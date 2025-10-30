Ilie Bolojan nu este de acord cu proiectul de centură al orașului Gura Humorului, considerînd că acesta este prea scump, în ciuda faptului că suma a fost scăzută considerabil
Radio Top Suceava, 30 octombrie 2025 15:50
Proiectul centurii orașului Gura Humorului nu a fost aprobat de Guvern, deoarece premierul Ilie Bolojan consideră că investiția este prea costisitoare. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat că a avut o discuție pe această temă cu prim-ministrul, care i-a spus că "proiectul este pre ascump pentru județul Suceava". Potrivit domnului Șoldan, în varianta […]
Acum 30 minute
15:50
Acum 4 ore
13:00
Permise auto. Rata de promovare la proba practică, 46%. De la anul se va da pentru permis și la Câmpulung Moldovenesc # Radio Top Suceava
În cadrul Colegiului Prefectural din 30 octombrie, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava a anunțat că în perioada ianuarie – septembrie 2025 au fost eliberate 21.543 de permise de conducere și s-au înregistrat 39.000 de operațiuni de înmatriculare, transcriere și radiere. Rata de promovabilitate la proba practică a fost […]
12:50
La iarnă, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava va interveni pe o rețea de 895 de kilometri de drumuri județene încadrate la nivelurile I și II de viabilitate. După ședința Colegiului Prefectural Suceava din 30 octombrie, Prefectura a transmis un comunicat în care mai arată că "acțiunile vor fi coordonate din bazele de deszăpezire […]
12:40
Liberalul Mihai Liviu Morar este noul membru al Consiliului Județean Suceava. Acesta o înlocuiește pe Irina Vasilciuc, administratorul public al municipiului Suceava, care a renunțat la mandatul de consilier județean. Mihai Liviu Morar, care lucrează la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – AFIR, a depus jurămîntul în ședința de astăzi a deliberativului județean.
Acum 6 ore
12:00
10 ani de la Colectiv. Dr. Sorin Hîncu: Este o mare deficiență a noastră că nu se face un spital de mari arși. Un ars mare, deci un ars care are peste 40% din suprafața corpului, are nevoie de o îngrijire specială și de o îngrijire pe termen lung # Radio Top Suceava
Reputatul medic chirurg sucevean Sorin Hîncu a declarat la Radio Top că " este o mare deficiență a noastră, a românilor, și a Ministerului Sănătății, că nu se face un spital de mari arși". Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reiterat, la împlinirea a 10 ani de la tragedia de la Colectiv, că România are în […]
11:40
Decesul doctoriței Ștefania Szabo. Dr. Sorin Hîncu: Important este să reamintim că a început să fie tot mai frecvent în rîndul medicilor fenomenul de burnout. Aici trebuie lucrat. Să vedem ce au făcut și alte țări, să vedem în aceste sectoare foarte aglomerate ce se poate face # Radio Top Suceava
Medicul chirurg Sorin Hîncu, fost director al Spitalului Județean Suceava și fost președinte al Colegiului Medicilor din Suceava, a subliniat la Radio Top că "important este să reamintim că a început să fie tot mai frecvent în rîndul medicilor fenomenul de burnout, epuizare fizică". Domnul Hîncu a făcut această declarație pe baza unei discuții privind […]
11:30
Dr. Sorin Hîncu, despre diploma de excelență primită de echipa medicală de la Suceava care montează stimulatoare cardiace: Este foarte important să fie o echipă competentă care să monteze și să fie la noi în Suceava. Tatăl meu a avut nevoie de așa ceva. Atunci nu se găseau și am fost personal la București # Radio Top Suceava
În perioada în care medicul chirurg Sorin Hîncu era directorul Spitalului Județean Suceava, 1997-2005, nu exista un laborator de Pacing Cardiac și "nici nu se montau pacemaker-uri". Domnul Hîncu a făcut această declarație după reușita echipei medicale de la spitalul sucevean, care montează stimulatoare cardiace. Aceasta a obținut recent diploma de excelență la categoria
10:40
