Trump, acuzat de ICAN că escaladează amenințarea nucleară: „Nu aşa se câștigă Premiul Nobel pentru Pace”
Adevarul.ro, 30 octombrie 2025 16:00
ICAN l-a acuzat pe președintele american Donald Trump că a „escaladat inutil” amenințarea nucleară.
Acum 10 minute
16:00
Drama părinților plecați la muncă în străinătate și a copiilor care rămân în țară. Principala cauză pentru care românii continuă să caute de muncă în afară # Adevarul.ro
Jumătate dintre părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii în țară lipsesc o treime din copilăria acestora. Este o realitate tristă, relevată de o cercetare a asociația Salvați Copiii.
16:00
Trump, acuzat de ICAN că escaladează amenințarea nucleară: „Nu aşa se câștigă Premiul Nobel pentru Pace” # Adevarul.ro
ICAN l-a acuzat pe președintele american Donald Trump că a „escaladat inutil” amenințarea nucleară.
16:00
Răbdarea nu este pasivitate, ci forța activă care transformă viziunea în realitate durabilă. Ea cere disciplină, discernământ și curajul de a construi pas cu pas. Într-o lume grăbită, este ancora în criză, motorul încrederii și o resursă strategică f. valoroasă pentru cei care construiesc durabil.
16:00
Grindeanu acuză lipsa de acțiune în coaliție privind pensiile magistraților: „De o săptămână tăiem frunze la câini, facem fotosinteză” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a acuzat lipsa de consens în Coaliție în ceea ce privește modificarea proiectului de lege privind pensiile magistraților, declarat neconstituțional de Curtea Constituțională a României.
Acum 30 minute
15:45
CTP îi numește pe social democrați „Frăția Șobolanilor”, după atacurile la noul vicepremier: „Oana Gheorghiu este un risc de securitate pentru PSD” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu vorbește despre două decizii și gesturi politice făcute recent, în opinia sa, necesare pentru statul român.
15:45
Doi români din Marea Britanie și-au folosit copiii pentru fura haine de firmă. Cuplul a recunoscut patru infracțiuni # Adevarul.ro
Un cuplu de români din Marea Britanie a fost condamnat pentru furt repetat de haine și accesorii de designer, după ce și-a implicat propriii copii în activitate. Cei doi soți au evitat închisoarea cu executare datorită responsabilităților familiale.
15:45
Daniel Pancu (48 de ani) a fost anunțat astăzi ca noul antrenor al vicecampioanei CFR Cluj.
Acum o oră
15:30
A plătit 3.300 de euro pentru o monedă de aur, dar a primit un castravete stricat. Cum a fost păcălită o femeie din Germania # Adevarul.ro
O femeie din Germania a fost înșelată după ce a cumpărat de pe un site de anunțuri o monedă din aur pentru care a plătit 3.300 de euro.
15:15
Marius Lulea, despre relația cu liderul AUR: „George Simion îi ascultă pe toți și face ce vrea el” # Adevarul.ro
Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, l-a descris pe George Simion drept „un manager implicat”, care depune eforturi mari, dar uneori poate părea arogant din lipsă de timp.
15:15
Politico: România cere beneficii industriale din reînarmarea Europei. Moșteanu: „Nu vrem doar să cumpărăm rachete din afară” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat pentru Politico faptul că România vrea să beneficieze de pe urma programelor europene de reînarmare.
Acum 2 ore
15:00
Joi, 30 octombrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 26 octombrie, Loteria Română a acordat 29.990 de câștiguri în valoare totală de peste 3.296.707,94 milioane de lei.
15:00
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune” # Adevarul.ro
Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR, a vorbit la Interviurile Adevărul despre posibilitatea demiterii Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură la începutul anului viitor.
15:00
Două noi linii de autobuz și troleibuz și suplimentări pe altele cu ocazia „Luminației”. Anunțul oficial dat de CTP # Adevarul.ro
Creştinii din Transilvania și Banat se pregătesc în mod special pentru ”Luminație”, ziua dedicată tuturor sfinţilor, dar şi pomenirii morţilor. Pe 1 noiembrie, de „Luminație”, oamenii se duc cu flori și lumânări la mormintele rudelor și a celor apropiați, iar aglomerația este uriașă.
