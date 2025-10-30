Bursă. Grup EM anunţă ce s-a întâmplat după încheierea ofertei de listare: Compania nu îndeplineşte criteriul de free-float minim de 10%, dar are în plan o nouă majorare de capital în vederea admiterii la Bursă
Ziarul Financiar, 30 octombrie 2025 14:00
Bursă. Grup EM anunţă ce s-a întâmplat după încheierea ofertei de listare: Compania nu îndeplineşte criteriul de free-float minim de 10%, dar are în plan o nouă majorare de capital în vederea admiterii la Bursă
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
14:15
14:15
14:15
Acum 30 minute
14:00
Acum o oră
13:45
13:45
Acum 2 ore
13:15
Mircea Vădan, BraveX, producător local de drone: Ne diferenţiem şi prin costurile de producţie de trei ori mai mici. Dronele noastre ar putea fi utilizate pentru a depista şi sancţiona din aer abaterile rutiere sau tăierile ilegale din păduri # Ziarul Financiar
BraveX, un start-up românesc de deep tech care proiectează şi produce drone avansate cu aripă fixă şi capabilităţi EVTOL (decolare şi aterizare verticală), vizează atragerea unei runde de finanţare seed pentru a scala producţia şi a pătrunde pe pieţele externe. Compania mizează pe un avantaj competitiv de cost obţinut prin producţia locală şi pe expertiza tehnică a echipei de ingineri.
13:15
13:15
Acum 4 ore
12:15
Farlei Kothe, Stefanini: România rămâne un hub strategic în cadrul grupului şi un furnizor cheie de soluţii digitale pentru Europa. Mizăm pe inovaţie, formare continuă şi extindere în sectoare cu potenţial ridicat precum banking, telecomunicaţii şi producţie # Ziarul Financiar
Într-un context economic marcat de volatilitate şi ajustări pe piaţa IT, subsidiara locală a grupului global de tehnologie Stefanini susţine că hubul din România rămâne unul important pentru companie - cu un „rezervor“ important de oameni talentaţi, chiar dacă unele departamente au fost redimensionate.
12:15
12:00
11:45
Platforma de e-commerce VOGO, proiectată în România, se extinde în UE şi SUA. Adrian Ioan Barcutean, co-fondator: Nici AI fără oameni, nici oameni fără AI - aceasta este realitatea" # Ziarul Financiar
VOGO, o platformă de comerţ electronic şi aplicaţii mobile proiectată în România, a început un proces de extindere internaţională pe pieţe cheie, inclusiv Italia, Spania, Marea Britanie şi Statele Unite. Compania, care oferă o soluţie white-label (personalizabilă sub brandul clientului) bazată pe Inteligenţă Artificială, şi-a stabilit un obiectiv ambiţios: intrarea în topul mondial al platformelor de aplicaţii mobile pentru comerţ electronic.
11:45
Lukoil acceptă vânzarea activelor internaţionale către elveţienii Gunvor după sancţiunile impuse de SUA. Intră şi Lukoil România în tranzacţie? Financial Times: Cumpărătorul are legături strânse cu Rusia şi a fost cofondat de unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Vladimir Putin # Ziarul Financiar
11:30
11:30
11:15
Asociaţia Energia Inteligentă: Circa 40% din instalaţiile de utilizare gaze naturale nu au efectuată verificarea sau revizia. Dumitru Chisăliţă, preşedintele AEI: După liberalizarea pieţei serviciilor în 2011, au intrat în sector persoane din diverse alte domenii, fără pregătire teoretică şi experienţă în domeniul gazelor naturale # Ziarul Financiar
11:00
11:00
11:00
10:45
10:30
Acum 6 ore
10:15
10:15
Care este cea mai nouă destinaţie culinară din Bucureşti: Noi am văzut o oportunitate de a introduce un nou nivel de rafinament. Zaaf ar putea exista cu uşurinţă la Londra, Dubai sau New York, dar este aici # Ziarul Financiar
Calea Floreasca din Bucureşti s-a transformat într-un soi de drum iniţiatic în fel şi fel de explorări culinare, iar recent zona a devenit şi mai interesantă prin atragerea unui nou „rezident“, restaurantul Zaaf.
