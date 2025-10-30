Popularitatea lui Macron în Franța atinge un minim istoric și egalează anti-recordul unui alt președinte francez
Digi24.ro, 30 octombrie 2025 16:50
Popularitatea lui Emmanuel Macron în Franța a scăzut la 11%, cel mai scăzut nivel de la preluarea mandatului. Această cifră egalează astfel anti-recordul lui François Hollande din 2016.
Acum 5 minute
17:20
America paralizată de blocajul guvernamental: militari fără salarii, milioane de oameni fără hrană și căldură # Digi24.ro
Blocajul guvernamental din Statele Unite, ajuns în a cincea săptămână, provoacă haos în întreaga țară. Milioane de americani riscă să rămână fără ajutoare alimentare și încălzire, peste un milion de militari nu și-au primit salariile, iar mii de angajați federali lucrează fără plată. Criza bugetară, generată de confruntarea dintre republicani și democrați, lovește puternic economia și viața de zi cu zi a cetățenilor.
17:20
Reacția agențiilor de turism, după ce Radu Miruță a denunțat „ţepele” date clienților: Afirmații nefondate, populiste, greşite juridic # Digi24.ro
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) consideră că declaraţiile din ultimul timp privitoare la „ţepele” din turism, făcute în media de ministrul Economiei, Radu Miruţă, sunt „nefondate, populiste şi greşite juridic”.
Acum 15 minute
17:10
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare” # Digi24.ro
Kremlinul a revenit asupra declarațiilor recente privind sistemele strategice Poseidon și Burevestnik, precizând că lansările nu au implicat încărcături nucleare. Clarificarea vine după anunțul președintelui american Donald Trump, care a decis reluarea testelor cu armament nuclear „pe picior de egalitate”.
17:10
Actorul George Burcea va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără” # Digi24.ro
Actorul George Burcea, fostul soț al artistei Andreea Bălan, a anunțat joi, 20 octombrie, printr-un clip postat pe pagina sa de Facebook, că va candida la Primăria Municipiului București din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT). „E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni”, este mesajul acestuia.
Acum 30 minute
17:00
Municipiul reședință de județ care a interzis de astăzi, parțial, circulația trotinetelor. Ce amenzi vor lua cei care nu se conformează # Digi24.ro
Consiliul Municipal Buzău a adoptat joi, un proiect de hotărâre prin care se interzice circulaţia trotinetelor electrice în mai multe zone din oraş, după numeroase sesizări din partea cetăţenilor şi incidente în care au fost implicaţi utilizatorii acestor vehicule.
Acum o oră
16:50
16:40
AFM anunţă că au fost aprobate noi dosare în Programul Rabla pentru persoane fizice. Câte ecotichete sunt pe noua listă # Digi24.ro
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat joi, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 425 de ecotichete în valoare de 6.510.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice. Preşedintele AFM, Florin Bănică, afirmă că prin acest demers vor fi „mai puţine maşini vechi pe şosele, mai multă siguranţă şi un pas real spre un transport mai curat şi mai eficient”.
16:40
Israelul a lansat noi atacuri în Gaza după anunțul de încetare a focului: „Au fost vizate ținte teroriste”. Riposta militanților Hamas # Digi24.ro
Avioane și tancuri israeliene au bombardat joi zone din estul Fâșiei Gaza, au declarat locuitori palestinieni și martori oculari, la o zi după ce Israelul a afirmat că rămâne angajat în armistițiul susținut de SUA, anunță Reuters. Sursele citate de agenție susțin că avioanele israeliene au efectuat 10 atacuri aeriene în zone din estul Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, în timp ce tancurile au bombardat zone din estul orașului Gaza. Nu au fost raportate victime.
16:30
Primul proiect al solistului de la Goodbye to Gravity, după tragedia din Clubul Colectiv: „M-am folosit de chitară ca suport psihic” # Digi24.ro
Pe 30 octombrie 2015, trupa Goodbye to Gravity susținea un concert în Clubul Colectiv din Capitală, prin care își lansa cel de-al doilea album, Mantras of War. Concertul a fost oprit, însă, după un incendiu în urma căruia 65 de oameni și-au pierdut viața, iar alți 180 au fost răniți. Andrei Găluț, solistul Goodbye to Gravity, a fost singurul membru al trupei care a supraviețuit. Zece ani mai târziu, alături de alți supraviețuitori muzicieni ai tragediei din Colectiv, Andrei Găluț a lansat un nou proiect muzical, caritabil, dedicat „omagierii victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu”.
