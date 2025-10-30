Victor Pițurcă, verdict sumbru pentru Louis Munteanu: „Să plece! A regresat”
După un prim sezon fantastic în tricoul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga anunța oferte de aproximativ 18 milioane de euro în schimbul atacantului român. Fotbalistul care cucerea titlul de golgheter în sezonul precedent nu a plecat în cele din urmă nicăieri, iar cifrele din actuala stagiune sunt mult sub valoarea de piață pe
Victor Piţurcă (69 de ani) este încrezător că Steaua va obţine dreptul regulamentar de promovare în Liga 1 în acest sezon. Astfel, începând cu sezonul următor, Steaua ar putea promova dacă va reuşi acest lucru din punct de vedere sportiv. Piţurcă a anunţat că se fac paşi pentru ca echipa Armatei să devină entitate privată
1. Pancu a semnat cu CFR Cluj CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Daniel Pancu şi va prelua echipa după meciul cu Dinamo. El a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire. 2. Îndemnul lui Mutu Adrian Mutu îl apără pe Mirel Rădoi şi îi îndeamnă pe fanii Universităţii Craiova
Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: "Poate ar fi bine…"
Imaginile cu soţia lui Laurențiu Popescu plângând în tribune, în momentul în care Stevanovic a marcat în propria poartă, au emoţionat pe toată lumea. Printre ei s-a numărat şi Florin Gardoș, care a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care le cere fanilor să fie mai atenţi atunci când critică un fotbalist. „Poate
Românii care primesc 500.000 de dolari de la Ion Țiriac. Miliardarul, un nou gest pentru cei năpăstuiţi
Printre cei care au sărit să ajute românii afectaţi de inundaţii, în Bucovina, se numără şi miliardarul Ion Țiriac. Apele au lovit mai multe sate, dar cei mai afectaţi de inundaţii au fost locuitorii din Broştenii, acolo unde 800 de case au fost afectate. Pentru aceşti oameni, Fundația Țiriac va oferi ajutor de aproximativ 500.000
Gigi Becali ironizează Universitatea Craiova, după conflictul cu suporterii: „Pofta-n cui!"
Situația de la Universitatea Craiova este una destul de tensionată, chiar dacă Mirel Rădoi neagă că ar exista un conflict între club și suporteri. Lucrurile de acest gen pot destabiliza formația din Bănie, care se vedea principala favorită la câștigarea titlului. După remiza de la Metaloglobus, a existat o discuție aprinsă între jucători și fani,
Valeriu Iftime s-a revoltat! Finanţatorul pe care l-a "distrus": "Un circ. Avem patroni care fac primul 11"
Valeriu Iftime (65 de ani) l-a criticat dur pe finanţatorul echipei Sănătatea Cluj, care a evoluat în meciul de Cupă cu Universitatea Craiova, scor 1-4. Aurelian Ghişa (61 de ani) a intrat pe teren în minutul 89 al meciului. Aurelian Ghişa a evoluat în 2017 şi împotriva lui FCSB, tot într-un meci din Cupa României.
Iuliu Mureşan, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu: "Sigur că poate pleca şi la FCSB"
Iuliu Mureşan, cel care a revenit în funcţia de preşedinte al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre viitorul lui Louis Munteanu. La scurt timp după anunţul oficial legat de numirea lui Daniel Pancu pe banca echipei din Gruia, Mureşan a fost întrebat de situaţia atacantului de 23 de ani După ce în vară,
"Coşmarul" se apropie de final pentru Paul Pogba. E gata să joace primul meci după doi ani
Antrenorul echipei AS Monaco, Sébastien Pocognoli, a declarat, miercuri, că este „posibil" ca Paul Pogba să facă parte din lotul echipei pentru meciul din etapa a 11-a a Ligue 1 împotriva Paris FC, sâmbătă. Potrivit lui Sébastien Pocognoli, noul antrenor al AS Monaco, este „posibil" ca Paul Pogba să facă parte din echipa monegască pentru
"CFR sau FCSB în play-off?" Alexandru Musi a dat răspunsul înaintea confruntării lui Dinamo cu clujenii
Alexandru Musi a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că el şi colegii săi de la Dinamo Bucureşti trebuie să fie concentraţi 100% pentru a scoate maximum de puncte din partida de pe teren propriu cu CFR Cluj. "Urmează meciul cu CFR Cluj, trebuie să fim concentraţi 100% pentru a scoate maximum de puncte. Eu
Manny Pacquiao spune că „aproape" a ajuns la un acord pentru o revanşă cu legendarul boxer Floyd Mayweather. Fostul campion mondial la mai multe categorii de greutate s-a întâlnit pentru prima dată cu Mayweather în 2015, într-un meci numit „Lupta secolului". Manny Pacquiao – Floyd Mayweather, o nouă luptă a "titanilor" Mayweather a câştigat după
Larisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: "Să îşi vadă fiecare de treaba ei!"
