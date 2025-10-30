Popularitatea lui Macron în Franța atinge un minim istoric și egalează anti-recordul unui alt președinte francez

14:40

Un copil de 14 ani trăiește un adevărat coșmar după ce a ajuns într-un centru al statului pe fondul unor probleme în familie, după cum a relatat sora lui pentru Digi24.ro. Acesta ar fi bătut zilnic de către ceilalți copii aflați în grija statului, amenințat că ar urma să fie abuzat sexual, totul în timp ce personalul ar ridica din umeri și ar spune este doar „un copil sensibil”. Sora lui, aflată în Germania, a relatat pentru Digi24.ro că îi este frică pentru viața băiatului.