Creșterea salariului minim. Cătălin Nechifor: Principalul beneficiar va fi Statul și va cîntări greu în decizia unor companii care s-ar putea să închidă, s-ar putea să dea în șomaj sau s-ar putea să lucreze cu oameni plățiți la negru # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor susține că Statul ar fi avantajat dacă salariul minim ar crește de la 1 ianuarie 2026. Domnul Nechifor a fost europarlamentar, deputat și președinte al Consiliului Județean Suceava. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Cătălin Nechifor a declarat: "Statul va încasa mai mult decît vor primi acei oameni la care se raportează salariul […]
Acum 8 ore
10:00
Cătălin Nechifor, despre plecare unor trupe americane: E un lucru trist. Vestea bună e că rămîn 1.000 # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor susține că este trist că 1.200 de militari americani vor pleca din România și vor rămîne doar 1.000. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Nechifor, fost europarlamentar, deputat și președinte al Consiliului Județean Suceava, a declarat: "E un lucru trist. Mai ales din perspectiva istoriei, pentru că românii și-au dorit susținerea americană. […]
09:10
Comunicat: EGGER Romania a atins pragul de 1 milion de tone de lemn reciclat colectat prin rețeaua proprie de reciclare Timberpak # Radio Top Suceava
EGGER Romania a depășit, în luna septembrie, pragul de 1 milion de tone de deșeuri de lemn colectat prin rețeaua națională de centre de reciclare Timberpak. Această realizare impresionantă confirmă angajamentul companiei față de economia circulară și își consolidează rolul de lider în privința colectării și reciclării materialelor din lemn uzat. Depășirea pragului de 1 […]
Acum 12 ore
07:20
Fotografiile care-l încălzesc pe primarul Loghin, dar nu-i încălzesc și pe rădăuțeni # Radio Top Suceava
Dacă tot a participat la sfințirea Catedralei Mîntuirii Neamului, primarul Rădăuților, Bogdan Loghin, a trecut și pe la serviciu pe la Nicușor Dan, pe care l-a susținut cît a putut în campania electorală pentru prezidențiale. A făcut-o cu riscul de a fi dat afară din PNL pe motiv că nu-l susține pe candidatul partidului, Crin […]
Ieri
15:50
Diplomă de excelență pentru echipa medicală de la Spitalul Clinic Județean Suceava care montează stimulatoare cardiace. De la înființare, Laboratorul de Pacing Cardiac a realizat cu succes 300 de proceduri # Radio Top Suceava
Laboratorul de Pacing Cardiac al Spitalului Clinic Județean Suceava a primit diploma de excelență la categoria Echipa Medicală a Anului, în cadrul Romanian Healthcare Awards. Conform unității medicale, "este vorba despre un eveniment național, cu juriu internațional, care recunoaște și apreciază exemplele de bună practică din sistemul medical românesc, precum și reușitele individuale și de […]
14:10
Într-un oraș care nu doarme niciodată, liniștea devine cel mai prețios dar. Corpul nostru poartă zilnic urmele stresului, ale grijilor și ale oboselii. Umerii încordați, respirația scurtă, somnul neliniștit – toate sunt semne că avem nevoie de o pauză adevărată. Masajul de relaxare nu este doar un răsfăț, ci o terapie profundă care reface echilibrul […]
12:30
USV a cîștigat patru medalii la un eveniment internațional dedicat inventicii și creativității care a avut loc la Londra # Radio Top Suceava
Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava a obținut trei medalii de aur, o medalie de argint și premii speciale la un eveniment dedicat inventicii care a avut loc la Londra. În perioada 22-23 octombrie a.c., USV a participat la International Invention & Trade Expo – ITE, un eveniment internațional dedicat inventicii și creativității, aflat la cea […]
12:10
Muzeul Național al Bucovinei, membru al Alianței Internaționale a Muzeelor de pe Drumul Mătăsii. Alianța are 175 de membri # Radio Top Suceava