Larisa Iordache a oferit o primă reaacţie în scandalul uriaş care a lovit gimnastica din România, la revenirea de la Mondialele de la Jakarta. Daniela Golgotă a făcut acuzaţii grave! A susţinut că a fost hărţuită în sala de antrenament. Chiar dacă nu a dat niciun nume, Camelia Voinea, mama Sabrinei Voinea, a anunţat că
"Terminaţi cu prostiile". Adrian Mutu, reacţie categorică despre situaţia lui Mirel Rădoi de la Craiova: "Să fiţi mai calmi"
Adrian Mutu a oferit o reacţie categorică despre situaţia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. "Briliantul" a transmis că antrenorul oltenilor are nevoie de susţinere din partea tuturor fanilor. Mutu a subliniat faptul că o eventuală demitere a lui Rădoi nici nu ar trebui luată în calcul în Bănie, mărturisind că antrenorul a avut
CSC Dumbrăviţa – Rapid LIVE TEXT (21:00), în grupele Cupei României. Programul complet al zilei de joi
Meciul dintre CSC Dumbrăviţa şi Rapid va încheia prima etapă a fazei grupelor din Cupa României. Chiar dacă formaţia din Timiş este gazdă, partida va avea loc pe stadionul din Giuleşti. Ziua începe la ora 15:00, atunci când Concordia Chiajna primeşte vizita celor de la FC Hermannstadt. UTA – Petrolul şi FC Botoşani – Farul
Zeljko Kopic a anunţat obiectivul clar al lui Dinamo, înaintea meciului cu CFR Cluj: "Ar fi trebuit să avem mai multe puncte"
Zeljko Kopic a anunţat obiectivul clar al lui Dinamo, înaintea confruntării cu CFR Cluj, din etapa a 15-a din Liga 1. Partida se va disputa pe Arena Naţională vineri, de la ora 20:30. Zeljko Kopic a dezvăluit că principalul obiectiv al echipei sale este calificarea în play-off. În acest moment, "câinii" ocupă locul patru în
Mihaela Cambei a revenit cu trei medalii de la Europenele U-23: "Este cel mai bun an din cariera mea"
Mihaela Cambei a reuşit o nouă performanţă incredibilă. Vicecampioana olimpică a participat zilele trecute la Campionatelor Europene de haltere pentru tineret (U-23) de la Durres (Albania), acolo unde a obţinut trei medalii de aur. Ea s-a impus la stilul smuls cu 95 kg, la aruncat a câştigat cu 110 kg, iar la total a obţinut
Sorin Cârţu a răbufnit când a fost întrebat despre demisia lui Mirel Rădoi: "O ţinem aşa tot timpul?"
