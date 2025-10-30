Femeie găsită fără viață în Roman de pompieri
O femeie găsită fără viață în Roman de pompieri, miercuri seară, după ce aceștia au intervenit pentru deblocarea unei căi de acces într-un apartament de pe Bulevardul Roman Mușat. Intervenție la un apartament din Roman „În data de 29.10.2025, la ora 20:00, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru deblocarea unei căi
Două autoturisme implicate într-un accident rutier pe strada Mihai Viteazul din Roman
Un accident rutier pe strada Mihai Viteazul din Roman a mobilizat pompierii și polițiștii, după ce două autoturisme, în care se aflau șase persoane, s-au ciocnit azi, la prânz. Două autoturisme implicate în eveniment „La ora 11:09, prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment rutier pe strada Mihai Viteazul, în municipiul Roman, unde
Pompierii din Roman au intervenit cu barca pentru recuperarea trupului bărbatului din apa râului Moldova. Un bărbat de 54 de ani a fost găsit fără suflare în râul Moldova, pe raza comunei Horia, în urma unui apel la 112 efectuat în jurul orei 12:09. Intervenția pompierilor „La ora 12:09, prin apel la 112 a fost
Neatenția unei șoferițe a provocat un accident la Piatra Șoimului: un bărbat pe trotinetă, rănit
Un bărbat de 46 de ani a fost rănit, miercuri, în urma unui accident provocat de neatenția unei șoferițe din Piatra Șoimului, care nu i-ar fi acordat prioritate de trecere în timp ce se deplasa pe o trotinetă electrică. Accident la Piatra Șoimului „La data de 29 octombrie a.c., ora 12.00, polițiștii din cadrul Poliției
Bărbat rănit într-un accident de muncă la Piatra-Neamț, după ce a căzut de pe o schelă
Un bărbat de 52 de ani, angajat al unei firme din Piatra-Neamț, s-a dezechilibrat și a căzut de pe o schelă metalică. Polițiștii au deschis dosar penal. Un accident de muncă la Piatra-Neamț a avut loc pe 29 octombrie, după ce un bărbat de 52 de ani, angajat al unei societăți comerciale, s-a dezechilibrat și
O femeie în vârstă de 75 de ani a suferit arsuri grave, fiind transportată la spital, după explozia unui aragaz. „La ora 09:52, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că în comuna Români a avut loc o explozie neurmată de incendiu într-o casă din satul Goșmani. La locul solicitării s-au deplasat forțe și
Un bărbat de 79 de ani din zona Poiana Largului a ajuns la spital, după ce a pierdut controlul triciclului pe care îl conducea și a lovit un stâlp metalic. Un bărbat de 79 de ani a pierdut controlul triciclului pe DN 17B, în afara localității Poiana Largului, și a intrat într-un stâlp metalic. În
Pieton rănit în miez de noapte, la Traian, după ce a fost lovit de o autoutilitară
Un pieton rănit în miez de noapte a ajuns la spital, după ce a fost lovit de o autoutilitară condusă de un bărbat de 56 de ani, pe DN2, în localitatea Traian. Accident în timpul nopții, la Traian „La data de 30 octombrie a.c., ora 02.10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați
Polițiștii au prins un bărbat din Piatra-Neamț urmărit internațional pentru trafic de droguri
Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, era căutat de autoritățile din Italia pentru fapte de criminalitate organizată și trafic de droguri. Un bărbat din Piatra-Neamț urmărit internațional a fost depistat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț, în urma unor acțiuni specifice desfășurate la data de 29 octombrie. Depistat în urma investigațiilor
Minune la CJ Neamţ, ar putea excalama unii, în condiţiile în care ţedinţa din 28 octombrie a fost una cu prezenţă fizică. Minunea ar putea fi explicată prin aceea că a fost nevoie de vot secret la unele hotărâri. Dar… să nu fim cârcotaşi. În condiţiile în care marea majoritate a şedinţelor sunt „onlain", şedinţa
Administratorul public al municipiului Piatra Neamţ, Drago[ Chitic, a atras atenţia asupra unei situaţii ce ar putea pune în pericol o serie de proiecte în derulare în oraş: banii de la Guvern vin cu întârziere. Concret, sunt facturi emise în primăvară şi care nu sunt plătite în acest moment. Proiectele aflate în această situaţie suferă
Contract semnat pentru lotul 2B Grințieș-Pipirig. Anunţul ministrului transporturilor
