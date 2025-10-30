Fotbal: Desire Doue s-a accidentat şi va fi indisponibil pentru câteva săptămâni
News.ro, 30 octombrie 2025 16:50
Fotbalistul francez Desire Doue (Paris SG) s-a accidentat miercuri, în timpul meciului cu Lorient, şi va absenta de pe teren timp de câteva săptămâni, a anunţat joi gruparea pariziană.
Acum 5 minute
17:20
Ilie Bolojan, la 10 ani de la tragedia din Colectiv: Modificările legislative privind siguranţa la incendii şi acţiunile de intervenţie făcute după incendiul din Clubul Colectiv, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, joi, la 10 ani de la tragedia din Colectiv, că modificările legislative privind siguranţa la incendii şi acţiunile de intervenţie făcute după incendiul din Clubul Colectiv, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente. Potrivit premierului, capacitatea de reacţie a instituţiilor nu este doar o chestiune administrativă, ci una care ţine direct de protejarea vieţii şi siguranţei cetăţenilor şi, din păcate, recenta tragedie din Rahova a reconfirmat aceste lucruri.
Acum 15 minute
17:10
Un spion rus a fost condamnat în Germania, în timp ce alţi trei suspecţi îşi aşteaptă sentinţa # News.ro
Un german de origine rusă a fost condamnat joi la Munchen la şase ani de închisoare pentru spionaj şi planificarea unor atacuri incendiare asupra instalaţiilor militare şi căilor ferate din Germania, în timp ce la Frankfurt a început procesul a trei bărbaţi acuzaţi de spionaj în profitul Rusiei, relatează Reuters.
Acum 30 minute
17:00
Pentagonul contestă deficienţele în securitatea nucleară a Statelor Unite, aşa cum sunt prezentate în filmul „A House of Dynamite”/ VIDEO # News.ro
Lungmetrajul „A House of Dynamite”, regizat de Kathryn Bigelow, care imaginează Washingtonul confruntat cu un atac nuclear, provoacă nemulţumirea administraţiei americane, pentru care calitatea sistemului său antirachetă a fost subestimată.
17:00
Echipa FC Hermannstadt a învins joi, în deplasare, scor 1-0, formaţia Concordia Chiajna, în grupa D a Cupei României.
Acum o oră
16:50
Grindeanu, despre numirea Oanei Gheorghiu vicepremier, în ciuda opoziţiei PSD: Noi am spus ce aveam de spus, premierul şi-a asumat. Ce să facem altceva? # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, despre numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, în ciuda opoziţiei PSD, că ei au spus ce aveau de spus, iar premierul şi-a asumat, întrebându-se ce puteau să facă altceva.
16:50
16:50
Trotinetele electrice, interzise în anumite zone din municipiul Buzău. Amenzi de până la 1.500 de lei # News.ro
Consiliul Municipal Buzău a adoptat joi, un proiect de hotărâre prin care se interzice circulaţia trotinetelor electrice în mai multe zone din oraş, după numeroase sesizări din partea cetăţenilor şi incidente în care au fost implicaţi utilizatorii acestor vehicule.
16:50
Nicolas Sarkozy, vizitat la Închisoarea Santé de către ministrul francez al Justiţiei Gérald Darmanin # News.ro
Ministrul francez al Justiţiei Gérald Darmanin l-a vizitat miercuri seara pe fostul şef de stat Nicolas Sarkozy la Închisoarea Santé, la Paris, declară joi o sursă apropiată dosarului AFP.
16:50
Avarie la o conductă de gaze pe Şoseaua Bucureşti din municipiul Buzău. Pompierii au intervenit de urgenţă # News.ro
Pompierii buzoieni au fost solicitaţi joi, la ora 16:15, să intervină pe Şoseaua Bucureşti, din municipiul Buzău, în urma unei avarii produse la o conductă de gaze, din cauza unor lucrări la reţeaua de apă.
16:40
Cota de încredere a lui Macron scade la un record deţinut de către Hollande, arată un sondaj # News.ro
Cota încrederii în preşedintele francez Emmanuel Macron a atins cel mai slab nivel-record - de 11% -, nivelul pe care predecesorul său François Hollande îl atingea în noiembrie 2016, potrivit unui sondaj bisemestrial realizat de Verian pentru Figaro Magazine, publicat joi, relatează AFP.
