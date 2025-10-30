Gata să-l vândă pe Munteanu Iuliu Mureșan a dezvăluit strategia de transferuri de la CFR Cluj: „Poate pleca la FCSB” » Pe ce sumă?
Golazo.ro, 30 octombrie 2025 16:50
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele CFR-ului, a vorbit despre strategia clujenilor după numirea noului tehnician, Daniel Pancu (48 de ani).
16:40
„Și-a distrus psihic jucătorii” Valeriu Iftime îl pune la zid pe patronul de la Sănătatea, care a intrat pe teren cu U Craiova: „O jignire, un circ” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani, liderul din Liga 1, a criticat decizia lui Aurelian Ghișa (61 de ani) de a evolua în partida cu Universitatea Craiova, scor 1-4.
16:30
Obiectivul lui Pancu la CFR Cluj Iuliu Mureșan, detalii despre noul antrenor: „Are contract până în vară” + Va face curățenie în lot: „Nu au valoare” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre numirea în funcția de antrenor al lui Daniel Pancu.
Acum 2 ore
16:10
Decizia lui Lucescu în Bosnia Va fi din nou titular Dragomir în fața lui Răzvan Marin? Ce atu are primul, ce problemă are al doilea # Golazo.ro
Mircea Lucescu pare să-l prefere și contra Bosniei pe Vlad Dragomir, așa cum s-a întâmplat la 1-0 cu Austria. Mijlocașul în vârstă de 26 de ani e într-o perioadă bună la Pafos. Răzvan Marin are o problemă
16:00
Serena, acuzată de vrăjitorie Williams, dezvăluiri despre cel mai nebunesc zvon apărut în timpul carierei sale: „Practicam magia neagră!” # Golazo.ro
Serena Williams, fostă jucătoare de tenis, a vorbit în cadrul podcastului „Stockton Street” despre zvonurile apărute despre ea în timpul carierei.
16:00
„O ținem așa tot timpul?” Sorin Cârțu a răspuns tranșant despre demisia lui Rădoi: „Nu există!” # Golazo.ro
Sorin Cârțu (69 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a vorbit despre discuțiile legate de plecarea lui Mirel Rădoi (44 de ani) de la echipă.
15:50
Despre superba birocrație a Școlii Federale de Antrenori, în urma absolvirii căreia mai ai puțin până ieși la pensie
15:40
„O echipă cu calitate” Zeljko Kopic , înainte de meciul cu CFR Cluj: „Sigur vor încerca să obțină puncte” + Ce spune despre numirea lui Pancu # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat partida cu CFR Cluj din etapa #15 a Ligii 1.
15:30
Peste 4.000 de elevi au transformat Parcul Tineretului în capitala sportului școlar – Trofeul Bucureștiului, ediția record # Golazo.ro
Timp de trei săptămâni, Parcul Tineretului, intrarea Gheorghe Șincai, a fost locul unde energia, talentul și spiritul competițional au atins cote maxime.
15:30
LPF a modificat programul Schimbări majore în planificarea etapei #16 din Liga 1 » Cele mai afectate cluburi # Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal a modificat programul etapei #16 din Liga 1.
Acum 4 ore
15:20
Campanie șocantă FOTO. Starul de la Manchester City, victima unei avalanșe de postări AI despre moartea copiilor săi: „Dezgustător” # Golazo.ro
Phil Foden (25 de ani), fotbalistul englez de la Manchester City, a apelat la avocați după ce pe rețelele sociale au apărut zvonuri false conform cărora fiul său de șase ani ar fi decedat, iar fiica sa de patru ani ar suferi de cancer.
15:20
Pancu a fost prezentat Fostul selecționer a preluat oficial CFR Cluj, dar nu va debuta cu Dinamo! Reacția dură a fanilor # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) este oficial noul antrenor al celor de la CFR Cluj.
