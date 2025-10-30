În sfârşit: Vom avea un cont unic unde să plătim amenzile. Guvernul face revoluţie în sistemul de plată al amenzilor şi înfiintează un cont global

Ziarul Financiar, 30 octombrie 2025 17:00

Ziarul Financiar, 30 octombrie 2025 17:00

Acum 15 minute
17:15
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. De la situaţii de urgenţă la antreprenoriat sau care este povestea lui Dani Diaconu, cel care a dus brandul 5 to go în Vaslui Ziarul Financiar
17:15
Matko Katanec, Director General Regional, Europa Centrală, responsabil de 11 pieţe la Wolt: Nu am venit în România ca să ne conformăm, ci ca să ridicăm ştacheta Ziarul Financiar
17:15
Cum arată efectivul de medici la nivel european: România are mulţi medici, dar distribuiţi inegal. România este la jumătatea clasamentului, cu peste 70.000 de medici Ziarul Financiar
România este printre ţările cu număr mare de medici – aproape 71.000 de specialişti în 2023, însă raportat la populaţie este în a doua parte a clasamentului, cu 372 de doctori la suta de mii de locuitori.
17:15
Investiţie de 1,16 mld. euro pentru realizarea unui drum expres între Baia Mare şi Satu Mare Ziarul Financiar
17:15
Primăria Cluj-Napoca investeşte 26 mil. euro într-un pasaj rutier în zona Bulevardului Muncii Ziarul Financiar
Acum 30 minute
17:00
Liberty Galaţi încearcă să găsească pe ultima sută de metri o soluţie de ieşire din criză: Guvernul a avizat propunerea de modificare a planului de restructurare, ce deschide calea vânzării core-businessului combinatului la licitaţie internaţională. În joc sunt 400-800 mil. euro. ANAF are de recuperat €150 mil. de la Liberty, iar EximBank €300 mil Ziarul Financiar
17:00
Ministrul Muncii, Florin Manole: Avem consens între sindicate şi patronate referitor la indexarea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de lei Ziarul Financiar
17:00
În sfârşit: Vom avea un cont unic unde să plătim amenzile. Guvernul face revoluţie în sistemul de plată al amenzilor şi înfiintează un cont global Ziarul Financiar
17:00
Fără surprize: Banca Centrală Europeană menţine neschimbate dobânzile în zona euro. „Economia a continuat să crească în pofida unui mediu global dificil” Ziarul Financiar
Acum o oră
16:45
Sfârşitul mirajului? Profitul producătorului chinez de maşini electrice BYD a scăzut cu 33% în al treilea trimestru al anului. Analiştii încă mizează pe continuarea extinderii globale Ziarul Financiar
16:30
Liberty Galaţi încearcă o soluţie de ieşire din criză: Guvernul a avizat propunerea de modificare a planului, ce vizează vânzarea core-businessului combinatului la licitaţie internaţională. În joc sunt 400-800 mil. euro. ANAF are de recuperat 150 de milioane de euro de la Liberty, iar EximBank are 300 mil. euro de recuperat Ziarul Financiar
Acum 2 ore
16:15
ZF Private Health. Care sunt direcţiile de investiţie pentru o clinică de nişă? Ce planuri are Neuroaxis pe piaţa locală? Ziarul Financiar
16:00
Voxa, platformă de streaming pentru audiobook-uri şi e-book-uri, a atins 5,5 milioane de euro venituri anuale recurente şi revine pe SeedBlink pentru o nouă rundă, care să finanţeze expansiunea Ziarul Financiar
Compania, care a depăşit 1 milion de utilizatori înregistraţi, revine astfel pe platforma prin care a atras o parte din finanţarea seed iniţială în 2021. La acel moment, Voxa a atras 550.000 de euro de la Editura Litera şi de la investitori privaţi prin SeedBlink.