Ciprian Şerban, ministrul transporturilor, a anunţat miercuri, 29 octombrie, semnarea contractului pentru lotul 2B Grințieș-Pipirig. Valoarea este de 5,97 miliarde lei, fără TVA, iar termenul de realizare este de 54 de luni „Două noi contracte cu o valoare totală de peste 10 miliarde lei au fost semnate, astăzi, la Ministerul Transporturilor: primul, pentru construirea lotului
Primarul municipiului Piatra-Neamţ, Adrian Niţă, a adresat pietrenilor un mesaj cu ocazia împlinirii unui an de mandat. Edilul spune că nu a căutat vinovaţi, ci soluţii şi le mulţumeşte tuturor celor care au fost alături de el. Şi promite că va face din Piatra-Neamţ un oraş de poveste. „A trecut un an de când am
Consilierul local Ciprian Enache a formulat o pledoarie, asezonată cu o serie de întrebări acide, pentru Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamţ. Care a fost comasat, prin absorbţie, cu Colegiul de Transporturi şi Şcoala Sanitară. „aşa cum bine ştim suntem într-un judeţ în care avem o suprafaţă împădurită considerabilă. Suntem undeva printre primele trei, patru locuri
Autostrada Moldovei A7 Bacău – Pașcani: progres lent pe lotul 2 Trifești – Gherăești, avertizează Asociația Moldova vrea Autostradă
Progres insuficient pe tronsonul Trifești – Gherăești al Autostrăzii Moldovei A7 Autostrada Moldovei A7 Bacău – Pașcani are un progres fizic de doar 37,6% pe lotul 2 Trifești – Gherăești, potrivit Asociației „Moldova vrea Autostradă", care avertizează că ritmul lucrărilor este în continuare mult prea lent pentru respectarea termenului limită din PNRR, august 2026. Progres
Activitate informativ-preventivă la Ion Creangă pentru copiii din Complexul de Servicii Roman
Polițiștii au discutat cu cei mici despre siguranță, bullying și prevenirea delincvenței juvenile Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au organizat o activitate informativ-preventivă la Ion Creangă, la care au participat 17 beneficiari ai Complexului de Servicii Rezidențiale și de zi pentru copii Roman. Întâlnire la Schitul Muncel Ieri, 28 octombrie a.c.,
Coșul de fum a aprins casa: incendiu în comuna Pipirig, pompierii au intervenit la timp
O locuință din satul Boboiești, comuna Pipirig, a fost salvată de pompieri în miez de noapte, după ce un incendiu izbucnit în jurul coșului de fum amenința întreaga casă. Un incendiu în comuna Pipirig a izbucnit noaptea trecută, în satul Boboiești, din cauza unui coș de fum neprotejat termic față de materialele combustibile. Intervenția rapidă
Unul din bărbați avea permisul suspendat, celălalt nu deținea deloc permis de conducere Polițiștii din județul Neamț au depistat doi bărbați care conduceau fără permis, în localitățile Girov și Piatra-Neamț. În ambele cazuri au fost întocmite dosare penale. Depistat fără permis la Girov La data de 28 octombrie a.c., ora 22.20, polițiștii din cadrul Secției
Bărbat din Trifești, reținut după ce a fost prins în curtea femeii protejate prin ordin
Reținut pentru încălcarea unui ordin de protecție provizoriu Un bărbat din Trifești a fost prins în curtea femeii protejate prin ordin, deși avea interdicție de apropiere. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de încălcarea unui ordin de protecție provizoriu. Verificarea polițiștilor din Dulcești La data de 28 octombrie a.c., ora 12.30, polițiștii
Un pieton a fost transportat la spital după ce a fost lovit de un autoturism Un accident rutier la Grumăzești a avut loc marți seara, când un bărbat de 57 de ani a fost lovit de o mașină în timp ce traversa neregulamentar drumul. Sesizarea polițiștilor din Târgu-Neamț La data de 28 octombrie a.c., ora
Tragedie în Neamț: o femeie a murit într-un incendiu în comuna Sagna, provocat de jarul căzut din sobă
O femeie de 93 de ani și-a pierdut viața, iar un bărbat a suferit arsuri grave, după un incendiu izbucnit în zorii zilei la o casă din Sagna, județul Neamț. Un incendiu în comuna Sagna s-a soldat cu moartea unei femei de 93 de ani și rănirea unui bărbat de 63 de ani. Flăcările au
Şedinţă după şedinţă de CL, la Piatra Neamţ. Marţi, 28 octombrie, una extraordinară, iar joi una ordinară. În şedinţa de marţi, primele două proiecte de hotărâre vizau reducerea unui împrumut pe care doreşte să-l facă municipalitatea. În fapt este vorba despre reducerea sumei, de la 24.065.000 lei, la 16.100.000 lei. Împrumutul va fi făcut pentru asigurarea