16:30
Ce cred americanii despre sală de bal pe care Donald Trump o construiește la Casa Albă. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie # Digi24.ro
Un sondaj de opinie realizat de The Washington Post-ABC News-Ipsos a măsurat opinia americanilor în privința înlocuirii Aripii de Est a Casei Albe cu o sală de bal, un proiect de suflet al președintelui Donald Trump.
Acum 2 ore
16:20
Autorităţile din Călăraşi au evacuat, joi după amiază, două scări de bloc din municipiul Călăraşi, după ce locuitorii au reclamat că în imobil se simte miros puternic de gaz, informează News.ro.
16:10
Franța nu își retrage trupele din România. Catherine Vautrin confirmă menținerea efectivelor NATO # Digi24.ro
Franța va menține numărul actual de militari dislocați în România, în cadrul misiunilor NATO de pe Flancul Estic, a anunțat ministra Forțelor Armate franceze, Catherine Vautrin, aflată joi la Sibiu. Oficialul a precizat că efectivele au fost deja mărite în ultimele luni și vor rămâne la nivelul stabilit în Alianță.
16:00
„Marșul celor un milion de oameni”. Israelienii ultraortodocși protestează în Ierusalim față de planurile de înrolare în Armată # Digi24.ro
Sute de mii de israelieni ultraortodocși s-au adunat la intrarea în Ierusalim pentru o manifestație de rugăciune masivă împotriva eforturilor de înrolare a bărbaților haredi (ultrareligioși) în Armata israeliană. Protestatarii blochează intrarea în oraș. Participanții la manifestație umplu străzile capitalei purtând pancarte albastre și galbene pe care scrie: „Rusia este aici” și „Stalin este aici”, relatează Times of Israel și Jerusalem Post.
16:00
Primarul Craiovei: „OUG52 interzicea târgurile de Crăciun. Nu vreți să știți ce crize au fost. Bolojan a zis: ne omoară Olguța pe toți” # Digi24.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, susține că Ordonanța 52 ar fi putut bloca târgul de Crăciun pe care îl organizează. „Ne omoară Olguța pe toți”, ar fi spus premierul Ilie Bolojan în ședința de Guvern, potrivit social-democratei.
15:50
1000 de locuințe au rămas fără gaze în sectorul 1, din cauza unei avarii provocate de o firmă de construcţii care făcea săpături # Digi24.ro
Aproape o mie de clienţi sunt afectaţi, joi, după ce Distrigaz Sud Reţele a întrerupt furnizarea gazelor naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 al Capitalei din cauza unei avarii produse în urma unor săpături făcute de o firmă pe strada Puţul lui Crăciun.
15:40
Moșteanu, după retragerea parțială a trupelor SUA: „Strategia de apărare a NATO se adaptează în funcţie de noile realităţi” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a spus joi, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că „strategia de apărare la nivel NATO este un lucru care se adaptează în mod continuu în funcţie de noile realităţi”. Declarația vine după anunţul retragerii parţiale a trupelor americane din ţara noastră.
15:40
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, un memorandum privind negocierea contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 500 milioane de euro, pentru susţinerea proiectului Autostrada A1 - Cofinanţare aferentă fondurilor de coeziune ale UE şi a semnării acestuia, precum şi pentru acordarea împuternicirii de semnare ministrului Finanţelor.
15:30
Fetiţă de nici 2 ani, găsită desculţă şi nesupravegheată pe marginea unui drum din Bacău. Ce au aflat polițiștii când au dus-o acasă # Digi24.ro
Poliţiştii din Bacău au intervenit pentru preluarea unei fetiţe de aproape 2 ani, după ce aceasta a fost văzută desculţă şi nesupravegheată, pe marginea unui drum. Cel care ar fi trebuit să o îngrijească a spus poliţiştilor că avea treabă şi nu a observat când micuţa a ieşit din curte.
15:30
15:30
Procedura prin care se plătesc amenzile contravenționale a fost simplificată. Ce schimbări a făcut Guvernul # Digi24.ro
Toate amenzile contravenționale, indiferent de instituția care le-a emis, vor putea fi plătite într-un cont unic național, a anunțat Ministerul Finanțelor prin intermediul unui comunicat de presă. Potrivit instituției, procesele-verbale de constatare a contravențiilor vor fi emise în format electronic și vor conține coduri QR care vor permite plata online a amenzii.
