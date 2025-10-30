Terasa cozy, modernă sau minimalistă? Ce stil ți se potrivește și cum alegi materialele potrivite? (P)
B365.ro, 30 octombrie 2025 14:10
O terasă bine amenajată este mai mult decât un simplu spațiu exterior – este o extensie a casei tale, locul unde te relaxezi, socializezi și te bucuri de aer liber. Stilul pe care îl alegi
• • •
Acum 30 minute
14:10
Terasa cozy, modernă sau minimalistă? Ce stil ți se potrivește și cum alegi materialele potrivite? (P) # B365.ro
O terasă bine amenajată este mai mult decât un simplu spațiu exterior – este o extensie a casei tale, locul unde te relaxezi, socializezi și te bucuri de aer liber. Stilul pe care îl alegi
Acum o oră
14:00
ESENȚIAL | Cele trei persoane reținute în dosarul exploziei din Rahova, duse la Judecătoria Sectorului 5 cu propunere de arestare preventivă # B365.ro
În dosarul exploziei din Rahova au fost reținute, aseară, trei persoane, fiind vorba despre un angajat Distrigaz și doi angajați ai firmei care au făcut verificări la rețeaua de gaze de la blocul respectiv. Azi,
13:50
VIDEO | Singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity cântă din nou, la 10 ani de la Colectiv. Lansează „The Memento Project”, un tribut adus victimelor incendiului # B365.ro
La 10 ani de la incendiul din clubul Colectiv, solistul Andrei Găluț, singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity, împreună cu alți 10 supraviețuitori, lansează un proiect caritabil dedicat omagierii victimelor. Prima apariție publică, după
Acum 2 ore
13:20
FOTO | Stadiul lucrărilor pe Lotul 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului. Scrioșteanu: Lucrările au evoluat, însă mobilizarea constructorului pe șantier e sub medie # B365.ro
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a făcut o vizită pe șantierul Lotului 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului, pentru a verifica stadiul lucrărilor. El spune că, în ciuda faptului că de la
13:10
Incendiu la o casă pe Strada Ecaterina Teodoroiu din Voluntari. Pompierii sunt la fața locului # B365.ro
În urmă cu puțin timp, ar fi izbucnit un nou incendiu lângă București, pe Strada Ecaterina Teodoroiu, din zona Voluntari. Un martor transmite că la fața locului sunt prezente echipajele de pompieri. Traficul din zonă
13:10
Un cutremur cu magnitudine de 3.6 s-a produs la prânz, în zona seismică Vrancea, Buzău. Anunțul Institutului pentru Fizica Pământului # B365.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 3.6 s-a produs în această după-amiază în România. Cutremur în România, în această după-amiază Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului informează că azi, 30 octombrie, la ora 12:16:59 (ora
13:00
ESENȚIAL | Șoferul de autobuz care se juca păcănele la volan este cercetat disciplinar. STB: Comportamentele care pun în pericol siguranța călătorilor nu sunt tolerate # B365.ro
STB a transmis că șoferul prins că se juca la telefon la volan este cercetat disciplinar. El conducea un atobuz cu indicativul 220. Conform legislației aflate în viagoare, astfel de acțiuni se sacționează în mai
Acum 4 ore
12:30
Pericolul din București care îl ține pe Ciucu treaz noaptea. Candidatul PNL la PMB spune că primul pas e să-i recunoaștem dimensiunea reală # B365.ro
Candidatul Ciprian Ciucu, susținut de PNL pentru funcția de primar general al Capitalei, spune care este cea mai mare problemă a Bucureștiului: riscul seismic și starea clădirilor vechi. Ciucu: Problema care mă ține treaz este
12:10
„Stăm în frig și nu ne permitem să facem un duș. Curge apă rece pe conducta de apă caldă”, spune un bucureștean din Sectorul 5. Este furios pe avariile care nu se mai rezolvă # B365.ro
Sătul de toate avariile din sistemul de termoficare din Sectorul 5 și de estimările pentru repunerea în funcțiune care nu se respectă, un bucureștean a decis să scrie un mesaj, furios, pe un grup de
12:00
Parteneriat media Cetatea medievală se transformă într-un tărâm al legendelor și al magiei, la prima ediție a festivalului „Halloween în Cetate". Spectacol unic de video mapping pe unele dintre cele mai frumoase clădiri istorice din
11:50
Distrigaz este pusă sub învinuire de distrugere calificată, un angajat a fost reținut de polițiști. Cum răspunde compania în fața acuzațiilor # B365.ro
Compania Distrigaz ar fi fost pusă sub învinuire de distrugere calificată. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au făcut primele trei rețineri: un angajat Distrigaz și alți doi angajați de la firma