16:40
Grindeanu: Faptul că e o tăcere de mai mult de 48 de ore la nivel de guvern, ministru de externe, că am aflat despre aceste decizii din presă, m-au determinat să-i chem în Parlament pe premier şi miniştii de Externe şi Apărare, să ne informeze # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, despre retragerea de trupe SUA din România, că faptul că e o tăcere de mai mult de 48 de ore la nivel de guvern şi prim-ministru, ministru de externe, faptul că a aflat despre aceste decizii, ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, din presă, l-au determinat să-i cheme în Parlament pe primul ministru şi pe cei doi miniştri, să îi informeze care e situaţia la zi şi ce avem de făcut de acum încolo.
16:40
Varşovia a declarat joi că nu va redeschide alte puncte de trecere a frontierei cu Belarus, aliatul apropiat al Rusiei, până cel puţin la jumătatea lunii noiembrie, într-o mişcare menită să arate solidaritatea cu Lituania, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari în materie de securitate, relatează Reuters.
16:30
Constanţa: Un bărbat a fost încătuşat după ce a provocat distrugeri unei maşini, în urma unui conflict în trafic # News.ro
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost încătuşat de poliţiştii din Constanţa şi dus la audieri, după ce a provocat distrugeri unei maşini, în urma unui conflict în trafic. El a avut un comportament recalcitrant în momentul sosirii echipajului de poliţie.
16:30
Acum 2 ore
16:20
AFM anunţă că au fost aprobate noi dosare în Programul Rabla pentru persoane fizice/ Valoarea celor 425 de ecotichete, 6.510.000 de lei/ Şeful AFM: Mai puţine maşini vechi pe şosele, mai multă siguranţă şi un pas real spre un transport mai curat # News.ro
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat joi, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 425 de ecotichete în valoare de 6.510.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice. Preşedintele AFM, Florin Bănică, afirmă că prin acest demers vor fi „mai puţine maşini vechi pe şosele, mai multă siguranţă şi un pas real spre un transport mai curat şi mai eficient”.
16:20
FC Barcelona: Atacantul camerunez Etta Eyong, dorit pentru a-l înlocui pe Robert Lewandowski - presă # News.ro
La 37 de ani, Robert Lewandowski trăieşte probabil ultima sa sezon cu FC Barcelona. Atacantul polonez ar urma să plece la sfârşitul verii viitoare, la expirarea contractului său. Pentru a-l înlocui, clubul catalan l-ar avea în vedere, în special, pe Etta Eyong, potrivit Mundo Deportivo.
16:20
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunţă că predă Israelului rămăşiţele a ”doi deţinuţi israelieni” # News.ro
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, anunţă joi că urmează să predea, rămăşiţele a doi ostatici ţinute în Fâşia Gaza, în cadrul unui armistiţiu aflat în vigoare de la 10 octombrie, relatează AFP.
16:00
Primăria Braşov anunţă că a identificat variante de amplasament pe care omul de afaceri Ion Ţiriac să ridice un centru sportiv în municipiu/ Arena va include un teren de fotbal, pistă de atletism, terenuri de tenis şi pentru alte sporturi - foto # News.ro
Primăria Braşov anunţă că a identificat mai multe „variante de amplasament” pe care fundaţia omului de afaceri Ion Ţiriac vrea să ridice o bază sportivă care să includă un teren de fotbal pentru copii, pistă de atletism, zone pentru baschet şi terenuri de tenis. Aflat la Braşov, Ion Ţiriac a afirmat că îşi propune ca proiectul să fie finalizat până în vara anului viitor.
16:00
Robert Sighirtău (PNL): Când un partid aflat în coaliţie îşi cheamă propriul premier în Parlament, nu e control democratic, e teatru politic / Bolojan nu se teme de dialog, dar nici nu va juca în piesele scrise de PSD si AUR # News.ro
Deputatul Robert Sighirtău (PNL) declară, joi, că PSD şi AUR sunt din nou împreună, de data asta ca să-l cheme la raport in parlament pe Ilie Bolojan, el arătând că, atunci când un partid aflat în coaliţie îşi cheamă propriul premier în Parlament, nu e control democratic ci e teatru politic. El mai afirmă că Bolojan ”nu se teme de dialog, dar nici nu va juca în piesele scrise de PSD si AUR”.