Sorin Cârţu a răbufnit când a fost întrebat despre demisia lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Înaintea meciului câştigat de olteni cu 4-1, în Cupa României, cu Sănătatea Cluj, s-a zvonit că antrenorul şi-ar dori să plece de pe banca echipei din Bănie. Sorin Cârţu a fost întrebat despre un astfel de scenariu şi
Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor
Ion Ţiriac (86 de ani) a fost de-a lungul timpului cel mai bogat român din topul Forbes, dar ierarhia s-a schimbat în ultimul an, în care doi miliardari şi-au dublat averea şi l-au depăşit pe fostul jucător de tenis. Este vorba de Ion Stoica (61 de ani) și Matei Zaharia (41 de ani), care în

La 38 de ani, Leo Messi se pregătește pentru cariera de proprietar de club. Starul argentinian este deja implicat la două echipe din America de Sud. Una dintre ele, Leones de Rosario, a stârnit controverse în Argentina, după ce Federația de la Buenos Aires (AFA) a decis să o promoveze trei divizii, printr-un decret. Echipa […] The post Echipa lui Leo Messi, urcată trei divizii din pix: „Alții luptă ani de zile pentru o promovare!” appeared first on Antena Sport.
Ce ofertă a refuzat Victor Piţurcă. Echipele pe care vrea să le antreneze: “Nu vrea altceva” # Antena Sport
Eugen Neagoe a dezvăluit ce ofertă a refuzat Victor Piţurcă. Fostul selecţioner e liber de contract din iarna lui 2020, atunci când se despărţea de Universitatea Craiova. “Piţi” nu a dus însă lipsă de oferte. Eugen Neagoe l-a dat de gol pe fostul selecţioner şi a dezvăluit că a fost dorit pe banca celor de […] The post Ce ofertă a refuzat Victor Piţurcă. Echipele pe care vrea să le antreneze: “Nu vrea altceva” appeared first on Antena Sport.
John Tavares a marcat golul 500 în NHL, dar Toronto a pierdut! Înfrângere usturătoare pentru Maple Leafs # Antena Sport
John Tavares a devenit al 49-lea jucător din istoria NHL care atinge borna 500 în cariera sa. Hocheistul canadian a reuşit acest lucru într-o seară neplăcută pentru echipa sa, Toronto Maple Leafs, care a pierdut fără drept de apel meciul de pe terenul lui Columbus Blue Jackets, scor 3-6. Reuşita lui John Tavares a venit […] The post John Tavares a marcat golul 500 în NHL, dar Toronto a pierdut! Înfrângere usturătoare pentru Maple Leafs appeared first on Antena Sport.
Când semnează Daniel Pancu cu CFR Cluj. Reacţia lui Neluţu Varga despre noul antrenor al clujenilor # Antena Sport
S-a aflat când semnează Daniel Pancu cu CFR Cluj. Neluţu Varga a făcut anunţul despre cel care se pregăteşte să-i preia pe clujeni, după plecarea lui Andrea Mandorlini. Daniel Pancu urmează să se întâlnească azi, la Bucureşti, cu preşedintele de la CFR Cluj, Iuliu Mureşan. Cele două părţi vor pune la punct toate detaliile, iar […] The post Când semnează Daniel Pancu cu CFR Cluj. Reacţia lui Neluţu Varga despre noul antrenor al clujenilor appeared first on Antena Sport.
Nikola Jokic, un nou triple-double! A condus-o pe Denver Nuggets spre victorie contra lui New Orleans # Antena Sport
Starul sârb Nikola Jokic a realizat, miercuri, a patra triplă-dublă din tot atâtea meciuri de la debutul sezonului competiţional în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), contribuind decisiv la victoria categorică a echipei sale, Denver Nuggets, în faţa lui New Orleans Pelicans, cu 122-88, informează AFP. Triplul MVP (cel mai bun jucător) al sezonului regular […] The post Nikola Jokic, un nou triple-double! A condus-o pe Denver Nuggets spre victorie contra lui New Orleans appeared first on Antena Sport.
Antena Academy și Antena Group, prima conferință dedicată impactului inteligenței artificiale asupra profesiilor viitorului # Antena Sport
Pe 5 noiembrie 2025, Antena Academy și Antena Group organizează prima conferință dedicată modului în care inteligența artificială schimbă piața muncii – un eveniment adresat specialiştilor din HR, leadership și business. Sub tema „Piața muncii în fața revoluției AI – Cum schimbă tehnologia rolul oamenilor în mediul profesional”, evenimentul aduce în prim-plan o temă esențială […] The post Antena Academy și Antena Group, prima conferință dedicată impactului inteligenței artificiale asupra profesiilor viitorului appeared first on Antena Sport.
Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB # Antena Sport
David Miculescu (24 de ani) a primit verdictul din partea medicilor, după accidentarea suferită în Gloria Bistriţa – FCSB 1-3. Atacantul campioanei a părăsit terenul în minutul 65, atunci când în locul lui a fost trimis în teren Alexandru Stoian. Imediat după, David Miculescu a fost transportat de urgenţă la spital, staff-ul campioanei temându-se de […] The post Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB appeared first on Antena Sport.
Lionel Messi vrea mai multă libertate pentru cluburi în MLS! Propunerea starului argentinian: “Ar ajuta” # Antena Sport
Superstarul argentinian Lionel Messi are câteva idei pentru dezvoltarea Major League Soccer, Liga nord-americană de fotbal, în care a sosit în 2023, iar recent şi-a prelungit contractul cu echipa sa, Inter Miami, până în 2028, scrie Reuters. “Fiecare echipă ar trebui să aibă oportunitatea de a aduce jucători şi de a recruta pe oricine doreşte, […] The post Lionel Messi vrea mai multă libertate pentru cluburi în MLS! Propunerea starului argentinian: “Ar ajuta” appeared first on Antena Sport.
“Nu poţi să driblezi un jucător de Liga a 2-a”. Jucătorul FCSB-ului, distrus după victoria cu Bistriţa din Cupa României # Antena Sport
Basarab Panduru a “distrus” un jucător al FCSB-ului, după victoria campioanei cu 3-1 cu Gloria Bistriţa, Fostul internaţional l-a taxat pe Dennis Politic, cel introdus la pauza partidei cu echipa din Liga a 2-a, în locul lui Mamadou Thiam. Dennis Politic a bifat pentru prima dată o repriză completă la FCSB, după şapte meciuri în […] The post “Nu poţi să driblezi un jucător de Liga a 2-a”. Jucătorul FCSB-ului, distrus după victoria cu Bistriţa din Cupa României appeared first on Antena Sport.
Continuă criza la echipa lui Dan Şucu! Fanii lui Genoa i-au cerut demisia lui Patrick Vieira: “Nu are sens” # Antena Sport
Genoa, echipa patronată Dan Şucu, continuă seria negativă. Formaţia pregătită de Patrick Vieira este ultima în Serie A, cu doar 3 puncte. Miercuri seară, Genoa a pierdut meciul de pe teren propriu cu Cremonese, scor 0-2. Fanii şi-au pierdut răbdarea în urma acestui rezultat şi i-au cerut demisia antrenorului francez. Campionul mondial din 1998 s-a […] The post Continuă criza la echipa lui Dan Şucu! Fanii lui Genoa i-au cerut demisia lui Patrick Vieira: “Nu are sens” appeared first on Antena Sport.
Caută Arne Slot scuze după umilinţa din Liverpool – Crystal Palace 0-3? “A fost decizia corectă şi nu îmi schimb părerea” # Antena Sport
Liverpool a pierdut al şaselea meci din ultimele şapte disputate. În turul al patrulea din Cupa Ligii Angliei, “cormoranii” au pierdut pe teren propriu contra lui Crystal Palace pentru a treia oară în acest sezon, scor 0-3. Arne Slot a folosit mai mulţi tineri în această partidă, doi debutanţi şi alţi trei adolescenţi cu minute […] The post Caută Arne Slot scuze după umilinţa din Liverpool – Crystal Palace 0-3? “A fost decizia corectă şi nu îmi schimb părerea” appeared first on Antena Sport.
Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) a suspendat salariile jucătorului Terry Rozier (Miami Heat) şi antrenorului Chauncey Billups (Portland Trail Blazers), în aşteptarea rezultatelor anchetelor FBI privind arestările lor de săptămâna trecută, în două cazuri separate: jocuri de noroc ilegale şi, respectiv, jocuri de poker trucate, a relatat ESPN, miercuri, conform EFE. Atât Rozier, cât […] The post Salariile lui Rozier şi Billups au fost suspendate de NBA, după ce au fost arestaţi appeared first on Antena Sport.