Acum 4 ore
15:15
Via Transilvanica – drumul care uneşte comunităţi şi businessuri, un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Cum poate un proiect social sa atragă atenţia companiilor private? Ziarul Financiar
15:15
​România a câştigat Cupa Cluburilor Europene, devenind campioană europeană la şah pe echipe pentru prima dată Ziarul Financiar
15:15
Decizie fără precedent: Polymarket, platforma de pariuri care a avut o ascensiune fabuloasă în alegerile prezidenţiale, a fost interzisă în România. ”În timpul alegerilor, valoarea totală a tranzacţiilor efectuate a depăşit 600 mil. dolari” Ziarul Financiar
15:00
Care e şansa României în era AI? La fel de mare ca în era internetului, dacă suntem pregătiţi să sărim etape Ziarul Financiar
15:00
Europa se pregăteşte pentru cel mai negru scenariu: UE şi NATO îşi unesc forţele pentru a putea muta rapid armament şi soldaţi pe continent în caz de urgenţă Ziarul Financiar
14:45
CEC BANK PENTRU AFACERI ROMÂNEŞTI – Ce finanţări nerambursabile mai au la dispoziţie antreprenorii? Ziarul Financiar
14:45
Cris-Tim Family Holding anunţă: preţ de 16,5 lei în oferta de listare şi realocarea a 5% dinspre instituţionali spre retail. Suprasubscrierea scade de la 42 de ori la 32 de ori. BERD în acţionariat. CEO: Până acum am câştigat încrederea consumatorilor prin produsele noastre, iar acum aceiaşi consumatori aleg să îşi plaseze investiţiile în companie Ziarul Financiar
14:30
Ministerul Finanţelor a împrumutat de la bănci 887 mil. lei printr-o licitaţie de titluri de stat, la o dobândă de 6,98% pe an. Volumul total al cererii: 2,2 mld. lei Ziarul Financiar
14:15
Adrian Vascu, Veridio: Poate fi vindecată economia României? Da! Ziarul Financiar
14:15
CEC BANK PENTRU AFACERI ROMÂNEŞTI – Cum arată piaţa construcţiilor în 2026? Ziarul Financiar
14:15
Trump şi Xi semnează armistiţiul economic al anului: SUA şi China îngheaţă tarifele şi relaxează controlul exporturilor Ziarul Financiar
14:15
Guvernul analizează în şedinţa de joi, în primă lectură, o Ordonanţă de urgenţă care vizează stimularea investiţiilor în industria de apărare, ”în contextul regional geopolitic actual, marcat de instabilitate şi ameninţări multiple în proximitatea României” Ziarul Financiar
14:00
Bursă. Grup EM anunţă ce s-a întâmplat după încheierea ofertei de listare: Compania nu îndeplineşte criteriul de free-float minim de 10%, dar are în plan o nouă majorare de capital în vederea admiterii la Bursă Ziarul Financiar
13:45
Guvernul de la Berlin apasă toate pedalele: Salariul minim brut orar din Germania va creşte la 14,60 euro (74 lei), adică 2.570 euro pe lună. În România, salariul minim brut orar este de 23 lei, adică 4,5 euro Ziarul Financiar
13:45
Decizia istorică a SUA care pune toată planeta pe jar: Donald Trump anunţă reluarea testelor atomice, cu minute înainte de întâlnirea cu Xi Jinping Ziarul Financiar
Acum 6 ore
13:15
Mircea Vădan, BraveX, producător local de drone: Ne diferenţiem şi prin costurile de producţie de trei ori mai mici. Dronele noastre ar putea fi utilizate pentru a depista şi sancţiona din aer abaterile rutiere sau tăierile ilegale din păduri Ziarul Financiar
BraveX, un start-up românesc de deep tech care proiectează şi produce drone avansate cu aripă fixă şi ca­pa­bilităţi EVTOL (decolare şi aterizare verticală), vizează atragerea unei runde de finanţare seed pentru a scala producţia şi a pătrunde pe pieţele externe. Compania mizează pe un avantaj competitiv de cost obţinut prin producţia locală şi pe expertiza tehnică a echipei de ingineri.
13:15
Analiză RisCo.ro: Industria de fashion a încheiat 2024 cu o cifră de afaceri de 16,7 miliarde le şi un profit de 1,43 miliarde lei. Aproape 30% din piaţă este dominată de Inditex şi LPP România Ziarul Financiar
13:15
Grup EM, după încheierea ofertei de listare: Compania nu îndeplineşte criteriul de free-float minim de 10%, dar are în plan o nouă majorare de capital în vederea admiterii la tranzacţionare la Bursă Ziarul Financiar
12:15
Farlei Kothe, Stefanini: România rămâne un hub strategic în cadrul grupului şi un furnizor cheie de soluţii digitale pentru Europa. Mizăm pe inovaţie, formare continuă şi extindere în sectoare cu potenţial ridicat precum banking, telecomunicaţii şi producţie Ziarul Financiar
Într-un context economic mar­cat de volatilitate şi ajus­tări pe piaţa IT, sub­sidiara locală a grupu­lui global de tehnolo­gie Stefanini susţine că hubul din România rămâne unul im­portant pentru companie - cu un „rezervor“ important de oa­meni talentaţi, chiar dacă unele de­partamente au fost redimensionate.
