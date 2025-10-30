Voxa, platformă de streaming pentru audiobook-uri şi e-book-uri, a atins 5,5 milioane de euro venituri anuale recurente şi revine pe SeedBlink pentru o nouă rundă, care să finanţeze expansiunea
30 octombrie 2025
Compania, care a depăşit 1 milion de utilizatori înregistraţi, revine astfel pe platforma prin care a atras o parte din finanţarea seed iniţială în 2021. La acel moment, Voxa a atras 550.000 de euro de la Editura Litera şi de la investitori privaţi prin SeedBlink.
• • •
Cris-Tim Family Holding anunţă: preţ de 16,5 lei în oferta de listare şi realocarea a 5% dinspre instituţionali spre retail. Suprasubscrierea scade de la 42 de ori la 32 de ori. BERD în acţionariat. CEO: Până acum am câştigat încrederea consumatorilor prin produsele noastre, iar acum aceiaşi consumatori aleg să îşi plaseze investiţiile în companie # Ziarul Financiar
Mircea Vădan, BraveX, producător local de drone: Ne diferenţiem şi prin costurile de producţie de trei ori mai mici. Dronele noastre ar putea fi utilizate pentru a depista şi sancţiona din aer abaterile rutiere sau tăierile ilegale din păduri # Ziarul Financiar
BraveX, un start-up românesc de deep tech care proiectează şi produce drone avansate cu aripă fixă şi capabilităţi EVTOL (decolare şi aterizare verticală), vizează atragerea unei runde de finanţare seed pentru a scala producţia şi a pătrunde pe pieţele externe. Compania mizează pe un avantaj competitiv de cost obţinut prin producţia locală şi pe expertiza tehnică a echipei de ingineri.
Farlei Kothe, Stefanini: România rămâne un hub strategic în cadrul grupului şi un furnizor cheie de soluţii digitale pentru Europa. Mizăm pe inovaţie, formare continuă şi extindere în sectoare cu potenţial ridicat precum banking, telecomunicaţii şi producţie # Ziarul Financiar
Într-un context economic marcat de volatilitate şi ajustări pe piaţa IT, subsidiara locală a grupului global de tehnologie Stefanini susţine că hubul din România rămâne unul important pentru companie - cu un „rezervor“ important de oameni talentaţi, chiar dacă unele departamente au fost redimensionate.
Platforma de e-commerce VOGO, proiectată în România, se extinde în UE şi SUA. Adrian Ioan Barcutean, co-fondator: Nici AI fără oameni, nici oameni fără AI - aceasta este realitatea" # Ziarul Financiar
VOGO, o platformă de comerţ electronic şi aplicaţii mobile proiectată în România, a început un proces de extindere internaţională pe pieţe cheie, inclusiv Italia, Spania, Marea Britanie şi Statele Unite. Compania, care oferă o soluţie white-label (personalizabilă sub brandul clientului) bazată pe Inteligenţă Artificială, şi-a stabilit un obiectiv ambiţios: intrarea în topul mondial al platformelor de aplicaţii mobile pentru comerţ electronic.
Lukoil acceptă vânzarea activelor internaţionale către elveţienii Gunvor după sancţiunile impuse de SUA. Intră şi Lukoil România în tranzacţie? Financial Times: Cumpărătorul are legături strânse cu Rusia şi a fost cofondat de unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Vladimir Putin # Ziarul Financiar
Asociaţia Energia Inteligentă: Circa 40% din instalaţiile de utilizare gaze naturale nu au efectuată verificarea sau revizia. Dumitru Chisăliţă, preşedintele AEI: După liberalizarea pieţei serviciilor în 2011, au intrat în sector persoane din diverse alte domenii, fără pregătire teoretică şi experienţă în domeniul gazelor naturale # Ziarul Financiar
Care este cea mai nouă destinaţie culinară din Bucureşti: Noi am văzut o oportunitate de a introduce un nou nivel de rafinament. Zaaf ar putea exista cu uşurinţă la Londra, Dubai sau New York, dar este aici # Ziarul Financiar
Calea Floreasca din Bucureşti s-a transformat într-un soi de drum iniţiatic în fel şi fel de explorări culinare, iar recent zona a devenit şi mai interesantă prin atragerea unui nou „rezident“, restaurantul Zaaf.
Gigantul polonez din domeniul alimentar Maspex, acţionar majoritar la Purcari, vrea să se extindă peste graniţe pentru a se proteja de declinul populaţiei din Polonia # Ziarul Financiar
Grupul polonez Maspex are în plan să-şi accelereze expansiunea în estul Europei pentru a-şi consolida creşterea, în condiţiile în care declinul populaţiei din ţara sa de origine îi restrânge baza de clienţi pe plan local.
