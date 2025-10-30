Cum aducea fostul patron al Sidex Galați petrol rusesc cu „nave fantomă” – schema traficului de țiței din Rusia

20:40

Procesul lui Plahotniuc se desfășoară „pe repede-nainte" (după cum s-a exprimat avocatul acestuia), cu cinci martori audiați în instanță în doar două ore și cu un acuzat care nu s-a prezentat. Trei dintre martori au invocat-o pe cântăreața letonă Laima Vaikule, care, spun ei, ar fi fost plătită de Plahotniuc cu bani sustrași din bănci, […]