Muzeul Național al Bucovinei a devenit membru al Alianței Internaționale a Muzeelor de pe Drumul Mătăsii, alături de prestigioase instituții culturale din întreaga lume. Decizia a fost adoptată în unanimitate de Comitetul Executiv al alianței, în cadrul celei de-a IV-a Conferințe a Alianței Internaționale a Muzeelor de pe Drumul Mătăsii, eveniment ce a reunit reprezentanți […]
12:00
Kelemen Hunor: ”Trebuia să începem cu reducerea cheltuielilor și după aceea să venim cu creșterea taxelor”. Daniel Apostol: ”Ce a spus are substanță, este plin de adevăr” # Radio Top Suceava
În opinia analistului economic Daniel Apostol, " cei mai echilibrați politicieni dintotdeauna, din toate coalițiile de guvernare din care au făcut parte, au fost politicienii UDMR". Domnul Apostol a făcut această declarație în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, în timpul unei discuții pe marginea tensiunilor persistente din coaliția de guvernare și a declarației […]
11:50
Covor asfaltic pe drumul care duce la pîrtia de schi de la Cîmpulung Moldovenesc. Primarul Negură: În sezonul 2024-2025 a fost un sezon bun pentru schi și sperăm să fie și anul acesta # Radio Top Suceava
Cel mai important proiect care se derulează la Cîmpulung Moldovenesc este cel de apă și canalizare. În zonele în care lucrările s-au încheiat se fac în prezent asfaltări. Proiectul în valoare de de 17 milioane de euro înseamnă 45 de kilometri de rețea de canalizare și 25 de kilometri de rețea de apă. Într-o intervenție […]
11:40
Daniel Apostol, analist economic: O economie dezvoltată va crește de la sine salariul minim. A impune firmelor să plătească salarii mai mari înseamnă a le condamna pe unele dintre ele să-și închidă activitatea # Radio Top Suceava
În opinia analistului economic Daniel Apostol, "o economie dezvoltată va crește de la sine salariul minim". În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, domnul Aposotol a spus că a observat "două școli de gîndire: una este cea cu tentă social-democrată, care cere creșterea salariului minim prin lege. Cealaltă este cea de gîndire mai libertariană, […]
10:00
Creșa cu 70 de locuri de la Cîmpulung Moldovenesc ar putea fi deschisă după Sărbătorile de Iarnă. Deja au fost organizate concursurile pentru personalul care o va deservi # Radio Top Suceava
Cel mai probabil după Sărbătorile de Iarnă va deveni funcțională creșa de la Cîmpulung Moldovenesc cu 70 de locuri, care a fost inaugurată la începutul lunii a acestui an în prezența ministrului Dezvoltării, Cseke Attila. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, primarul Mihăiță Negură a declarat: "Creșa este, deja, în linie dreaptă, cum s-ar zice. […]
09:20
Două elicoptere SMURD, zboruri de antrenament deasupra municipiului Cîmpulung Moldovenesc. În cîteva zile ar trebui să devină operațional punctul aeromedical # Radio Top Suceava
Punctul aeromoedical de la Cîmpulung Moldovenesc ar urma să devină fucțional în cîteva zile. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, primarul Mihăiță Negură a declarat că timp de trei săptămîni au avut loc exerciții de pregătire cu două elicoptere SMURD. A declarat domnul Negură, întrebat cînd va deveni operațional punctul aeromoedical: "Din discuțiile avute și […]
07:20
Școala Postliceală Sanitară Suceava a solicitat Consiliului Local Suceava să fie de acord ca numele acesteia să fie „Academician Profesor Dr. Leon Dănăilă", „în semn de recunoaştere a valorii și a contribuției remarcabile a domnului dr. Leon Dănăilă, academician și neurochirurg de renume internațional". Renumitul medic s-a născut la Darabani, în județul Botoșani. Deocamdată, județele […]
28 octombrie 2025
18:40
Rectorul USV, felicitări pentru șeful de lucrări Eduard Zadobrischi, fiindcă a contribuit la transformarea Sucevei într-o ”componentă importantă în arhitectura TIC pentru comerţul online din România” # Radio Top Suceava
