru campioana României în prima repriză.
22:50
Metaloglobus surprinde Fotbalistul trecut pe la PSG a debutat în ziua în care a fost anunțat transferul # Golazo.ro
Metaloglobus l-a transferat pe Endri Celaj, atacant albanez care a trecut pe la PSG în perioada junioratului.
22:30
„O atitudine sfidătoare” Un antrenor a răbufnit după înfrângerea din Cupă: „Îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât” # Golazo.ro
Metalul Buzău - U Cluj 1-2. Valentin Stan, antrenorul gazdelor, a contestat dur arbitrajul lui Vlad Băban din partida din Cupa României.
22:10
Ce se întâmplă cu Ianis Hagi Nu a fost inclus în lot la meciul cu Alanyaspor: care este explicația # Golazo.ro
Ianis Hagi (27 de ani) nu a fost inclus în lotul lui Alanyaspor la ultimul meci. Toate detaliile despre situația jucătorului de la națională, în rândurile de mai jos.
22:00
„Eu așa am luat aplauzele” Mirel Rădoi a comentat gestul făcut de fani după autogolul lui Stevanovic + a vrut să plece din Bănie? # Golazo.ro
Sănătatea Cluj - U Craiova 1-4. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a comentat aplauzele fanilor de la autogolul echipei sale.
21:30
Patrick Petre (28 de ani), fiul legendei dinamoviste Florentin Petre, și-a găsit echipă
21:00
Vinicius, explicații după El Clasico Starul lui Real Madrid și-a cerut scuze pentru reacția nervoasă din meciul cu Barcelona » Pe cine a omis # Golazo.ro
Real Madrid - Barcelona 2-1. Vinicius Junior și-a cerut scuze după reacția nervoasă pe care a avut-o în El Clasico.
20:40
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Sănătatea Cluj a deschis scorul după o eroare imensă a fundașului Craiovei + cum a reacționat soția unui coleg # Golazo.ro
SANATATEA CLUJ - U CRAIOVA 1-4. Nikola Stevanovic (27 de ani), fundașul oltenilor, a marcat în propria poartă, în prima repriză a partidei de pe „Ion Oblemenco”.
20:20
Rădoi fuge de microfon 4 momente importante de la Sănătatea - U Craiova: Decizia antrenorului, protestul fanilor + ironie cu echipa lui Mititelu # Golazo.ro
Sănătatea Cluj - U Craiova. Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, a luat o decizie controversată înaintea partidei din etapa #1 din Cupa României.
20:00
Accidentat grav la antrenament Dinamovistul împrumutat în Liga 1 trebuie să se opereze, după un duel cu un jucător venit în probe # Golazo.ro
Alex Irimia, 19 ani, jucător împrumutat de Dinamo la Metaloglobus, a suferit o accidentare gravă
19:40
Patronul echipei, pe foaia de joc Are 61 de ani și vrea să joace în Cupa României: „Sunt pregătit!” + ce a spus antrenorul # Golazo.ro
Aurelian Ghișa (61 de ani), finanțatorul celor de la Sănătatea Cluj, este prezent pe foaia de joc la partida cu Universitatea Craiova din Cupa României.
19:30
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere # Golazo.ro
Baza de antrenament a fostei echipe din Liga 1 Gaz Metan Mediaș este scoasă la licitație.
19:10
Dinamo și Rapid, bune de plată Sancțiunile dictate după derby-ul de pe Arena Națională + Și FCSB a fost amendată # Golazo.ro
Dinamo și Rapid și-au aflat sancțiunile după incidentele de la derby-ul de pe Arena Națională, meci câștigat de giuleșteni, scor 2-0.
18:50
Costul a sărit în aer La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026 # Golazo.ro
Costul construcției noului stadion din Târgoviște, Dâmbovița Arena, ar fi crescut semnificativ față de cât era estimat inițial.
18:40
„Să fie monitorizat!” Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață” # Golazo.ro
Dinamovistul Cristian Mihai (21 de ani), s-a accidentat și va lipsi în următoarele săptămâni.
18:10
UEFA a amendat FRF după comportamentul rasist/discriminatoriu al suporterilor de la meciul România U21 - Cipru U21 2-0.
18:10
Cambei, triplă campioană europeană Halterofilii români fac spectacol la CE U23 din Albania » Medalii și pentru Șipoș, Dorobete și Papolți # Golazo.ro
Mihaela Cambei a câștigat trei medalii de aur la Campionatele Europene U23 de la Durres, Albania.
18:00
„Poate să fie o mare problemă. Mare!” Mihai Stoica a analizat iminenta numire a lui Daniel Pancu pe banca lui CFR Cluj # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a comentat probabila instalare a lui Daniel Pancu (48 de ani) pe banca lui CFR Cluj.
17:30
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția # Golazo.ro
UEFA a oferit astăzi un răspuns pentru GOLAZO.ro în cazul disputei pentru palmares FCSB vs Steaua și a lăsat să se înțeleagă că FRF ar fi trimis informări oficiale
17:00
Ce pedeapsă riscă portarul lui Chivu Josep Martinez e anchetat pentru omor din culpă » Cum a ieșit la testele Poliției # Golazo.ro
Josep Martinez, 27 de ani, a fost interogat mai multe ore după accidentul rutier în urma căruia un bărbat în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața
16:50
Situația se complică la Dinamo După ce l-a pierdut pe Sivis, Kopic nu va putea conta pe un alt jucător important # Golazo.ro
Cristian Mihai (21 de ani), tânărul jucător promițător al lui Dinamo, s-a accidentat și nu va fi prezent la următoarele meciuri ale „câinilor”.
16:20
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre problemele din fotbalul românesc.