Rupți în fund și cu pretenții de națiune europeană, ne mândrim că av
Inspectoratul Școlar Județean Neamț a anunţat recent, printr-un comunicat de presă, că susține inițiativa Primăriei Municipiului Piatra-Neamț de a lansa proiectul NextGeneration – Vocea Tinerilor din Piatra-Neamț. „Un program care oferă elevilor șansa de a participa activ la viața comunității și de a învăța ce înseamnă implicarea civică reală. Proiectul se derulează în parteneriat cu […] Articolul Inspectoratul Școlar susţine… NextGeneration apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a transmis pietrenilor un mesaj cu ocazia Memorialului „Mihai Molodoi”, competiţie de şah care a strâns 16 ani de tradiţie. „Unele competiții nu se măsoară în puncte, ci în emoții, amintiri și oameni frumoși. Așa este Memorialul „Mihai Molodoi” – o întâlnire a inimilor care bat în același ritm […] Articolul Memorialul „Mihai Molodoi” – mesajul primarului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
SGR va fi extins: borcanele, sticlele de oțet și ambalajele de cafea ar putea fi returnate din 2027 # Monitorul de Neamț
Deputatul Mircea Fechet a depus un proiect de lege pentru extinderea Sistemului de Garanție-Returnare, astfel încât borcanele, sticlele de oțet, borș sau apă distilată și ambalajele de cafea să intre în programul național de colectare. SGR va fi extins la mai multe tipuri de ambalaje, potrivit unui proiect de lege depus luni de fostul ministru […] Articolul SGR va fi extins: borcanele, sticlele de oțet și ambalajele de cafea ar putea fi returnate din 2027 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Artiști din toată țara la Bienala Națională de Artă Plastică „Lascăr Vorel” 2025 – ediția a XIX-a # Monitorul de Neamț
Evenimentul se desfășoară între 27 octombrie 2025 și 11 ianuarie 2026 la Muzeul de Artă Piatra-Neamț, reunind peste 90 de lucrări și numeroase personalități ale artelor vizuale. Bienala Națională de Artă Plastică „Lascăr Vorel” 2025 a fost deschisă oficial la Muzeul de Artă Piatra-Neamț, în prezența juriului și a publicului, marcând cea de-a XIX-a ediție […] Articolul Artiști din toată țara la Bienala Națională de Artă Plastică „Lascăr Vorel” 2025 – ediția a XIX-a apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în Neamț: peste 360 de pietoni sancționați # Monitorul de Neamț
Peste 360 de abateri constatate de polițiști în doar o săptămână Polițiștii nemțeni au desfășurat acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în Neamț, vizând în special pietonii. În doar o săptămână, au fost aplicate 367 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 14.000 de lei. Acțiuni pentru pietoni și bicicliști, parte a unui plan național […] Articolul Acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere în Neamț: peste 360 de pietoni sancționați apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Trei șoferi prinși băuți și fără permis în Neamț au fost opriți de polițiști pe 27 octombrie, în doar câteva ore. Unul dintre ei avea o alcoolemie de peste 1,17 mg/l, iar un altul s-a urcat la volan fără permis de conducere. La Luțca, un tânăr din Adjudeni prins băut la volan „La data de […] Articolul Razie de luni: șoferi prinși băuți și fără permis în Neamț, în doar câteva ore apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Incendiu la o casă din Valea Ursului. Focul a pornit de la un coș de fum deteriorat # Monitorul de Neamț
Pompierii au intervenit în comuna Valea Ursului, luni noapte, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe. Un incendiu la o casă din Valea Ursului a izbucnit luni noapte, în jurul orei 23:00, iar pompierii au acționat prompt pentru a împiedica extinderea flăcărilor la întreaga locuință. Intervenție în miez de noapte în Valea Ursului […] Articolul Incendiu la o casă din Valea Ursului. Focul a pornit de la un coș de fum deteriorat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Bărbat găsit fără viață în locuința din Târgu-Neamț. Intervenție de urgență a pompierilor # Monitorul de Neamț