15:50
Lia Olguţa Vasilescu: Ce se întâmplă acum, în austeritatea dreptei? S-au blocat investiţiile, s-a blocat economia, tot mediul de afaceri e în cap, nu s-au mai mărit pensii, nu s-au mai mărit salarii, se vorbeşte foarte mult despre dat oameni afară # News.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat joi, la reuniunea PSD Mehedinţi, că în austeritatea dreptei s-au blocat investiţiile, s-a blocat economia, tot mediul de afaceri e în cap, nu s-au mai mărit pensii, nu s-au mai mărit salarii şi se vorbeşte foarte mult despre dat oameni afară iar în schimb, cu 9% deficit, ”guvernarea PSD a reuşit să facă 400 de kilometri de autostradă şi drum expres”.
15:40
Prahova: Bărbat plecat la muncă în Belgia, dat dispărut după ce rudele nu l-au mai putut contacta de aproape două luni # News.ro
Un bărbat din judeţul Prahova, plecat la muncă în Belgia, a fost dat dispărut, joi, după ce rudele nu l-au mai putut contacta din luna septembrie. Persoanele care au informaţii despre locul în care acesta s-ar afla sunt rugate să contacteze autorităţile.
15:40
Lia Olguţa Vasilescu: Când am auzit că a intrat Ordonanţa 52 în Guvern şi că se interzic târgurile de Crăciun, nu vreţi să ştiţi ce crize au fost, s-a oprit şedinţa. Bolojan înţeleg că a spus: Ne omoară Olguţa pe toţi, hai să vedem ce facem! # News.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat joi că atunci când a auzit că a intrat Ordonanţa 52 în Guvern şi că se interzic târgurile de Crăciun, s-a oprit şedinţa iar premierul Ilie Bolojan a spus: ”Ne omoară Olguţa pe toţi, hai să vedem ce facem!”. Ea a precizat că
15:30
Distrigaz Sud anunţă că a întrerupt alimentarea cu gaze naturale a locuinţelor de pe mai multe străzi din Sectorul 1 al Capitalei din cauza unei avarii provocate de o firmă de construcţii care făcea săpături/ Sunt afectaţi aproape o mie de clienţi # News.ro
Aproape o mie de clienţi sunt afectaţi, joi, după ce Distrigaz Sud Reţele a întrerupt furnizarea gazelor naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 al Capitalei din cauza unei avarii produse unui element al reţelei de distribuţie în urma unor săpături mecanizate făcute de către firma Porr Construct, pe strada Puţul lui Crăciun. Specialiştii Distrigaz Sud estimează că alimentarea va fi reluată în jurul orei 19:00.
15:30
Grindeanu, după ce PSD l-a chemat pe premier în Parlament: Aştept să explice românilor de ce am ajuns în această situaţie. Să se prezinte şi un plan concret despre cum întărim securitatea României # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, preşedinte al Camerei Deputaţilor, a declarat joi, după ce PSD l-a chemat pe premier în plenul Camerei Deputaţilor, luni, la Ora prim-ministrului, pe tema retragerii de trupe SUA din România, că aşteaptă să explice românilor de ce am ajuns în această situaţie dar şi să se prezinte un plan concret despre cum întărim securitatea României.
15:30
Kremlinul anunţă că testele Poseidon şi Burevestnik nu au fost ”teste nucleare”, după ce Trump a decis reluarea testelor armamentului nuclear ”pe picior de egalitate” # News.ro
Kremlinul îşi temperează joi anunţurile recente cu privire la testarea unei drone submarine şi unei rachete cu capacităţi nucleare, subliniind că nu a fost vorba despre ”teste nucleare” propriu-zise, după decizia preşedintelui american Donald Trump de a relansa teste de armament nuclear, relatează AFP.
Acum 4 ore
15:20
Primăria Braşov anunţă că a identificat variante de amplasament pe care omul de afaceri Iin Ţiriac să ridice un centru sportiv în municipiu/Arena va include un teren de fotbal, pistă de atletism, terenuri de tenis şi pentru alte sporturi - foto # News.ro
15:20
„Este posibil” ca Pogba să facă parte din lotul care va înfrunta Paris FC, anunţă antrenorul echipei Monaco # News.ro
Antrenorul echipei AS Monaco, Sébastien Pocognoli, a declarat, miercuri, că este „posibil” ca Paul Pogba să facă parte din lotul echipei pentru meciul din etapa a 11-a a Ligue 1 împotriva Paris FC, sâmbătă.