Acum 4 ore
15:10
Cum să evitați fraudele online de Black Friday. Ce sfaturi dau Asociația Română a Băncilor, Poliția Română și DNSC # Digi24.ro
Perioada companiilor de Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile din an din perspectiva fraudelor online, a avertizat Asociația Română a Băncilor (ARB) împreună cu Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică.
15:00
15:00
Compania Distrigaz, pusă sub acuzare pentru explozia din Rahova. Cum motivează procurorii decizia # Digi24.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au pus Distrigaz sub acuzare pentru distrugere din culpă, deoarece compania nu a trimis la blocul din Rahova o echipă de intervenţie pentru a lua măsurile de urgenţă după ce locatarii au reclamat miros de gaze și nu a întreţinut în condiţii de siguranţă sistemul de distribuţie a gazelor.
14:40
După AUR, și PSD îl cheamă în Parlament pe Bolojan. Ce explicații vor social-democrații de la premier (surse) # Digi24.ro
Ilie Bolojan va fi chemat, în plenul de luni al Camerei Deputaților, la „Ora prim-ministrului”, împreună cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și cu ministra de Externe, Oana Țoiu, pentru a explica retragerea unor militari americani din România, potrivit surselor Digi24. Solicitarea vine de la PSD. Propunerea a fost aprobată de Biroul permanent al Camerei, iar PNL, USR și UDMR s-au abținut la vot, potrivit surselor digi24.ro. Cinci persoane din totalul de 13 s-au abținut la vot. PSD are cinci oameni în conducerea Camerei Deputaților, AUR are două, iar minoritățile au un deputat.
14:40
Coșmarul unui copil ajuns de câteva luni într-un centru de plasament: „Pe lângă că lua bătaie zilnic, nimeni nu sesiza” # Digi24.ro
Un copil de 14 ani trăiește un adevărat coșmar după ce a ajuns într-un centru al statului pe fondul unor probleme în familie, după cum a relatat sora lui pentru Digi24.ro. Acesta ar fi bătut zilnic de către ceilalți copii aflați în grija statului, amenințat că ar urma să fie abuzat sexual, totul în timp ce personalul ar ridica din umeri și ar spune este doar „un copil sensibil”. Sora lui, aflată în Germania, a relatat pentru Digi24.ro că îi este frică pentru viața băiatului.
14:30
Portugalia aprobă modificări la Legea naționalității, ceea ce îngreunează obținerea unui pașaport portughez # Digi24.ro
Parlamentul Portugaliei a aprobat modificări la Legea Naționalității, îngreunând obținerea unui pașaport portughez, relatează 20minutos.es, precizând că legea elimină acordarea automată a cetățeniei copiilor migranților născuți în țară.
14:20
Marinescu: „Nu am fost informații oficial” despre intenția lui Potra de a reveni în România # Digi24.ro
Mercenarul Horațiu Potra, acuzat de complot pentru o lovitură de stat în România și reținut în Dubai, vrea să se întoarcă în România fără să aștepte extrădarea. Potrivit avocatei acestuia, va veni în țară foarte curând. Ministrul justiției, Radu Marinescu, a spus la Digi24 că instituția pe care o conduce nu a fost informată oficial despre acest lucru.
14:20
De ce nu s-a construit un spital de arși în 10 ani de la Colectiv? Grindeanu: „Probabil că nu am găsit cheia. Nu am guvernat doar noi” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu, care a deținut numeroase funcții de conducere în statul român - de la premier, ministru, vicepremier și președinte al Camerei Deputaților - susține că România probabil „nu a găsit cheia” pentru a debloca construcția spitalelor din țară în cei 10 ani de la tragedia din Clubul Colectiv.
14:20
Trump l-a lăsat fără viză pe laureatul premiului Nobel, Wole Soyinka, care a fost păcălit de un taximetrist din Otopeni # Digi24.ro
Scriitorul nigerian Wole Soyinka, laureat al Premiului Nobel, a anunțat că viza pentru SUA i-a fost anulată și i s-a interzis intrarea în țară, scrie BBC. Decizia ar putea avea legătură cu criticile recente la adresa lui Donald Trump, este de părere scriitorul.