Rectorul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, profesorul universitar doctor inginer Mihai Dimian, a anunțat că "Suceava devine o componentă importantă în arhitectura TIC pentru comerţul online din România: Ecap Manager redefinește eCommerce-ul din România prin platforma Syncap și un parteneriat strategic cu Trendyol!". Mihai Dimian i-a adresat felicitări "colegului Şef lucrări univ.dr. Eduard Zadobrischi, pentru […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Rectorul USV, Mihai Dimian, într-o comisie care sprijină Ministerul Cercetării în coordonarea, evaluarea și monitorizarea activităților de cercetare științifică din România # Radio Top Suceava
Rectorul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, a fost selectat în cadrul Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare, structură din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. Domnul Dimian face parte din Comisia permanentă de specialitate nr. 4 – Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate, alături de alți patru […]
12:50
Catedrala Mînturirii Neamului, ”un loc reprezentativ pentru nație”. Emil Ursu: Este un proiect vechi, din 1920. Patriarhul Miron Cristea a visat o Catedrală a Neamului. Daniel rămîne ca un important Patriarh în istorie, tocmai pentru că a făcut această Catedrală # Radio Top Suceava
Duminică, 26 noiembrie 2025 s-a sfințit pictura din Catedrala Mîntuirii Neamului, un monument istoric care a stîrnit constant discuții și pro, și contra. Doctorul în arheologie Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei, a subliniat, în cadrul unei emisiuni la Radio Top, că aceasta este "un loc reprezentativ pentru nație", care, "istoric vorbind, este un […]
12:40
Gabriel Petruc: La TPL nu angajăm chiar pe oricine. Sînt persoane nepotrivite pentru această meserie, dar, în schimb, orice persoană capabilă care nu are referințe proaste și îndeplinește condițiile o vom angaja # Radio Top Suceava
Directorul societății de transport public local – TPL, Gabriel Petruc, spune că ar dori să angajeze 75 de șoferi de autobuz pentru transportul metropolitan, dar nu crede că va găsi chiar atîția. Domnul Petruc subliniază că TPL nu angajează pe oricine. Guvernul a aprobat memorandumul transmis de Suceava de cîteva luni, care permite angajarea șoferilor […]
12:30
Expoziția ”Conace și case boierești din Nordul Moldovei și Bucovina”, de săptămîna viitoare, la Suceava. Emil Ursu: Nobilimea din Bucovina nu era neapărat toată românească. Toți, însă, au lăsat urme materiale, care astăzi se păstrează parțial. Este un patrimoniu care moare… # Radio Top Suceava
Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a anunțat, la Radio Top, că pe, 5 noiembrie, la Suceava, va fi versnisată expoziția foto-documentară , expoziție care "a fost solicitată" și de Muzeul Banatului din Timișoara. A precizat domnul Ursu: "Expoziția o face muzeul, avîndu-l curator pe domnul […]
12:20
USV. Curs de formare profesională, adresat profesioniștilor din serviciile sociale # Radio Top Suceava
În perioada 23-24 octombrie, la Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava s-a desfășurat un curs de formare profesională în cadrul unui proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Fondul Social European Plus (FSE+). Timp de două zile, în intervalul 09.00–17.00, lector universitar doctor Carmen Marcela Ciornei, din cadrul Facultății de Istorie, Geografie și Științe Sociale – […]
10:20
Jandarmii suceveni au confiscat 6,6 kilograme de trufe recoltate ilegal și le-au dat celor doi culegători amenzi totale de 4.000 de lei # Radio Top Suceava
Jandarmii au confiscat la Râșca 6,6 kilograme de trufe care au fost recoltate ilegal. În după-amiaza zilei de luni, 27 octombrie, jandarmii din cadrul Detașamentului de
10:00
Anul acesta, încă patru stații de autobuz pentru transportul metropolitan în municipiul Suceava, pe lîngă cea de la Dom Polski # Radio Top Suceava
După noua stație de autobuz de la Dom Polski, din centrul Sucevei, anul acesta și anul viitor urmează să fie amenajate încă nouă astfel de stații pe raza municipiului reședință de județ, pentru transportul metropolitan. Totodată, la stația de la Dom Polski urmează să se monteze un ecran informativ. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, […] Articolul Anul acesta, încă patru stații de autobuz pentru transportul metropolitan în municipiul Suceava, pe lîngă cea de la Dom Polski apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:30
