UniCredit își crește la aproape 30% deținerea în Alpha Bank
Profit.ro, 30 octombrie 2025 16:50
UniCredit și-a majorat deținerea la banca grecească Alpha Bank la 29,5%, după ce a primit autorizația Băncii Centrale Europene.
Acum 15 minute
17:10
Autoritățile din Bulgaria au anunțat închiderea Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse, în perioada 4 - 5 noiembrie.
Acum 30 minute
17:00
Ion Țiriac - O nouă mare investiție. Primăria Brașov anunță că a identificat mai multe „variante de amplasament” # Profit.ro
Primăria Brașov anunță că a identificat mai multe „variante de amplasament” pe care fundația omului de afaceri Ion Țiriac vrea să ridice o bază sportivă care să includă un teren de fotbal pentru copii, pistă de atletism, zone pentru baschet și terenuri de tenis.
Acum o oră
16:50
16:30
Aproape jumătate dintre locuințele alimentate cu gaze din România nu au realizate verificări și revizii: „Suntem latini, nu anglofoni” # Profit.ro
Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), afirmă că aproape jumătate dintre locuințele alimentate cu gaze naturale din România nu au realizate verificări și revizii ale instalațiilor.
Acum 2 ore
16:10
Guvernul a semnat noi norme care se vor se aplica, în sistem pilot, pentru plata amenzilor contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule, stabilite de agenții constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne. Aceste amenzi vor putea fi plătite într-un cont unic al Trezoreriei, prin toate mijloacele de plată moderne, pe lângă plata în numerar la Trezorerie sau la organele fiscale locale.
16:10
Autoritățile au acordat contractul primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț - Iași - Ungheni.
16:00
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au controlat aproape 500 de dezvoltatori imobiliari, iar principalele nereguli descoperite au fost legate de nerespectarea suprafețelor utile minime.
16:00
Bolojan, chemat în Parlament de PSD să explice ”lipsa de reacție a Guvernului” față de retragerea unor trupe SUA din România # Profit.ro
Grupul pariamentar al Partidului Social Democrat a solicitar ca premierul Ilie Bolojan să fie prezent la ședința plenului Camerei Deputaților din 03 noiembrie 2025, în cadrul dezbaterii politice organizate la Ora Prim-ministrului, pentru discutarea temei ”Retragerea trupelor americane din România - lipsa de reacție a Guvernului și impflcațiiie asupra angajameneloor strategice și de securitate ale României”.
15:40
Prețurile ouălor crește brusc în Germania și există mai multe motive pentru asta.
15:40
Potrivit Eurostat, economia zonei euro a înregistrat o creștere peste așteptări în trimestrul al treilea, cu un avans de 0,2% comparativ cu trimestrul precedent, în timp ce Produsul Interne Brut al UE a înregistrat o creștere cu 0,3%.
15:30
Ministerul Energiei, despre sancțiunile SUA împotriva Lukoil, cu afaceri masive în România scoase la vânzare: Înainte de a lua o decizie, așteptăm poziția UE # Profit.ro
Ministerul Energiei a transmis, la solicitările repetate ale mass media, că a luat act de sancțiunile impuse de Statele Unite gigantului petrolier rus Lukoil, precum și de intenția rușilor de a-și vinde activele internaționale, inclusiv pe cele din România, menționând că, înainte de a lua o decizie, așteaptă poziția Uniunii Europene asupra acestei spețe.
Acum 4 ore
15:20
Platforma Polymarket a fost inclusă pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României, informează Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).
15:20
Grecia anunță un plan în valoare de 2,5 miliarde de euro pentru a combate penuria de apă # Profit.ro
Grecia a anunțat joi un plan de măsuri în valoare de 2,5 miliarde de euro pe o perioadă de 10 ani pentru a lupta împotriva amenințării reprezentate de penuria de apă, în special în capitala Atena și în regiunea acesteia, precum și în multe dintre insulele elene, informează AFP.
15:20
Apple Maps îți permite să descarci zone pentru navigație offline, ideal când mergi prin munți, în tuneluri sau în roaming scump.
15:00
Controale la aproape 500 de dezvoltatori imobiliari. Peste 3.000 de apartamente oprite de la vânzare # Profit.ro
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au controlat aproape 500 de dezvoltatori imobiliari, iar principalele nereguli descoperite au fost legate de nerespectarea suprafețelor utile minime.
14:50
Boeing a anunțat un nou impact financiar de 5 miliarde de dolari și amânarea primei livrări a avionului 777X până în 2027.