11:30
Scandal la Catedrala Națională. Credincioșii au forțat intrarea, după ce accesul a fost reconfigurat, pentru curățenie, printr-o ușă laterală # B365.ro
Mai mulți credincioși care așteptau în noaptea de miercuri spre joi să intre în Catedrala Națională au încercat să forțeze intrarea, după ce ușa principală a fost închisă temporar pentru curățenie. O ușa a Catedralei
11:10
FOTO | „Colectiv rămâne oglinda unui stat care s-a ghidat după principiul «merge și așa»”, spune Nicușor Dan. Președintele a depus coroană și a aprins lumânare pentru victime # B365.ro
Președintele Nicușor Dan a dat un mesaj cu ocazia împlinirii a 10 ani de la tragedia Colectiv. În urma incendiului de la clubul respectiv, 65 de persoane și-au pierdut viața, dintre care peste 30 în
11:00
„Cum reușesc așa ceva?” O mașină s-a răsturnat pe Bd. Regele Mihai, aproape de Arcul de Triumf. Trafic îngreunat # B365.ro
Un accident a avut loc în urmă cu scurt timp la doi pași de Arcul de Triumf: o mașină s-a răsturnat pe Bulevardul Regele Mihai I al României. Traficul este îngreunat, șoferii sunt sfătuiți să
Acum 6 ore
10:30
Dl. Ciucu s-a mutat din bucătărie în situation room, de unde ne dă o veste majoră: Gata, mi-am făcut temele pentru București, știu exact ce am de făcut # B365.ro
Campania electorală este acea situație în care candidații se pun în diverse situații menite să ne convingă că dumnealor sunt exact ceea ce ne trebuie, iar o astfel de situație este anunțul recent al lui
10:10
Ștefania Szabo, directoarea spitalului din Buzău, va fi înmormântată sâmbătă la București. Trupul neînsuflețit este adus mâine dimineață la o capelă din Sectorul 2 # B365.ro
Înmormântarea directorului medical al SJU Buzău Ștefania Szabo va avea loc la București, sâmbătă, 1 noiembrie. Trupul ei neînsuflețit va fi adus mâine și va fi depus la Capela Bălăneanu, din sectorul 2 al Capitalei.
10:00
Ziua în care Oana Gheorghiu devine viceprim-ministru. Jurământul, depus la Cotroceni, în Sala Unirii # B365.ro
Ceremonia de depunere a jurământului Oanei Gheorghiu este programată la ora 10:00 la Palatul Cotroceni. Decretul de numire în funcția de viceprim-ministru a fost publicat în Monitorul Oficial al României. Oana Gheorghiu devine viceprim-ministru, depune
09:40
Ce este Centura Verde a Capitalei și ce va presupune proiectul. Inițiatorii proiectului și municipalitatea, conferință de presă la 11:30 # B365.ro
Înainte de ora prânzului, la sediul Primăriei Capitalei, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, împreună cu administratorul public al Municipiului București, președintele Fundației Centura Verde și primarul Rareș Hopincă al Sectorului 2, susțin o conferință
09:20
ALERTĂ | Incendiu pe strada Mieilor, în zona Mihai Bravu. Martor: Arde o casă cu etaj, fumul se vede din Berceni # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a izbucnit un incendiu pe strada Mieilor, din zona Șoseaua Mihai Bravu. Un martor spune că coloana imensă de fum se vede din zona Berceni. Există riscul de propagare Un
09:10
FOTO | Traficul din jurul Catedralei Naționale, dat peste cap de programul de vizitare și închinare. Șofer: O bandă este ocupată de mașini parcate, sunt polițiști care doar dirijează # B365.ro
A fost extins programul de vizitare și închinare de la Catedrala Națională, iar traficul din jurul acesteia este de coșmar, se plâng mai mulți șoferi, joi dimineață, 30 octombrie. Pe Strada Izvor sunt mașini parcate
Acum 8 ore
08:30
ESENȚIAL | Marș pentru victimele de la Colectiv, azi, la 10 ani de la tragedie. Participanții se adună în Piața Universității # B365.ro
Astăzi, va avea loc un marș în București pentru împlinirea a 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv. Atunci, au murit 65 de persoane. Evenimentul este organizat de mai multe asociații civice și începe
08:20
ESENȚIAL | Un angajat Distrigaz și doi ai firmei chemate la blocul din Rahova cu o zi înainte de explozie au fost reținuți. Procurorii urmează să ceară arestarea preventivă # B365.ro
Miercuri dimineață, 29 octombrie, s-au făcut primele percheziții în dosarul exploziei din Rahova, iar seara, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au făcut primele trei rețineri. Trei persoane au fost reținute: un
08:00
Simu Revival ❤️ Renaște “Templul Grecesc” de pe Magheru, cel mai modern muzeu din Bucureștiul interbelic, demolat de comuniști ca să facă magazinul Eva # B365.ro