Catedrala de la București, gata după 15 ani. După 30 de ani, la Catedrala de la Suceava încă se pictează # Radio Top Suceava
Catedrala Nașterea Domnului de pe Mărășești, al doilea cel mai mare lăcaș de cult din țară, a fost sfințită pentru prima oară la începutul lunii octombrie 2015 de un sobor de preoți avîndu-i în frunte pe ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Dumnzeu să-l odihnească, […] Articolul Catedrala de la București, gata după 15 ani. După 30 de ani, la Catedrala de la Suceava încă se pictează apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
27 octombrie 2025
19:00
Echipa de natație a CSU Suceava, 24 de medalii, la o competiție la care au participat 460 de sportivi # Radio Top Suceava
Echipa de natație a CSU Suceava, pregătită de antrenoarea Sorina Diaconescu, a cîștigat 24 de medalii la ediția a V-a a Cupei Miercurea-Ciuc. Competiția s-a desfășurat în perioada 25–26 octombrie, la bazinul olimpic din municipiul Miercurea-Ciuc. Evenimentul a reunit peste 460 de sportivi care au reprezentat 40 de cluburi din întreaga țară. Echipa CSU Suceava […] Articolul Echipa de natație a CSU Suceava, 24 de medalii, la o competiție la care au participat 460 de sportivi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:50
Șansă pentru fete și băieți pentru a juca într-un spectacol alături de actori profesioniști, la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava # Radio Top Suceava
Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava organizează un casting pentru copii și adolescenți în vederea realizării unui spectacol. Teatrul sucevean oferă șansa de a juca alături de actori profesioniști fetelor cu vîrsta cuprinsă între 12 și 19 ani și băieților cu vîrsta cuprinsă între 12 și 14 ani. În cazul băieților, proba presupune interpretarea unui text […] Articolul Șansă pentru fete și băieți pentru a juca într-un spectacol alături de actori profesioniști, la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
Județul Suceava va fi prezent la Tîrgul de Turism al României, care va avea loc în perioada 20-23 noiembrie la Romexpo București. Această prezență ar urma să fie aprobată în ședința Consiliului Județean din 30 octombrie, în baza proiectului de hotărîre inițiat de președintele instituției, Gheorghe Șoldan. Din delegație vor face parte trei reprezentanți ai […] Articolul Județul Suceava, la Tîrgul de Turism de la Romexpo, în perioada 20-23 noiembrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Consiliul Județean Suceava va aloca din Fondul de rezervă bugetară, la inițiativa președintelui Gheorghe Șoldan, suma totală de 52.000 de lei, pentru a sprijini financiar 10 suceveni aflați în situații de extremă dificultate. Cele mai multe persoane, cinci, provin din Pătrăți, două din municipiul Suceava și cîte una din Salcea, Frasin și Straja. Sumele alocate […] Articolul 52.000 de lei din partea CJ Suceava, pentru 10 persoane cu probleme financiare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
PNL Suceava lucrează la un program și caută persoana care să și-l însușească și să candideze cu succes la Primăria Sucevei în 2028. Deocamdată, PNL are în vedere 9 persoane pentru candidatură # Radio Top Suceava
Într-o emisiune la Radio Top, președintele interimar al Organizației Municipale Suceava a PNL, deputatul Ioan Balan, a promis că va conduce o echipă care va găsi persoana care să conducă Primăria după alegerile din 2028. La acest moment, PNL Suceava are în vedere 9 persoane care ar putea candida cu succes peste 3 ani. Ioan […] Articolul PNL Suceava lucrează la un program și caută persoana care să și-l însușească și să candideze cu succes la Primăria Sucevei în 2028. Deocamdată, PNL are în vedere 9 persoane pentru candidatură apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