Grupul BRD a încheiat primele 9 luni cu un venit net bancar de 3,25 mld.lei, în creştere cu 9%, şi un profit net de 1,15 mdl.lei, cu 5,8% mai mare. Maria Rousseva, CEO BRD Groupe Societe Generale: ”BRD a înregistrat o creştere solidă a veniturilor, peste ritmul de creştere a cheltuielilor operaţionale, contrar unui mediu mai dificil, inclusiv prin dublarea taxei pe cifra de afaceri” # Ziarul Financiar
Alexandru Chiriţă, Electrica: România are potenţialul să devină un hub regional pentru tranziţia verde. Îmbunătăţirea climatului investiţional le-ar oferi investitorilor privaţi şi instituţionali motive suplimentare să aleagă piaţa locală # Ziarul Financiar
Grupul Electrica, axat pe distribuţia şi furnizarea de energie, a avut anul trecut venituri consolidate de 9 miliarde de lei şi are pentru 2030 obiectivul de a ajunge la 1 GW de capacitate instalată în producţia de energie verde şi la 900 MWh de capacitate de stocare a energiei, contribuind la stabilitatea reţelei şi generând venituri suplimentare.
ZF IT Generation. Daniel Deaconu, fondator, The Simplifier, serviciu de storytelling pentru fondatori şi lideri din business: Sfatul meu pentru fondatori: Ieşiţi în faţă şi vorbiţi! Folosiţi LinkedIN-ul ca pe o scenă. Degeaba eşti bun dacă nu te ştie nimeni # Ziarul Financiar
Antreprenorii şi liderii din business ar trebui să se concentreze pe comunicarea pe reţeaua socială de business LinkedIN, pe care ar trebui să o utilizeze ca o „scenă“ unde să-şi prezinta experienţa şi oferta de produse şi servicii întrucât platforma este un generator foarte eficient de discuţii care pot genera business, câtă vreme conţinutul publicat este unul autentic şi capabil să atragă atenţia şi interesul audienţei.
Sameday, una dintre cele mai mari companii de curierat de pe piaţa locală, a investit 80 mil. euro în acest an pentru dezvoltarea capacităţii de livrare şi a reţelei de easyboxuri. Compania se aşteaptă la o creştere de 20% a veniturilor, până la 1,4 mld. lei # Ziarul Financiar
Sameday, a doua cea mai mare companie din curierat de pe plan local, are un buget de investiţii care se ridică la suma de 80 mil. euro, mult peste aşteptările iniţiale, care situau bugetul la circa 60 mil. euro, potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii companiei.
Studiu ASE. Cât valorează tichetele de valoare în economie: mai mult de 1,4% din PIB, 213.000 de locuri de muncă şi un consum fiscalizat în proporţie de peste 90% # Ziarul Financiar
Tichetele de valoare precum cardurile de masă, voucherele de vacanţă şi tichetele sociale au generat în 2024 un impact economic de peste 1,4% din PIB-ul României, potrivit studiului „Impactul socioeconomic al sistemului de tichete în România“, realizat de ASE şi prezentat la evenimentul Policy & Impact Forum.
Ce spune despre anul 2026 Sergiu Manea, BCR, a doua cea mai mare bancă din România: Privesc 2026 ca pe un moment important pentru România, un an în care intrăm într-o nouă etapă a reformei, una care depăşeşte logica majorărilor de taxe şi se concentrează pe disciplină fiscală, digitalizarea serviciilor publice, investiţii strategice şi instituţii eficiente # Ziarul Financiar
Anul 2026 reprezintă un an important pentru România, anul în care putem trece de la creştere la relevanţă, de la potenţial la performanţă, un an în care colaborarea devine normalitate.
Astăzi, joi, 30 octombrie, are loc conferinţa GrECo & ZF Risk Day - Horizon, „Navigând printre incetitudini: strategii inteligente de gestionare a riscurilor“ # Ziarul Financiar
Conferinţa GrECo & ZF Risk Day - Horizon „Navigând printre incetitudini: strategii inteligente de gestionare a riscurilor“ şi-a propus să aducă în atenţia tuturor noile riscuri care se desprind din contextul actual pe care companiile le trăiesc, dar şi pentru a vorbi despre soluţiile care există în aceste vremuri şi aşteptările privind perioada următoare.
Dezvoltatorul imobiliar Redport: Bucureştiul are un stoc rezidenţial care, în mare parte, depăşeşte 60 de ani vechime. E o nevoie reală de locuinţe noi # Ziarul Financiar
Grupul de companii Redport, activ în sectorul construcţiilor şi dezvoltărilor imobiliare, a înregistrat în primele zece luni din acest an prevânzări de locuinţe şi preînchirieri în valoare totală de 50 de milioane de euro, în creştere cu 25% faţă de perioada similară a anului trecut.