14:45
Un român din Italia, judecat după ce l-a bătut și l-a împins pe scări pe iubitul mamei sale: „Era pe deplin conștient de sensul acțiunilor” # Adevarul.ro
Un român de 48 de ani, rezident în Italia, este judecat pentru agresiune gravă după ce l-ar fi împins pe scări pe partenerul mamei sale.
14:45
Investigație reluată după un an: Două persoane cercetate pentru moartea schioarei de 19 ani # Adevarul.ro
La un an de la tragedie, ancheta morții schioarei Matilde Lorenzi a fost redeschisă. Două persoane sunt suspectate de omor din culpă
14:45
Comandanți ruși își execută propriii soldați sau îi trimit intenționat la moarte în Ucraina. Metodele barbare prin care își extermină camarazii # Adevarul.ro
O anchetă dezvăluie o serie de atrocități comise de comandanți ai armatei ruse împotriva propriilor militari, inclusiv execuții, torturi și trimiterea soldaților în misiuni sinucigașe pe frontul din Ucraina.
14:30
Trei persoane, acuzate de evaziune fiscală din cruci pentru morminte. Câți bani au confiscat polițiștii la percheziții # Adevarul.ro
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat două percheziții domiciliare în orașul Buhuși, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, a informat, joi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău.
14:30
Chiar la timp pentru Halloween, producătorii de ciocolată profită de o conjunctură bună. După ani de costuri record ale materiilor prime, prețurile la cacao au scăzut cu 51% în acest an, potrivit unei noi analize.
14:30
Ilie Bolojan, chemat de PSD la Ora Guvernului. Partidul îi cere premierului explicații în Parlament # Adevarul.ro
Partidul Social Democrat (PSD) îi cere premierului Ilie Bolojan să vină luni, 3 noiembrie, în Parlament, la Ora Guvernului. Solicitarea este pe masa conducerii Camerei Deputaților.
14:30
Reacția Kremlinului, după ce Trump a ordonat reluarea testelor nucleare. Peskov: „Rusia va acţiona în consecință” # Adevarul.ro
Rusia a reacționat joi, 30 octombrie, cu prudență la remarcile președintelui american Donald Trump despre reluarea testelor nucleare de către Statele Unite.
14:30
Rinocerizarea la fel ca și corupția endemică sunt printre cele mai mari vulnerabilități ale României. Este o realitate mai mult decât evidentă care ne afectează profund ca societate și țară. De peste 30 de ani. An de an, cele două cancere au crescut în voie fără a fi împiedicate de nimic.
14:30
Tot mai mulți politicieni își etalează bicepșii ca pe un program electoral.
14:15
Aproximativ 100.000 de ucraineni buni de luptă au fugit în Polonia, în ultimele două luni, ca să scape de război # Adevarul.ro
Aproape 100.000 de bărbați ucraineni cu vârste între 18 și 22 de ani au plecat din țară în ultimele două luni, după ce președintele Volodimir Zelenski a relaxat regulile pentru a permite tinerilor să părăsească țara.
14:15
China se află în centrul lanțurilor globale de aprovizionare cu minerale de astăzi. De la vehiculele electrice la semiconductori, multe dintre tehnologiile care stau la baza industriei moderne depind de minerale critice care sunt extrase, rafinate sau controlate de China.
14:15
Marius Lulea (AUR) susține relații echilibrate cu Rusia și China: „Gazul din România este tot rusesc” # Adevarul.ro
Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, a vorbit, în interviurile Adevărul, despre politica externă a României și despre nevoia unei abordări echilibrate în raport cu marile puteri mondiale.
Acum 4 ore
14:00
Grindeanu vorbește despre „voci antiamericane” în Guvern: „I-ați văzut cu toții. Și sunt în formă continuată unii”. Ce spune în legătură cu retragerea trupelor americane # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit, joi, într-o conferință de presă, despre numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Șeful PSD a fost întrebat și dacă va cere demisia premierului Ilie Bolojan, după „eșecul” diplomatic privind retragerea trupelor SUA din România.
13:45
Cele trei persoane reținute miercuri în dosarul exploziei din Rahova, duse în instanţă cu propunere de arestare preventivă # Adevarul.ro
Cele trei persoane reținute de procurori în dosarul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova au fost duse la Judecătoria Sectorului 5, cu propunere de arestare preventivă.