"SIMU Revival" este un proiect cultural complex care ne invită la o reflecție profundă asupra memoriei și identității culturale, explorând modul în care trecutul și memoria Muzeului Simu poate fi reactivat prin forța expresivă a
Acum 24 ore
19:50
Oana Gheorghiu, numită de Nicușor Dan vicepremier. Ea va depune jurământul de învestitură în funcție joi, la Cotroceni # B365.ro
Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață", va depune jurământul de învestitură în funcția de viceprim-ministru joi, 30 octombrie. Președintele Nicușor Dan a semnat, miercuri, decretul de numire. Oana Gheorghiu va depune jurământul de învestitură joi
19:30
Linia 443 va avea un traseu mai lung, de sâmbătă. TPBI: Autobuzele vor opri și în 5 noi stații înființate pe sensul spre Piața Presei # B365.ro
Linia de autobuz cu indicativul 443 se extinde în mai multe zone din Comuna Periș, anunță TPBI. Modificările vor intra în vigoare de sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Totodată, mijloacele de transport vor opri în 5
18:40
Doi medici de la Spitalul Bagdasar-Arseni din București, reținuți pentru ucidere din culpă și alte infracțiuni. Nu ar fi tratat corespunzător un pacient cu arsuri, care a decedat # B365.ro
Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni" din București sunt acuzați de mai multe infracțiuni, inclusiv de ucidere din culpă, fiind reținuți miercuri de procurori. O femeie, în calitate de medic de gardă, și un bărbat,
18:00
VIDEO | Au început lucrările de modernizare a fostei Primării a Sectorului Galben, care se transformă în hub pentru industriile creative. Va avea inclusiv o bibliotecă # B365.ro
Primăria Sectorului 1 anunță începerea lucrărilor de modernizare la clădirea administrativă din Piața Amzei nr. 13, cunoscută de bucureșteni drept fosta Primărie a Sectorului Galben. Au început lucrările de modernizare a fostei Primării a Sectorului
16:50
Liniile 17, 36 și 636 revin pe traseele de bază, de mâine. Lucrările la rețeaua de termoficare de pe Bd. Lacul Tei sunt gata # B365.ro
Lucrările la rețeaua de termoficare de pe Bulevardul Lacul Tei sunt gata, astfel că liniile 17, 36 și 636 revin pe traseele de bază, anunță TPBI. Acest lucru se va întâmpla de joi, 30 octombrie.
15:50
VIDEO | Șofer STB, surprins în timp ce juca păcănele pe telefon, la volan. S-a întâmplat pe linia 220, bărbatul conducând un autobuz plin de călători # B365.ro
Un șofer STB a fost surprins de un călător în timp ce se juca păcănele pe telefon, la volan. Cei care se aflau în acel moment în autobuz s-au arătat revoltați de gestul conducătorului auto.
15:40
Se schimbă schimbarea din Noul Obor, proiectul nou e pe ordinea de zi a Consiliului Local S2. Ce apare la loc (parcare), ce dispare # B365.ro
Asociația Străzi pentru Oameni semnalează că mâine, în ședința Consiliului Local Sector 2, se va vota modificarea proiectului Pietonala Obor, de la Aleea cu Ceas. Organizația susține că acum se propune extinderea locurilor de parcare
15:30
Piața volantă din Sectorul 1 ajunge în acest weekend în cartierul Pajura. La ce ore sunt deschise tarabele cu bunătăți între 31 octombrie și 2 noiembrie # B365.ro
Administrația locală anunță că piața volantă se mută în acest weekend, 31 octombrie – 2 noiembrie, în cartierul Pajura din Sectorul 1. Producătorii locali îi așteaptă pe bucureșteni cu o mulțime de produse ce sunt
14:40
VIDEO | Pupici electorali la propriu. Piedone îl susține pe Băluță la alegerile pentru Primăria Capitalei. „Ciucu și Drulă nici să nu mai cheltuie banii” # B365.ro
Fostul șef ANPC, Cristian Popescu Piedone, acum președinte al noului său partid, PNRR – Partidul Naționalist Reformarea României, a susținut o conferință de presă la inaugurarea sediului partidului, la care a participat și candidatul PSD
Ieri
14:20
FOTO | 10 ore de așteptare pentru vizitare și închinare la Catedrala Neamului. BOR a prelungit programul și-a făcut și-o hartă interactivă a cozii # B365.ro
Programul de închinare la Sfântul Altar al Catedralei Mântuirii Neamului din București a fost prelungit. În contextul numărului mare de credincioși care vin zilnic pentru a se ruga, Patriarhia Română a anunțat noul program de
14:00
FOTO | O clădire istorică de pe istorica stradă Lispcani va fi refăcută complet, așa cum era în Vechiul București. Acum, are risc seismic ridicat și poate să se prăbușească oricând # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, transmite că o clădire istorică de pe strada Lipscani nr. 70 va fi transformată, edificiul este cu risc seismic ridicat. Administrația locală vrea să reconstruiască imobilul păstrând arhitectura originală.
