Fără surprize: Banca Centrală Europeană menţine neschimbate dobânzile în zona euro. „Economia a continuat să crească în pofida unui mediu global dificil”
Ziarul Financiar, 30 octombrie 2025 17:00
Fără surprize: Banca Centrală Europeană menţine neschimbate dobânzile în zona euro. „Economia a continuat să crească în pofida unui mediu global dificil”
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
17:15
17:15
17:15
Cum arată efectivul de medici la nivel european: România are mulţi medici, dar distribuiţi inegal. România este la jumătatea clasamentului, cu peste 70.000 de medici # Ziarul Financiar
România este printre ţările cu număr mare de medici – aproape 71.000 de specialişti în 2023, însă raportat la populaţie este în a doua parte a clasamentului, cu 372 de doctori la suta de mii de locuitori.
17:15
17:15
Acum 30 minute
17:00
Liberty Galaţi încearcă să găsească pe ultima sută de metri o soluţie de ieşire din criză: Guvernul a avizat propunerea de modificare a planului de restructurare, ce deschide calea vânzării core-businessului combinatului la licitaţie internaţională. În joc sunt 400-800 mil. euro. ANAF are de recuperat €150 mil. de la Liberty, iar EximBank €300 mil # Ziarul Financiar
17:00
17:00
17:00
Acum o oră
16:45
16:30
Liberty Galaţi încearcă o soluţie de ieşire din criză: Guvernul a avizat propunerea de modificare a planului, ce vizează vânzarea core-businessului combinatului la licitaţie internaţională. În joc sunt 400-800 mil. euro. ANAF are de recuperat 150 de milioane de euro de la Liberty, iar EximBank are 300 mil. euro de recuperat # Ziarul Financiar
Acum 2 ore
16:15
16:00
Voxa, platformă de streaming pentru audiobook-uri şi e-book-uri, a atins 5,5 milioane de euro venituri anuale recurente şi revine pe SeedBlink pentru o nouă rundă, care să finanţeze expansiunea # Ziarul Financiar
Compania, care a depăşit 1 milion de utilizatori înregistraţi, revine astfel pe platforma prin care a atras o parte din finanţarea seed iniţială în 2021. La acel moment, Voxa a atras 550.000 de euro de la Editura Litera şi de la investitori privaţi prin SeedBlink.
Acum 4 ore
15:15
15:15
15:15
15:00
15:00
14:45
14:45
Cris-Tim Family Holding anunţă: preţ de 16,5 lei în oferta de listare şi realocarea a 5% dinspre instituţionali spre retail. Suprasubscrierea scade de la 42 de ori la 32 de ori. BERD în acţionariat. CEO: Până acum am câştigat încrederea consumatorilor prin produsele noastre, iar acum aceiaşi consumatori aleg să îşi plaseze investiţiile în companie # Ziarul Financiar
14:30
14:15
14:15
14:15
14:00
13:45
13:45
Acum 6 ore
13:15
Mircea Vădan, BraveX, producător local de drone: Ne diferenţiem şi prin costurile de producţie de trei ori mai mici. Dronele noastre ar putea fi utilizate pentru a depista şi sancţiona din aer abaterile rutiere sau tăierile ilegale din păduri # Ziarul Financiar
BraveX, un start-up românesc de deep tech care proiectează şi produce drone avansate cu aripă fixă şi capabilităţi EVTOL (decolare şi aterizare verticală), vizează atragerea unei runde de finanţare seed pentru a scala producţia şi a pătrunde pe pieţele externe. Compania mizează pe un avantaj competitiv de cost obţinut prin producţia locală şi pe expertiza tehnică a echipei de ingineri.
13:15
13:15
12:15
Farlei Kothe, Stefanini: România rămâne un hub strategic în cadrul grupului şi un furnizor cheie de soluţii digitale pentru Europa. Mizăm pe inovaţie, formare continuă şi extindere în sectoare cu potenţial ridicat precum banking, telecomunicaţii şi producţie # Ziarul Financiar
Într-un context economic marcat de volatilitate şi ajustări pe piaţa IT, subsidiara locală a grupului global de tehnologie Stefanini susţine că hubul din România rămâne unul important pentru companie - cu un „rezervor“ important de oameni talentaţi, chiar dacă unele departamente au fost redimensionate.
12:15
12:00
11:45
Platforma de e-commerce VOGO, proiectată în România, se extinde în UE şi SUA. Adrian Ioan Barcutean, co-fondator: Nici AI fără oameni, nici oameni fără AI - aceasta este realitatea" # Ziarul Financiar
VOGO, o platformă de comerţ electronic şi aplicaţii mobile proiectată în România, a început un proces de extindere internaţională pe pieţe cheie, inclusiv Italia, Spania, Marea Britanie şi Statele Unite. Compania, care oferă o soluţie white-label (personalizabilă sub brandul clientului) bazată pe Inteligenţă Artificială, şi-a stabilit un obiectiv ambiţios: intrarea în topul mondial al platformelor de aplicaţii mobile pentru comerţ electronic.
11:45
Lukoil acceptă vânzarea activelor internaţionale către elveţienii Gunvor după sancţiunile impuse de SUA. Intră şi Lukoil România în tranzacţie? Financial Times: Cumpărătorul are legături strânse cu Rusia şi a fost cofondat de unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Vladimir Putin # Ziarul Financiar
11:30
11:30
Acum 8 ore
11:15
Asociaţia Energia Inteligentă: Circa 40% din instalaţiile de utilizare gaze naturale nu au efectuată verificarea sau revizia. Dumitru Chisăliţă, preşedintele AEI: După liberalizarea pieţei serviciilor în 2011, au intrat în sector persoane din diverse alte domenii, fără pregătire teoretică şi experienţă în domeniul gazelor naturale # Ziarul Financiar
11:00
11:00
11:00
10:45
10:30
10:15
10:15
Care este cea mai nouă destinaţie culinară din Bucureşti: Noi am văzut o oportunitate de a introduce un nou nivel de rafinament. Zaaf ar putea exista cu uşurinţă la Londra, Dubai sau New York, dar este aici # Ziarul Financiar
Calea Floreasca din Bucureşti s-a transformat într-un soi de drum iniţiatic în fel şi fel de explorări culinare, iar recent zona a devenit şi mai interesantă prin atragerea unui nou „rezident“, restaurantul Zaaf.
09:45
Acum 12 ore
09:15
Gigantul polonez din domeniul alimentar Maspex, acţionar majoritar la Purcari, vrea să se extindă peste graniţe pentru a se proteja de declinul populaţiei din Polonia # Ziarul Financiar
Grupul polonez Maspex are în plan să-şi accelereze expansiunea în estul Europei pentru a-şi consolida creşterea, în condiţiile în care declinul populaţiei din ţara sa de origine îi restrânge baza de clienţi pe plan local.
09:15
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.