15:10
Averea fabuloasă a lui Verstappen Pilotul de Formula 1 l-a depășit pe cel mai bogat jucător din naționala Olandei » Salariul anual încasat de Mad Max # Golazo.ro
S-a publicat lista cu cei mai bogați oameni din Olanda, printre care se află și Max Verstappen, care a urcat semnificativ în topul realizat de revista „Quote 500”.
14:50
Dan Udrea Cheltui milioane de euro din bani publici, apoi stai cu mâna întinsă la privat. Vremea fotbalului bugetar a trecut! # Golazo.ro
Două cluburi sportive, care au cheltuit în ultimii doi ani peste 12 milioane de euro din banii publici, au renunțat cu bună știință la un beneficiu pentru comunitățile care le finanțează
14:40
Robinho, interviu din închisoare Fostul jucător de la City și Real Madrid face dezvăluiri după ce a fost condamnat pentru viol: „N-am primit niciun beneficiu” # Golazo.ro
Robinho (41 de ani), fostul jucător de la Manchester City, AC Milan și Real Madrid, a acordat un interviu din închisoare.
14:20
„Bine că stă în Paris, nu e departe cu taxiul” Alexander Bublik l-a înțepat pe Corentin Moutet, după ce l-a eliminat de la Paris Masters » Ce declarase francezul # Golazo.ro
Corentin Moutet a declarat că îl va învinge și trimite acasă pe Alexander Bublik de la turneul Paris Masters.
14:20
Real vrea miliarde de la UEFA! Ce despăgubire cere Madridul forului european după ultima hotărâre a justiției spaniole # Golazo.ro
Real Madrid continuă războiul cu UEFA, după ce tribunalul regional din capitala Spaniei a respins apelul forului continental
13:50
„Yamal trebuie să aibă grijă!” FOTO. Starul lui Real Madrid are un aspect de invidiat după ce s-a apucat de box: „Genetică extraordinară” # Golazo.ro
Eduardo Camavinga, jucătorul lui Real Madrid, a postat pe rețelele de socializare câteva fotografii în care practică box.
13:30
Procesul secolului în Formula 1 Felipe Massa spune că i s-a furat titlul mondial și cere 73 de milioane de euro! Totul a pornit de la o declarație controversată # Golazo.ro
Felipe Massa (44 de ani) s-a prezentat miercuri în fața instanței la procesul pe care la intentat împotriva FIA și Formula 1.
13:30
„Ai fost mare căpitan la Dinamo...” Basarab Panduru, șocat de prestația lui Dennis Politic: „Nu putea să dribleze un jucător de Liga 2” # Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional român, a vorbit despre evoluția lui Dennis Politic (25 de ani) din meciul Gloria Bistrița - FCSB 1-3.
Acum 6 ore
13:00
CSC Dumbrăvița și Rapid se vor întâlni astăzi, de la ora 21:00, în cadrul etapei #1 din Cupa României.
12:50
Se vinde Maracana! Legendarul stadion va fi scos la licitație din cauza problemelor financiare » Suma cerută de autorități # Golazo.ro
Maracana, legendarul stadion din Rio de Janeiro, va fi scos la vânzare, ca urmare a problemelor financiare ale administrației locale.
12:40
Astăzi au loc ultimele meciuri ale primei etape din Cupa României. Partidele vor fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport, Prima Sport și FRF TV.
12:30
Luptă istorică Manny Pacquiao oferă detalii noi despre o revanșă în fața lui Floyd Mayweather, după 10 ani » Legătura cu Netflix # Golazo.ro
Manny Pacquiao ar dori să-și ia revanșa în fața lui Floyd Mayweather, după înfrângerea suferită în 2015.
12:10
Momente de panică în Franța VIDEO. Mijlocașul lui Marseille s-a prăbușit pe teren! » Care este starea sa: „Suntem îngrijorați” # Golazo.ro
Bilal Nadir (21 de ani), mijlocașul celor de la Marseille, s-a prăbușit pe teren pe finalul meciului cu Angers, scor 2-2, din etapa #10 a Ligue 1.