Bayern Munchen, cel mai bun start din istorie! Bavarezii au stabilit un nou record incredibil # Antena Sport
Bayern Munchen este de neoprit în acest început de sezon. Echipa lui Vincent Kompany s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Germaniei, după ce s-a impus cu 4-1 pe terenul celor de la Koln. Aceasta este a 14-a victorie consecutivă a lui Bayern Munchen în acest sezon, în toate competiţiile, având parte de un […] The post Bayern Munchen, cel mai bun start din istorie! Bavarezii au stabilit un nou record incredibil appeared first on Antena Sport.
Răzvan Lucescu, în culmea fericirii după ce PAOK a ajuns la cinci victorii consecutive: “Avem mentalitatea perfectă” # Antena Sport
Răzvan Lucescu a oferit prima reacţie după ce PAOK a ajuns la cinci victorii consecutive, în toate competiţiile. Formaţia antrenorul român a învins-o cu un categoric 4-1 pe AEL Larissa, în Cupa Greciei. Răzvan Lucescu s-a declarat foarte mulţumit de evoluţia jucătorilor lui, după victoria cu Larissa. El a transmis că echipa a avut “mentalitatea […] The post Răzvan Lucescu, în culmea fericirii după ce PAOK a ajuns la cinci victorii consecutive: “Avem mentalitatea perfectă” appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu a fost întrebat despre atacul venit din partea lui Antonio Conte şi a dat replica: “Pierdere de timp” # Antena Sport
Cristi Chivu a fost întrebat despre atacul venit din partea lui Antonio Conte, după eşecul lui Inter cu Napoli, scor 1-3, din runda trecută de Serie A. Antrenorul român le-a oferit o replică fermă italienilor. Întregul moment tensionat dintre cei doi antrenori a apărut după meciul direct, când Giuseppe Marotta, preşedintele lui Inter, a ieşit […] The post Cristi Chivu a fost întrebat despre atacul venit din partea lui Antonio Conte şi a dat replica: “Pierdere de timp” appeared first on Antena Sport.
Tensiuni uriaşe în vestiarul lui Real Madrid. Xabi Alonso i-a enervat pe jucători: “Se crede Guardiola” # Antena Sport
Tensiuni uriaşe în vestiarul lui Real Madrid, după victoria cu 2-1 cu Barcelona, din runda trecută din La Liga. Xabi Alonso i-a enervat pe “galactici” prin deciziile luate de la venirea pe Santiago Bernabeu. Concret, conform spaniolilor de la sport.es, starurile lui Real Madrid sunt nemulţumite de managementul adus de Xabi Alonso la Real Madrid. […] The post Tensiuni uriaşe în vestiarul lui Real Madrid. Xabi Alonso i-a enervat pe jucători: “Se crede Guardiola” appeared first on Antena Sport.
Eliza Samara – Hoi Kem Doo LIVE VIDEO (21:15, AntenaPLAY). Duel pentru sferturile de la WTT Champions Montpellier # Antena Sport
Eliza Samara o va întâlni în optimile de la WTT Champions Montpellier pe Hoi Kem Doo. Partida se va disputa joi, de la ora 21:15, şi va fi transmisă în exclusivitate în AntenaPLAY. Eliza Samara caută o calificare în sferturi şi vine după una dintre cele mai mari victorii din ultimii ani. În primul tur, […] The post Eliza Samara – Hoi Kem Doo LIVE VIDEO (21:15, AntenaPLAY). Duel pentru sferturile de la WTT Champions Montpellier appeared first on Antena Sport.
Mirel Rădoi şi-a anunţat decizia finală la Universitatea Craiova: “Deranjez de multe ori, dar nu sunt arogant” # Antena Sport
Mirel Rădoi şi-a anunţat decizia finală la Universitatea Craiova. Antrenorul a subliniat faptul că nu se gândeşte la o plecare de la echipă, ci este concentrat pe deplin pentru duelul “de foc” din următoarea etapă, cu Rapid. După remiza cu Metaloglobus din etapa trecută, au apărut zvonuri conform cărora Mirel Rădoi ar fi fost decis […] The post Mirel Rădoi şi-a anunţat decizia finală la Universitatea Craiova: “Deranjez de multe ori, dar nu sunt arogant” appeared first on Antena Sport.