09:45
09:15
Gigantul polonez din domeniul alimentar Maspex, acţionar majoritar la Purcari, vrea să se extindă peste graniţe pentru a se proteja de declinul populaţiei din Polonia # Ziarul Financiar
Grupul polonez Maspex are în plan să-şi accelereze expansiunea în estul Europei pentru a-şi consolida creşterea, în condiţiile în care declinul populaţiei din ţara sa de origine îi restrânge baza de clienţi pe plan local.
09:15
09:15
09:15
Grupul BRD a încheiat primele 9 luni cu un venit net bancar de 3,25 mld.lei, în creştere cu 9%, şi un profit net de 1,15 mdl.lei, cu 5,8% mai mare. Maria Rousseva, CEO BRD Groupe Societe Generale: ”BRD a înregistrat o creştere solidă a veniturilor, peste ritmul de creştere a cheltuielilor operaţionale, contrar unui mediu mai dificil, inclusiv prin dublarea taxei pe cifra de afaceri” # Ziarul Financiar
Acum 8 ore
08:15
Alexandru Chiriţă, Electrica: România are potenţialul să devină un hub regional pentru tranziţia verde. Îmbunătăţirea climatului investiţional le-ar oferi investitorilor privaţi şi instituţionali motive suplimentare să aleagă piaţa locală # Ziarul Financiar
Grupul Electrica, axat pe distribuţia şi furnizarea de energie, a avut anul trecut venituri consolidate de 9 miliarde de lei şi are pentru 2030 obiectivul de a ajunge la 1 GW de capacitate instalată în producţia de energie verde şi la 900 MWh de capacitate de stocare a energiei, contribuind la stabilitatea reţelei şi generând venituri suplimentare.
08:15
ZF IT Generation. Daniel Deaconu, fondator, The Simplifier, serviciu de storytelling pentru fondatori şi lideri din business: Sfatul meu pentru fondatori: Ieşiţi în faţă şi vorbiţi! Folosiţi LinkedIN-ul ca pe o scenă. Degeaba eşti bun dacă nu te ştie nimeni # Ziarul Financiar
Antreprenorii şi liderii din business ar trebui să se concentreze pe comunicarea pe reţeaua socială de business LinkedIN, pe care ar trebui să o utilizeze ca o „scenă“ unde să-şi prezinta experienţa şi oferta de produse şi servicii întrucât platforma este un generator foarte eficient de discuţii care pot genera business, câtă vreme conţinutul publicat este unul autentic şi capabil să atragă atenţia şi interesul audienţei.
07:15
Sameday, una dintre cele mai mari companii de curierat de pe piaţa locală, a investit 80 mil. euro în acest an pentru dezvoltarea capacităţii de livrare şi a reţelei de easyboxuri. Compania se aşteaptă la o creştere de 20% a veniturilor, până la 1,4 mld. lei # Ziarul Financiar
Sameday, a doua cea mai mare companie din curierat de pe plan local, are un buget de investiţii care se ridică la suma de 80 mil. euro, mult peste aşteptările iniţiale, care situau bugetul la circa 60 mil. euro, potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii companiei.
07:15
07:15
Acum 12 ore
06:15
Studiu ASE. Cât valorează tichetele de valoare în economie: mai mult de 1,4% din PIB, 213.000 de locuri de muncă şi un consum fiscalizat în proporţie de peste 90% # Ziarul Financiar
Tichetele de valoare precum cardurile de masă, voucherele de vacanţă şi tichetele sociale au generat în 2024 un impact economic de peste 1,4% din PIB-ul României, potrivit studiului „Impactul socioeconomic al sistemului de tichete în România“, realizat de ASE şi prezentat la evenimentul Policy & Impact Forum.