14:00
O bombă cu ceas: aproape 50% din locuințele cu gaze nu au făcute revizii. Obligația verificării periodice, scoasă în 2011 # Digi24.ro
România se confruntă tot mai des cu explozii de gaze, care lasă în urmă clădiri distruse și vieți pierdute. De la blocuri de locuințe până la case vechi și spații comerciale, tragediile s-au înmulțit alarmant. În spatele acestor accidente stau neglijența, lipsa verificărilor și un sistem care a pierdut controlul asupra siguranței instalațiilor de gaze, a transmis Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.
13:50
Cele trei persoane reţinute în dosarul exploziei din Rahova au fost duse în instanţă cu propunere de arestare preventivă # Digi24.ro
Cele trei persoane reţinute de procurori în dosarul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova au fost duse la Judecătoria Sectorului 5, cu propunere de arestare preventivă.
13:40
Fanii lui Călin Georgescu s-au îmbrâncit cu jandarmii în fața Tribunalului Bucureşti. Două persoane au ajuns la Poliție # Digi24.ro
Mai mulţi susţinători ai lui Călin Georgescu au făcut scandal, joi, în fața sediului Tribunalului Bucureşti, unde fostul prezidenţiabil încearcă să scape de măsura controlului judiciar. S-au îmbrâncit cu jandarmii, iar două persoane au fost duse la Poliție.
13:40
„Rece și distantă”. După 40 de ani, fostul rege Juan Carlos dezminte că ar fi avut o idilă cu prințesa Diana # Digi24.ro
Cu câteva zile înainte de publicarea memoriilor sale, fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, care a plecat în exil în Emiratele Arabe Unite în 2020, fiind suspectat de corupție, a negat că ar fi avut o relație cu prințesa Diana. Aceasta din urmă petrecuse mai multe veri în vacanță cu familia sa în anii 1980, alimentând speculațiile la acea vreme, scrie 7sur7.be.
13:40
Reacția lui Sorin Grindeanu la acuzațiile liberalului Ciprian Ciucu privind un „blat PSD-AUR” pentru Primăria Capitalei # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a declarat, întrebat despre afirmațiile lui Ciprian Ciucu potrivit cărora PSD plănuiește un blat cu AUR la Primăria Capitalei, că liberalul este în campanie electorală. Liderul social-democraților a adăugat că edilul Sectorului 6 amestecă politica și administrația, iar bucureștenii nu au nevoie de acest lucru.
13:30
Sorin Grindeanu, după ce Oana Gheorghiu a depus jurământul: „Nu mi-am schimbat părerea”. Cine crede că sunt „antiamericanii” din Guvern # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, își menține criticile la adresa Oanei Gheorghiu, proaspăt instalată în funcția ce vicepremier al țării și care a construit primul spital din donații. Liderul PSD susține că sunt mai mulți „antiamericani” în Guvern, inclusiv ministra de Externe, Oana Țoiu.
13:30
SUA nu retrag militari din Polonia. Ministrul Apărării spune că a primit confirmare de la Pentagon # Digi24.ro
Polonia a primit confirmarea că Statele Unite nu îşi vor reduce prezenţa militară în ţară, a spus ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Acum 6 ore
13:20
China şi SUA suspendă timp de un an taxele portuare reciproce. Anunțul, făcut după întâlnirea dintre Xi Jinping şi Donald Trump # Digi24.ro
China şi Statele Unite vor suspenda timp de un an taxele portuare pe care şi le impuneau reciproc, a anunţat Ministerul Comerţului de la Beijing la scurt timp după întâlnirea de joi a preşedinţilor celor două ţări, Xi Jinping şi Donald Trump, de la Busan (Coreea de Sud), informează EFE.
13:00
Guvernul Bolojan nu a luat o decizie privind salariul minim. Ce scenarii sunt pe masa negocierilor # Digi24.ro
După ședința Consiliului Național Tripartit din 29 octombrie, Guvernul a transmis că este foarte probabil ca salariul minim brut să rămână la același nivel și anul viitor. Decizia totuși a fost amânată pentru sfârșitul lunii noiembrie. În timp ce sindicatele au ieșit în stradă miercuri, în timpul ședinței, și au cerut majorarea salariului minim, patronatele au trimis Executivului că nu sunt de acord cu majorarea.