“Suntem chiar mai iubiţi în ţară”. Florin Tănase, euforic după ce FCSB a învins-o pe Gloria Bistriţa în Cupa României # Antena Sport
Florin Tănase a oferit o reacţie fermă după ce FCSB a învins-o cu 3-1 pe Gloria Bistriţa, în prima etapă a grupelor Cupei României. Decarul campioanei a subliniat primirea de care au avut parte campionii, mărturisind că echipa este mult mai iubită în ţară. Florin Tănase a fost rezervă în duelul din Cupă, fiind trimis […] The post “Suntem chiar mai iubiţi în ţară”. Florin Tănase, euforic după ce FCSB a învins-o pe Gloria Bistriţa în Cupa României appeared first on Antena Sport.
Nimic nu anunţa asta! Realizarea uriaşă a lui Cristi Chivu cu care i-a uimit pe italieni # Antena Sport
Interul lui Cristi Chivu se află pe podiumul din Serie A, după primele 9 etape disputate. A revenit acolo după o victorie cu 3-0 în faţa Fiorentinei, un meci în care cel mai bun jucător al nerazzurrilor a fost Hakan Calhanoglu. Turcul de 31 de ani cotat la 25 de milioane de euro a deschis […] The post Nimic nu anunţa asta! Realizarea uriaşă a lui Cristi Chivu cu care i-a uimit pe italieni appeared first on Antena Sport.
Cine e fundaşul dorit de FCSB. Mihai Stoica, impresionat după ce a fost trimis în Portugalia de Gigi Becali # Antena Sport
S-a aflat cine a fundaşul din Portugalia dorit de FCSB. Mihai Stoica a fost trimis în “delegaţie” de Gigi Becali pentru a căuta soluţii pentru defensiva campioanei şi a rămas impresionat de un brazilian de doar 22 de ani. Mihai Stoica a asistat la mai multe partide în Portugalia, printre care şi duelul dintre Pacos […] The post Cine e fundaşul dorit de FCSB. Mihai Stoica, impresionat după ce a fost trimis în Portugalia de Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
Vicecampioana mondială Daria Silişteanu ar intra şi în bazinul de înot cu telefonul mobil # Antena Sport
Vicecampioană mondială, junioara Daria Silişteanu ar intra şi în bazinul de înot cu telefonul mobil. Tehnologia o scapă de stres înaintea marilor competiţii. Anul ăsta, Daria Silisteanu a bătut recordul României la 100 de metri spate, pe care l-a deţinut 25 de ani dubla campioana olimpică Diana Mocanu. Junioara vicecampioană mondială s-a relaxat cu ajutorul […] The post Vicecampioana mondială Daria Silişteanu ar intra şi în bazinul de înot cu telefonul mobil appeared first on Antena Sport.
Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului # Antena Sport
Inter a câştigat cu 3-0 meciul din etapa a noua din Serie A cu Fiorentina. Echipa lui Cristi Chivu a avut o reacţie foarte bună după înfrângerea din meciul cu Napoli, din weekend, scor 1-3. Hakan Calhanoglu, cu o dublă, şi Petar Sucic au fost marcatorii golurilor lui Inter în meciul de miercuri seară de […] The post Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului appeared first on Antena Sport.
Jucătorul care l-a cucerit pe Mihai Stoica: “Alpinist să fii și nu poți să faci asta”. Câte transferuri face FCSB # Antena Sport
Mihai Stoica l-a lăudat din nou pe Juri Cisotti, jucător care şi-a demonstrat în continuare valoarea şi în acest sezon, după ce stagiunea precedentă s-a evidenţiat în meciurile cruciale din Europa League. Mijlocaşul de 31 de ani cotat la 800.000 de euro are 3 goluri şi 5 pase decisive în acest sezon, dar Mihai Stoica […] The post Jucătorul care l-a cucerit pe Mihai Stoica: “Alpinist să fii și nu poți să faci asta”. Câte transferuri face FCSB appeared first on Antena Sport.