14:40
ULTIMA ORĂ Oferta publică de listare de la Cris-Tim se închide la prețul minim, de 16,50 lei/acțiune. Aranjorii redirecționează acțiuni către investitorii individuali CONFIRMARE # Profit.ro
În contextul în care apetitul masiv pe tranșa de retail, aceștia vor beneficia de o suplimentare a pachetelor de acțiuni, redirecționate de pe tranșa investitorilor instituționali unde interesul moderat a determinat o închidere în nivelul inferior al coridorului ofertei.
14:30
Cunoscutul medic chirurg plastician Mohamad Delbani, la MARATONUL MEDIKA TV – „Redefinirea esteticii în 2025” # Profit.ro
Medika TV, singura televiziune medicală din România, lansează pe 6 noiembrie, de la ora 10,00, o dezbatere live despre evoluția esteticii, în 2025.
14:30
DECIZIE Facilitate de la Bolojan - Primăriile pot împrumuta bani de la Trezorerie pentru cheltuieli cu serviciile termice și cu unele proiecte cu fonduri europene sau PNRR. Termenul a fost extins până la finalul acestui an # Profit.ro
Guvernul a prelungit până la finalul acestui an termenul în care unitățile administrativ teritoriale pot contracta împrumuturi din Trezorerie pentru asigurarea continuității serviciilor termice în sistem centralizat și pentru susținerea proiectelor finanțate din fonduri europene și prin PNRR.
14:10
Îngrijorare în Bulgaria cu privire la schimbarea monedei, din leva în euro, în noaptea de Revelion # Profit.ro
Sectorul turistic din stațiunea bulgară Bansko își exprimă îngrijorarea cu privire la procedurile de plată și raportarea veniturilor în contextul trecerii Bulgariei de la leva la euro, în special în perioada aglomerată de Anul Nou, transmite Novinite.
13:50
Viktor Orban va fi primit de președintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie.
13:50
Valoarea bonurilor de masă va crește de la 40 la 50 de lei, decizia fiind luată în discuțiile dintre Guvern și partenerii sociali.
13:50
Guvernul încearcă să împace patronatele și sindicatele: Numărul de permise de muncă pentru străini va scădea ușor anul viitor # Profit.ro
În condițiile în care patronatele au solicitat majorarea contingentului de muncitori străini acceptat în România pentru 2026 la 150.000, iar Ministerul Muncii propunea doar 75.000 de permise pentru anul viitor, în urma Consiliului Național Tripartit, s-a convenit ca anul viitor Guvernul să elibereze cel mult 90.000 de permise de muncă pentru persoanele din afara UE și Spațiului Economic European (SEE).
Acum 6 ore
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR, a ajuns la 5,0856 lei, de la 5,0829 lei, înregistrat miuercuri.
13:20
General Motors concediază mii de angajați la fabricile care produc vehicule electrice și baterii pentru vehicule electrice.
13:10
Avocatul lui Horațiu Potra spune că acesta a luat decizia de a se întoarce ”voluntar” în România # Profit.ro
Apărătorul lui Horațiu Potra, avocatul Șerban Moga, a afirmat că au fost discuții la nivelul procuraturii din Dubai pentru ca clientul său să vină de bună voie în România pentru a participa la proces.
12:50
Guvernul german ia în considerare posibilitatea de a naționaliza activele locale ale gigantului rus Rosneft.
12:40
VIDEO Bolojan și Oana Gheorghiu - ”Nimeni nu-ți donează milioane de euro dacă nu are încredere în ceea ce faci”. Bolojan anunță atribuțiile noului vicepremier # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a urat mult succes Oanei Gheorghiu în poziția de vicepremier, anunțând că se va ocupa de reformă, digitalizare, simplificare, debirocratizare și de reforma companiilor publice. Bolojan a arătat că Oana Gheorghiu a probat că se bucură de încrederea mediului de afaceri, prin campaniile publice de strângere de donații.
12:40
Într-o perioadă în care costurile de întreținere ale mașinilor continuă să crească, tot mai mulți șoferi români caută soluții rapide pentru a economisi.
12:30
Hansa, unul dintre jucătorii pieței locale de electrocasnice, anunță o creștere de 25% a vânzărilor în primele nouă luni ale anului, semnificativ peste ritmul pieței locale.
12:30
Grup EM S.A., companie românească activă în domeniul infrastructurii energetice, anunță intenția de a lista acțiunile sale pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), în urma finalizării ofertei publice de majorare a capitalului social.
12:30
Smyk, cel mai mare retailer polonez de jucării și îmbrăcăminte pentru copii, prezent cu o rețea de 35 de magazine în România, și-a abandonat planurile de listare la bursă, invocând termeni nesatisfăcători.