15:20
Două scări de bloc din municipiul Călăraşi, evacuate după ce în imobil s-a simţit miros de gaze. Scurgerea se producea într-un apartament în care nu se afla nimeni # News.ro
Autorităţile din Călăraşi au evacuat, joi după amiază, două scări de bloc din municipiul Călăraşi, după ce locuitorii au reclamat că în imobil se simte miros de gaz. Acesta provenea dintr-un apartament în care nu se afla nicio persoană, iar pentru a preveni orice incident furnizarea în întregul imobil a fost sistată.
15:10
Maramureş: Acţiune a Salvamont pentru recuperarea a doi ucraineni, tată şi fiu. Intervenţia, în condiţii foarte dificile # News.ro
Salvamontiştii şi poliţiştii de frontieră din judeţul Maramureş intervin, joi după amiază, pentru recuperarea a doi cetăţeni ucraineni, tată şi fiu. Intervenţia se desfăşoară în condiţii foarte dificile în zona Vârfului Budescu, din Munţii Maramureşului.
15:10
Avocata lui Horaţiu Potra neagă implicarea Rusiei în extrădarea clientului său şi informaţia că acesta ar avea „avocaţi ruşi”: Pot să vă confirm cu toată sinceritatea posibilă că suntem doar eu şi colegul meu Moga” # News.ro
Christiana Mondea, avocata lui Horaţiu Potra şi a fiului şi nepotului acestuia, neagă orice implicare a Rusiei în extrădarea familiei Potra, precum şi faptul că aceştia ar avea „avocaţi ruşi”. Declaraţia acesteia, apărător al celor trei membri ai familiei Potra alături de avocatul Şerban Moga, a fost făcută la o zi după ce „The Guardian” a relatat că persoane de origine rusă apropiate de Kremlin încearcă în ultimul moment să oprească extrădarea lui Horaţiu Potra din Dubai. „„Pot să vă confirm cu toată sinceritatea posibilă că nu există nicio implicare a Rusiei în povestea asta cu Dubai, România, extrădare, dosar penal. Suntem doar eu şi colegul meu Moga”, afirmă Mondea.
15:10
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au oprit un transport de deşeuri din R. Moldova, cu destinaţia Turcia / Barjele conţineau motoare dezmembrate şi deşeuri de vehicule scoase din us / Transportul a fost respins la intrarea în ţară - FOTO # News.ro
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au oprit, la Galaţi, un transport internaţional de deşeuri, care venea din Republica Moldova şi avea ca destinaţie Turcia. Echipele de control au constatat că barjele conţineau motoare dezmembrate, deşeuri de vehicule scoase din uz, fiind găsite şi particule care indicau prezenţa uleiului uzat. Transportul a fost respins la intrarea în ţară.
15:00
Într-o zi ca aceasta, nu putem vorbi despre educaţie fără să ne gândim la responsabilitate. Colectivul a fost momentul în care am văzut ce se întâmplă când sistemul devine o carcasă fără oameni. În şcoli, acelaşi tip de sistem arde încet, tăcut, de zeci de ani. Şi, la fel ca atunci, singura noastră speranţă stă în cei care încă văd, încă simt, încă nu s-au resemnat: Profesorii, câţi mai avem.
15:00
ANPC a controlat aproape 500 de dezvoltatori imobiliari / La aproape jumătate au fost găsite nereguli, cea mai frecventă fiind nerespectarea suprafeţele utile minime / Echipele de control au dat amenzi de un milion de lei # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat aproape 500 de dezvoltatori imobiliari, iar principalele nereguli descoperite au fost legate de nerespectarea suprafeţelor utile minime. În urma deficienţelor constatate au fost date amenzi de aproape un milion de lei şi au fost retrase de la vânzare peste 3.000 de unităţi locative care nu respectau cerinţele minime privind suprafeţele minime utile.
