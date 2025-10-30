Cum răspunde PSD, acuzat că s-a înțeles cu AUR pentru a-l favoriza pe Băluță în alegerile de la București
30 octombrie 2025
Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a respins joi, 30 octombrie, acuzațiile lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București, care a spus că s-a înțeles cu AUR pentru a-l favoriza pe Daniel Băluță în alegerile pentru Primăria Capitalei. Acesta a adăugat că nu va intra în polemici cu Ciucu, care „probabil a intrat în
VIDEO Andrei Găluţ, solistul Goodbye to Gravity, şi 10 supravieţuitori muzicieni au lansat „The Memento Project"
La 10 ani de la incendiul din clubul Colectiv, ca un simbol al rezilienţei în faţa suferinţelor provocate de corupţie, Andrei Găluţ, solistul formaţiei Goodbye to Gravity, alături de 10 supravieţuitori muzicieni, a lansat „The Memento Project", un proiect caritabil dedicat victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu. Este vorba despre înregistrarea în
Cum răspunde PSD, acuzat că s-a înțeles cu AUR pentru a-l favoriza pe Băluță în alegerile de la București
Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a respins joi, 30 octombrie, acuzațiile lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București, care a spus că s-a înțeles cu AUR pentru a-l favoriza pe Daniel Băluță în alegerile pentru Primăria Capitalei. Acesta a adăugat că nu va intra în polemici cu Ciucu, care „probabil a intrat în
Zona euro crește peste așteptări: Franța și Spania trag economia înainte, Germania și Italia frânează
Economia zonei euro a crescut cu 0,2% în trimestrul al treilea din 2025, peste așteptările analiștilor. Franța și Spania au susținut evoluția pozitivă, în timp ce Germania și Italia au stagnat. Datele preliminare publicate de Eurostat confirmă rezistența neașteptată a economiei europene în perioada iulie–septembrie, după mai multe luni marcate de incertitudini economice și tensiuni
Alin Burcea, fondatorul Paralela 45, reacție acidă la adresa lui Radu Miruță: „Pe vremuri, proștii erau mai deștepți"
Război deschis în turismul românesc. Fondatorul Paralela 45 și președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Alin Burcea, lansează un atac virulent la adresa ministrului Economiei și Turismului, Radu Miruță și îl acuză că „nu înțelege absolut nimic din economia de piață". Într-o postare dură pe rețelele de socializare, Burcea afirmă că „pe vremuri, proștii erau mai
Ultimul domnitor al Moldovei revine acasă. Grigore Alexandru Ghica va fi reînhumat lângă Palatul Culturii din Iași
Rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi readuse în țară și înhumate lângă Palatul Culturii, a declarat primarul Mihai Chirica. Potrivit acestuia, demersurile de repatriere a ultimului domn al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, ale cărui rămășițe sunt înhumate în apropiere de Paris, au fost purtate cu familia moștenitoare,
Cum aducea fostul patron al Sidex Galați petrol rusesc cu „nave fantomă" – schema traficului de țiței din Rusia
Miliardarul indian Lakshmi Mittal, fost proprietar al Sidex Galați, a achiziționat petrol rusesc transportat de așa-numitele „nave fantomă" aflate sub sancțiunile impuse de Statele Unite. Trafic de petrol rusesc cu „nave fantomă" Potrivit jurnaliștilor de la Financial Times, petrolul adus cu „nave fantomă" era destinat unei rafinării care aparține, în parte, și miliardarului indian, fost
Deputat UDMR, discurs halucinant în Parlament. A cerut autonomia Ţinutului Secuiesc: Nu noi trebuie să plecăm
Discurs halucinant în Parlamentul României. Deputatul UDMR Kulcsár-Terza József-György a cerut autonomia Ţinutului Secuiesc şi susţine că dacă vreodată cineva va trebui să plece din Ardeal, nu ungurii sunt aceia. „Duminică, 26 octombrie, în peste 100 de localități s-a aprins flacăra autonomiei cu ocazia Zilei Autonomiei Ținutului Secuiesc. Citez din proclamația Consiliului Național Secuiesc cu această
Cine sunt D66, liberalii progresiști care au dat lovitura la alegerile de ieri din Olanda
Alegerile legislative anticipate din Olanda au adus una dintre cele mai strânse confruntări politice din istoria recentă a țării. Partidul liberal D66 și formațiunea populistă de extremă dreapta a lui Geert Wilders, Partidul pentru Libertate (PVV), au încheiat scrutinul aproape la egalitate, potrivit datelor comunicate de Reuters, Politico și televiziunea publică olandeză NOS. După numărarea
Calendarul alegerilor locale din București 2025. Când începe campania electorală pentru scrutinul din 7 decembrie
