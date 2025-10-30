“CFR sau FCSB în play-off?” Alexandru Musi a dat răspunsul înaintea confruntării lui Dinamo cu clujenii

22:00

Denis Alibec a aşteptat câteva luni până la primul său gol de la revenirea la FCSB. Atacantul de 34 de ani s-a întors în vară, dar a marcat primul său gol abia în meciul din Cupa României, contra celor de la Gloria Bistriţa. În minutul 26, Denis Alibec a deschis scorul după ce a înscris […] The post Denis Alibec, primul gol de la revenirea la FCSB! A spart gheaţa după un penalty controversat appeared first on Antena Sport.