”Excelența în Istorie”, proiect din cadrul Centrului de Excelență Suceava, începînd cu 8 noiembrie. 10 profesori de istorie, care fac voluntariat, vor pregăti în jur de 30 de elevi # Radio Top Suceava
Excelența în Istorie>, un proiect din cadrul Centrului de Excelență de la Colegiul Național din Suceava, coordonat de profesoara Gabriela Scutaru, va începe pe 8 noiembrie, a anunțat la Radio Top, doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Județean. Domnul Hrenciuc a adăugat: ”Sînt aproximativ zece profesori […] Articolul ”Excelența în Istorie”, proiect din cadrul Centrului de Excelență Suceava, începînd cu 8 noiembrie. 10 profesori de istorie, care fac voluntariat, vor pregăti în jur de 30 de elevi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
”Christmas around the world”, primul turneu național al Coralei ”Ciprian Porumbescu” Suceava, în șase orașe din regiunea Moldovei: un program muzical dedicat Sărbătorilor de Iarnă ce unește oameni, culturi și inimi # Radio Top Suceava
Corala ”Ciprian Porumbescu” Suceava, sub bagheta dirijorului Alexandru Semeniuc, va organiza primul turneu național de Crăciun: ”un program muzical dedicat sărbătorilor de iarnă ce unește oameni, culturi și inimi”. Potrivit organizatorilor, ”spectacolul va fi prezentat în șase orașe din regiunea Moldovei: Piatra Neamț, Iași, Botoșani, Vatra Dornei, Tîrgu Neamț și Suceava. […] Articolul ”Christmas around the world”, primul turneu național al Coralei ”Ciprian Porumbescu” Suceava, în șase orașe din regiunea Moldovei: un program muzical dedicat Sărbătorilor de Iarnă ce unește oameni, culturi și inimi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, după sfințirea Catedralei Mîntuirii Neamului: Catedrala este o reușită din toate punctele de vedere: și arhitectural, și stilistic, și simbolistic # Radio Top Suceava
Duminică, 26 octombrie 2025, a avut loc sfințirea picturii din Catedrala Națională din București – Catedrala Mîntuirii Neamului. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, a spus că acest monument ”reprezintă, poate, unul dintre cele mai mari proiecte pe care l-a […] Articolul Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, după sfințirea Catedralei Mîntuirii Neamului: Catedrala este o reușită din toate punctele de vedere: și arhitectural, și stilistic, și simbolistic apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:10
Ioan Balan, după primul an de mandat al administrației PSD a municipiului Suceava: Eu cred că primarul nu și-a arătat adevărata valoare managerială. E undeva la 20% din capacitate # Radio Top Suceava
Președintele interimar al Organizației Municipale Suceava, Ioan Balan, crede că în primul an de mandat, administrația PSD ar fi putut face mai mult pentru oraș. PNL și PSD au majoritatea în Consiliul Local. Primarul este de la PSD, iar PSD și PNL au cîte un viceprimar. Întrebat într-o emisiune la Radio Top ce părere are […] Articolul Ioan Balan, după primul an de mandat al administrației PSD a municipiului Suceava: Eu cred că primarul nu și-a arătat adevărata valoare managerială. E undeva la 20% din capacitate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Profesoara Mariana Ciupu, o voce curajoasă. Însă, este nevoie de un cor al profesorilor # Radio Top Suceava
A fost mare gălăgie vara aceasta din cauza măsurilor toporistice luate de Ministerul Educației, care au dat peste cap sistemul de învățămînt preuniversitar. Mărirea normei didactice i-a pus pe mulți profesori în dificultate, obligîndu-i să alerge pe la mai multe școli pentru a face rost de un număr suficient de ore, iar unele clase au […] Articolul Profesoara Mariana Ciupu, o voce curajoasă. Însă, este nevoie de un cor al profesorilor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
26 octombrie 2025
16:50
Slujbă ținută de un sobor de preoți, o invitație la restaurant, diplome, flori și cadouri, pentru 24 de cupluri de aur din comuna Șcheia # Radio Top Suceava