Alegerile locale parțiale din București din 2025 se apropie, iar bucureștenii trebuie să cunoască toate etapele procedurale. Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, ocupă funcția până la alegeri, iar scrutinul este programat pe 7 decembrie 2025. Iată calendarul complet și datele importante pentru candidați și alegători. Campania electorală începe pe 22 noiembrie Campania electorală pentru alegerile locale
Secretarul general al Guvernului, despre salariul minim: Suntem captivi prejudecăților patronilor din România
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea (PSD), a anunțat joi, 30 octombrie, că decizia privind majorarea salariului minim pe economie va fi amânată până la sfârșitul lunii noiembrie. Declarația vine după ședința Consiliului Național Tripartit (CNT), unde reprezentanții patronatelor, sindicatelor și Guvernului nu au reușit să ajungă la un consens. Potrivit lui Oprea, patronatele s-au
Platforma Polymarket (pariuri pe rezultatele alegerilor), pusă pe lista neagră a site-urilor neautorizate în România
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a decis în ședința din 29 octombrie includerea platformei Polymarket pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României. Decizia vine în contextul unei creșteri explozive a activității pe această platformă în perioada alegerilor. Este prima interdicție operată de Oficiu.
Revoltă la coada de la Catedrala Națională. Credincioșii au forțat dispozitivul de ordine pentru a intra mai repede
Incidente la Catedrala Națională, unde mii de credincioși așteaptă să intre în interior. Mai mulți oameni au rupt rândurile și au încercat să intre în lăcașul de cult,, potrivit Adevărul. UPDATE Precizări de la Jandarmerie Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind situația produsă în această dimineață, în zona Catedralei Naționale, jandarmii fac următoarele
PSD îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora prim-ministrului
Grupul parlamentar al PSD îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora prim-ministrului. Solicitarea a fost depusă la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, convocat joi, la ora 14.00. Miercuri, şi AUR a făcut o solicitare similară, în care îl chema pe şeful Executivului la Ora prim-ministrului. Pe agenda Biroului Permanent
Cei trei reținuți în ancheta exploziei din Rahova, acuzați că nu și-au îndeplinit obligațiile de serviciu
Cele trei persoane reținute în cazul exploziei din 17 octombrie de la blocul din București nu și-au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile legale sau de serviciu privind identificarea tipului de defect al sistemului de alimentare cu gaze, transmit, joi, procurorii, care cer totodată și arestarea preventivă. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a
Mii de euro pe lună pentru noul vicepremier Oana Gheorghiu. Ce venituri avea din ONG-ul care construia spitale
Oana Clara Gheorghiu și Carmen Mihaela Uscatu sunt două dintre cele mai apreciate membre ale societății civile din România, fiind cele două fondatoare al Asociației Dăruiește Viață, care a construit un spital pentru copii exclusiv din donații și sponsorizări private, transmite Gândul. Oana Gheorghiu este vicepreședintă a Dăruiește Viață, iar Carmen Uscatu este președinta acestei
Microbuze electrice produse la Câmpina, prezentate la Bruxelles. România urcă pe harta mobilității verzi
România a atras atenția la târgul internațional Busworld Europe, desfășurat la Bruxelles, printr-un producător din Câmpina care a prezentat o serie de microbuze electrice moderne. Momentul marchează un pas important pentru industria auto românească, care începe să se alinieze tot mai vizibil la tendințele europene în materie de transport sustenabil. Compania câmpineană, fondată în 2007
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a trimis miercuri spre reexaminare Legea privind prezenţa condamnatului la proces, informează Administraţia Prezidenţială, conform Gândul. Potrivit sesizării, având în vedere necorelarea dispoziţiilor din legea supusă reexaminării, se poate ajunge în situaţia în care instanţa nu consideră necesară aducerea la judecată a persoanei condamnate, iar aceasta să nu fie prezentă nici
Susținătorii lui
Susținătorii Călin Georgescu au făcut scandal, joi, în fața tribunalului București, unde se judecă contestația fostului candidat pro-rus la alegerile prezidențiale față de măsura controlului judiciar. Un bărbat a fost ridicat de jandarmi, după ce i s-ar fi cerut să se legitimeze, ar fi refuzat, fiind recalcitrant și înjurând jandarmii. Bărbatul va fi dus la […] Articolul Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal în fața Tribunalului București. Un bărbat a fost ridicat de jandarmi apare prima dată în PS News.