13:45
Fiul lui Sabin Ilie strălucește la Farul U16! Gol de senzație care i-ar face invidioși pe Messi și Ronaldinho # Adevarul.ro
Bogdan Ilie a marcat un gol de senzație la Farul. „Bombiță” marchează în stilul lui Hagi și impresionează la U16.
13:45
Ionuț Moșteanu revine cu precizări privind soldații americani: „Nu e vorba de o retragere a trupelor SUA, ci de o redimensionare a lor” # Adevarul.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a explicat joi, 30 octombrie, că nu e vorba de o retragere a trupelor SUA, ci de o redimensionare a lor, referindu-se la recenta decizia a Statelor Unite cu privire la militarii americani aflați în țara noastră.
13:30
Distrigaz, dispusă să-și asume responsabilitatea în cazul exploziei din cartierul Rahova, dacă vor fi identificate și demonstrate deficiențe # Adevarul.ro
Distrigaz Sud Rețele anunță joi, într-un comunicat de presă, că nu a fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului din Rahova. Poziția companiei vine după ce Înalta Curte a informat-o că deține calitatea de suspect în ancheta privind explozia.
13:30
Ciucu: „Mă aștept la un blat PSD-AUR”. Reacția lui Sorin Grindeanu: „Încearcă să amesetece politicul cu administrația” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a comentat joi, într-o conferință de presă, o acuzație lansată de candidatul PNL la alegerile din Capitală. Ciprian Ciucu a afirmat că se așteaptă la un blat PSD-AUR, context în care liderul interimar al PSD afirmă că acesta amestecă politicul cu administrația.
13:30
Președintele Libanului a comandat armatei să riposteze la incursiunile israeliene după un raid la frontieră. Hezbollah salută ordinul # Adevarul.ro
Preşedintele libanez Joseph Aoun a ordonat joi, 30 octombrie, comandantului armatei să riposteze la incursiunile israeliene din sudul Libanului.
13:15
AUR analizează trei variante pentru Primăria Capitalei. Lulea: „Vrem profesioniști”. Ce spune despre Anca Alexandrescu # Adevarul.ro
Marius Lulea, vicepreședinte AUR, a declarat la Adevărul Live că partidul analizează mai multe variante pentru Primăria Capitalei, printre care Anca Alexandrescu, Petrișor Peiu și Gheorghe Piperea. Lulea spune că AUR vrea un „partid matur” și o candidatură care să echilibreze rațiunea și emoția.
13:15
Sicriul cu trupul medicului Ștefania Szabo a fost depus la capela Spitalul Județean Buzău. Colegii își iau adio. Doctorița va fi înmormântă în Capitală # Adevarul.ro
Trupul neînsuflețit al doctoriței Ștefania Szabo a fost ridicat, joi, de la Serviciul de Medicină Legală din Buzău și depus la Biserica Sf. Pantelimon (în curtea Spitalului Județean Buzău), apoi la Capela Bisericii Eroi.
13:00
Lukoil își vinde activele internaționale. Compania a acceptat oferta Gunvor, controlată de partenerul de afaceri al lui Putin # Adevarul.ro
Lukoil a acceptat oferta grupului Gunvor pentru vânzarea filialei internaționale Lukoil International GmbH, care deţine activele externe ale grupului, decizia intervenind în contextul noilor sancţiuni americane. Acordul trebuie să primească aprobarea Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (SUA).
13:00
Ilie Boloajan i-a mulțumit Oanei Gheorghiu pentru că a acceptat funcția de vicepremier. „Sper ca experiența acumulată să o transfere și în plan guvernamental” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a mulțumit vicepremierului Oana Gheorghiu, la începutul ședinței de guvern, că a acceptat noua demnitate pe care i-a propus-o.
13:00
MedLife deschide noul bloc operator al spitalului din Craiova, un nou pas în dezvoltarea serviciilor medicale din Oltenia # Adevarul.ro
MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, anunță deschiderea noului bloc operator din cadrul Spitalului MedLife Craiova, marcând o nouă etapă în dezvoltarea serviciilor medicale integrate oferite pacienților din Oltenia.