Pompierii din Târgu-Neamț au intervenit pentru deblocarea unei locuințe de pe strada Mărășești, unde au găsit un bărbat de 57 de ani fără semne vitale. Un bărbat găsit fără viață în locuința din Târgu-Neamț a fost descoperit luni seară de echipajele de intervenție chemate să deblocheze calea de acces a unei case de pe strada […] Articolul Bărbat găsit fără viață în locuința din Târgu-Neamț. Intervenție de urgență a pompierilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Documentele sunt eliberate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, finanțat din fonduri europene. Cărțile funciare gratuite din Dămuc vor fi distribuite în perioada următoare proprietarilor celor peste 10.000 de imobile din comună. Documentele sunt eliberate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), susținut de Guvernul României și finanțat din fonduri europene. […] Articolul Cărți funciare gratuite pentru peste 10.000 de imobile din Dămuc apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Muzică de excepție la Piatra-Neamț: recital cameral Adrian Gheorghiu și Alin Andrei Filipescu # Monitorul de Neamț
Recitalul cameral Adrian Gheorghiu și Alin Andrei Filipescu va avea loc miercuri, 29 octombrie 2025, de la ora 18:00, la sala „Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean Neamț. Evenimentul marchează un nou moment remarcabil din cadrul Stagiunii muzicale 2025-2026. Parteneriat cultural pentru un eveniment de prestigiu Organizatorii recitalului cameral Adrian Gheorghiu și Alin Andrei Filipescu sunt, […] Articolul Muzică de excepție la Piatra-Neamț: recital cameral Adrian Gheorghiu și Alin Andrei Filipescu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ceahlăul – sancţiune de la Comisia de Disciplină. Pentru ce a fost depunctată echipa din Piatra # Monitorul de Neamț
CSM Ceahlăul a fost depunctată cu două puncte de Comisia de Disciplină pentru o datorie către un jucător. În plus nu mai poate transfera alţi jucători. Reprezentanţii clubului invocă o decizie a administratorului judiciar şi afirmă că vor contesta decizia şi cred că vor anula sancţiunea. „CSM Ceahlăul Piatra Neamț a primit o sancțiune din […] Articolul Ceahlăul – sancţiune de la Comisia de Disciplină. Pentru ce a fost depunctată echipa din Piatra apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Azi, România pare că merge tăcută spre propriul ei mormânt, condusă de cei care au jurat s-o apere, dar care i-au furat sufletul, demnitatea și credința. Îmbrăcați în costume scumpe, cu vorbe meșteșugite și priviri reci, ei pozează în salvatori, în timp ce țara moare puțin câte puțin — nu de foame, ci de nepăsare, […] Articolul Azi, ei conduc România pe ultimul drum apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Jandarmii au restituit un telefon găsit pe strada Decebal, în municipiul Piatra-Neamț. În timpul patrulării, militarii au observat dispozitivul căzut pe carosabil și au reușit să îl returneze proprietarului în scurt timp. Telefon găsit pe asfalt, în fața unui magazin Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț, incidentul s-a produs astăzi, în jurul […] Articolul Jandarmii au restituit un telefon găsit pe strada Decebal din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Trei accidente soldate cu tot atâtea victime s-au înregistrat în Neamţ la sfârşitul trecut de săptămână. Pe 25 octombrie, la ora 09.40, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui prim eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat în […] Articolul Trei accidente, trei victime apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Corpul neînsufleţit al unui bărbat în vârstă de 53 de ani a fost decoperit de poliţişti într-un iaz din localitatea Ion Creangă. „La data de 25 octombrie a.c., ora 17.30 polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au fost sesizați cu privire la faptul că, o persoană ar pluti într-un iaz din localitatea […] Articolul Cadavru descoperit într-un iaz apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Șase șoferi din Neamț au uitat de lege – tupeul dat de alcool le-a adus dosare penale # Monitorul de Neamț
Tupeul dat de alcool le-a adus dosare penale mai multor șoferi din județul Neamț, opriți de polițiști în trafic în ultimele 48 de ore. Testările alcoolscopice au indicat valori cuprinse între 0,58 și 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șase conducători auto depistați băuți în trafic Potrivit IPJ Neamț, la data de 26 octombrie […] Articolul Șase șoferi din Neamț au uitat de lege – tupeul dat de alcool le-a adus dosare penale apare prima dată în Monitorul de Neamț.