Reacția Distrigaz după ce au fost reținute primele persoane în dosarul exploziei din Rahova # PSNews.ro
Compania Distrigaz Sud Reţele precizează, după ce a fost informată că are calitatea de suspect în ancheta exploziei din Rahova, soldată cu trei morţi şi mai mulţi răniţi, că până în acest moment nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului. Compania de gaze reaminteşte că experţii desemnaţi în cadrul anchetei analizează cauzele […] Articolul Reacția Distrigaz după ce au fost reținute primele persoane în dosarul exploziei din Rahova apare prima dată în PS News.
INFOGRAFIC Harta prezenței militare străine în România. Ce trupe și sisteme militare NATO rămân # PSNews.ro
Statele Unite au anunțat că vor retrage o parte din trupele care staționează în România, însă în România rămân numeroase alte contingente străine din NATO. Care este situația la zi, unde sunt trupele NATO dislocate în România și cu ce tehnică militară sunt alte state NATO prezente în țara noastră. SUA au anunțat miercuri că își […] Articolul INFOGRAFIC Harta prezenței militare străine în România. Ce trupe și sisteme militare NATO rămân apare prima dată în PS News.
Consultări la Chișinău pentru Guvernul Munteanu: partidele cer mai mult timp pentru analiză # PSNews.ro
Candidatul desemnat la funcția de premier al R. Moldova, Alexandru Munteanu, a avut miercuri consultări cu formațiunile parlamentare, iar unele dintre ele, precum Partidul Nostru, au solicitat amânarea organizării votului pentru Guvernul Munteanu cu cel puțin o săptămână, scrie Adevărul. Startul consultărilor a fost dat cu reprezentanții Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), al cărui lider, […] Articolul Consultări la Chișinău pentru Guvernul Munteanu: partidele cer mai mult timp pentru analiză apare prima dată în PS News.
Bolojan: Sper că experienţa pe care a acumulat-o Oana Gheorghiu în ultimii ani să o transfere şi în plan guvernamental # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, în cadrul ședinței de Guvern, că se bazează pe experiența și credibilitatea dobândite de Oana Gheorghiu în activitatea sa din ultimii ani și speră ca acestea să se regăsească și în activitatea guvernamentală. „Vreau să-i urez bun venit colegei mele, Oana Gheorghiu, și să-i mulțumesc pentru că a acceptat […] Articolul Bolojan: Sper că experienţa pe care a acumulat-o Oana Gheorghiu în ultimii ani să o transfere şi în plan guvernamental apare prima dată în PS News.
Supraviețuitoare a incendiului de la Colectiv: „Conducerea țării este în comă. Suntem mai rău decât acum 10 ani” # PSNews.ro
La zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, Adina Apostol, una dintre supraviețuitoare, spune că România nu a învățat nicio lecție și că sistemul medical și autoritățile se află „într-o comă profundă”. Într-o intervenție la Digi24, ea a acuzat clasa politică de indiferență și lipsă de responsabilitate față de victimele marilor arși. „Nu s-a […] Articolul Supraviețuitoare a incendiului de la Colectiv: „Conducerea țării este în comă. Suntem mai rău decât acum 10 ani” apare prima dată în PS News.