Acum 24 ore
00:30
Ce spune despre anul 2026 Sergiu Manea, BCR, a doua cea mai mare bancă din România: Privesc 2026 ca pe un moment important pentru România, un an în care intrăm într-o nouă etapă a reformei, una care depăşeşte logica majorărilor de taxe şi se concentrează pe disciplină fiscală, digitalizarea serviciilor publice, investiţii strategice şi instituţii eficiente # Ziarul Financiar
Anul 2026 reprezintă un an important pentru România, anul în care putem trece de la creştere la relevanţă, de la potenţial la performanţă, un an în care colaborarea devine normalitate.
00:15
Astăzi, joi, 30 octombrie, are loc conferinţa GrECo & ZF Risk Day - Horizon, „Navigând printre incetitudini: strategii inteligente de gestionare a riscurilor“ # Ziarul Financiar
Conferinţa GrECo & ZF Risk Day - Horizon „Navigând printre incetitudini: strategii inteligente de gestionare a riscurilor“ şi-a propus să aducă în atenţia tuturor noile riscuri care se desprind din contextul actual pe care companiile le trăiesc, dar şi pentru a vorbi despre soluţiile care există în aceste vremuri şi aşteptările privind perioada următoare.
00:15
Dezvoltatorul imobiliar Redport: Bucureştiul are un stoc rezidenţial care, în mare parte, depăşeşte 60 de ani vechime. E o nevoie reală de locuinţe noi # Ziarul Financiar
Grupul de companii Redport, activ în sectorul construcţiilor şi dezvoltărilor imobiliare, a înregistrat în primele zece luni din acest an prevânzări de locuinţe şi preînchirieri în valoare totală de 50 de milioane de euro, în creştere cu 25% faţă de perioada similară a anului trecut.
00:15
Ce oameni îşi propun acţionarii Fondului Proprietatea în Comitetul Reprezentanţilor: la Ministerul Finanţelor pe Maria-Iulia Sobolevschi-David, Andrei-Valeriu Steriu şi Tănase Stamule, Estinvest mizează pe Alin Andrieş, acţionarii sloveni pe Matej Rigelnik, iar unii investitori de retail se autopropun # Ziarul Financiar
Acţionarii Fondului Proprietatea se vor reuni pe 20 noiembrie pentru a-şi alege reprezentanţii în Comitetul Reprezentanţilor. Din capul locului, iese în evidenţă Ministerul Finanţelor, acţionar cu 12% la FP, care a nominalizat trei candidaţi: Tănase Stamule, Andrei-Valeriu Steriu şi Maria-Iulia Sobolevschi-David, în timp ce fondurile slovene Axor, Equinox şi Intus Invest – care au acumulat peste 5% din drepturile de vot la FP pe timp de vară – îl propun pe Matej Rigelnik, CEO al Equinox.
00:15
Cris-Tim se pregăteşte să vină la Bursă la o evaluare de 1,35 mld. lei: compania închide o ofertă istorică în care investitorii de retail au suprasubscris de 42 de ori. Peste 27 mil. acţiuni a inclus oferta derulată de companie timp de aproape două săptămâni # Ziarul Financiar
Oferta de listare a Cris-Tim Family Holding – desfăşurată între 17 şi 29 octombrie – s-a încheiat la preţul de 16,5 lei per unitate, la limita inferioară a intervalului, care era, de altfel, unul destul de îngust, ajungând la 17,5 lei.