Cîteva familii din Șcheia care au împlinit 50 de ani de căsătorie au fost sărbătorite, astăzi, de comunitate. Evenimentul a fost organizat de Primăria și Consiliul Local Șcheia la Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din satul Sf. Ilie. În total au fost premiate și aniversate nu mai puțin de 24 de cupluri de aur. […] Articolul Slujbă ținută de un sobor de preoți, o invitație la restaurant, diplome, flori și cadouri, pentru 24 de cupluri de aur din comuna Șcheia apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Directoarea Colegiului Silvic din Cîmpulung Moldovenesc, Alina Cuciurean: Cum îl știu pe domnul primar, știu sigur că odată și odată Casa de Cultură va reveni. E nevoie și de emoții, și de spectacole. Ar merita să fie a noastră. Și o să fie # Radio Top Suceava
Directoarea Colegiului Silvic din Cîmpulung Moldovenesc, profesoara Alina Cuciurean, este convinsă că primarul Mihăiță Negură va face tot posibilul pentru a redeschide Casa de Cultură din municipiu, în condițiile în care ”este mare nevoie” de ea. ”Sînt sigură că și Casa de Cultură va fi a comunității”, a declarat directoarea, în cadrul unei intervenții […] Articolul Directoarea Colegiului Silvic din Cîmpulung Moldovenesc, Alina Cuciurean: Cum îl știu pe domnul primar, știu sigur că odată și odată Casa de Cultură va reveni. E nevoie și de emoții, și de spectacole. Ar merita să fie a noastră. Și o să fie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Primarul Bogdan Loghin, la sfințirea picturii Catedralei Mînturii Neamului din București: Sînt prezent aici în numele comunității rădăuțene, cu gîndul la rădăcinile noastre, la istoria pe care o purtăm în suflet și la valorile care ne unesc # Radio Top Suceava
Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Andrei Loghin, participă la sfințirea picturii Catedralei Mînturii Neamului din București. Declară domnul Loghin: ”Astăzi, când îl prăznuim pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, am onoarea de a participa, în calitate de membru eparhial, la sfințirea picturii din Catedrala Națională – Catedrala Mântuirii Neamului, un moment de înaltă trăire spirituală pentru întreaga […] Articolul Primarul Bogdan Loghin, la sfințirea picturii Catedralei Mînturii Neamului din București: Sînt prezent aici în numele comunității rădăuțene, cu gîndul la rădăcinile noastre, la istoria pe care o purtăm în suflet și la valorile care ne unesc apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
08:50
Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir”, 59 de ani de existență. Ambii vicepreședinți ai Consiliului Județean au fost elevi ai acestui colegiu # Radio Top Suceava
Vicepreședinții Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu și Stelian Simerea, foști elevi ai Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir” din Suceava, au participat la aniversarea a 59 de ani de la înființarea instituției de învățămînt. Evenimentul a reunit generații de dascăli, elevi și absolvenți, care de-a lungul anilor au contribuit la prestigiul colegiului. Deși au terminat liceul în […] Articolul Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir”, 59 de ani de existență. Ambii vicepreședinți ai Consiliului Județean au fost elevi ai acestui colegiu apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
25 octombrie 2025
15:10
”Cabaretul cuvintelor”, de Matei Vișniec, ”are target copiii de peste 8 ani și pînă la oameni în vîrstă și de orice categorie”. PR-ul teatrului sucevean: Trebuie să fie arătată publicului și încercăm să o jucăm și în noiembrie, și în decembrie # Radio Top Suceava
Piesa , scrisă și regizată de dramaturgul Matei Vișniec, a avut premiera la Teatrul Municipal din Suceava pe 18 și 19 octombrie și este recomndată pentru toate vîrstele. Potrivit Alinei Mihăescu, PR-ul instituției, sala a fost plină în ambele zile și ”a fost lume de toate felurile, de toate vîrstele. Ceea ce este chiar […] Articolul ”Cabaretul cuvintelor”, de Matei Vișniec, ”are target copiii de peste 8 ani și pînă la oameni în vîrstă și de orice categorie”. PR-ul teatrului sucevean: Trebuie să fie arătată publicului și încercăm să o jucăm și în noiembrie, și în decembrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Inginerul Dan Nichiforel părăsește funcția de consilier personal al primarului Sucevei. Acesta spune că s-a despărțit în relații foarte bune de primar și că va continua să lucreze voluntar la proiectele de care s-a ocupat # Radio Top Suceava