14:00
Tramvaie blocate pe Bulevardul Pache Protopopescu, unde o mașină a lovit un livrator pe scuter. Vehiculul, căzut pe șine # B365.ro
Tramvaiele care circulă pe Bulevardul Pache Protopopescu sunt blocate în urma unui accident ce s-a produs între o mașină și scuter. Accident cu mașină și scuter pe Bd. Pache Protopopescu Un membru al grupului de
13:20
Bucureșteni înnebuniți de „Ghenele lui Negoiță”, care apar peste noapte inclusiv sub balcoane. „La noi au făcut la fel, mirosul e insuportabil, niciodată nu sunt igienizate” # B365.ro
Mai mulți bucureșteni din Sectorul 3 sunt nemulțumiți de un alt aspect al nesfârșitei dezbaterii pe tema colectării selective a gunoaielor și a ghenelor speciale cu care primarul Negoiță a umplut sectorul. O bucureșteancă povestește,
13:20
Uitatul moment dramatic trăit la Floreasca de Ștefania Szabo, directoarea spitalului din Buzău găsită fără suflare în birou. Cine a atacat-o în sala de operații # B365.ro
Un moment cu adevărat dramatic a trăit Ștefania Szabo, directoarea medicală a Spitalului Județean din Buzău, în urmă cu câțiva ani, când era rezidentă, la Spitalul Floreasca din Capitală. A fost atacată în sala de
13:10
Planurile lui Negoiță pentru Parcul IOR, retrase subit de pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local. Inițiativa Civică IOR-Titan: „E o amânare, trebuie să rămânem vigilenți” # B365.ro
În ședința de astăzi a Consiliului Local al Sectorului 3 urmau să fie supuse la vot trei proiecte pentru o așa-zisă modernizare a parcurilor IOR, Gheorghe Petrașcu și Titanii. În urma reacției rapide a societății
13:00
Nicușor Dan, reacție la decizia SUA de a retrage trupe din România. „Revenim la nivelul de dinainte de războiul din Ucraina, securitatea țării nu e afectată” # B365.ro
Președintele Nicușor Dan are o primă reacție publică la decizia Statelor Unite de a retrage trupe americane din România. Statele Unite au anunțat că își vor înjumătăți prezența militară din România, iar Bucureștiul și aliații
12:40
FOTO | Traficul din centrul Bucureștiului, blocat pe tot mai multe străzi. E protest în Piața Victoriei. Update restricții impuse de Poliția Rutieră # B365.ro
Astăzi, are loc un nou protest al sindicaliștilor în Piața Victoriei. Pentru acest eveniment, au fost impuse mai multe restricții de circulație. Traficul din centrul orațșului este aproape complet blocat. Măsurile de circulație sunt în
12:10
VIDEO | Lacrimi de fericire într-o familie din Rahova, din blocul explodat ❤️ Momentul în care o mamă îl regăsește pe Thomas, motanul rătăcit după deflagrație # B365.ro
Moment emoționat în Rahova, la aproape două săptămâni de la explozie: motanul Thomas a fost recuperat și se întoarce la familia sa. Întâlnirea dintre motan și stăpâna lui s-a lăsat cu lacrimi și cu mieunături
11:30
Biletele pentru evenimentele de Crăciun de la Muzeul Copiilor, deja de vânzare. Picii intră în Lumea lui Moș Crăciun, ajută elfii în Academia Secretă și meșteresc în Atelierul de turtă dulce # B365.ro
Muzeul Copiilor din București aduce vești magice: biletele pentru cel mai așteptat eveniment al iernii au fost puse în vânzare. Lumea lui Moș Crăciun, Academia Secretă a Elfilor și Atelierul de turtă dulce al Doamnei
11:20
Prima reacție a Oanei Gheorghiu, după ce PSD a contestat nominalizarea ei pentru funcția de vicepremier. „Postările mele nu afectează relațiile externe ale României” # B365.ro
Oana Gheorghiu a fost propusă de Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier, iar reprezentanți ai PSD se opun vehement acestei idei. Ei fac referire la mai multe postări ale dânsei cu privire la administrația prezidențială
11:20
Motocicliștii ar putea circula pe benzile unice STB. Un proiect care permite asta a fost adoptat tacit de Senat, dar decizia finală e la Camera Deputaților # B365.ro
Un proiect de lege a fost adoptat tacit de Senat care prevede că motocicliștii vor putea circula pe benzile de transport public prin oraș
11:10
TERMO-ALERT | Peste 1.600 de blocuri din București au probleme cu apa caldă și căldura. Sunt avarii în toate sectoarele, Termoenergetica anunță o listă lungă # B365.ro
O mulțime de avarii în București, miercuri, 29 octombrie, astfel că peste 1.600 de blocuri au probleme cu apa caldă și căldura. Compania Municipală Termoenergetica București are lista avariilor din oraș, acestea fiind în toate […] Articolul TERMO-ALERT | Peste 1.600 de blocuri din București au probleme cu apa caldă și căldura. Sunt avarii în toate sectoarele, Termoenergetica anunță o listă lungă apare prima dată în B365.