00:15
TE SIMŢI MAI BINE…, un proiect susţinut de MedLife. O cultură organizaţională sănătoasă porneşte de la leadership. Liderii trebuie să urmărească cum s-au dezvoltat oamenii sub conducerea lor, nu doar cifrele la care au ajuns # Ziarul Financiar
O cultură organizaţională sănătoasă porneşte întotdeauna de la leadership – de la felul în care liderii formează echipe, dezvoltă oameni şi construiesc încredere în locul unei simple urmăriri a rezultatelor. Presiunea pe rezultate şi eficienţă este constantă în organizaţii, iar câştigători vor fi cei care reuşesc să păstreze echilibrul între performanţă şi umanitate, crede Maria Zoicaş, head of HR al ING România.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Toţi ochii pe Romgaz. Marcel Murgoci, casa de brokeraj Estinvest: Interesul crescut poate avea legătură şi cu multiplii de evaluare. Rezultatele operaţionale au ajutat cotaţia. Cotaţia s-a apreciat cu 17% în ultima lună, cu 10% peste dinamica indicelui de referinţă BET # Ziarul Financiar
Acţiunile producătorului şi furnizorului de gaze naturale Romgaz (simbol bursier SNG) se tranzacţionează aproape de pragul istoric de 10 lei per unitate şi înregistrează în prezent o creştere de peste 90% de la început de an, deci aproape au dublat banii investitorilor în acest interval. Ce aspecte iau în calcul participanţii la piaţă? Răspunde Marcel Murgoci, director de tranzacţionare al societăţii de intermediere Estinvest.
00:15
ZF Agropower. Ferma Vraja Legumelor din Satu Mare, care lucrează 10 hectare, va începe procesarea. „Anul acesta producţia a fost afectată de îngheţ, dar anul viitor sperăm să putem procesa.“ # Ziarul Financiar
Vraja Legumelor, o fermă care produce fructe şi legume în Satu Mare, va începe anul viitor şi procesarea, după ce a depus un proiect în cadrul măsurii DR 16 – Investiţii în sectorul legumelor şi cartofilor, derulate prin intermediul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – AFIR.
00:15
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. De la situaţii de urgenţă la antreprenoriat sau care este povestea lui Dani Diaconu, cel care a dus brandul 5 to go în Vaslui # Ziarul Financiar
Dani Mocanu este ofiţer de poliţie penitenciară, cu background tot în sistemul de apărare naţională şi ordine publică, tată a doi copii iar din vara lui 2022 anteprenor sub „acoperirea“ 5 to go, el fiind cel care a deschis prima cafenea sub acest brand în Vaslui. Între timp Dani a ajuns la
00:15
Cristian Mătăşel, director general al producătorului METIGLA România: Avem în plan investiţii de 15 mil. euro până în 2030, ce vizează digitalizarea completă a fluxurilor de producţie, extinderea capacităţii de panouri termoizolante şi soluţii solare integrate, precum şi modernizarea logisticii şi a sistemelor IT # Ziarul Financiar
Producătorul belgian de acoperişuri şi soluţii metalice METIGLA, cu o fabrică la Ceptura, judeţul Prahova, are plan de investiţii de 15 milioane euro până în 2030, în extinderea capacităţii de producţie dar şi în digitalizarea fluxurilor.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Retailul local pune frână la noi dezvoltări. Jucătorii din piaţă sunt mai puţin dispuşi să rişte în această perioadă. „Avem mai puţine proiecte decât anul trecut şi încasări mai mici“ # Ziarul Financiar
Retailul local, unul dintre cele mai dinamice segmente din piaţa imobiliară, a pus frână în acest an când vine vorba de noi dezvoltări, iar asta din cauza situaţiei incerte care planează asupra economiei.
00:15
Ce faci cu banii tăi?, un proiect sub umbrela FIT. Dumitru Chisăliţă, Asociaţia Energia inteligentă: Cum arată un scurt ghid de reducere a consumului de energie electrică pe care îl poţi urma dacă vrei să-ţi reduci factura - alege cel mai mic preţ din piaţă, adoptă un comportament responsabil şi investeşte în electrocasnice eficiente energetic # Ziarul Financiar
Ţi s-a întâmplat şi ţie să te uiţi la factura de energie şi să te întrebi unde s-a dus tot curentul? Nu eşti singur. Preţurile la energie pot părea greu de controlat, mai ales în această perioadă, când iarna se apropie şi temperaturile de afară scad.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.