Denis Alibec, mesaj pentru Gigi Becali după ce a marcat primul gol la FCSB: “Asta nu mai contează” # Antena Sport
Denis Alibec a avut un mesaj cu subînţeles pentru Gigi Becali după ce a marcat primul gol la FCSB, după revenire. Atacantul de 34 de ani a punctat din penalty în victoria campioanei cu Gloria Bistriţa, scor 3-1, în prima etapă a grupelor Cupei României. Denis Alibec a fost titular în duelul cu Bistriţa, însă […] The post Denis Alibec, mesaj pentru Gigi Becali după ce a marcat primul gol la FCSB: “Asta nu mai contează” appeared first on Antena Sport.
În aceste zile încep audierile în procesul intentat de fostul pilot Felipe Massa conducătorilor FIA și Formula One Management, în speță Bernie Ecclestone (95 de ani). Motivul este scandalul Crashgate. La Marele Premiu din Singapore din 2008, oficialii echipei Renault au convenit împreună cu pilotul lor Nelson Piquet junior să producă în mod voit un […] The post A început procesul celui mai mare scandal din istoria F1 appeared first on Antena Sport.
Bernadette Szocs – Sabine Winter LIVE VIDEO (20:05), în optimi la WTT Champions Montpellier. Şi Samara joacă joi # Antena Sport
Bernadette Szocs şi Eliza Samara revin la masa de joc la WTT Champions Montpellier, turneu care se vede LIVE în AntenaPLAY. După victoriile entuziasmante de marţi, cele două românce sunt la o victorie distanţă de a se întâlni în sferturile de finală ale turneului din Franţa. Bernadette Szocs o va întâlni pe Sabine Winter din […] The post Bernadette Szocs – Sabine Winter LIVE VIDEO (20:05), în optimi la WTT Champions Montpellier. Şi Samara joacă joi appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” # Antena Sport
FCSB a debutat cu dreptul în grupele Cupei României. Campioana s-a impus cu 3-1 pe terenul celor de la Gloria Bistriţa, graţie golurilor marcate de Alibec, Thiam şi Stoian. Unicul gol al gazdelor a fost marcat de Mensah. Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a fost prezent la meciul de […] The post Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” appeared first on Antena Sport.
Chiar dacă victoria a fost una clară pentru FCSB, două goluri ale bucureştenilor au venit în urma unor faze controversate. La finalul partidei, Nicolae Grigore s-a arătat dezamăgit de rezultatul final şi a acuzat arbitrajul. “E o înfrângere pe care nu pot să o accept. După ce au marcat am fost nevoiți să riscăm, am […] The post Nicolae Grigore, supărat pe arbitraj: “Cred că FCSB nu avea nevoie de ajutor” appeared first on Antena Sport.
Remarcatul lui Elias Charalambous, după Bistrița – FCSB 1-3: “Mă bucur că am câștigat un jucător” # Antena Sport
Andrei Dăncuș a fost surpriza lui Elias Charalambous din echipa de start la meciul cu Gloria Bistrița. Fotbalistul de doar 16 ani și-a trecut în palmares primul joc din postura de titular la FCSB. Elias Charalambous a vorbit laudativ la final de meci despre tânărul fotbalist, considerând că este un mare plus pentru echipă. ”A […] The post Remarcatul lui Elias Charalambous, după Bistrița – FCSB 1-3: “Mă bucur că am câștigat un jucător” appeared first on Antena Sport.
Adrian Şut a vorbit despre perioada complicată care o aşteaptă pe FCSB, după victoria roş-albaştrilor din prima etapă a Cupei României. Campioana a învins-o pe Gloria Bistriţa, scor 3-1. Acesta a fost primul meci din seria de patru deplasări a roş-albaştrilor, care vor mai juca pe Arena Naţională abia după pauza echipelor naţionale din luna […] The post Adrian Şut, despre perioada complicată care o aşteaptă pe FCSB: “Ne-am asumat” appeared first on Antena Sport.