12:30
10 ani de la Colectiv. Andrei Găluță, singurul supraviețuitor din trupa Goodbye to Gravity, prima apariție publică după un deceniu, cu un proiect omagiu # Adevarul.ro
După 10 ani de la tragedia din Colectiv, Andrei Găluță, singurul supraviețuitor din trupa Goodbye to Gravity, cântă din nou melodia care a devenit simbol pentru mișcările civice de după incendiu: The Day We Die. Andrei Găluță a înregistrat în studio alături de alți zece supraviețuitori muzicieni.
12:30
Rogobete spune că „simte rușine”, la zece ani de la Colectiv. Ce anunț face despre centrele pentru arși # Adevarul.ro
„După 10 ani de așteptare și rușine, am început să construim ceea ce trebuia făcut demult”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, joi, la împlinirea unui deceniu de la tragedia din clubul Colectiv.
12:30
Un bărbat de 72 de ani și-a înjunghiat mortal soția, după care a încercat să se sinucidă. Incidentul a avut loc într-o anexă a locuinței, iar vestea a șocat întreaga comunitate.
12:30
Guvernul are pe masă un proiect privind „producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război”. România beneficiază de o finanțare de 16 miliarde de euro prin programul SAFE # Adevarul.ro
Executivul s-a reunit joi dimineață într-o primă ședință în noua formulă, cu vicepremierul Oana Gheorghiu. Între proiectele de pe agenda ședinței sunt înființarea Universității Tomis din Constanța și un proiect de OUG care privește măsuri pentru realizarea de investiții în domeniul securității.
12:30
Afirmația bizară făcută de Trump despre „oamenii frumoși”, în timpul unui discurs incoerent, la baza navală Yokosuka din Japonia # Adevarul.ro
Donald Trump a afirmat, marți, la bordul navei USS George Washington, în baza navală Yokosuka din Japonia, că nu-i plac oamenii frumoși, deși, de-a lungul timpului. A lăudat aspectul fizic al membrilor familiei sale și al unor aliați.
12:15
Marius Lulea prim-vicepreședinte AUR, este invitatul de astăzi de la Interviurile Adevărul. Liderul AUR va vorbi despre teme de politică internă și externă, dar și despre situația din partidul său, precum și despre evoluțiile recente de pe scena politică românească.
12:15
Afacerile falimentare ale lui Gică Popescu. Fostul căpitan al naționalei pune lacătul pe școala de fotbal, dar merge apăsat în imobiliare # Adevarul.ro
Gică Popescu (58 de ani) este președinte la Farul Constanța și consilier onorific al premierului.
12:15
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: pene de curent în toată țara, centrale termice lovite, zeci de răniți # Adevarul.ro
Un nou val de atacuri rusești cu rachete și drone a lovit în noaptea de 29 spre 30 octombrie infrastructura energetică a Ucrainei, provocând pene de curent de urgență în toate regiunile țării.
12:15
Un bărbat a chemat o femeie pentru servicii sexuale, apoi a bătut-o cu o bâtă de baseball și i-a furat geanta # Adevarul.ro
Polițiștii Secției 19 din cadrul DGPMB au reținut, miercuri, un bărbat în vârstă de 36 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată. Victima este o femeie pe care individul o chemase pentru servicii sexuale.
12:15
Numărul tinerilor șomeri a crescut alarmant în România, atingând 23,5% din total, acest lucru putând fi explicat de transformările din piața muncii care determină angajatorii să caute noi abilități ale candidaților.
12:15
Messi, rege și în MLS! Superstarul argentinian domină topul salariilor, urmat de un fost jucător al lui Tottenham # Adevarul.ro
Messi este de neatins și în MLS. Argentinianul domină topul salariilor, urmat de superstarul Son Heung-min.
12:15
Un susținător al lui Călin Georgescu a fost ridicat de jandarmi, în fața instanței unde este judecat fostul candidat la alegerile prezidențiale.
Acum 6 ore
12:00
Viktor Orbán se pregătește să se întâlnească cu Donald Trump pe 7 noiembrie. Încearcă să-l convingă că nu are alternativă la țițeiul rusesc # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, pe 7 noiembrie – cu o zi mai devreme decât se anunțase inițial neoficial, relatează publicația Index.