Sorin Grindeanu lămurește situația: Nu am fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu # PSNews.ro
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, spune că nu a fost invitat la ceremonia de depunere a jurământului de vicepremier a Oanei Gheorghiu. Acesta a criticat public nominalizarea, cerând retragerea propunerii „pentru a evita un dezastru diplomatic” în relația cu Statele Unite. „Nu. Sunt aici (la Târgu jiu – n.r.), dar nici invitat nu am fost”, […] Articolul Sorin Grindeanu lămurește situația: Nu am fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu apare prima dată în PS News.
Dominic Fritz: Coaliția rămâne singura opțiune, chiar și în contextul tensiunilor interne # PSNews.ro
Dominic Fritz, președintele USR, a declarat miercuri seara, la Observator News, că, în prezent, nu crede că există o alternativă la Coaliția de guvernare. „Vede și PSD că nu poți guverna cu extremiștii de la AUR, care nu au niciun fel de soluții pentru români”, a mai spus el, conform Antena 3 CNN. Întrebat dacă rezistă […] Articolul Dominic Fritz: Coaliția rămâne singura opțiune, chiar și în contextul tensiunilor interne apare prima dată în PS News.
VIDEO „Răul cel mai mic”: De ce l-au reales bucureștenii pe Nicușor Dan, deși nu erau mulțumiți # PSNews.ro
Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, sociologul Vladimir Ionaș a explicat paradoxul votului bucureștean: deși mulți alegători declară că nu au fost mulțumiți de activitatea lui Nicușor Dan, aceștia l-au votat din nou pentru că era „răul cel mai mic”. Analiză: „Un vot negativ, nu un vot de încredere” „Nicușor Dan a fost […] Articolul VIDEO „Răul cel mai mic”: De ce l-au reales bucureștenii pe Nicușor Dan, deși nu erau mulțumiți apare prima dată în PS News.
Grindeanu știa din august de situația trupelor americane. Documentul pe care Nicușor Dan i l-a trimis atunci # PSNews.ro
Nicușor Dan l-a înștiințat pe Sorin Grindeanu, șeful Camerei Deputaților, că Parlamentul a fost informat, cu două note, încă din august, asupra faptului că a aprobat repoziționarea în cadrul Bazei Militare Mihail Kogălniceanu a unor echipamente militare și noi contingente americane. Scrisoarea transmisă Parlamentului României explică motivul: în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al […] Articolul Grindeanu știa din august de situația trupelor americane. Documentul pe care Nicușor Dan i l-a trimis atunci apare prima dată în PS News.
Ministerul Sănătății introduce un mecanism digital pentru sesizarea problemelor din spitale # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, începând cu luna noiembrie, va fi disponibil pe site-ul instituției un formular electronic prin care medicii și asistenții vor putea sesiza problemele din spitale, de la deficiențe de funcționare până la comportamente abuzive din partea șefilor. Alexandru Rogobete a explicat, miercuri seară, că noul mecanism va permite personalului […] Articolul Ministerul Sănătății introduce un mecanism digital pentru sesizarea problemelor din spitale apare prima dată în PS News.
Germania: Reducerea trupelor americane din România, un semn al încrederii SUA în aliații europeni # PSNews.ro
Germania consideră că planurile Statelor Unite de a-și reduce contingentul militar din România nu reprezintă o situație neobișnuită, ci mai degrabă un semn al încrederii Washingtonului în capacitățile aliaților europeni. Declarațiile au fost făcute miercuri de purtătorii de cuvânt ai Ministerului german al Apărării și ai Guvernului federal, potrivit Adevărul. Purtătorul de cuvânt al Ministerului […] Articolul Germania: Reducerea trupelor americane din România, un semn al încrederii SUA în aliații europeni apare prima dată în PS News.