12:00
„Stupid și inutil!” Deși Chelsea a câștigat, Maresca și-a atacat jucătorul: „Joacă doar pentru el!” # Golazo.ro
Wolverhampton - Chelsea 3-4. Enzo Maresca, antrenorul oaspeților, l-a criticat dur pe Liam Delap după eliminarea sa.
12:00
Ce decide Șucu în plină criză Genoa a pierdut încă un meci. E pe ultimul loc, cu zero victorii! » Antrenorul, în pericol. Demite și directorul? # Golazo.ro
Dan Șucu l-a confirmat duminică pe Patrick Vieira, dar Genoa a fost învinsă și miercuri, 0-2 acasă cu Cremonese, ultrașii au protestat și presa italiană sugerează că antrenorul ar putea fi concediat dacă pierde și etapa viitoare
11:40
Ce a pățit Miculescu GOLAZO.ro a aflat diagnosticul jucătorului de la FCSB » Campioana se temea că accidentarea e gravă # Golazo.ro
David Miculescu (24 de ani) s-a accidentat în meciul Gloria Bistrița - FCSB, încheiat 1-3, în grupele Cupei României.
11:30
„Nu mai contează” Denis Alibec, reacție neașteptată după ce a dat gol și pasă decisivă, dar a fost schimbat la pauză # Golazo.ro
Denis Alibec (34 de ani), atacantul lui FCSB, a vorbit la finalul partidei cu Gloria Bistrița, scor 3-1.
11:30
„Am băut ca să uit” Confesiunea dureroasă a unui fost campion: „Am avut gânduri pe care nu ar trebui să le aibă nimeni” # Golazo.ro
Rasmus Windingstad (31 de ani), fost campion la schi alpin, a povestit deschis despre lupta sa cu tulburarea bipolară.
Acum 8 ore
11:20
La un pas de răpire în Rusia! FOTO+VIDEO. Momentul în care un jucător de la Zenit Sankt Petersburg e atacat pe stradă: „I-a doborât pe răpitori!” # Golazo.ro
Andrey Mostovoy, jucător la Zenit Sankt Petersburg, a fost victima unui tentative de răpire în plină stradă.
10:40
Bogdan Ilie, fiul lui Sabin Ilie (50 de ani), a înscris patru goluri în meciul Farul U16 - Unirea Slobozia U16, încheiat 7-0, în Cupa Elitelor.
10:20
Liverpool nu-și revine VIDEO. Campioana Angliei, umilită în Cupa Ligii! A ajuns la 5 înfrângeri în ultimele 6 partide » Arne Slot, ținta ironiilor # Golazo.ro
Liverpool, campioana Angliei, a fost eliminată din Cupa Ligii după ce a pierdut meciul de pe teren propriu cu Crystal Palace, scor 0-3.
10:10
Se schimbă regulile. Mai mult VAR?! Se pregătesc modificări importante » Ce pedepse riscă jucătorii # Golazo.ro
Legile jocului ar putea fi modificate încă o dată pe 20 ianuarie 2026. Atunci se va decide dacă Video Assistant Referee are o putere și mai mare în timpul meciurilor
10:00
Probleme la Dinamo Noua strategie a „câinilor” după accidentările lui Cristi Mihai și Sivis: „Vom acționa” # Golazo.ro
Directorul sportiv al lui Dinamo, Cosmin Mihalescu, a oferit detalii despre strategia de transferuri a clubului după accidentările lui Cristi Mihai (21 de ani) și Maxime Sivis (27 de ani).
09:50
Mirel Rădoi a decis Anunț despre plecarea de la Universitatea Craiova: „Asta aduce claritate pentru toată lumea” # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a vorbit despre relația sa cu conducerea echipei, chiar după meciul cu Sănătatea Cluj, scor 4-1.