12:50
Preşedintele american Donald Trump a anunţat, joi, că i-a dat acordul aliatului său sud-coreean pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară, a doua zi după ce Seulul şi Washingtonul au ajuns la un acord comercial, relatează AFP, potrivit Agerpres.
12:50
Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs joi, la ora 12:16, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
12:50
„A rămas ca-n tren”. După ședința Consiliului Tripartit, Guvernul a amânat decizia privind salariul minim # Digi24.ro
După ședința Consiliului Național Tripartit din 29 octombrie, Guvernul a transmis că este foarte probabil ca salariul minim brut să rămână la același nivel și anul viitor. Decizia totuși a fost amânată pentru sfârșitul lunii noiembrie. În timp ce sindicatele au ieșit în stradă miercuri, în timpul ședinței, și au cerut majorarea salariului minim, patronatele au trimis Executivului că nu sunt de acord cu majorarea.
12:50
Reacția Rusiei la anunțul lui Trump privind reluarea testelor cu arme nucleare. „Încercare de a salva aparențele” # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, încearcă să salveze aparenţele prin anunţarea reluării imediate a testelor cu arme nucleare, a afirmat joi senatorul rus Vladimir Djabarov, şeful Comitetului Senatului pentru Apărarea Suveranităţii Statului, informează EFE, preluată de Agerpres.
12:50
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Bistriţa-Năsăud într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 1,6 milioane de lei # Digi24.ro
Şase percheziţii au fost făcute, joi dimineaţă, la locuinţele unor bărbaţi din Bistriţa-Năsăud, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare, abuz de încredere şi alte infracţiuni, prejudiciul în acest caz ridicându-se la aproximativ 1,6 milioane de lei.
12:40
Viktor Orban sugerează un posibil „atac extern” după explozia de la cea mai mare rafinărie a Ungariei # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a afirmat că incendiul izbucnit săptămâna trecută la rafinăria din Százhalombatta operată de MOL ar putea fi rezultatul unui „atac extern”. Ancheta este în desfășurare, dar speculațiile sale contrazic versiunea companiei, care neagă orice indiciu de sabotaj, scrie Politico.
12:40
Doliu la Spitalul Județean Buzău. Colegii își iau rămas-bun de la doctorița Ștefania Szabo. Când are loc slujba de înmormântare # Digi24.ro
Trupul neînsufleţit al Ştefaniei Szabo, directorul medical al SJU Buzău, găsită decedată în camera de gardă a unităţii sanitare, a fost depus la Biserica spitalului judeţean.
12:20
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa # Digi24.ro
Mercenarul Horațiu Potra vrea să revină voluntar în țară. El le-a transmis acest lucru apărătorilor săi. Christiana Mondea, avocata lui Horațiu Potra, a confirmat informația pentru Digi24 și a spus că aceeași decizie au luat-o și fiul și nepotul mercenarului. Potra a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, într-un dosar privind comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.
12:20
Supraviețuitoare a incendiului de la Colectiv: „Conducerea țării este în comă. Suntem într-un punct mai rău decât acum 10 ani” # Digi24.ro
Adina Apostol, supraviețuitoare a tragediei de la Colectiv, a declarat joi, la Digi24, că în ultimii 10 ani nu s-a schimbat nimic în România și acuză politicienii că au prioritizat propriile interese în detrimentul unor măsuri care să ajute marii arși. „Conducerea țării este în comă de 10 ani”, spune ea.
12:20
Este oficial: Viktor Orban se va întâlni cu Donald Trump la Washington, la 7 noiembrie. Ce se află pe agenda discuțiilor # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Washington la 7 noiembrie, a anunțat Gergely Gulyás, șeful Cabinetului premierului, în cadrul briefingului de joi. După întâlnire, va avea loc o conferință de presă în Biroul Oval, scrie telex.hu.
11:50
Unul din bărbaţii din Iași acuzaţi că au forțat 2 oameni să muncească în condiţii degradante e consilier PNL. Va fi exclus din partid # Digi24.ro
Unul din bărbaţii din Iași acuzaţi că au forțat 2 oameni să muncească în condiţii degradante e consilier PNL. Va fi exclus din partid
11:40
Rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 3,15% la sfârşitul lunii septembrie 2025, în scădere cu 0,02 puncte procentuale faţă de luna anterioară, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Numărul total al şomerilor a fost de 252.520 de persoane.