ANALIZĂ Strategia lui Trump pentru Estul Europei: mai puțini militari SUA, relații mai bune cu Rusia # PSNews.ro
Statele Unite ale Americii (SUA) traversează o întreagă reformă de când Donald Trump și-a început al doilea mandat, iar unul dintre obiectivele noului președinte este acela de a reduce cheltuielile de apărare din Europa. Decizia SUA de a retrage aproape 1.000 de militari din România nu este deloc surprinzătoare și nu are nicio legătură cu […] Articolul ANALIZĂ Strategia lui Trump pentru Estul Europei: mai puțini militari SUA, relații mai bune cu Rusia apare prima dată în PS News.
Avocații mercenarului fugar Horațiu Potra susțin că acesta vrea să revină ”voluntar” în România # PSNews.ro
Horațiu Potra a transmis un mesaj prin intermediul avocatului său, Șerban Moga, prin care spune că vrea să revină voluntar în țară pentru a dovedi că este nevinovat. Discuția a avut-o Potra, joi, cu Procuratura din Emiratele Arabe Unite. Mesajul pe care Horațiu Potra l-a transmis este: „Nu mă ascund, nu am de ce să mă ascund. […] Articolul Avocații mercenarului fugar Horațiu Potra susțin că acesta vrea să revină ”voluntar” în România apare prima dată în PS News.
Mesajul lui Victor Ponta la 10 ani de la incendiul de la Colectiv: „Ipocriții și propagandiștii au câștigat” # PSNews.ro
Victor Ponta, care a demisionat din funcția de premier în urma incendiului de la Colectiv, a postat un mesaj pe Facebook, joi, la 10 ani de la tragedie, în care îi acuză pe cei care au „manipulat” supărarea legitimă a oamenilor, canalizând-o către „adversarii Sistemului”. „Cei care au profitat de tragedia unor oameni în scopuri […] Articolul Mesajul lui Victor Ponta la 10 ani de la incendiul de la Colectiv: „Ipocriții și propagandiștii au câștigat” apare prima dată în PS News.
Primele rețineri în cazul Rahova: Trei persoane, inclusiv angajați Distrigaz și ai firmei „fantomă”, duse la audieri # PSNews.ro
Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX că este vorba despre un angajat de la Distrigaz care s-a prezentat, la blocul unde a avut loc explozia, două zile la rând. Prima dată a pus sigiliul – în ziua anterioară exploziei, apoi a revenit în dimineaţa fatidică şi a făcut din nou măsurători, fără a lua vreo […] Articolul Primele rețineri în cazul Rahova: Trei persoane, inclusiv angajați Distrigaz și ai firmei „fantomă”, duse la audieri apare prima dată în PS News.
Dosarele Colectiv – de la condamnări simbolice la impunitate sistemică: ce s-a întâmplat în ultimul deceniu # PSNews.ro
Doar câţiva vinovaţi au plătit pentru moartea a 65 de persoane în urma incendiului din Clubul Colectiv, la 10 ani de la tragedie. Au fost condamnaţi patronii, doi pompieri şi artificierii. Niciun oficial al statului nu a fost tras la răspundere, cu excepţia primarului Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone. Acesta a fost eliberat după doar […] Articolul Dosarele Colectiv – de la condamnări simbolice la impunitate sistemică: ce s-a întâmplat în ultimul deceniu apare prima dată în PS News.
VIDEO Oana Gheorghiu a depus jurământul ca vicepremier, la Palatul Cotroceni. Sorin Grindeanu a lipsit de la ceremonie # PSNews.ro
Oana Gheorghiu a depus jurământul, joi, pentru postul de vicepremier, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. De la eveniment a lipsit preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, cel care a contestat numirea Oanei Gheorghiu în această funcţie. Nu a fost prezent nici preşedintele Senatului, Mircea Abrudean. Ceremonia în care Oana Gheorghiu […] Articolul VIDEO Oana Gheorghiu a depus jurământul ca vicepremier, la Palatul Cotroceni. Sorin Grindeanu a lipsit de la ceremonie apare prima dată în PS News.
Sorin Grindeanu: Retragerea trupelor americane din România ridică întrebări serioase privind securitatea regională # PSNews.ro
Anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase, a declarat Sorin Grindeanu, prședintele interimar al PSD. „În lipsa unor explicații pertinente din partea autorităților române, pare că este un regres în relația cu Partenerul Strategic și generează îngrijorări legitime în rândul românilor. Este inacceptabil […] Articolul Sorin Grindeanu: Retragerea trupelor americane din România ridică întrebări serioase privind securitatea regională apare prima dată în PS News.