12:15
Business şi marketing în fotbal. Valeriu Iftime, patronul FC Botoşani, povesteşte cum a pierdut 20 de milioane de euro în fotbal şi ce regulă şi-a impus ca să nu ajungă la faliment. Vedeţi principalele idei din interviu Ziarul Financiar
12:00
Bursa continuă să scadă joi, după un minus de 1% ieri, venit la capătul unei lungii serii de maxime istorice. Broker: Sunt marcări de profituri Ziarul Financiar
11:45
Platforma de e-commerce VOGO, proiectată în România, se extinde în UE şi SUA. Adrian Ioan Barcutean, co-fondator: Nici AI fără oameni, nici oameni fără AI - aceasta este realitatea" Ziarul Financiar
VOGO, o platformă de comerţ electronic şi aplicaţii mobile proiectată în România, a început un proces de extindere internaţională pe pieţe cheie, inclusiv Italia, Spania, Marea Britanie şi Statele Unite. Compania, care oferă o soluţie white-label (personalizabilă sub brandul clientului) bazată pe Inteligenţă Artificială, şi-a stabilit un obiectiv ambiţios: intrarea în topul mondial al platformelor de aplicaţii mobile pentru comerţ electronic.
11:45
Lukoil acceptă vânzarea activelor internaţionale către elveţienii Gunvor după sancţiunile impuse de SUA. Intră şi Lukoil România în tranzacţie? Financial Times: Cumpărătorul are legături strânse cu Rusia şi a fost cofondat de unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Vladimir Putin Ziarul Financiar
11:30
Poate fi vindecată economia României? Da! Ziarul Financiar
11:30
Opt furnizori locali au livrat peste 1.400 de tone de struguri, pepeni şi fructe de pădure din România, în valoare de peste 2 mil.euro, pentru magazinele Lidl din Ungaria, Polonia, Cehia şi Slovacia Ziarul Financiar
11:30
Lider la 20 de ani: Ce aptitudini dezvoltă apartenenţa la cea mai mare organizaţie de tineri din lume şi cum te pregăteşte aceasta pentru intrarea într-o companie? Ziarul Financiar
Acum 8 ore
11:15
Asociaţia Energia Inteligentă: Circa 40% din instalaţiile de utilizare gaze naturale nu au efectuată verificarea sau revizia. Dumitru Chisăliţă, preşedintele AEI: După liberalizarea pieţei serviciilor în 2011, au intrat în sector persoane din diverse alte domenii, fără pregătire teoretică şi experienţă în domeniul gazelor naturale Ziarul Financiar
11:00
Reacţia preşedintelui american Donald Trump, la bordul Air Force One, despre retragerea trupelor americane din România: Nu este un subiect foarte important, nu e mare lucru Ziarul Financiar
11:00
Oana Gheorghiu a depus jurământul pentru funcţia de vicepremier. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, care este şi preşedinte al Camerei Deputaţilor, nu a participat la ceremonie Ziarul Financiar
11:00
Bursă. TeraPlast Bistriţa anunţă un profit de 6,3 mil. lei în primele nouă luni din 2025, de la o pierdere de 7 mil. lei în aceeaşi perioadă de anul trecut. Afacerile, în creştere cu 26% Ziarul Financiar
10:45
Competenţele digitale şi cunoştinţele de AI, tot mai prezente în cerinţele de angajare. Ce caută angajatorii? Ziarul Financiar
10:30
Colliers: România a avut cea mai rapidă creştere din UE a construcţiilor în perioada post-pandemie şi are cea mai mare pondere a sectorului în PIB, de 8%, dar frânarea puternică a finalizării de autostrăzi în 2025 faţă de 2024 este un semnal îngrijorător Ziarul Financiar
10:15
Opinie Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Cum se măsoară buna guvernanţă. Ce KPI-uri să urmărească un board din Romania? Ziarul Financiar
10:15
Care este cea mai nouă destinaţie culinară din Bucureşti: Noi am văzut o oportunitate de a introduce un nou nivel de rafinament. Zaaf ar putea exista cu uşurinţă la Londra, Dubai sau New York, dar este aici Ziarul Financiar
Calea Floreasca din Bucureşti s-a transformat într-un soi de drum iniţiatic în fel şi fel de explorări culinare, iar recent zona a devenit şi mai interesantă prin atragerea unui nou „rezident“, restaurantul Zaaf.
09:45
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Considerente teoretice şi empirice privind procesul de convergenţă şi evoluţia cursului real de schimb din perspectiva efectului Balassa-Samuelson Ziarul Financiar
Acum 12 ore
09:15
Gigantul polonez din domeniul alimentar Maspex, acţionar majoritar la Purcari, vrea să se extindă peste graniţe pentru a se proteja de declinul populaţiei din Polonia Ziarul Financiar
Grupul polonez Maspex are în plan să-şi accelereze expansiunea în estul Europei pentru a-şi consolida creşterea, în condiţiile în care declinul populaţiei din ţara sa de origine îi restrânge baza de clienţi pe plan local.
09:15
Joi, de la ora 11, Valeriu Iftime, patronul clubului Botoşani. Liderul surprinzător al Ligii 1: Două echipe se vor bate pentru campionat, dar şi FC Botoşani este acolo şi ne vom bate şi noi. El spune câţi bani a pierdut până acum în fotbal, dar şi cum a compensat Ziarul Financiar
