Reacție ANAT la adresa ministrului Economiei: “Populism în loc de competență: când nu știi, dar strigi tare!”

14:40

Recomandarea DNSC către organizațiile care intră sub incidența Directivei NIS 2 este de a transmite de urgență modificările […] The post Gabriel Dinu: Recomandarea DNSC către organizațiile care intră sub incidența Directivei NIS 2 este de a transmite de urgență modificările necesare pentru înregistrarea în registrul entităților; amenda pentru neînscrierea în registru ajunge până la 500 de mii de lei appeared first on Financial Intelligence.