Schimbare majoră în sistem: Noul ordin ministerial modifică semnificativ obținerea gradului de handicap # PSNews.ro
Potrivit noilor reglementări, simpla existență a unui diagnostic medical nu mai este suficientă pentru obținerea certificatului de handicap. Este nevoie acum de evaluări complexe care să demonstreze gradul real de afectare funcțională. În același timp, pentru bolile grave și ireversibile, legea permite ca certificatul de handicap să devină permanent încă de la prima evaluare. Documentul […] Articolul Schimbare majoră în sistem: Noul ordin ministerial modifică semnificativ obținerea gradului de handicap apare prima dată în PS News.
Comitetul de Coordonare al Municipiului București din cadrul Partidului Național Liberal a validat miercuri, în unanimitate, candidatura prim-vicepreședintelui Ciprian Ciucu la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei. Potrivit unui comunicat transmis miercuri seara, la ședință au fost prezenți și au votat 850 de delegați. „Să știți că nu a fost o decizie ușoară. […] Articolul PNL București a validat candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că reducerea prezenţei trupelor americane în România nu este „foarte importantă”. El a fost întrebat de jurnalişti la bordul avionului Air Force One despre mișcarea anunțată miercuri de Pentagon și Ministerul român al Apărării. Donald Trump a fost întrebat la bordul Air Force One despre retragerea parțaală a […] Articolul Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România apare prima dată în PS News.
Rezultate financiare record: Alphabet (Google) depășește așteptările cu venituri de peste 100 de miliarde de dolari # PSNews.ro
Compania-mamă a Google încheie primul trimestru cu venituri de 100 de miliarde de dolari. Investitorii au sărbătorit cifrele determinând o creștere de 6% a prețului acțiunilor Alphabet. Porivit companiei, este o etapă importantă care ilustrează puterea neclintită a imperiului său internet în contextul amenințărilor legale și concurențiale. Vestea creșterii accelerate a veniturilor și profiturilor Alphabet […] Articolul Rezultate financiare record: Alphabet (Google) depășește așteptările cu venituri de peste 100 de miliarde de dolari apare prima dată în PS News.
Pe 30 octombrie 2025 se împlinesc zece ani de la tragedia de la Colectiv, incendiul devastator care a marcat profund Bucureștiul și întreaga Românie. Bilanțul dezastrului a fost cutremurător: 26 de persoane au decedat pe loc în clubul bucureștean iar în zilele și săptămânile care au urmat, mulți dintre răniții internați în spitale au pierdut […] Articolul 10 ani de la Colectiv: Bilanțul dureros al tragediei apare prima dată în PS News.
Sociologul Bruno Ștefan vine joi la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Sociologul Bruno Ștefan este invitat, joi, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Sociologul Bruno Ștefan vine joi la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube apare prima dată în PS News.
PE SCURT: Grupurile centriste din Parlamentul European amenință că vor respinge o parte a bugetului UE 2028–2034 dacă Ursula von der Leyen nu renunță la planul de centralizare a fondurilor pentru agricultură și regiuni. În Olanda au loc alegeri tensionate, marcate de competiția strânsă între partidele de centru și extremă-dreaptă. Epidemia de gripă aviară se […] Articolul Știri din capitalele Europei, 29 octombrie apare prima dată în PS News.
VIDEO Vladimir Ionaș: „Bucureștiul vrea pe cineva care știe să rezolve probleme, nu să facă live-uri” # PSNews.ro
Sociologul Vladimir Ionaș (Avangarde) a explicat, în emisiunea Puterea Știrilor, faptul că electoratul bucureștean s-a maturizat politic și votează „în funcție de rezultate, nu de promisiuni”. Analiza sa indică o schimbare de paradigmă: administrația locală devine criteriul dominant, iar liderii de partid fără bilanț concret pierd teren. „Drulă plătește costul neadministrării” „Bucureștenii apreciază primarii […] Articolul VIDEO Vladimir Ionaș: „Bucureștiul vrea pe cineva care știe să rezolve probleme, nu să facă live-uri” apare prima dată în PS News.