10:50
Cățelușa bătută într-un restaurant din București, înapoiată proprietarului actual. ASPA București și-a dorit să-i găsească o familie care să o merite, însă deținătorul a refuzat # B365.ro
Cățelușa care a fost abuzată într-un restaurant din Sectorul 3 a fost înapoiată proprietarului actual, după ce fostul stăpân a donat-o, în ziua în care animăluțul a fost ridicat de polițiști. ASPA București spune că […] Articolul Cățelușa bătută într-un restaurant din București, înapoiată proprietarului actual. ASPA București și-a dorit să-i găsească o familie care să o merite, însă deținătorul a refuzat apare prima dată în B365.
10:00
Gata, și Anca Alexandrescu a decis, oficial, să ne salveze! Plânsă toată, a anunțat la TV: „Am luat decizia să candidez la Primăria București” Temporar, se va retrage de la televizor # B365.ro
Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu și-a anunțat oficial candidatura la Primăria Capitalei, declarând că vrea să facă o campanie „onestă, printre oameni”. Cristian Popescu Piedone și Călin Georgescu o susțin în campanie. Anca Alexandrescu candidează […] Articolul Gata, și Anca Alexandrescu a decis, oficial, să ne salveze! Plânsă toată, a anunțat la TV: „Am luat decizia să candidez la Primăria București” Temporar, se va retrage de la televizor apare prima dată în B365.
09:30
Ciucu o apără revoltat pe Oana Gheorghiu, propunerea lui Bolojan pentru funcția de vicepremier, cu care PSD nu e de acord. „Asemenea atac…!” # B365.ro
Oana Gheorghiu, una dintre fondatoarele „Dăruiește Viață și propunere a premierului Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier, pe care o ocupa chiar e, interimar, de la scandalul și demisia din vară a lui Dragoș Anastasiu […] Articolul Ciucu o apără revoltat pe Oana Gheorghiu, propunerea lui Bolojan pentru funcția de vicepremier, cu care PSD nu e de acord. „Asemenea atac…!” apare prima dată în B365.
09:00
Metroul din nordul Capitalei – Magistrala M4 – ar putea fi extins între Străulești și Mogoșoaia. Un plan de asociere între Primăria S1, Metrorex și MT e pe masa CGMB # B365.ro
Un plan de extindere a Magistralei 4 de metrou din București spre nord-vest, de la stația Străulești până în zona Mogoșoaia, e pe masa Consiliului Local al Sectorului 1. Primăria Municipiului București (PMB) vrea să […] Articolul Metroul din nordul Capitalei – Magistrala M4 – ar putea fi extins între Străulești și Mogoșoaia. Un plan de asociere între Primăria S1, Metrorex și MT e pe masa CGMB apare prima dată în B365.
08:50
FOTO | Carambol pe A3. Autostrada București-Brașov e blocată aproape de intrarea în oraș. Accidentul în lanț, la km 14, pe sensul spre Capitală # B365.ro
Un accident în lanț a avut loc în această dimineață, 29 octombrie, pe Autostrada A3, la kilometrul 14, pe sensul spre București. Oamenii legii anunță că traficul este restricționat pe a doua bandă. În urma […] Articolul FOTO | Carambol pe A3. Autostrada București-Brașov e blocată aproape de intrarea în oraș. Accidentul în lanț, la km 14, pe sensul spre Capitală apare prima dată în B365.