15:00
Amenzi în valoare totală de 7500 de lei date de jandarmi în urma manifestaţiei organizate la Tribunalul Bucureşti, în sprijinul lui Călin Georgescu # News.ro
Jandarmii care asigură ordinea în zona din apropierea Tribunalului Bucureşti, unde susţinători ai lui Călin Georgescu s-au adunat, joi, au aplicat amenzi în valoare totală de 7500 de lei pentru fapte de încălcare a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
14:50
Cunoscutul medic chirurg plastician Mohamad Delbani, la MARATONUL MEDIKA TV – „Redefinirea esteticii în 2025” # News.ro
Medika TV, singura televiziune medicală din România, lansează pe 6 noiembrie, de la ora 10,00, o dezbatere live despre evoluţia esteticii, în 2025. Denumit „Redefinirea esteticii în 2025”, acest maraton televizat aduce în faţa publicului cei mai buni specialişti în domeniu care vor vorbi despre cele mai noi tehnici şi proceduri în estetică, chirurgie plastică şi dermato-cosmetică.
14:50
Bacău: Fetiţă găsită desculţă şi nesupravegheată, pe marginea unui drum. Cel care ar fi trebuit să o îngrijească a spus poliţiştilor că avea treabă şi nu a observat când micuţa a ieşit din curte # News.ro
Poliţiştii din Bacău au intervenit pentru preluarea unei fetiţe mai mici de doi ani, după ce copila a fost văzută desculţă şi nesupravegheată, pe marginea unui drum. Cel care ar fi trebuit să o îngrijească a spus poliţiştilor că avea treabă şi nu a observat când micuţa a ieşit din curte.
14:50
ANPC a controlat aproape 500 de dezvoltatori imobiliari / Principala neregulă, nerespectarea suprafeţele utile minime / Echipele de control au dat amenzi de un milion de lei # News.ro
14:50
Manny Pacquiao spune că este „aproape” de un acord pentru meciul revanşă cu Floyd Mayweather # News.ro
Manny Pacquiao spune că „aproape” a ajuns la un acord pentru o revanşă cu legendarul boxer Floyd Mayweather.
14:40
Activistul de mediu Alex Găvan: Unanimitate în CGMB pentru Protocolul între Primăria Capitalei şi Fundaţia Centura Verde, pentru implementarea Centurii Verzi Bucureşti-Ilfov, care a fost apoi semnat / Iubesc să spun că, în România, se poate - FOTO # News.ro
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a votat joi, în unanimitate, pentru Protocolul între Primăria Capitalei şi Fundaţia Centura Verde, pentru implementarea Centurii Verzi Bucureşti-Ilfov, anunţă, într-o postare pe Facebook, activistul de mediu Alex Găvan, preşedinte al Fundaţiei Centura Verde, precizând că, imediat după vot, protocolul a fost şi semnat. ”Iubesc să spun că, în România, se poate”, scrie Găvan.
14:40
Bacău: Descindere a Poliţiei într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul prestării de servicii funerare. O familie, suspectată că nu a plătit taxe în ultimii şase ani. Zeci de mii de euro, găsite la percheziţii # News.ro
Trei persoane, membri ai unei familii din judeţul Bacău, sunt cercetate pentru evaziune fiscală în domeniul serviciilor funerare, fiind suspectate că în ultimii peste cinci ani nu au plătit taxe aferente activităţilor economice prestate. Poliţiştii de la Investigarea Criminalităţii Economice, care au făcut percheziţii la suspecţi, au găsit zeci de mii de euro în casele acestora.
14:40
Bugetul Ministerului Culturii, suplimentat cu 810.000 lei pentru organizarea a cinci concerte aniversare # News.ro
Bugetului Ministerului Culturii a fost suplimentat cu suma de 810.000 lei din Fondul de rezervă, potrivit unie hotărâri adoptate de Guvern. Fondurile vor permite organizarea şi finanţarea a cinci concerte aniversare, unul în Franţa, trei concerte in Germania şi unul în România, în noiembrie 2025, dedicate aniversării a 145 de ani de relaţii diplomatice dintre România şi Franţa, respectiv Germania.
14:30
Două avioane de vânătoare de tip MiG-29 aparţinând Forţelor Aeriene poloneze au interceptat miercuri un avion rus de spionaj de tip Iliuşin 20 (Il-20) în timp ce survola Marea Baltică - fără să încalce spaţiul aerian polonez -, dar care nu avea un plan de zbor şi avea oprit transponderul, care permite urmărirea aeronavei, anunţă joi Forţele Aeriene poloneze, relatează Euronews.