09:40
Dezastru pentru FCSB FOTO. David Miculescu, transportat la spital după ce s-a accidentat în meciul cu Gloria Bistrița # Golazo.ro
Gloria Bistrița - FCSB 1-3. David Miculescu s-a accidentat în meciul din etapa #1 din Cupa României și a fost transportat la spital.
Acum 12 ore
09:20
Probleme pentru Pancu Motivul pentru care nu poate semna cu CFR Cluj ca antrenor principal + Explicațiile FRF # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) nu poate semna contract de antrenor principal cu CFR Cluj, deoarece nu are licența PRO.
Acum 24 ore
00:30
Bistrița acuză arbitrajul Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica # Golazo.ro
GLORIA BISTRIȚA - FCSB 1-3. Nicolae Grigore (42 de ani), antrenorul Gloriei, este de părere că „roș-albaștrii” au fost avantajați de deciziile „centralului” Sebastian Lăstun (29 de ani).
00:20
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român # Golazo.ro
Inter Milano a învins-o pe Fiorentina, scor 3-0, în cadrul etapei #9 din Serie A.
00:10
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga” # Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a făcut o vizită de lucru în județul Harghita, acolo unde a discutat cu presa locală.
00:00
„Trebuia să facem asta mai repede” Ce le-a reproșat Charalambous jucătorilor de la FCSB după victoria cu Gloria Bistrița » A avut un remarcat # Golazo.ro
Gloria Bistrița - FCSB 1-3. Elias Charalambous, antrenorul oaspeților, a vorbit despre victoria obținută în Cupa României.
29 octombrie 2025
23:20
„Cine a greșit va plăti” Președintele FR Gimnastică intervine după dezvăluirile Denisei Golgotă: „Sunt multe nereguli semnalate” # Golazo.ro
Ioan Suciu (47 de ani), președintele Federației Române de Gimnastică, a vorbit despre scandalul imens apărut după ce Denisa Golgotă (23 de ani) a anunțat că a depus o plângere oficială pentru hărțuire fizică și psihică.
23:10
A dat gol și a fost schimbat FOTO. Denis Alibec și-a făcut treaba în prima repriză a meciului cu Gloria Bistrița, dar nu a fost de ajuns # Golazo.ro
Gloria Bistrița - FCSB. Denis Alibec a dat un gol și o pasă de gol pentru campioana României în prima repriză.
22:50
Metaloglobus surprinde Fotbalistul trecut pe la PSG a debutat în ziua în care a fost anunțat transferul # Golazo.ro
Metaloglobus l-a transferat pe Endri Celaj, atacant albanez care a trecut pe la PSG în perioada junioratului.
22:30
„O atitudine sfidătoare” Un antrenor a răbufnit după înfrângerea din Cupă: „Îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât” # Golazo.ro
Metalul Buzău - U Cluj 1-2. Valentin Stan, antrenorul gazdelor, a contestat dur arbitrajul lui Vlad Băban din partida din Cupa României.
22:10
Ce se întâmplă cu Ianis Hagi Nu a fost inclus în lot la meciul cu Alanyaspor: care este explicația # Golazo.ro
Ianis Hagi (27 de ani) nu a fost inclus în lotul lui Alanyaspor la ultimul meci. Toate detaliile despre situația jucătorului de la națională, în rândurile de mai jos.
22:00
„Eu așa am luat aplauzele” Mirel Rădoi a comentat gestul făcut de fani după autogolul lui Stevanovic + a vrut să plece din Bănie? # Golazo.ro
Sănătatea Cluj - U Craiova 1-4. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a comentat aplauzele fanilor de la autogolul echipei sale.
21:30
Patrick Petre (28 de ani), fiul legendei dinamoviste Florentin Petre, și-a găsit echipă
21:00
Vinicius, explicații după El Clasico Starul lui Real Madrid și-a cerut scuze pentru reacția nervoasă din meciul cu Barcelona » Pe cine a omis # Golazo.ro
Real Madrid - Barcelona 2-1. Vinicius Junior și-a cerut scuze după reacția nervoasă pe care a avut-o în El Clasico.