Iată ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public # PSNews.ro
Câteva mii de angajați din sănătate, educație, administrație și transporturi au protestat miercuri în stradă, mobilizați de cele mai mari confederații sindicale. Declarațiile de avere și interese ale liderilor Cartel ALFA, CNSLR-Frăția, CSDR și Meridian conturează profilul financiar al celor care conduc mișcările de protest. Bogdan Iuliu Hossu – Președinte Cartel ALFA Bogdan Iuliu Hossu, […] Articolul Iată ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public apare prima dată în PS News.
″Greii″ extracției de țiței și gaze din România au făcut contestație la Curtea de Justiție a UE. Ce îi nemulțumește # PSNews.ro
Nu doar Romgaz, ci și OMV Petrom și Black Sea Oil&Gas (BSOG), adică toți marii producători de țiței și gaze naturale din România, au dat în judecată Comisia Europeană la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), solicitând anularea Regulamentului UE Net-Zero Industry Act (NZIA). Acesta impune întregii industrii europene de profil obligația legală de […] Articolul ″Greii″ extracției de țiței și gaze din România au făcut contestație la Curtea de Justiție a UE. Ce îi nemulțumește apare prima dată în PS News.
A început procesul lui Vlad Plahotniuc. Declarații halucinante ale primilor 5 martori. De unde veneau banii # PSNews.ro
Procesul lui Plahotniuc se desfășoară „pe repede-nainte” (după cum s-a exprimat avocatul acestuia), cu cinci martori audiați în instanță în doar două ore și cu un acuzat care nu s-a prezentat. Trei dintre martori au invocat-o pe cântăreața letonă Laima Vaikule, care, spun ei, ar fi fost plătită de Plahotniuc cu bani sustrași din bănci, […] Articolul A început procesul lui Vlad Plahotniuc. Declarații halucinante ale primilor 5 martori. De unde veneau banii apare prima dată în PS News.
VIDEO Antonio Amuza: Verbul „am făcut” devine pivotul întregii campanii PSD pentru Capitală # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a lansat mesajul-cheie al candidaturii sale la Primăria Capitalei: „Am făcut metrou și spitale în Sectorul 4, le pot face și pentru Capitală”. Sociologul Antonio Amuza (IRES) a analizat strategia acestuia, considerând că are o campanie de tip „administrație tehnică”, bazată pe rezultate concrete, dar lipsită de încărcătură emoțională. […] Articolul VIDEO Antonio Amuza: Verbul „am făcut” devine pivotul întregii campanii PSD pentru Capitală apare prima dată în PS News.
Crin Antonescu, reacție dură după numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier: ‘Punem în pericol relația cu Statele Unite’ # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, în ciuda scandalului declanșat de declarațiile acesteia la adresa președintelui american Donald Trump, potrivit unor surse din Administrația Prezidențială. Numirea Oanei Gheorghiu – cunoscută pentru activitatea sa civică și umanitară în cadrul ONG-ului „Dăruiește Viață” – a stârnit reacții […] Articolul Crin Antonescu, reacție dură după numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier: ‘Punem în pericol relația cu Statele Unite’ apare prima dată în PS News.
FOTO Scene incredibile în Capitală: Șofer STB, surprins jucând păcănele în timp ce conducea un autobuz plin cu pasageri # PSNews.ro
Scene revoltătoare într-un autobuz STB din București: un șofer de pe linia 220 a fost filmat miercuri dimineață, 29 octombrie, în timp ce se juca păcănele pe telefon, la volan. Pasagerii aflați la acel moment în autobuz s-au arătat revoltați față de gestul său. Călătorii au rămas șocați, astfel că el a fost filmat, imaginile […] Articolul FOTO Scene incredibile în Capitală: Șofer STB, surprins jucând păcănele în timp ce conducea un autobuz plin cu pasageri apare prima dată în PS News.