Inginerul Dan Nichiforel i-a cerut primarului Sucevei încetarea relațiilor de muncă. În urmă cu un an, inginerul în vîrstă de 69 de ani a fost numit consilier al primarului pentru a se ocupa de proiectele care țin de Contractul Climatic – Climate City Contract și era plătit cu o sumă netă lunară de 5.400 de […] Articolul Inginerul Dan Nichiforel părăsește funcția de consilier personal al primarului Sucevei. Acesta spune că s-a despărțit în relații foarte bune de primar și că va continua să lucreze voluntar la proiectele de care s-a ocupat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:40
Colegiul Tehnic,,Regele Ferdinand I” Rǎdǎuți, locul I la un concurs de proiecte de voluntariat la care au participat școli din 24 de județe # Radio Top Suceava
Colegiul Tehnic,,Regele Ferdinand I” Rǎdǎuți a obținut premiul I la Concursul național de proiecte de voluntariat din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, etapa națională, care s-a desfășurat la Sucevița în perioada 23-25 octombrie 2025. Concursul face parte din Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolarǎ Nationale al MEC și a fost organizat de IȘJ Suceava, coordonator județean […] Articolul Colegiul Tehnic,,Regele Ferdinand I” Rǎdǎuți, locul I la un concurs de proiecte de voluntariat la care au participat școli din 24 de județe apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Loturile României pregătite la Suceava au obținut 7 medalii de aur, două de argint și una de bronz la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori # Radio Top Suceava
Șapte medalii de aur, două de argint și una de bronz au obținut loturile României la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori, care s-a desfășurat la Colegiul Național ”Petru Raareș” din Piatra-Neamț. Conform Ministerului Educației, selecția loturilor s-a realizat la Suceava de către Universitatea Ștefan cel Mare Suceava , Inspectoratul Școlar Județean Suceava […] Articolul Loturile României pregătite la Suceava au obținut 7 medalii de aur, două de argint și una de bronz la Olimpiada Internaţională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
08:50
Fotbalistul francez Noam Bonnet, care a evoluat la echipa a doua lui Olympique Lyon, 5 goluri pentru Șoimii Gura Humorului în numai 25 de minute # Radio Top Suceava
Șoimii Gura Humorului a cîștigat cu 6-1 meciul cu CSM Vaslui din etapa a X-a a seriei I din Liga a III-a de fotbal și și-a consolidat poziția de lider, avînd 27 de puncte. Pe locul II este Cetatea 1932 Suceava, care are 18 puncte, dar cu un meci mai puțin. Cinci dintre goluri […] Articolul Fotbalistul francez Noam Bonnet, care a evoluat la echipa a doua lui Olympique Lyon, 5 goluri pentru Șoimii Gura Humorului în numai 25 de minute apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
08:10
Prof. Mariana Ciupu, directoarea adjunctă a Școlii 4 Suceava: Se taie de la olimpiade. Ce li se oferă la schimb adolescenților: excelență sau decădere? # Radio Top Suceava
Profesoara de franceză Mariana Ciupu, directoarea Școlii Gimnaziale nr. 4 Suceava, este nemulțumită de intenția Ministerul Educației de a ridica pragul minim de calificare la etapa națională de la 40% la 60%, ”fapt care va reduce implicit numărul elevilor participanți”. În opinia doamnei Ciupu, fostă olimpică, ”reducerea sprijinului pentru olimpici nu va echilibra bugetul, dar […] Articolul Prof. Mariana Ciupu, directoarea adjunctă a Școlii 4 Suceava: Se taie de la olimpiade. Ce li se oferă la schimb adolescenților: excelență sau decădere? apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