O femeie cu dublă cetăţenie, română şi bulgară, a fost prinsă de poliţiştii nemţeni având în maşină 25 de kilograme de trufe, dar şi armă pentru care nu avea permis. „La data de 26 octombrie a.c., ora 12.15, polițiștii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Gârcina au oprit pentru control, în localitatea Alexandru cel Bun, […] Articolul Trufe confiscate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Cinci persoane care au agresat doi tineri au fost reţinute de poliţiştii nemţeni. „La data de 19 octombrie a.c., ora 04.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați cu privire la faptul că, un tânăr în vârstă de 29 de ani și o tânără, în vârstă de 18 ani, din aceeași […] Articolul Bătăuşi reţinuţi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
O tânără care a născut într-o pădure din satul Poienari a fost transportată de pompieri la spital. „În dimineața zilei de 26.10.2025, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Poienari au intervenit în sprijinul colegilor de la ambulanță, pentru transportul unei tinere, în vârstă de 22 de ani, care a născut în pădurea din satul Poienari. […] Articolul O tânără a născut în pădure apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Incendiu la o casă din Podoleni: acoperișul a ars pe 130 de metri pătrați, din cauza unui coș de fum # Monitorul de Neamț
Pompierii din Roznov și voluntarii din Podoleni au acționat în toiul nopții pentru a stinge un incendiu izbucnit la o locuință din satul Negritești. Un incendiu la o casă din Podoleni a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică, 26 octombrie, distrugând acoperișul locuinței pe o suprafață de aproximativ 130 de metri pătrați. Din fericire, […] Articolul Incendiu la o casă din Podoleni: acoperișul a ars pe 130 de metri pătrați, din cauza unui coș de fum apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Incendiu la Vânători Neamț – neatenția se putea transforma într-o tragedie: două anexe, mistuite de flăcări # Monitorul de Neamț
Pompierii din Târgu Neamț și voluntarii din Vânători-Neamț au intervenit duminică dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din satul Nemțișor. Neatenția se putea transforma într-o tragedie duminică, 26 octombrie, în comuna Vânători Neamț, unde un incendiu a cuprins două anexe gospodărești din satul Nemțișor. Proprietara a suferit un atac de panică, însă a […] Articolul Incendiu la Vânători Neamț – neatenția se putea transforma într-o tragedie: două anexe, mistuite de flăcări apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Incendiu la o casă din Piatra-Neamț: șapte persoane, dintre care cinci minori, s-au autoevacuat la timp # Monitorul de Neamț
Flăcările au cuprins acoperișul și mansarda unei case de tip P+1 din cartierul Ciritei, în seara zilei de 26 octombrie. Un incendiu la o casă din Piatra-Neamț, produs duminică seara, 26 octombrie 2025, pe strada Tineretului (Ciritei), a mobilizat pompierii pietreni, după ce flăcările au cuprins acoperișul și o cameră de la mansardă. 2 adulți […] Articolul Incendiu la o casă din Piatra-Neamț: șapte persoane, dintre care cinci minori, s-au autoevacuat la timp apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Trăim într-o lume în care rușinea a devenit demodată, iar moralitatea – un moft pentru naivi. Oamenii nu mai roșesc când greșesc, nu-și mai cer iertare când înșală, nu mai evită răul, ci îl justifică. Trăim o vreme în care hoțul se laudă cu îndrăzneala sa, politicianul cu minciuna sa bine spusă, iar omul simplu, obosit […] Articolul Sărăcia morală – boala care a înlocuit rușinea apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Una din realităţile cu care se confruntă de mai bine de doi ani de zile pietrenii, este impredictibilitate şi aberaţiile circulaţiei rutiere şi pietonale. A fost şi principala cauză a pierderii celui de al doilea mandat al fostului primar Andrei Carabelea. Această stare de lucruri îi agasează în mod special pe pietreni, care îşi văd […] Articolul Impredictibilitatea circulaţiei rutiere, sursă de stres pentru nemțeni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Lucrări ample derulate de Drupo Neamț SA: refaceri de drumuri, covoare asfaltice și piste pentru biciclete # Monitorul de Neamț
Societatea Drupo Neamț SA continuă proiectele de modernizare a infrastructurii rutiere și urbane din județ, extinzându-și totodată colaborările cu mediul privat. Drupo Neamț SA a derulat în ultimele luni lucrări consistente pe raza județului Neamț, care includ refaceri de drumuri după lucrări edilitare, amenajări de piste pentru biciclete și marcaje rutiere pentru parteneri publici și […] Articolul Lucrări ample derulate de Drupo Neamț SA: refaceri de drumuri, covoare asfaltice și piste pentru biciclete apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au desfășurat o serie de activități informativ-preventive în unitățile de învățământ primar, gimnazial și liceal din municipiile Piatra-Neamț și Roman, precum și în localitatea Sagna. „Aceste activități au avut ca scop creșterea gradului de siguranță în mediul școlar și formarea unui comportament responsabil […] Articolul Activităţi preventive în şcoli apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Municipiul Piatra-Neamț lansează proiectul „Next Generation – vocea tinerilor din Piatra-Neamț”, o inițiativă care, pentru prima dată, plasează tinerii cu vârsta de peste 13 ani în centrul procesului decizional local. Acest proiect reprezintă un angajament real al administrației locale de a asculta, sprijini și integra ideile generației tinere în construirea viitorului orașului. Etapa pilot debutează […] Articolul Next Generation, vocea tinerilor din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