14:30
Simpozionul de Cercetare Ştiinţifică Francofonă din Europa Centrală şi de Est se desfăşoară la Iaşi # News.ro
Cea de-a patra ediţie a Simpozionului de Cercetare Ştiinţifică Francofonă în Europa Centrală şi de Est (SRSF-ECO’2025) este organizată în 30 şi 31 octombrie de Ambasada Franţei în România, Institutul Francez din România în parteneriat cu Direcţia regională a Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF- Europa Centrală şi de Est ) şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
14:20
Creativitate, logică, implicare: povestea unei eleve pasionată de matematică, multiplă campioană la olimpiada digitală BRIO Challenge # News.ro
Ana Corina Miu este elevă în clasa a XI-a la Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti, unde îşi cultivă cu multă dedicare una dintre cele mai mari pasiuni: matematica.
14:20
Tragedie în lumea crichetului. Un jucător australian a murit la doar 17 ani, după ce a fost lovit de o minge # News.ro
Un jucător australian de crichet în vârstă de 17 ani a murit joi după ce a fost lovit de o minge, a anunţat familia sa într-un comunicat, un incident rar în acest sport, relatează AFP.
14:20
14:10
După AUR, şi PSD îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora prim-ministrului # News.ro
Grupul parlamentar al PSD îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora prim-ministrului. Solicitarea a fost depusă la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, convocat joi, la ora 14.00. Miercuri, şi AUR a făcut o solicitare similară, în care îl chema pe şeful Executivului la Ora prim-ministrului.
14:10
Guvernul a aprobat măsuri pentru organizarea alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie/ AEP, proiect pilot în Capitală, destinat exercitării votului de către alegătorii cu dizabilităţi de vedere # News.ro
Guvernul a aprobat, joi, mai multe măsuri pentru organizarea alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie, AEP urmând să implementeze ub proiect pilot în Capitală, destinat exercitării votului de către alegătorii cu dizabilităţi de vedere. De asemenea, pentru personalul implicat în organizarea alegerilor locale parţiale din 7 decembrie 2025 se menţin cuantumurile indemnizaţiilor stabilite pentru alegerile din 4 mai 2025.
14:00
Ministrul Justiţiei: Dacă se confirmă informaţia că Horaţiu Potra a transmis prin avocaţi că nu formulează opoziţie la extrădare şi este de acord să fie predat către România, procedurile se reduc în privinţa duratei # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a afirmat că, dacă se confirmă informaţia transmisă de avocaţi, potrivit căreia Horaţiu Potra nu formulează opoziţie la extrădare şi este de acord să fie predat în autorităţilor române, atunci procedurile în privinţa duratei se reduc. Marinescu a adăugat că, dacă se decide trimiterea în România, atunci poliţiştii merg în Dubai şi îl aduc în ţară.
13:50
Dumitru Chisăliţă: Aproape jumătate dintre locuinţele alimentate cu gaze naturale din România nu au realizate verificări şi revizii/ Cauzele acestei situaţii, ale exploziilor, dar şi soluţiile pentru rezolvarea lor # News.ro
Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, afirmă că aproape jumătate dintre locuinţele alimentate cu gaze naturale din România nu au realizate verificări şi revizii ale instalaţiilor. Chisăliţă consideră că această situaţie are drept cauză eliminarea, în 2011, a obligaţiei ca verificarea periodică a instalaţiei de gaze să fie realizată de operatorul de distribuţie din zonă şi introducerea posibililităţii ca aceasta să fie făcută de orice firmă autorizată ANRE, aleasă de consumator, care, „în baza unui preţ corespunzător”, „poate obţine avizul favorabil” chiar dacă „mai sunt abateri de la normativ”. Potrivit lui Chisăliţă, printre cauzele exploziilor mai sunt neglijenţa umană, necunoaşterea amplasamentului conductelor, infrastructura „îmbătrânită” şi lipsa educaţiei civice. Preşedintele AEI mai spune că această situaţie poate fi rezolvată prin „reconstruirea unor activităţi integrate pe verticală şi care să reunească în activitatea de distribuţie şi activităţile auxiliare specifice proiectării, construcţiei şi verificării instalaţilor de utilizare, cu reglementarea tarifelor aferente”.