12:20
ULTIMA ORĂ SUA reiau testele cu arme nucleare pentru prima dată după 1992 - răspuns la testarea rachetei nucleare rusești Burevestnik # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, anunță că Statele Unite vor relua testarea armelor nucleare „pe o bază egală” cu Rusia și China, într-o schimbare majoră de politică nucleară după mai bine de trei decenii de pauză în acest domeniu.
12:10
Industria românească de fashion a încheiat 2024 cu o cifră de afaceri totală de 16,7 miliarde lei, conform datelor prezentate acum.
12:10
Canon și evoluția către un viitor sigur: AI, cybersecurity și imprimare securizată – viziunea lui Petronius Secăreanu, Director General Canon România # Profit.ro
Securitatea datelor trebuie îmbunătățită pentru fiecare componentă din infrastructura unei companii.
12:00
lla primele ore ale dimineții de joi, Rusia a lansat un atac combinat cu rachete și drone împotriva mai multor regiuni ale Ucrainei.
12:00
Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile perioade din an din perspectiva fraudelor online, iar infractorii cibernetici profită de volumul mare de tranzacții online și recurg la site-uri false sau site-uri clonă, cu scopul de a induce în eroare cumpărătorii pentru a extrage informații sensibile, mai ales datele de card, avertizează Asociația Română a Băncilor (ARB), Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).
12:00
ULTIMA ORĂ Industria de apărare va primi derogări multiple de la legislația fiscală, de mediu, a apelor, agricolă, forestieră, a exproprierilor și a concesiunilor # Profit.ro
Investițiile în industria națională de apărare a României, realizate fie de companii românești de stat din domeniu, fie de societăți mixte înființate de acestea în parteneriat cu investitori privați, vor beneficia de multiple derogări de la legislația fiscală, de mediu, a apelor, agricolă, forestieră, a exproprierilor și a concesiunilor, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență discutat în primă lectură în ședința de guvern de astăzi.
11:50
Vicepreședinte Dacia: Prețurile au crescut. Sunt clienți care nu-și mai permit o mașină Dacia pe care și-o permiteau în trecut, dar rămânem cea mai accesibilă marcă # Profit.ro
Frank Marotte, numărul 2 în conducerea Dacia, vicepreședinte pentru vânzări, marketing și operațiuni, recunoaște că prețurile mașinilor din gamă au crescut, dar pune asta pe seama costurilor materialelor și inflației. El recunoaște că Bigster a canibalizat într-o oarecare măsură vânzările Duster.
11:40
Noi arestări în legătură cu furtul bijuteriilor din Muzeul Luvru. Bijuteriile încă nu au fost găsite # Profit.ro
Cinci noi arestări, inclusiv un suspect principal, în spargerea de la Luvru, anunță procuroarea Parisului Laure Beccuau.
11:30
Ministrul Sănătății, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv: Simt o rușine grea, pentru nepăsare și indolență # Profit.ro
Alexandru Rogobete afirmă, la zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv, în urma căreia au murit 65 de tineri, că simte „o rușine grea, pentru nepăsare și indolență” și „durere” când vede cum „unii au privit ani la rând în altă parte, în timp ce medicii și asistentele își sacrificau zilele și nopțile în spitale, ținând sistemul pe umeri”.
Acum 8 ore
11:20
Concedierile vizează aproximativ 1.000 de angajați, potrivit unei surse apropiate situației.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Oana Gheorghiu a depus jurământul pentru postul de vicepremier, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni.
11:00
Angajatorii au început să introducă pe lista de cerințe din anunțurile de angajare unele cunoștințe AI # Profit.ro
Tot mai mulți angajatori au început să introducă pe lista de cerințe din anunțurile de angajare competențe digitale și cunoștințe de AI, atât pentru job-urile care au legătură directă cu acestea, precum cele din domeniul IT sau digital marketing, cât și pentru cele conexe, cum ar fi inginerie, vânzări, analiză de date, web design sau marketing.
11:00
Retailerul român „La Cocoș”, care urmează să fie preluat de grupul german Schwarz, care deține Lidl și Kaufland, își continuă expansiunea și deschide acum nou hypermarket.
10:50
Compania Distrigaz Rețele Sud reacționează după ce a fost pusă sub învinuire pentru distrugere calificată în dosarul exploziei din cartierul Rahova.
10:50
MedLife anunță deschiderea noului bloc operator din cadrul Spitalului MedLife Craiova, marcând o nouă etapă în dezvoltarea serviciilor medicale integrate oferite pacienților din Oltenia
10:40
Sectorul construcțiilor din România reprezintă aproape 8% din PIB în ultimele patru trimestre - cea mai mare pondere din întreaga Uniune Europeană, arată datele Eurostat
10:20
Compania care operează și în România lanțul de restaurante KFC deschide a 18-a unitate din Italia.
